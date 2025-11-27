היום יותר מתמיד - כל מה שצריך לדעת על ליסינג פרטי

הכתבה מטעם אלדן

ליסינג פרטי (חכירת רכב פרטית) הפך לאופציה פופולרית בשנים האחרונות בקרב אנשים רבים המבקשים ליהנות מנוחות רכב חדש בלי הצורך לרכוש אותו באופן מוחלט. הנה מדריך מפורט שיסביר את היתרונות, החסרונות והפרטים החיוניים על ליסינג פרטי. בעולם שבו נוחות, גמישות ותכנון כלכלי מדויק הם קריטיים, ליסינג פרטי הוא בחירה מועדפת עבור לקוחות פרטיים.

אז לשם כך פנינו למומחה והפעם בחרנו במוטי כהן, מנהל אגף הליסינג והשכרה באלדן שיסביר ויפרט בעבורנו מהם היתרונות בליסינג פרטי ואח"כ הוא הבטיח שנקבל מספר טיפים.

מהו ליסינג פרטי?

ליסינג פרטי זה מוצר שבו לקוח נוסע ברכב חדש בלי לרכוש אותו.

מדובר על מוצר שבו הלקוח חוכר/שוכר רכב מחברת ליסינג לתקופה מוגדרת לרוב לתקופה של 36 חודשים ומשלם תשלום חודשי הכולל את מרכיב הביטוח ,תחזוקה ואגרת הרישוי ללא התעסקות במכירת רכב, ירידת ערך והוצאות בלתי צפויות.

יתרונות הליסינג הפרטי מול רכישת רכב

1. עלויות תחזוקה אחת הסיבות המרכזיות שהופכות את הליסינג הפרטי לאטרקטיבי היא הכללת תחזוקה וביטוחים (שבימים אלו מאמירים לגבהים עבור נהגים בעלי וותק שונה), אגרת רישוי בסכום החודשי. כך, השוכר לא צריך לדאוג להפתעות לא נעימות של תיקונים יקרים. לעומת רכישת רכב, שבו כל תיקון או תחזוקה הם בעלות ובאחריות הבעלים.

2. החלפת רכב בתום התקופה: בסוף תקופת הליסינג, אפשר לחדש את החוזה ולבחור רכב חדש/אחר בהתאם לצרכים. כך ניתן ליהנות כל הזמן מרכבים חדשים ומתקדמים. לעומת רכישת רכב, שבה המשתמש עשוי להיתקע עם רכב ישן שמאבד מערכו חודש בחודשו.

3. אין צורך במקדמה גדולה: בניגוד לרכישת רכב חדש הדורשת תכנון פיננסי, ליסינג פרטי מאפשר להתחיל להשתמש ברכב עם מקדמה מינימלית( חלק מהמקרים פחות מ-5,000 שקלים), מותאמת ליכולתו של הלקוח במילים פשוטות "הכי חשוב שיש גמישות בנושא המקדמה".

4. החזר חודשי נמוך יותר: עסקת ליסינג פרטי שנפרסת עד 60 חודשים מאפשרת לחלק את העלות הכוללת על פני תקופה ארוכה יותר, מה שמשפיע באופן ישיר על גובה ההחזר החודשי. כך ההחזר הנמוך הופך את הליסינג למשתלם יותר ומשאיר יותר מזומנים זמינים בחשבון הבנק המשפחתי . ( טיולים לחו"ל ופינוקים )

5. ירידת ערך הרכב: בעסקת ליסינג פרטי, אין ללקוח שום קשר לנושא ירידת הערך ונתון זה לא מעסיק את הלקוח כלל. אין לו צורך לבדוק מול מחירון לוי יצחק מעת לעת מה עלה בגורל מכוניתו בהיבט של המחירון, כך שהוא בוודאות יודע שאין לו סיכוי להינזק מתנודתיות במחירי המשומשות והוא אינו חשוף לכך, על כך נוסיף שזה מייתר ממנו את הצורך להתעסק במכירת הרכב עם כל המשמעות לכך.

חסרונות הליסינג הפרטי

1. בעיית שימוש ברכב: לפעמים יש מגבלות על מספר הקילומטרים שניתן לנסוע ברכב במשך תקופת החוזה. חריגה מהמגבלה עלולה לגרור עלויות נוספות, כמובן ע"פ שימוש

2. מחויבות לתקופה ארוכה: לרוב המשתמש מחויב לתקופת חכירה שהתחייב. במקרה שיש צורך לסיים את ההסכם מוקדם מהמתוכנן, ייתכן שייגרמו הוצאות בגין דמי יציאה מוקדמת (מעוגן בהסכם).

מה עלינו לבדוק לפני שמשדרגים לליסינג פרטי?

1. לדעת עם מי לעשות את העסקה, להתקשר מול חברה עם ניסיון מוניטין ושרות מוכח.

2. עלויות חודשיות ותנאים: חשוב לקרוא בעיון את תנאי ההסכם ולוודא כי הכל מובן, כולל עלויות נלוות אפשריות.

3. כיסוי ביטוחי: לבדוק אילו סוגי ביטוחים כלולים ומה היכולת לשדרג את הכיסוי במידת הצורך (דוגמה: ביטול השתתפות עצמית).

4. מדיניות גמישות: לבדוק שיש אפשרויות לגמישות בעת הצורך, במיוחד אם ישתנו צרכינו במהלך תקופת החכירה, נוספו נהגים וכו.

5. נותן השרות: יש לבדוק את יכולתו של נותן השרות מבחינת ניסיון, המוניטין שצבר וכמובן שיש ברשותו תשתית למתן השרות שהבטיח.

בסוף האם ליסינג פרטי משתלם?

הוסיף מוטי כהן "התשובה לשאלה זו, משתנה מלקוח ללקוח, בהתאם לצרכיו והעדפותיו. עבור מי שמחפש פתרון כלכלי משתלם שמעניק יציבות, חיסכון וגמישות לצד נהיגה ברכב חדש בלי לרכוש אותו, עם חדשנות טכנולוגית ואוהב לנסוע ברכב חדש כל הזמן (!) ליסינג פרטי זו אופציה מצוינת". בנוסף כהן מציין "אנו נמצאים בנקודת זמן בה שוק הרכב חווה תמורות רבות כגון: תחרות עזה בין היצרנים במיוחד עם כניסת יצרנים סיניים ,העלאת שיעורי מס הקנייה לרכב חשמלי, שיעורי ריבית גבוהים, ירידת ערך, לצד מרכיבי הביטוח שהתייקרו מאוד לאחרונה ,מה שמחזק את הוודאות בעסקת ליסינג פרטי תפעולי.

אנשים מפנים את סכום הכסף שהיה בעבר לרכישה לאפיקים אחרים בו הם נותנים לכסף לעבוד בשבילם ומעדיפים ליסינג פרטי בעיקר בגלל השילוב בין גמישות פיננסית, ודאות תפעולית וחווית שימוש פשוטה".

למה ליסינג פרטי משתלם דווקא עכשיו?

כהן מציין: "בתקופה שבה שוק הרכב הישראלי משתנה בקצב מהיר, יותר ויותר צרכנים מגלים שליסינג פרטי הוא לא רק פתרון נוח אלא גם כלכלי ומשתלם במיוחד. תנאי המימון, אי הוודאות בשוק ויוקר המחיה מובילים את הצרכנים לבחור במודל שמעניק יציבות, חיסכון וגמישות".

לסיכום מציין מוטי כהן "ליסינג פרטי הפך לאחד הפתרונות הכלכליים והנוחים ביותר בתקופה הזו, עלויות נמוכות ויציבות, ללא התחייבות הונית גבוהה, עם גמישות מלאה והתנהלות פשוטה מאי פעם. בעידן שבו כל שקל חשוב זו דרך חכמה ליהנות מרכב חדש בלי לקנות אותו וכל החבילה הזו תומכת 100% בשרות דיגיטלי מלא.

"במקביל אנחנו באלדן מציעים כיום רכב משומש עם החזר של 990 שקלים בחודש, כאשר כל תנאי הליסינג שצוינו לעיל שרירים וקיימים. רק חברה שמאמינה בעצמה עם יכולות ותשתיות חזקות יכולה להציע הצעה זו, ולתת מענה מדויק לקהל יעד ספציפי כפתרון תחבורתי יעיל נוח וכלכלי".

מעבר לכך סיכם כהן, "ליסינג פרטי יכול להיות פתרון יעיל ונוח להתחדשות ברכב חדש מבלי להתחייב לרכישה. אבל, כדי לוודא שזו באמת הבחירה המתאימה, כדאי להבין מראש את כלל העלויות והתנאים המעורבים בהחלטה זו ויותר מהכל לדעת שיש כתובת אמינה וחזקה בכל זמן נתון, שמסוגלת לפתור כל בעיה מקטנה עד גדולה אפילו בטרם התרחשותה ושם ניתן למצוא אותנו".

לפרטים נוספים על ליסינג באלדן ויצירת קשר הקליקו>>

הכתבה מטעם אלדן