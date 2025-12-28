שדה דב חוזר למרכז הבמה עם פרויקט יוקרה בקו ראשון לים

הכתבה בשיתוף קבוצת חג'ג'

בשבועות האחרונים, מתחת לרדאר של התקשורת הכלכלית הרחבה, נרשמה תנועה ערה בקרב משקיעי הפרימיום בישראל. הנתונים היבשים מספרים סיפור חריג בנוף הנדל"ני הנוכחי: כ-175 יחידות דיור נמכרו בפרק זמן של חודשיים בלבד, בפרויקט שטרם הציג לציבור הדמיה אחת או תוכנית אדריכלית סופית.

הנתון הזה, המעיד יותר מכל על הבעת אמון במותג היזמי של קבוצת חג'ג', מקבל השבוע תפנית נוספת עם חשיפתו הרשמית של הפרויקט החדש בשדה דב. מדובר במהלך שאמור להגדיר מחדש את רף המחירים והסטנדרט ברצועת החוף של תל אביב.

פרויקט FIRST החדש, מתבסס על אחת מעתודות הקרקע הנדירות ביותר בתל אביב: מגרש בן 5 דונם הממוקם בקו ראשון לים עם שדה ראייה פתוח וכחול, נתון שהפך למצרך נדיר גם בפרויקטים היוקרתיים ביותר בעיר. "ההשוואה המתבקשת היא למגדל מאייר ברוטשילד," טוענים גורמים בכירים בשוק הנדל"ן. הם מוסיפים: "מאייר נמכר היום בפרמיה של כ-30% מעל השוק בזכות האדריכלות האייקונית. בשדה דב, השילוב של אדריכלות ברמה הזו עם קו ראשון לים, צפוי לייצר אפקט דומה ואף חזק יותר על ערך הנכס".

ניתוח המפרט הטכני של הפרויקט חושף ניסיון לפנות לקהל שכבר "ראה הכל": הפרויקט מתוכנן כ-Resort לכל דבר ועניין, הכולל מתקני Wellness שלא מביישים את רשתות המלונות המובילות בעולם - החל מבריכת אינפיניטי הצופה לים, דרך מתחם ספא מפואר, חדר כושר מתקדם, לאונג' דיירים, ועד למתחם פאדל וחדר קולנוע פרטי. על כל אלו חתומים יחד משרד האדריכלים ODA ובר אוריין אדריכלים.

הדמיה: באדיבות קבוצת חג'ג'

קהל היעד, כפי שעולה מנתוני המכירות המוקדמים, מגוון ומצביע על מגמה מעניינת: לצד משקיעים קלאסיים, כ-70% עד 80% מהרוכשים הם משפרי דיור ורוכשי קצה שמתכננים לגור בדירות בעצמם. התמהיל כולל בכירים במשק, תושבי חוץ (בעיקר מארה"ב ואירופה) המחפשים דירת נופש על הים, ואף מצמצמי דיור שעוזבים וילות לטובת דירות מרווחות במפלס אחד עם פסיליטיז מלאים.

רק השבוע דווח על שלוש עסקאות ענק בפרויקט בהיקף כולל של מעל 100 מיליון שקל, נתון המאשש את הביקושים מצד האלפיון העליון. עם זאת, בחינת המחירים למטר מגלה אנומליה מסוימת ביחס לשוק: בעוד שפרויקטים מקבילים בקו ראשון לים (כמו ברחוב הירקון) מתומחרים סביב 100,000 שקל למטר, הפרויקט הנוכחי משווק בימים אלו במחירי Pre-Sale החל מ-71,000 שקל למטר.

"הזכייה שלנו בקרקע האטרקטיבית ביותר במכרז שדה דב, תאפשר לנו להציע נכס ייחודי שמשקיף לים, בסטנדרטים שקבוצת חג'ג' יודעת להעניק ללקוחותיה" טוען עידו חג'ג', מבעלי הקבוצה. הוא מוסיף: "זהו צעד נוסף במסגרת הרחבת הפעילות שלנו בתל אביב ובכל הארץ כחלק מהעמקת גיוון פורטפוליו הנדל"ן של הקבוצה".

פער המחירים הזה, בשילוב המוניטין של קבוצת חג'ג', יצר מצב בו דירות נחטפות עוד בשלב התכנון. כעת, עם חשיפת ההדמיות וההשקה הרשמית, החברה צפויה לסיים את שלב מחירי ה -FIRST בסוף החודש הנוכחי. המשמעות עבור המשקיעים והרוכשים הפוטנציאליים ברורה: ההזדמנות להיכנס לפרויקט דגל במיקום אסטרטגי, במחיר שמשקף פוטנציאל השבחה משמעותי, מוגבלת בזמן . בשוק הנדל"ן התל אביבי, שידע עליות ומורדות, נראה כי השילוב של מותג חזק, אדריכלות בינלאומית ומיקום שאינו ניתן לשחזור, מייצר אי של יציבות וביקוש קשיח.

