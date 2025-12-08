ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
המתחם שישנה את הצפון: UPTOWN משלב מגורים, מסחר ופנאי
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
תוכן שיווקי

כתבה זו נכתבה והופקה על ידי כותבי תוכן מקצועיים בשיתוף גורם מסחרי.

כתבות התוכן השיווקי בגלובס כוללות מידע ענייני בעל ערך מוסף לקורא, תוך שמירה על שקיפות מרבית כחלק מהקוד האתי של גלובס.

קריית ביאליק פינת מנהטן

מתחם UPTOWN המשלב מגורים ברמה גבוהה עם תעסוקה, מסחר ובידור, יוקם על שטח של 300 אלף מ"ר עם שדרה עירונית נוצצת ושבעה מגדלים בני 35 קומות כ"א למגורים ומסחר, ועם אלפי מקומות עבודה בהייטק, בגופים פיננסיים, ובארגונים הזקוקים לסביבת עבודה ברמה גבוהה

08.12.2025
ההדמיה להמחשה בלבד / הדמיה: סטודיו 84
ההדמיה להמחשה בלבד / הדמיה: סטודיו 84

הכתבה מטעם אפטאון אורבן סיטי

בקרית ביאליק יוקם אחד הפרויקטים העירוניים הגדולים בישראל, UPTOWN. הוא ישתרע על שטח של כ-300 אלף מ"ר ויהיו בו שבעה מגדלים: ארבעה למגורים, שניים למסחר ותעסוקה ואחד לדיור מוגן.

מאחורי הפרויקט השאפתני עומדת תפיסה תכנונית המשותפת לפרויקטים אורבאניים בינלאומיים בעלי אופי דומה: מתחם עירוני שבו משולבים יחד מגורים עם מוקדי תעסוקה, מסחר ופנאי, ובהם פתחים רחבים, מרפסות גדולות, אור טבעי ותכנון פונקציונלי.

אחד המאפיינים הבולטים של הפרויקט הוא מרחב WELLNESS גדול, שתוכנן כחלק בלתי נפרד מהשטחים המשותפים. הוא יכלול חדר כושר, מתחם פאדל, מסלולי הליכה פנימיים ואזורים ירוקים לפעילות ורגיעה. היזמים מדגישים כי מדובר בתפיסה רחבה של אורח חיים ולא בתוספת פונקציונלית בלבד.

ההדמיה להמחשה בלבד / הדמיה: סטודיו 84
 ההדמיה להמחשה בלבד / הדמיה: סטודיו 84

שני מגדלי תעסוקה יכללו חללי עבודה גמישים, קומות עסקיות ייעודיות ותשתיות טכנולוגיות מתקדמות. הם יאוכלסו בחברות הייטק, משרדי עורכי דין, גופים פיננסיים וארגונים הזקוקים לסביבת עבודה ברמה גבוהה.

במרכז המתחם תקום שדרה עירונית פתוחה, שתשלב מותגים, מסעדות, בתי קפה, חנויות אופנה ועיצוב, לצד מרחבים מוצלים ופינות ישיבה. במקום יפעל גם מרכז תרבות ואירועים, שיארח הופעות ופעילויות קהילתיות.

לפרטים נוספים על מתחם UPTOWN ויצירת קשר הקליקו>>

UPTOWN הוא יוזמה משותפת של סלע בינוי, קבוצת שובל וקבוצת בראל. את התכנון האדריכלי מוביל משרד ישר אדריכלים, בראשות אבנר ישר, המתמחה במתחמי-על מורכבים. את שפת הפנים של הפרויקט עיצבו שלושה מעצבי פנים: ארז חייט, אלברט אסקולה וקארן ראובני.

ההדמיה להמחשה בלבד / הדמיה: סטודיו 84
 ההדמיה להמחשה בלבד / הדמיה: סטודיו 84

הגישה התכנונית נוטה למודל אירופי: רחוב מסחרי נגיש, חי, עם חזיתות פעילות ושילוב נדיב של צמחייה. מסביב למגדלי המגורים תשתרע ריאה ירוקה על כ-20 דונם. היא תהיה מוקפת בשדרת מסחר פתוחה ובאזורים ציבוריים.

מנכ"ל סלע בינוי, שי אבוחצירה: "עיריית קריית ביאליק תכננה את המתחם כך שיהיה לב העיר. אבל בפועל מדובר במתחם שיהיה לב המטרופולין כולו. המטרה שלנו להביא לצפון סטנדרט מגורים שמוכר מתל אביב, עם חוויה מלאה לדיירים. החל ברמת התכנון ועד לכל הלייף-סטייל שמקיף את הבית".

ההדמיה להמחשה בלבד / הדמיה: סטודיו 84
 ההדמיה להמחשה בלבד / הדמיה: סטודיו 84

מנכ"ל קבוצת שובל, ישי רוט: "הצפון חיכה שנים לסביבת מגורים ותעסוקה ברמה הזאת. אין מדובר בעוד בנייני מגורים ומשרדים, אלא תפיסה עירונית כוללת המחברת תחת קורת גג אחת מגורים, עבודה, פנאי ומסחר".

מנכ"ל קבוצת בראל, אריאל בבלי: "המתחם צפוי לחזק את הכלכלה המקומית ולייצר מציאות עירונית חדשה לתושבים. לא מדובר בעוד פרויקט נדל"ני, זו שכונה שנבנית מאפס, עם חשיבה על כל פרט: מהמגורים ועד התעסוקה, מהמרחב הציבורי ועד חיי הקהילה".

לפרטים נוספים על מתחם UPTOWN ויצירת קשר הקליקו>>

הכתבה מטעם אפטאון אורבן סיטי

צרו איתנו קשר *5988