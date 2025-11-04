חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

המסחר בתל אביב התנהל אתמול במגמה חיובית והמדדים המובילים נגעו בשיאי כל הזמנים. מדד ת"א 35 התקדם בכ-1%, בעוד מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-0.1%. את העליות הובילו מדדי הבנקים והפיננסים, עם עליות של כ-2.4% וכ-2%, בהתאמה. גם מדד הביטוח ומדד ת"א־נפט וגז בלטו לחיוב והתחזקו בכ-1.8%.

בנק לאומי עשה היסטוריה אתמול והפך לבנק הראשון שמגיע לשווי שוק של 100 מיליארד שקל. מאז ה-7 באוקטובר, מניית הבנק יותר מהכפילה את עצמה, ומאז השפל שלאחר תחילת המלחמה היא זינקה בכ-170%.

במדד ת"א 125 בלטו, בין היתר, מניות ג'י סיטי ושפיר הנדסה , בעקבות דיווחים חשובים: ג'י סיטי קפצה בכ-7%, לאחר הודיעה על רכישת מניות בחברה בת סיטיקון מפינלנד תמורת 56 מיליון אירו, מה שמשקף פרמיה של 35% על מחיר המניה. חברת שפיר הנדסה דיווחה לבורסה כי חתמה על מזכר הבנות עם שני גופים מוסדיים למכירת עד 38.5% מהזכויות בשלושה מפרויקטי התשתית המרכזיים שלה - כביש 6 צפון, כביש 16 והנתיב המהיר, בהם היא מחזיקה בזכיינות. מניית החברה קפצה בכ-3.5%.

מניית זוז אסטרטגיה (זוז פאוור לשעבר), המשקיעה בביטקוין, נפלה בכ־40% - ייתכן שעל רקע תשקיף מדף שיאפשר לבעלי מניות בה לממש מניות מדי פעם. במקביל, החברה הודיעה על רכישה עצמית של מניות תמורת עד 50 מיליון דולר, אבל נכון לפתיחת המסחר לא הצליחה להמתיק את החדשות הרעות.

בוול סטריט, המסחר ננעל אמש במגמה מעורבת, כאשר מניות הטכנולוגיה הובילו את מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 לעליות. מדד הנאסד"ק עלה בכ-0.5%, מדד ה-S&P 500 התקדם בכ-0.2% והדאו ג'ונס נסוג בכ-0.5%.

את העליות הובילה ענקית השבבים אנבידיה , לאחר שחברת מרכזי הדאטה איירן הודיעה כי חתמה על עסקה בגובה 9.7 מיליארד דולר עם מיקרוסופט, במסגרתה תספק לה מעבדים גרפיים של ענקית השבבים לתקופה של חמש שנים. בנוסף לכך, מיקרוסופט הודיעה היום כי קיבלה רישיונות ייצוא שיאפשרו לה לשלוח שבבים של אנבידיה לאיחוד האמירויות, צעד שעשוי להאיץ את שאיפות הבינה המלאכותית של מדינות המפרץ. גם מניות שבבים נוספות, כמו AMD ומיקרון , הושפעו לחיוב מההתפתחויות ונסחרות כעת בעליות.

עוד בתחום ה-AI, דווח כי חברת הבינה המלאכותית OpenAI חתמה על עסקת ענק בגובה 38 מיליארד דולר במסגרתה תרכוש כוח מחשוב ענן מאמזון , ותוכל להתחבר לאלפי מעבדים גרפיים של אנבידיה בארה"ב. ב-CNBC מציינים כי מדובר בסימן האחרון המעיד על כך ש-OpenAI, המוערכת בשווי של 500 מיליארד דולר, כבר לא תלויה במיקרוסופט. מניית אמזון מזנקת כעת בכ-6%.

גיל לוריא, ראש מחלקת מניות הטכנולוגיה ב-D.A. Davidson, התייחס להובלה של מניות הטכנולוגיה ביום המסחר ואמר ל-CNBC כי "השוק מתגמל את השחקניות המרכזיות בתחום ה-AI היום", תוך שהוא מצביע על מניות כמו אנבידיה , מיקרוסופט , אלפאבית (גוגל) , אמזון ופלנטיר ככאלה ששווה לעקוב אחריהן.

לוריא הוסיף: "החברות הללו מובילות את הדרך ולוכדות כמעט את כל הערך בתחום ה-AI. הן מסוגלות להבטיח את קיומן של התשתיות הדרושות כדי לשרת את הלקוחות שלהן, וכך כולן רואות נקודת מפנה חיובית בביקושים. לא רק שיש להן את המזומנים כדי לבנות קיבולת נוספת של מחשוב AI בעצמן, אלא הן יכולות אף להרחיב את היכולות שלהן על־ידי השכרת קיבולת מספקיות ניאו-קלאוד וחברות מרכזי דאטה אחרות".

במהלך הלילה, פורסמו הדוחות הכספיים של חברת התוכנה פלנטיר . התוצאות הכספיות של החברה ניפצו את תחזיות האנליסטים והיא אף העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-4.4 מיליארד דולר. המניה תחילה קפצה במסחר המאוחר בכ-7%, אך בהמשך צנחה במעל 4%, על רקע חששות מפני הערכת השווי הגבוהה שלה.

החברה דיווחה על צמיחה בהכנסות בשיעור מסחרר של 63% ל-1.18 מיליארד דולר, לעומת צפי האנליסטים שעמד על 1.09 מיליארד דולר. בבלומברג דייוחו כי נכון ליום שישי האחרון, מכפיל המכירות של החברה עמד על 85 - הגבוה ביותר במדד ה-S&P 500. מנכ"ל החברה אף ציין לאחר פרסום הדוחות כי "אנו באזור של 'דימום אף'. אף אחד אחר לא נמצא כאן".

בשיחה עם בלומברג, גיל לוריא התייחס לדוחות וציין כי "כל המספרים הללו מנותקים לחלוטין מנתוני היסוד. זו חברה עם קצב הכנסות של 4 מיליארד דולר בשנה שצומחת ב-63%. אין שום דבר שאפילו מתקרב לזה, שזו הסיבה שהגענו למצב בו הערכת השווי היא ברמה חסרת־תקדים".

בעקבות הדיווח, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בירידות של עד 1%. זאת, לאחר שאתמול, כאמור, הנאסד"ק וה-S&P 500 סיכמו את יום המסחר בעליות. האם הדוחות של פלנטיר יביאו להיפוך מגמה בשוק המניות האמריקאי, או שמא מדובר בנפילה נקודתית, זו שאלה שהתשובה לה תתברר בהמשך.

באשר לכיוון אליו הולך שוק המניות האמריקאי, אינדיקטור מרכזי של בנק אוף אמריקה מאותת כי ה-S&P 500 בדרך להניב "תשואה בריאה" בשנה הקרובה. אינדיקטור ה-SSI של בנק אוף אמריקה (Sell Side Indicator), אשר עוקב אחר השיעור המומלץ שאסטרטגים מעריכים שיש לתת למניות מתוך תיק הנכסים הממוצע, עלה מעט באוקטובר - מה שמאותת כי האסטרטגים בוול סטריט הפכו למעט שוריים יותר, אם כי הסנטימנט רחוק מלהיות אופורי. המדד הצביע על עלייה מ-55.5% ל-55.7%.

האסטרטגיות ויקטוריה רולוף וסביטה סוברמניאן ציינו כי "העלייה של 20 נ"ב במדד ה-SSI מעידה על כך שאסטרטגים מעט יותר שוריים, אך מדובר במהלך יחסית קטן לעומת השינוי החודשי הממוצע, אשר עומד על כ-50 נ"ב בעשור האחרון". למרות העלייה הקלה, המדד נותר בטריטוריה נייטרלית, במרחק של כשני אחוזים מתחת לרמה שמהווה איתות "מכירה". בבנק אוף אמריקה ציינו כי הקריאה "משקפת תשואה בריאה של 13% בעבור מדד ה-S&P 500 ב-12 החודשים הקרובים".

נוסף על כך, בבנק אוף אמריקה התייחסו השבוע גם לעונת הדוחות הנוכחית. בבנק ציינו כי רווחי עונת הדוחות של הרבעון השלישי בדרך לצמיחה של 12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד - מה שיסמן את הרבעון הרביעי ברציפות במהלכו נרשמה צמיחה דו־ספרתית.

הבנק מסר כי בסיכום השבוע השלישי של העונה, 75% מחברות ה-S&P 500 דיווחו ועקפו את הקונצנזוס בשוק ב-6%, כאשר לדבריו הדבר אינו רק בזכות ענקיות טכנולוגיה כמו אלפאבית ואמזון, אלא גם בזכות חברות מיתר הסקטורים. בהתחשב בכך ש-63% מהחברות עקפו את התחזיות בשורה העליונה והתחתונה, עונת הדוחות הנוכחית בדרך להיות הטובה ביותר מאז 2021.

בבנק ההשקעות UBS מעריכים כי לראלי בשוק המניות האמריקאי יש עוד מקום לעלות. אולריק הופמן-בורשרדי, ראש מחלקת השווקים הגלובליים בבנק, ציין כי "דאגות לגבי הערכות שווי גבוהות נמשכות, והתחזית של מדיניות הפדרל ריזרב נראית כעת עכורה יותר, על רקע ההשבתה בממשל האמריקאי. אבל למרות העליות החזקות בשוק המניות השנה, אנו ממשיכים להאמין שלשוק השורי הזה יש מקום לרוץ ושמשקיעים צריכים להיות בפוזיציה ליהנות מהראלי".

היום לאחר נעילת המסחר, מספר חברות גדולות צפויות לדווח את תוצאותיהן לרבעון השלישי, ביניהן חברת השבבים AMD (לגביה יש הרחבה תחת סעיף 5), חברת שירותי התחבורה Uber וחברת הפארמה פייזר .

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר בעיקר בירידות, על אף העליות בוול סטריט שהובלו על־ידי מניות הטכנולוגיה. הניקיי נפל בכ-1.6%, ההנג סנג מאבד מערכו כ-0.7%, בורסת שנגחאי יורדת בכ-0.6% והקוספי נפל בכ-2.4%.

2. שוקי האג"ח

בסקירה השבועית של מחלקת המאקרו־כלכלה בבנק דיסקונט, התייחסו לכך שתשואות אג"ח ממשלת ארה"ב עלו לכל אורכו של העקום (לכל הטווחים) בעקבות הטון הניצי של יו"ר הפד פאוול בהחלטת הריבית בשבוע שעבר. פאוול אמר כי לא בטוח שארה"ב בדרך להורדת ריבית נוספת בדצמבר, ואף התריע מפני קשיי נזילות מסוימים שנצפים בחלק מהבנקים. כלכלני דיסקונט מעריכים כי תנודתיות התשואות תהיה גבוהה בחודש הקרוב, בשל אי־ודאות לגבי מדיניות הפד.

באשר לישראל, בבנק ציינו כי "השוק מוסיף לתמחר כמעט באופן ודאי הפחתת ריבית בסוף נובמבר, והפחתה של קרוב ל־1.25% תוך שנה".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

עם פתיחת שבוע המסחר במטבע חוץ, השקל התחזק אתמול בהשוואה לאירו והשער היציג נקבע על 3.74 שקל לאירו. הדולר נסחר בשינויים קלים בלבד ביחס לשקל והשער היציג נקבע על 3.25 שקלים לדולר. הבוקר, הדולר מתחזק מעל מול השקל והשער עומד על 3.26 שקלים.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נותרו יציבים אתמול. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי נעמד על כ-61 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט נעמד על כ-64.8 דולר. בתחילת השבוע, ארגון אופ"ק+ הסכים להרים את תפוקת הנפט שלו בכמות קטנה של 137 אלף חביות בדצמבר, ולעצור את ההגדלות בתפוקת הנפט ברבעון הראשון של השנה הבאה.

הזהב התאושש מעט ומחירו נע מעל לרף 4,000 הדולר, בעוד המשקיעים מצפים למדד התעסוקה של ADP כדי לנסות ולהעריך את הסיכויים להורדת ריבית נוספת של הפדרל ריזרב בדצמבר.

4. מאקרו

שוק העבודה בישראל הדוק וסביבת הביקושים חזקה, כך אומר רפי גוזלן, כלכלן ראשי באי.בי.אי בית השקעות. לדבריו, נתוני התעסוקה לספטמבר מצביעים על המשך התבססות שיעור האבטלה ברמות נמוכות של כ־3%. היקף המשרות הפנויות עלה גם כן והוא נמוך רק בכ־3% מהשיא של 2022, עם שיפור רוחבי כולל בענף ההייטק.

"השיפור בשוק העבודה ממשיך לתמוך בצריכה הפרטית", מוסיף גוזלן, ומזכיר את העלייה בהוצאות בכרטיסי אשראי. "שילוב של שוק העבודה ההדוק וסביבת ביקושים חזקה מחזקים את ההערכה כי המדיניות המוניטרית של בנק ישראל צפויה לכוון להתאמה בסביבת הריבית הריאלית, כדי לא לייצר מדיניות מרסנת מדי. בהתחשב בכך שאנו מעריכים כי סביבת האינפלציה תתבסס לאורך 2026 סביב 2.5%, אנו מצפים להפחתה מתונה והדרגתית בלבד בריבית לכ־4% במהלך השנה הקרובה, לעומת הציפיות המגולמות בשוק להפחתה לכ־3.5%".

בארה"ב, מושלת הפד ליסה קוק נשאה דברים אתמול בוושינגטון, בפעם הראשונה מאז שהנשיא טראמפ ניסה להדיח אותה מתפקידה, בשל טענות שביצעה הונאת משכנתא בטרם מונתה לתפקיד. קוק ציינה כי תמכה בהורדת הריבית האחרונה של הפדרל ריזרב ואותתה על כך שהיא פתוחה להורדות נוספות.

"ראיתי את ההחלטה הזו כראויה, מכיוון שאני מאמינה שסיכוני הדאונסייד לשוק התעסוקה הם גדולים יותר מסיכוני האפסייד לאינפלציה. אני רואה בהפחתת הריבית האחרונה כצעד הדרגתי נוספף בדרך לנורמליזציה", אמרה קוק. קוק התייחסה למדיניות הבהמשך ואמרה כי "במבט קדימה, המדיניות שלנו אינה על דרך קבועה מראש. אנו נמצאים בעת בה סיכונים לשני צידי המנדט הכפול שלנו מוגברים".

באשר לאינפלציה, קוק ציינה כי השפעת המכסים של טראמפ לא באה לביטוי באופן מלא בכלכלה האמריקאית. עם זאת, היא אמרה שהתוצאה הסבירה ביותר היא "עלייה חד־פעמית" במחירים, שלא צפויה לדחוף את האינפלציה כלפי מעלה בטווח הארוך.

עוד בארה"ב, פורסם מדד מנהלי הרכש, שהצביע על עלייה מ-52.2 נקודות ל-52.5 נקודות - מה שמשקף שיפור מסוים בפעילות הייצור. זאת, לעומת צפי האנליסטים ל-52.2. קריאה של מעל 50 נקודות מעידה על התרחבות בפעילות, בעוד שקריאה מתחת לרף זה מעידה על התכווצות. ההפתעה החיובית כלפי מעלה עשויה לתמוך בסנטימנט חיובי לסקטורי הייצור והתעשייה.

5. תחזית

היום לאחר נעילת המסחר תדווח חברת השבבים AMD על תוצאותיה לרבעון השלישי, ואחרי זינוק של 112% במניה מתחילת השנה, בשוק מצפים במיוחד לדוחות הללו. ענקית השבבים בהנהלת ליסה סו נסחרת בשווי של כ־416 מיליארד דולר, ומחיר המניה עמד בפתיחת המסחר ביום שני על 255 דולר.

בבנק ההשקעות קנטור העלו השבוע את מחיר היעד למניה מ־275 ל־350 דולר, פרמיה של 36.7%, בהמלצת "תשואת יתר". בקנטור צופים עקיפה והעלאה צנועה בתחזיות, דווקא בזכות השווקים ה"מסורתיים" של AMD ולא בזכות מעבדי ה־AI שהלהיבו את המשקיעים (ושגם צפויים לצמוח). הם גם מצפים מהחברה לעדכונים על השוק, אך מעריכים שההכרזות המשמעותיות יגיעו ביום האנליסטים ב־11 בנובמבר.

בג'פריס ההמלצה על AMD היא "קנייה" במחיר יעד של 300 דולר, פרמיה של 17.1%, ולקראת הדוחות הם העריכו שבתחום השרתים AMD תציג תוצאות טובות, ובתחום ה־AI ההזדמנות האמיתית תגיע במחצית השנייה של 2026.

אבל התחזית החריגה היא זו של אתר המשקיעים The Motely Fool. שם העריכו ש־AMD היא אחת משתי חברות ה־AI הבאות (לצד אורקל) שעשויות לחצות את רף השווי של טריליון דולר.