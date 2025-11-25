ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
לאומי מוריד פעם נוספת את הריבית: הפריים יעמוד על 5.5%

הבנק הפחית את הריבית על המשכנתאות וההלוואות הצרכניות שלו ב-0.25%, לאחר שביצע צעד דומה לפני מספר חודשים

חזי שטרנליכט 12:20
בנק לאומי / צילום: כפיר סיון
בנק לאומי / צילום: כפיר סיון

בנק לאומי מפחית את הריבית על המשכנתאות וההלוואות הצרכניות שלו ב-0.25%, לריבית פריים של 5.5%. זהו צעד שמגיע בנוסף להפחתה דומה שביצע לפני מספר חודשים, טרם החלטת בנק ישראל אתמול (ב'). לפני מספר חודשים הודיע לאומי כי יפחית את הריבית ב-0.25%, אך בנק ישראל בהחלטותיו מאז בחר שלא להפחית אותה עד עכשיו. כך יוצא שלאומי הפחית יותר פעמים את הריבית, ביחס להחלטת בנק ישראל.

ניתוח | עמלה של 0.6% או עד 1,000 שקל בחודש: מה עומד מאחורי השינויים באפליקציות התשלומים?
אחרי הורדת הריבית: מנהל ההשקעות שממליץ על ההזדמנות הבאה

ריבית הפריים, הריבית שגובה הבנק על הלוואות מהלווה האיכותי ביותר, הינה בגובה של 1.5% מעל ריבית בנק ישראל. כאמור אתמול הודיע הנגיד על הפחתה אחת של הריבית לרמה של 4.25%. לפי ההיגיון הזה ריבית לאומי מגלמת בעצם ריבית בנק ישראל של 4%, כלומר נמוכה בפועל יתר מזו של הבנק המרכזי.

"הפחתה שנועדה לסייע ללקוחות להתמודד עם יוקר המחיה"

בלאומי ציינו כי "מדובר בהטבה משמעותית ללקוחות הבנק, שנועדה לסייע להם להתמודד עם יוקר המחיה ולהוזיל את עלות המשכנתא החודשית ואת ההחזר החודשי בגין הלוואות צרכניות. ההטבה ניתנת אוטומטית ותקפה עבור לקוחות מעבירי משכורת, שיש להם משכנתא עם רכיב פריים בבנק ו/או הלוואה קיימת אשר צמודה לריבית הפריים, ועם מחזור הוצאות של לפחות 7,000 שקל בכרטיס האשראי בחודש".

בנק ישראל מפרסם מדי חודש את נתוני הריבית בפועל של תיק המשכנתאות של הבנקים השונים. נכון לסוף אוקטובר הריבית הכוללת החזויה (IRR) על המשכנתאות שהעמיד לאומי עמדה על 5.16%, נמוך יותר ממזרחי טפחות (5.24%) והפועלים (5.2%), אך גבוה יותר מדיסקונט (5.1%) והבינלאומי (5.04%). הבנק היקר במערכת במתן משכנתאות הוא בנק ירושלים, שם הריבית הכוללת החזויה בתחום המשכנתאות עמדה על 7.65%.

בבנק ישראל מפרסמים גם את תמהיל המשכנתא בביצועי תיק המשכנתאות של כל בנק. בלאומי רכיב המשכנתא בריבית קבועה לא צמודה (קל"צ) עמד על 28%, נמוך מזה של מזרחי טפחות (33%) ודומה להפועלים, דיסקונט ומרכנתיל. רכיב ריבית פריים לא צמודה, של לאומי עמד על 15% מהביצועים במשכנתאות. שיעור כפול מזה של מזרחי טפחות, וגבוה יותר מזה של הפועלים (11%). רכיב הריבית המשתנה, הלא צמודה שאינה ריבית פריים בלאומי עמד על 44%, במזרחי עמד על 50% מהביצועים ובהפועלים - 47%. שאר המסלולים נוגעים לריביות קבועות וצמודות מדד וכן ריביות משתנות צמודות מדד.