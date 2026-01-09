חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:20

1. מניות

הבורסה בתל אביב מציינת יום הסטורי היום כשלראשונה יתקיים היום מסחר. המסחר יערך בין השעות 10:00 ועד לצהרי היום. "אנחנו הופכים לחלק מהעולם", אמר איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך בראיון מיוחד לגלובס.

המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת - המניות הדואליות קמטק וטאואר חוזרות לת"א עם ארביטרז' חיובי של כ-2%, טבע ואלביט מערכות עם פער שלילי קטן, יתכן שהמשך המגמה החיובית של המניות הבטחוניות יתרמו היום את הבורסה. מסקרן יהיה לראות את מחזור המסחר.

באסיה הבוקר מגמה חיובית ובניו יורק, החוזים העתידיים יציבים לקראת דוח התעסוקה אחר הצהריים והכרעה אפשרית של בית המשפט העליון בארה״ב בנוגע למכסים של טראמפ.

אתמול ירד מדד נאסד"ק לראשונה לאחר ארבעה ימים רצופים של עליות. את הירידות הובילו מניות הטכנולוגיה, לעומת זאת נרשמו עליות במניות האנרגיה והצריכה. מדד S&P 500 ננעל ביציבות.

אתמול ננעל המסחר בת"א בירידות שערים במדדי הדגל וברוב המדדים הענפיים. ובכך נקטעה תקופה של ארבעה ימי מסחר רצופים של עליות.

מדד ת"א 35 השיל 0.4% ות"א 90 0.5%. לטובה בלט שוב מדד המניות הבטחוניות בעקבות הגדלת תקציב הבטחןן של ארה"ב - המדד עלה ב-2.3% ובלטו בו נקסט ויז'ן ואלביט שעלו בכ-3%. מדד הבנקים ירד בכ-0.5%. מדד ת"א נפט וגז ירד ב 1.4% והוא מדד המניות היחיד שירד מתחילת השנה (2.4%-).

מניית משק אנרגיה זינקה בכ-8%. החברה המוחזקת דליה היא בין 10 הזוכות במכרז חדש של רשות החשמל במסגרת הגדלת היצע החשמל התחרותי, בהספק של 520 מגה וואט.

מניית הבורסה לני"ע זינקה בכ-5% והשלימה עלייה של כ-23% מתחילת השנה. יחידת המחקר של הבורסה ציינה מוקדם יותר השבוע כי יום שני האחרון היה יום שני החזק ביותר אי־פעם מבחינת מחזור המסחר, שעמד על כ-5.9 מיליארד שקל. אם מתכונת המסחר החדשה תוביל לשיפור עקבי במחזורי המסחר, כפי שמקווים בבורסה, הדבר כמובן ישפיע לחיוב על הרווחיות שלה.

בעקבות הירידות בוול סטריט, שם מדד מניות השבבים ירד בכ-2%, גם כאן הן ירדו בהובלת מניית טאואר שירדה במעל 5%, קמטק ונובה .

מניות נוספות שריכזו אתמול עניין:

מניית דוניץ נפלה בכ-8% לאחר שקרן ההשקעות בנדל"ן JTLV חיסלה את החזקותיה בחברת הנדל"ן.

מניית מקס סטוק ירדה בכ-3%. לאחר שפורסם שקרן ההשקעות AMI, מקבוצת אייפקס, מכרה היום (ה') מניות של רשת הדיסקאונט, בהיקף של כ-300 מיליון שקל.

מניית טופ גאם עלתה בכ-6%, לאחר שהחברה דיווחה כי "הפעילות הנרכשת בקנדה הציגה ביצועי יתר־ותרמה להאצת קצב ההכנסות של החברה במחצית השניה לכ-120 מיליון דולר, הרבה יותר מהצפוי".

הבוקר באסיה - מגמה חיובית בדרך כלל. בורסת טוקיו עולה ב-1.5%, שנגחאי ב-0.4%, הנג סנג בהונג קונג ללא שינוי, מדד ניפטי בהודו יורד ב-0.2%.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר ביציבות לקראת פרסום דו״ח התעסוקה אחר הצהריים והכרעה אפשרית של בית המשפט העליון בארה״ב בנוגע למכסים. בית המשפט העליון עשוי לפרסם פסיקה בנוגע לחוקיות המכסים שהטיל הנשיא דונלד טראמפ, פסיקה שעשויה להשפיע על מדיניות הסחר ועל מצבה הפיסקלי של ארה״ב.

וול סטריט עדיין בדרך לשבוע חיובי, מדד S&P 500 עלה בכ־0.9% מתחילת השבוע, בעוד שמדדי דאו ג’ונס ונאסד״ק עלו בכ־1.8% ובכ־1.1%, בהתאמה.

אתמול ננעל המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת - נאסד"ק ירד ב-0.5%, ירידה ראשונה השבוע על רקע ירידות במניות הענק אנבידיה , אפל , ומטא פלטפורמס (פייסבוק). חולשה בולטת נרשמה במניות האחסון: ווסטרן דיגיטל צנחה ב-8.9% וסנדיסק איבדה 7.5%.

דאו ג'ונס סיים בעלייה של 0.55% ו-S&P 500 ללא שינוי, אך בתוך המדד בלטה שוב הרוטציה ממניות הטכנולוגיה אל מניות מסורתיות יותר. מגזר הטכנלוגיה השיל 1.5%, מגזר האנרגיה לעומת זאת זינק ב-3% ומגזר מוצרי הצריכה הבסיסיים ב-2.5%. בנוסף, הכסף גם זרם למניות הקטנות כשמדד ראסל 2000 עלה ב-1%.

מעט מתחת לרדאר התרחש ביומיים האחרונים מהפך בצמרת - שווי השוק של חברת האם של גוגל, אלפאבית עקף כבר שלשום את זה של אפל לראשונה מאז 2019. שווי השוק של אלפאבית עומד כעת על 3.9 טריליון דולר ושל אפל הוא כ-3.8 טריליון דולר. מיקרוסופט רביעית עם שווי שוק של כ-3.5 טריליון דולר.

אתמול פורסם שאנבידיה מבקשת את הכסף מראש: החברה מחייבת לקוחות סינים המבקשים לרכוש את שבבי הבינה המלאכותית H200 שלה בתשלום מלא מראש, במטרה להגן על עצמה מפני אי־הוודאות המתמשכת סביב אישור המשלוחים מצד בייג’ין. כך מסרו שני גורמים המעורים בפרטים.

מניות הביטחון זינקו לאחר שהנשיא דונלד טראמפ אותת על כוונתו להגדיל את ההוצאות הצבאיות לטריליון וחצי דולר בשנת 2027. . נורת'רופ גרומן , לוקהיד מרטין וקראטוס דיפנס עלו במעל 6%, גם RTX מעל 4%.

מניית מובילאיי נפלה בכ-7% וממשיכה את רכבת ההרים של הימים האחרונים: אחרי שזינקה שלשום (ד') בפתיחת המסחר ב-17% אך סיימה אותו עם עלייה של כ-1%. מלבד רכישת חברת הרובוטיקה מנטי המשקיעים מגיבים לעניין נוסף. במצגת של מייסד ומנכ"ל מובילאיי פרופ' אמנון שעשוע בכנס CES שלשום, הוא דיבר על צבר ההזמנות של החברה לשנים הבאות, ואמר שההכנסות כתזכורת כי "אנחנו עם קצת פחות מ-2 מיליארד דולר הכנסות ב-2025". המשקיעים התאכזבו.

עוד ישראליות בוול סטריט שירדו אתמול הן מניות השבבים בהתאם למגמה הכללית. טאואר סמיקונדקטור בכ-5%, קמטק ונובה ירדו אף הן.

2. אגרות חוב

מנהלת ההשקעות הראשית של שרודרס, ג'והנה קירקלונד, מעריכה שהתנאים התומכים בשוק האג"ח עשויים להימשך ב־2026. "שנת 2025 התאפיינה בפיצול חד בשוקי האג"ח, מגמה שצפויה להימשך השנה", היא מציינת. "הבנקים המרכזיים נמצאים בשלבים שונים של מחזור המדיניות: הפד והבנק באנגליה בהקלה (הורדות ריבית, שח"ו), הבנק המרכזי של האיחוד האירופי בהמתנה והבנק ביפן עדיין בתהליך של העלאות. סביבה זו מייצרת הזדמנויות למשקיעים אקטיביים".

להערכתה, בארה"ב, שילוב של אינפלציה מתונה עם תמיכה פיסקאלית ופרופיל צרכני חזק מסייעים לייצר תשואות באג"ח, הן מהכנסה והן מפוטנציאל לעליית ערך. גם שוק החוב בשווקים המתעוררים מצוי להערכתה בעמדה חזקה והיא מזכירה בין היתר זרימת הון לשווקים כמו ברזיל, מקסיקו, דרום אפריקה, הודו ומרכז אירופה; כמו כן היא צופה התחזקות בצמיחה הכלכלית בשווקים המתעוררים השנה.

3. סחורות ומטבעות

השקל המשיך את מגמת ההתחזקות שלו מול הדולר גם השבוע. לאחר שב־2025 הדולר נחלש ב־12.5% ביחס לשקל (משער של 3.65 לשער של 3.19), השער כיום הוא כ־3.17 שקל לדולר. במקביל, גם האירו נחלש במהלך השבוע החולף ביחס לשקל.

מחירי הנפט שוב עולים, השוק שוקל את איומיו של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ כלפי איראן, ובמקביל התמקד בצעדי הממשל שלו להחמרת השליטה על יצוא הנפט ומגזר האנרגיה של ונצואלה.

נפט מסוג WTI נסחר סביב 58 דולר לחבית לאחר שזינק ב־3.2% אתמול, בעוד שנפט מסוג ברנט עמד סמוך ל־62 דולר. טראמפ איים להכות את איראן "בעוצמה" אם ממשלתה תפגע במפגינים במהלך תקופת אי־שקט במדינה. בנוסף, לפי סיטיגרופ, תקופת האיזון השנתית של מדדי הסחורות צפויה להזרים מחדש כספים לשוק הנפט - גורם שמוסיף מומנטום שורי למחירים.

במקביל, מחירי הזהב והכסף נסחרו במגמת ירידה ובבלומברג ייחסו זאת לעדכון שנתי במדדי סחורות, שמשפיע על קרנות פסיביות שעוקבות אחרי הזהב והכסף, אשר מחיריהם זינקו בשנה החולפת.

4. מאקרו

מגה ארוע בניו יורק היום - הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה של העבודה (BLS) צפויה לפרסם את נתוני התעסוקה לחודש דצמבר (Nonfarm Payrolls).

נתוני התעסוקה עשויים לשנות את הציפיות לגבי הורדות הריבית של הפדרל ריזרב השנה, וזאת לאחר שלוש הורדות בסוף השנה שעברה בתגובה לסימנים של חולשה בשוק העבודה, וכאשר מספר פקידים בפדרל ריזרב נוטים לעצור את ההורדות בגלל סיכוני אינפלציה.

הסוחרים במוצרי ריבית לטווח קצר מתמחרים סיכויים מינימליים לשינוי ב-28 בינואר שהוא מועד ההחלטה הבא בעוד ששתי הורדות מתומחרות עד סוף השנה.

הנתונים צפויים להראות שהמשק האמריקאי הוסיף כ־73 אלף משרות (לפי בלומברג) לעומת 64 בחודש שעבר שיעור האבטלה צפוי לרדת במעט לרמה של 4.5% מ-4.6%.

ארועי מאקרו בשבוע הבא:

ביום רביעי הבא יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר. נזכיר שבחודש נובמבר המדד ירד ב־0.5%, והאינפלציה עמדה על קצב שנתי של 2.4%. השבוע, לצד הורדת הריבית, בבנק ישראל עדכנו כלפי מטה את התחזיות לאינפלציה ל־2025 ל־2.5% ול־2026 ל־1.7%.

נתוני מאקרו בולטים נוספים שיפורסמו בישראל בשבוע הבא כוללים את סחר החוץ (סחורות) ב־2025, מדד אמון הצרכנים לחודש דצמבר ונתוני עסקאות נדל"ן לספטמבר־נובמבר.

בארה"ב יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר, וכן נתונים משוק הנדל"ן, מכירות קמעונאיות ונתוני תעסוקה. בבריטניה יפורסם התמ"ג.

5. תחזית

לפי האסטרטגים של גולדמן זאקס, המניות בוול סטריט נסחרות בפרמיות גבוהות מאוד מה שמעמיד אותן בסיכון במקרה של עלייה בחששות לגבי הצמיחה הכלכלית. לפי בלומברג, בגולדמן סאקס כתבו ש"הדבר מהווה איום במיוחד להמשך השנה במידה והעליות שנובעות מהתלהבות מתחום הבינה המלאכותית ייתקלו בחששות מפני האטה בארצות הברית".

הם אומרים שהרקע המאקרו-כלכלי עלול להפוך לפחות ידידותי במחצית השנייה וסיכון גובר למיתון בארצות הברית יעלה את הסבירות לשוק דובי עמוק יותר בהתחשב בהערכות השווי הגבוהות. הם גם מזכירים שמדד ה-S&P 500, למרות ששבר כמה שיאים בשנה שעברה ועלה ב-16%, הציג ביצועי חסר לעומת מדד ה-MSCI העולמי ללא ארצות הברית שטיפס ב29%, וזאת בזמן שמשקיעים ביקשו לצאת מנכסים אמריקאיים בתגובה לטלטלת המכסים ולהערכות השווי הגבוהות כאשר המדד האמריקאי נסחר במכפיל רווח עתידי של 22 המהווה פרמיה של 36% לעומת מקביליו בעולם.

לפיכך ממליצים בגולדמן להגדיל את הגיוון בין אזורים גיאוגרפיים מגזרים וסגנונות השקעה כדי לשפר את התשואות מותאמות הסיכון וזאת נוכח הערכות השווי הגבוהות והריכוזיות בשוקי המניות. בכל הנוגע למחצית הראשונה צמיחה טובה יותר תמשיך להיות המניע העיקרי לתיאבון הסיכון כשהם נותרים בחשיפת יתר למניות בשלב זה והוסיפו כי בשל הערכות השווי המוגזמות, התשואות מותאמות הסיכון צפויות להיות נמוכות יותר וביצועי המניות אמורים להתרחב מעבר להשקעות בתחום הבינה המלאכותית גם לחברות הנהנות מאימוץ הטכנולוגיה וגם לנהנים מצמיחה כלכלית באופן רחב יותר.

בגולדמן רואים הזדמנות בחברות הנהנות מהאצה בהוצאות של מעמד הביניים ומעדיפים ספקי שירותי בריאות, יצרני חומרי גלם וחברות של מוצרי צריכה בסיסיים - אך במיוחד הם שוריים כלפי חברות שמוכרות מוצרים שהם "נחמדים שיהיו" ולא "הכרחיים". לקבוצה זו נמנים קמעונאים של בגדים ואביזרים יוקרתיים, יצרני מוצרי בית, מפעילי תיירות וקזינו. בגולדמן סבורים כי הכלכלה האמריקאית צפויה להאיץ, מה שיגדיל את הרווחים בחברות שבהן הצמיחה יציבה ושולי הרווח דקים - קבוצה שמציגה ביצועי יתר מאז אוקטובר.

״מניות החשופות להוצאות של צרכני מעמד הביניים אטרקטיביות במיוחד״, כתבו השבוע, ״מניות ערך צפויות להמשיך להציג ביצועי יתר בתחילת 2026. צרכני מעמד הביניים יחוו האצה בצמיחת ההכנסה הריאלית, מה שאמור להתבטא בשיפור בצמיחת המכירות".

מדד הקמעונאות הסלקטיבי של S&P, הכולל בין היתר את קארמקס, אטסי ו־אקדמי ספורטס אנד אאוטדורס , עלה ב־3.5% מאז תחילת השנה וב־8.8% מאז תחילת נובמבר, עם פתיחת עונת הקניות של החגים.

בגולדמן מעריכים כי הצרכנים ייהנו מהיחלשות ההשפעה השלילית של מכסי טראמפ, משוק עבודה שמתייצב ומהחזרי מס הנובעים מחקיקה מרכזית של הממשל בשנה שעברה.

דיקס ספורטינג גודס היא אחת מקבוצה של כחצי תריסר רשתות קמעונאיות שגולדמן סימן כבעלות חשיפה לעלייה בעושר של מעמד הביניים, לצד ברלינגטון סטורס, בסט ביי, פייב בילואו,לוי שטראוס ו־גאפ.

דיק'ס ספורטינג גודס המוכרת ציוד גולף נעלי כדורגל ומחבטי טניס רשמה פתיחה חזקה לשנת 2026 כשהמניות שלה עלו ב-6% תוך ארבעה ימי מסחר לאחר שצנחו בשלושה עשר אחוזים בשנה שעברה.

עם זאת, קמעונאים פיזיים (brick-and-mortar) מתקשים להתחרות בענקיות המסחר המקוון כמו אמזון. אך לנוכח התמחורים הגבוהים במיוחד של חברות הטכנולוגיה וה־AI הגדולות, נראה שמשקיעים מחפשים הזדמנויות גם באזורים אחרים של השוק.

ולפחות בתחילת 2026, נראה שמניות הערך הן המקום שבו ניתן למצוא מציאות.

״מניות צמיחה פשוט יקרות הרבה יותר,״ אמר מקאליגוט.