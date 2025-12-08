המתחם שישנה את הצפון: UPTOWN משלב מגורים, מסחר ופנאי

הכתבה מטעם אפטאון אורבן סיטי

בקרית ביאליק יוקם אחד הפרויקטים העירוניים הגדולים בישראל, UPTOWN. הוא ישתרע על שטח של כ-300 אלף מ"ר ויהיו בו שבעה מגדלים: ארבעה למגורים, שניים למסחר ותעסוקה ואחד לדיור מוגן.

מאחורי הפרויקט השאפתני עומדת תפיסה תכנונית המשותפת לפרויקטים אורבאניים בינלאומיים בעלי אופי דומה: מתחם עירוני שבו משולבים יחד מגורים עם מוקדי תעסוקה, מסחר ופנאי, ובהם פתחים רחבים, מרפסות גדולות, אור טבעי ותכנון פונקציונלי.

אחד המאפיינים הבולטים של הפרויקט הוא מרחב WELLNESS גדול, שתוכנן כחלק בלתי נפרד מהשטחים המשותפים. הוא יכלול חדר כושר, מתחם פאדל, מסלולי הליכה פנימיים ואזורים ירוקים לפעילות ורגיעה. היזמים מדגישים כי מדובר בתפיסה רחבה של אורח חיים ולא בתוספת פונקציונלית בלבד.

ההדמיה להמחשה בלבד / הדמיה: סטודיו 84

שני מגדלי תעסוקה יכללו חללי עבודה גמישים, קומות עסקיות ייעודיות ותשתיות טכנולוגיות מתקדמות. הם יאוכלסו בחברות הייטק, משרדי עורכי דין, גופים פיננסיים וארגונים הזקוקים לסביבת עבודה ברמה גבוהה.

במרכז המתחם תקום שדרה עירונית פתוחה, שתשלב מותגים, מסעדות, בתי קפה, חנויות אופנה ועיצוב, לצד מרחבים מוצלים ופינות ישיבה. במקום יפעל גם מרכז תרבות ואירועים, שיארח הופעות ופעילויות קהילתיות.

לפרטים נוספים על מתחם UPTOWN ויצירת קשר הקליקו>>

UPTOWN הוא יוזמה משותפת של סלע בינוי, קבוצת שובל וקבוצת בראל. את התכנון האדריכלי מוביל משרד ישר אדריכלים, בראשות אבנר ישר, המתמחה במתחמי-על מורכבים. את שפת הפנים של הפרויקט עיצבו שלושה מעצבי פנים: ארז חייט, אלברט אסקולה וקארן ראובני.

ההדמיה להמחשה בלבד / הדמיה: סטודיו 84

הגישה התכנונית נוטה למודל אירופי: רחוב מסחרי נגיש, חי, עם חזיתות פעילות ושילוב נדיב של צמחייה. מסביב למגדלי המגורים תשתרע ריאה ירוקה על כ-20 דונם. היא תהיה מוקפת בשדרת מסחר פתוחה ובאזורים ציבוריים.

מנכ"ל סלע בינוי, שי אבוחצירה: "עיריית קריית ביאליק תכננה את המתחם כך שיהיה לב העיר. אבל בפועל מדובר במתחם שיהיה לב המטרופולין כולו. המטרה שלנו להביא לצפון סטנדרט מגורים שמוכר מתל אביב, עם חוויה מלאה לדיירים. החל ברמת התכנון ועד לכל הלייף-סטייל שמקיף את הבית".

ההדמיה להמחשה בלבד / הדמיה: סטודיו 84

מנכ"ל קבוצת שובל, ישי רוט: "הצפון חיכה שנים לסביבת מגורים ותעסוקה ברמה הזאת. אין מדובר בעוד בנייני מגורים ומשרדים, אלא תפיסה עירונית כוללת המחברת תחת קורת גג אחת מגורים, עבודה, פנאי ומסחר".

מנכ"ל קבוצת בראל, אריאל בבלי: "המתחם צפוי לחזק את הכלכלה המקומית ולייצר מציאות עירונית חדשה לתושבים. לא מדובר בעוד פרויקט נדל"ני, זו שכונה שנבנית מאפס, עם חשיבה על כל פרט: מהמגורים ועד התעסוקה, מהמרחב הציבורי ועד חיי הקהילה".

לפרטים נוספים על מתחם UPTOWN ויצירת קשר הקליקו>>

הכתבה מטעם אפטאון אורבן סיטי