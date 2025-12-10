מהפכת המסכים: כך טלוויזיות חכמות משדרגות את הצפייה בבית

הכתבה בשיתוף סמסונג

שוק הטלוויזיות של ימינו נמצא בעיצומה של קפיצת מדרגה טכנולוגית שמעצבת מחדש את חוויית הצפייה הביתית. מסכי OLED, רזולוציות 8K ויכולות עיבוד מתקדמות, כבר אינם נחלתם הבלעדית של חובבי הגאדג'טים. הודות לירידת מחירים עקבית ולהרחבת היצע הדגמים, יותר ויותר צרכנים יכולים להפוך את הסלון למעין קולנוע ביתי, עם תמונה חדה, צבעים מדויקים וסאונד איכותי. זוהי תקופה שבה הבית הופך למוקד הבידור המרכזי והטלוויזיות החדשות מובילות את המהפכה.

מי שנמצאת בחזית הטכנולוגיה של מסכי הטלוויזיה היא חברת סמסונג. "סמסונג מובילה את תעשיית הטלוויזיות כבר 19 שנה ברציפות. היא עומדת בחזית החדשנות הטכנולוגית, מציעה מסכים גדולים ואיכותיים במיוחד, ומעניקה ללקוחות תחושת ביטחון ואמינות לאורך זמן", אומר קובי בש, מנהל חטיבת Consumer Electronics בסמסונג ישראל.

לדברי בש, אחד היתרונות של החברה הוא האחריות מורחבת שהיא מספקת: "אנחנו מציעים 3 שנות אחריות מלאות. בניגוד למה שקורה אצל יבואנים ויצרנים אחרים, האחריות שלנו היא ללא אותיות קטנות וללא חריגות מפתיעות. בתשלום רישום סמלי של 33 שקלים בלבד הצרכן נהנה מאחריות מלאה ותמיכה 24 שעות ביממה".

בש מוסיף: "כל סדרות המסכים המשווקות בישראל זהות לחלוטין לדגמים המובילים באירופה ובעולם. סמסונג מקפידה להביא לארץ את הטכנולוגיות העדכניות ביותר, בדיוק כפי שהן מושקות בשווקים הגלובליים. המשמעות עבור הלקוח הישראלי ברורה: בכל רכישה הוא מקבל את הדגם החדש ביותר ואת ה-Line-Up הבינלאומי המתקדם ביותר ללא פשרות".

בין סדרות מסכי הטלוויזיה החדשים שהשיקה החברה לאחרונה ניתן למצוא את דגמי ה-OLED ,Neo QLED ,QLED ו-UHD, שלכל אחד מהם מאפיינים וחוזקות ייחודיים.

"ה-OLED של סמסונג מציעים חוויית צפייה יוצאת דופן, במיוחד לחובבי קולנוע וסדרות. היתרון המרכזי של טכנולוגיית OLED הוא השחור המוחלט. במהלך צפייה בשעות הערב והלילה, הטכנולוגיה מעניקה עומק וניגודיות שלא קיימים במסכים רגילים".

"לצד זאת, לסדרות ה-OLED יש יתרון משמעותי גם עבור גיימרים: סמסונג מציעה את טלוויזיית ה-OLED היחידה בעולם שמתפקדת גם כטלוויזיית גיימינג מלאה. בגיימינג, למסך יש דרישות אחרות, ובראשן קצב ריענון גבוה. מסכי ה-OLED של סמסונג מצוידים בקצב ריענון של 144 הרץ, שמבטיח תנועה חלקה ללא מריחות של אובייקטים מהירים כמו כדור או דמות במשחק. כך מתקבלת חוויית משחק יציבה, מדויקת ומהירה יותר. התוצאה היא מסך דו-שימושי: גם המיועד לצפייה איכותית בסדרות ובסרטים, וגם לביצועי גיימינג מתקדמים. זה שילוב נדיר שהופך את הדגמים האלה לבחירה אידיאלית עבור קהל רחב של משתמשים".

צילום: סמסונג

סדרה מתקדמת נוספת שהחברה מציעה היא Neo QLED: "סדרות ה-Neo QLED מצטיינות במיוחד בצפייה בתנאי תאורה חזקים, כמו למשל בעת צפייה בשעות היום. רבים מכירים את הסיטואציה שבה מפעילים טלוויזיה בצהריים וצריכים לסגור וילונות או להוריד תריסים כדי לקבל תמונה טובה. ה-Neo QLED פותרות את הבעיה בזכות רמת בהירות גבוהה במיוחד, שמאפשרת ליהנות מצפייה איכותית בכל שעות היום, גם באור מלא".

סדרות הדגל בטלוויזיות של סמסונג מצוידות בבינה מלאכותית (AI), אך ככל שמדובר בדגמים מתקדמים יותר, ה-AI הופך חכם ודומיננטי יותר ומעניק יתרונות משמעותיים לצופה. "אחד היתרונות של ה-AI הוא שהמסך מתאים את עוצמת הבהירות ואת עוצמת הסאונד באופן אוטומטי לפי תנאי הסביבה: בלילה לא נדרש להוריד את עוצמת האור, וביום המסך מתאים את הבהירות לשעות היום. מעבר לכך, במקרה שיש רעש בסביבה, כמו למשל שואב אבק או ילדים שמשחקים בסמוך למסך, הסאונד מוגבר או מונמך אוטומטית כדי לשמור על חוויית צפייה מיטבית", מסביר בש.

ה-AI מזהה גם סוגי תוכן שונים, כמו אירועי ספורט, ומבצע התאמות בזמן אמת: במשחקי כדורגל למשל, המסך נותן בוסט לגוונים הירוקים, והרמקולים עוברים מסאונד רגיל לסאונד היקפי, מה שמעניק תחושת הימצאות ממש במגרש.

יתרון נוסף הוא חיפוש ותפעול חכם באמצעות כפתור AI בשלט. אמנם היכולות אינן זמינות עדיין בעברית מלאה, אך סמסונג כבר מפעילה את הטכנולוגיה הזו בשפות רבות בדגמי הדגל שלה וצפויה להרחיב את התמיכה גם לשפות נוספות. "הצופה יכול לשאול את הטלוויזיה מידע על שחקנים, סצנות או תוכן אחר, והמערכת מבצעת חיפוש חכם, בדומה ל-ChatGPT, והטלוויזיה מציגה את המידע באופן מיידי, מה שמפשט את חוויית השימוש ומפגיש את הצופה עם תוכן בצורה אינטואיטיבית וחכמה".

אם אתם מחפשים מסכים בתקציב נגיש יותר, כדאי שתכירו את סדרת ה-UHD: "סדרת ה-UHD של סמסונג היא פתרון איכותי במחיר נגיש הפונה ללקוחות שמחפשים Value for Money. מדובר בסדרת "הכניסה" של החברה, המציעה מסכים בסיסיים אך אמינים ואיכותיים, בטווח מחירים של כ-1,650 עד 2,000 שקלים. עבור מי שמבקש טלוויזיה טובה בתקציב מוגבל, UHD היא בחירה מצוינת. למרות שמדובר בדגמים בסיסיים יותר, המסכים מגיעים עם יכולות חכמות ואלמנטים של בינה מלאכותית (AI) המאפשרים שיפור תמונה, סאונד וחוויית שימוש כוללת. כך מקבל הצרכן לא רק תמורה גבוהה ביחס למחיר, אלא גם חוויית צפייה מודרנית ומתקדמת".

בשנים האחרונות, חל ביקוש גבוה יותר למסכי טלוויזיה גדולים, כאשר יותר מ-60% מהטלוויזיות הנמכרות הן בגודל של 65 אינץ' ומעלה. אחת הסיבות לכך, לדברי בש, היא הטכנולוגיה המתקדמת: "בעבר, ברזולוציית Full HD על מסכים גדולים, צפיפות הפיקסלים הייתה נמוכה יחסית, והעיניים היו מבחינות בריבועים בולטים כשישבת קרוב למסך, מה שהקשה על רכישת מסך ענק לסלון. כיום, בזכות התקדמות הטכנולוגיה, צפיפות הפיקסלים גבוהה מאוד, כך שניתן לצפות במסך ענק ממרחק קרוב מבלי להבחין בפיקסלים, וליהנות מחוויית צפייה קולנועית בסלון הביתי".

צילום: סמסונג

סיבה נוספת לעלייה בביקוש למסכים הגדולים היא המחיר: "כיום ניתן למצוא מסכים בגודל של 85, 98 ואפילו 100 אינץ', במחירים שהפכו נגישים לרוב הצרכנים. החוויה במרחק צפייה אידיאלי, שלושה וחצי מטר לסלון סטנדרטי, היא מדהימה: העיניים מסוגלות לקלוט תמונה בגודל כזה ועדיין להיות ממוקדות ומעורבות, ללא תחושת עומס . התוצאה היא חוויית צפייה יוצאת דופן, שמביאה את עוצמת הקולנוע הביתית לכל סלון בישראל". לדברי בש, סמסונג גם מספקת פתרונות מותאמים להטמעת מסכים גדולים בבית, כולל התקנה מקצועית והנגשה למיקום על הקיר בצורה בטוחה ואסתטית.

כיום, מסכי הטלוויזיה של סמסונג אינם מוגבלים רק לצפייה בתוכן, והם מתאימים גם לשימושים נוספים. בזכות הרזולוציה הגבוהה ואיכות התמונה, המסך יכול לשמש כמוניטור למחשב, לשיחות וידאו, וניתן אף לפצל את המסך לכמה חלונות בו-זמנית - טלוויזיה, שיחות זום, ומצלמות אבטחה בבית. בנוסף, באמצעות אפליקציית SmartThings ניתן לחבר את כל מוצרי סמסונג בבית, כמו מקררים, מכונות כביסה, מנורות חכמות ועוד - ולשלוט בהם מהטלוויזיה. ומה לגבי האבטחה? "ניהול המכשירים מתבצע תוך שמירה מלאה על פרטיות המשתמשים, בזכות Samsung Knox, שמבטיחה שאף אחד לא יוכל לחדור למצלמות או למיקרופונים. Knox פועלת ברמת החומרה והתוכנה גם יחד, ומספקת שכבות הגנה שמלוות את המערכת מרגע ההפעלה: היא מנטרת ניסיונות פריצה, מאתרת שינויי מערכת לא מורשים ומצפינה מידע רגיש כמו פרטי חשבונות והיסטוריית צפייה. בנוסף, הטלוויזיה יודעת לוודא שכל המכשירים המחוברים לבית החכם נמצאים במצב בטוח, ולאפשר שיתוף נתונים מאובטח ביניהם. התוצאה היא שהטלוויזיה הופכת למרכז שליטה חכם שמרכז את כל ההתקנים במקום אחד ומעניקה למשתמש שקט נפשי ובקרה מלאה".

סמסונג מקדמת גם את עולם העיצוב והסטייל של המסכים: "המסכים כיום כמעט ואינם מכילים שוליים או מסגרת, כשהרמקולים וכל החיבורים ממוקמים בגב המסך, והעובי של המסך פחות מסנטימטר - דק יותר מטלפון חכם. מעבר לכך, אנחנו מציעים את סדרת The Frame TV המאפשרת לשלב טכנולוגיה ואומנות: המסגרת עשויה עץ וניתנת לבחירה בכמה גוונים, והטלוויזיה מציגה בזמן שהיא כבויה יצירות אמנות מהגלריות הגדולות בעולם, כך שמסך שחור הופך ל'ציור על הקיר'. התוצאה היא חוויית עיצובית אינטגרלית, שבה כמעט ואי אפשר להבחין בין תמונה אמיתית למסך טלוויזיה, והלקוחות יכולים ליהנות מתמונות חדשות שמתעדכנות כל הזמן. בדור החדש, המוח של המסך נמצא בקופסה נפרדת, מה שמאפשר למקם אותו רחוק מהטלוויזיה ולהימנע מכל חיבור או כבלים גלויים".

כפי שראינו, הטכנולוגיות המתקדמות מאפשרות ליהנות מצפייה איכותית ומותאמת אישית, במסכים גדולים שמציעים גם חוויית צפייה מרשימה וגם עיצוב מוקפד. המסכים של היום חכמים, מחוברים ואינטראקטיביים, והם מתממשקים עם חיינו הביתיים באופן שלא הכרנו בעבר. מה צופן העתיד בעולם הטלוויזיות? קשה לדעת בוודאות, אך ברור שהחידושים רק מתחילים ואנחנו לא יכולים לחכות ולגלות כיצד המסכים של מחר ישדרגו את חוויית הצפייה שלנו.

הכתבה בשיתוף סמסונג