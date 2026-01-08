המדד שהשיג תשואה דו-ספרתית בארבעה ימים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:00

בנק הפועלים הודיע לפני שעה קלה כי השלים הנפקת אג"ח פרטית בין־לאומית למשקיעים מוסדיים בהיקף של 2 מיליארד דולר - לפי ההודעה, מדובר בהנפקה הגדולה ביותר של בנק ישראל בחו"ל.

הבנק מסר כי "ההנפקה היא של אגרות חוב בשתי סדרות לתקופות של 3.5 ו-7 שנים, ובריבית שנתית של 4.722% ו-5.252%, בהתאמה (כ-0.35% מעל תשואת האג"ח במט"ח שהנפיקה ביום שלישי מדינת ישראל). אגרות החוב יירשמו למסחר במערכת 'TASE UP' בבורסה בישראל, בכפוף לאישור הבורסה. ההנפקה מבוצעת בהובלת החתמים הבינלאומיים Citi, JP Morgan, Barclays, Morgan Stanley, Jeffries ו-Goldman Sachs".

8:20

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בירידות שערים. המניות הדואליות חוזרות בפער ארביטראז' כולל שלילי של כ-0.1%, והחוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בירידות של עד 0.3%. המסחר ייפתח גם בצל הדיווחים על התגברות המתיחות הביטחונית בגבול הצפון ובחזית מול איראן.

אתמול, הבורסה בתל אביב, ננעלה בעליות קלות. מדד ת"א 35 סיים את היום ללא שינוי, בעוד מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-0.3%. את העליות הובילו מדד ת"א־ביומד ומדד ת"א־מניב חו"ל, שהתחזקו בכ-4.2% ובכ-1.7% בהתאמה. גם מדד ת"א־ביטחוניות בלט לחיוב והוסיף לערכו כ-1.2%. מנגד, מדד ת"א־נפט וגז ירד בכ-2.1% ומדד הביטוח נפל בכ-1.6%. מתחילת השבוע, עלה מדד ת"א-35 ביותר מ-4%, מה שמהווה באפיקים סולידיים, כמו קרנות כספיות, תשואה של שנה שלמה.

המדד הענפי שמככב השבוע הוא ת"א־בנייה, הכולל בעיקר את יזמיות המגורים, שזינק במעל 11% מתחילת השבוע ובכ-13% מתחילת 2026. נראה כי המשקיעים משוכנעים שמהלך הפחתת הריבית ל-4% (הפחתה שנייה ברציפות) יקל על נוטלי המשכנתאות ויחזיר את רוכשי הדירות. מדד הבנקים עלה "רק" ב-2% מתחילת השבוע, זאת משום שהפחתת הריבית שוחקת את הרווחיות של עסקיהם.

ארבעה מחמשת הבנקים הישראליים הגדולים - לאומי , הפועלים , מזרחי טפחות ודיסקונט - זכו אתמול להמלצת חמה מבנק אוף אמריקה. בבנק האמריקאי ממליצים "לקנות את כולם" בכותרת ההמלצה, ומעריכים כי מניות הבנקים הישראליים נמצאות לקראת "עידן חדש". הבנק האמריקאי מעניק המלצת "קנייה" לארבע המניות. המניה שזוכה למחיר היעד הגבוה ביותר, 18% מעל מחיר השוק כיום, היא הפועלים, אחריה לאומי (16%+) ואחריהן דיסקונט ומזרחי טפחות, עם מחירי יעד שגבוהים ב-13% וב-12%, בהתאמה, ביחס למחיר השוק במועד ההמלצה.

הזינוק במדד הביומד בא על רקע דיווחים מהותיים שהתקבלו משתי שחקניות מרכזיות הכלולות בו:

חברת סופווייב , אשר מפתחת ומשווקת מערכות מבוססות אולטרסאונד לטיפולים אסתטיים, זינקה בכ-11%, לאחר שפרסמה את התוצאות המקדמיות שלה לרבעון הרביעי של שנת 2025, וכן הודיעה כי היא בוחנת את האפשרות להיסחר בנאסד"ק. סופווייב הונפקה בבורסה בתל אביב ב-2021 כשהיא עדיין לפני מכירות משמעותיות, ומאז ביצעה השקה מוצלחת, הוסיפה מוצרים חדשים וביססה את עצמה בשוק האסתטיקה הרפואית. היא החברה היחידה מבין חברות הביומד שהונפקו באותה התקופה בתל אביב, שרושמת תשואה חיובית: 16%, ושוויה עומד היום על כמיליארד שקל.

מניית בריינסוויי זינקה בכ-6%. החברה, שעוסקת בטיפול לא פולשני בהפרעות מוחיות, הודיעה כי Premera Blue Cross Blue Shield, המבטחת למעלה מ-2.8 מיליון בני אדם באלסקה ובוושינגטון, אישרה פוליסת בריאות חדשה, שבין היתר, מרחיבה את הכיסוי הביטוחי להכללת פרוטוקול הטיפול המואץ של החברה עבור מטופלים בני 15 ומעלה הסובלים מהפרעת דיכאון מג'ורי (MDD) בדרגה בינונית עד חמורה. הפרוטוקול המואץ כולל שלב אקוטי המורכב מחמישה מפגשי טיפול בני 10 דקות כל אחד, למשך שישה ימים, ולאחריו שני טיפולים ביום, אחת לשבוע, למשך ארבעה שבועות, ובסך הכל 38 טיפולים.

מניה נוספת שריכזה עניין היא אלקטרה נדל"ן . המניה הובילה את העליות במדד ת"א־125 וסיימה את היום בעלייה של מעל 9%. החברה ביצעה אתמול סגירה ראשונה של קרן חמישית להשקעה במקבצי דיור בארה"ב. הקרן מגייסת 400 מיליון דולר, כאשר בין הגופים שמשתתפים בגיוס נמצאים חברת הביטוח מנורה מבטחים , מגדל ביטוח ופיננסים וקרנות הפנסיה הותיקות עמיתים. אלקטרה נדל"ן ממשיכה לפעול לגיוס משקיעים לקרן המדוברת, כאשר יעד הגיוס הכולל עומד על כמיליארד דולר. בחברה מציינים כי בשלושת העשורים האחרונים נרשמה תשואה שנתית ממוצעת של כ-28% כתוצאה ממימוש הנכסים בקרנות הקודמות.

המניה השנייה החזקה ביותר במדד ת"א־125 אתמול שייכת לבורסה לני"ע בת"א , שקפצה במעל 8%. המניה זינקה ללא דיווח מהותי, אך ראוי לציין כי מדובר בשבוע הראשון בו המסחר בבורסה מתנהל במתכונת החדשה, מימים שני עד שישי, בהתאם ליתר השווקים בעולם. יחידת המחקר של הבורסה ציינה מוקדם יותר השבוע כי יום שני האחרון היה יום שני החזק ביותר אי־פעם מבחינת מחזור המסחר, שעמד על כ-5.9 מיליארד שקל. אם מתכונת המסחר החדשה תוביל לשיפור עקבי במחזורי המסחר, כפי שמקווים בבורסה, הדבר כמובן ישפיע לחיוב על הרווחיות שלה.

מנגד, המניה החלשה ביותר במדד שייכת לחברת הנפט נאוויטס , שנפלה בכ-6.5%, כאשר גם קבוצת דלק ופז אנרגיה בלטו לשלילה. הירידות מגיעות על רקע הודעתו של הנשיא טראמפ על יבוא של בין 30 ל־50 מיליון חביות נפט מונצואלה, לאחר ההשתלטות האמריקאית עליה ולכידת הרודן ניקולס מדורו. בעקבות הציפיות לעלייה בהיצע הנפט, מחירי הנפט בעולם רשמו ירידות של עד 2% (עוד על כך תחת סעיף 3).

וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, על אף שמדדי ה-S&P 500 והדאו ג'ונס נגעו בשיאים חדשים של כל הזמנים בפתח יום המסחר. הנאסד"ק עלה קלות בכ-0.2%, ה-S&P 500 ירד בכ-0.3% והדאו ג'ונס השיל מערכו כ-0.9%.

מניית מובילאיי פתחה את יום המסחר עם זינוק של כ-15%, בעקבות הכרזתו של פרופ' אמנון שעשוע בליל יום שלישי, על רכישת חברת הרובוטים היומנואידים מנטי (Mentee Robotics), שהוא נמנה עם מייסדיה, ב-900 מיליון דולר. עם זאת, עד סוף יום המסחר, היא מחקה את העליות כולן וסיימה את היום ביציבות.

מדד הדאו ג'ונס נגרר כלפי מטה הרבה בגלל הירידה שנרשמה במניות הבנקים הגדולים, ביניהם ג'יי. פי מורגן , בנק אוף אמריקה , וולס פארגו וגולדמן סאקס ; זאת, לאחר שהם פתחו את 2026 ברגל ימין.

גם מניות חברות הנפט שברון , אקסון מובייל וקונוקו-פיליפס איבדו גובה, ייתכן שעל רקע הירידה במחירי הנפט בעולם. מנגד, מניות מזקקות הנפט ואלרו ומרתון פטרוליום סיימו את היום בעליות, לאחר שמקורות אמרו ל-CNBC שמכירות הנפט מונצואלה ימשיכו עד להודעה חדשה וכי הסנקציות עליו יצומצמו. המשקיע הנודע מייקל ברי פרסם בניוזלטר שלו מוקדם יותר השבוע כי הוא צופה שמניית ואלרו, בה הוא מחזיק מאז 2020, תהיה בין המרוויחות הגדולות ביותר מהמצב בונצואלה - עמדה שמספר בנקי השקעות גדולים מסכימים איתה.

בגזרת ענקיות הטכנולוגיה, מספר מניות מרכזיות נסחרו בעליות שערים, ביניהן אנבידיה , אלפאבית , אמזון , מיקרוסופט ופלנטיר . מניית אינטל קפצה במעל 6%. מנגד, מיקרון , AMD , מטא ו-TSMC נסחרו בירידות. בסיום יום המסחר החולף, אלפאבית עקפה את אפל במונחי שווי שוק, לראשונה מאז 2019. שווי השוק של אלפאבית עומד כעת על 3.888 טריליון דולר, והיא החברה הציבורית השנייה בגודלה בעולם, אחרי אנבידיה.

לאחר שזכו לראלי משמעותי ביום שלישי, מניות אחסון המידע רשמו אתמול ירידות. ווסטרן דיגיטל , שקפצה ביום שלישי בקרוב ל-17%, ירדה אתמול במעל 8%; סיגייט טכנולוג'י , שזינקה באותו יום בכ-14%, ירדה במעל 6%.

בגזרת בום הבינה המלאכותית, בוול סטריט ג'ורנל דיווחו אתמול כי אנתרופיק, מפתחת מודל ה-AI קלוד, מתכננת לגייס 10 מיליארד דולר לפי שווי של 350 מיליארד דולר לפני הכסף - כך לפי אנשים המעורים בעניין - מה שכמעט יכפיל את הערכת השווי שלה לעומת לפני ארבעה חודשים. לפי הגורמים, GIC, קרן העושר של סינגפור ו-Coatue Management, מתכננות להוביל את סבב הגיוס החדש. סבב הגיוס החדש, שלפי הדיווח צפוי להיסגר בשבועות הקרובים, יהיה עסקת הענק השלישית שתתרחש בפרק הזמן של השנה האחרונה, לאחר סבב גיוס בספטמבר שהעמיד את שווי החברה על 183 מיליארד דולר.

על אף הראלי במניות הביטחוניות ברחבי העולם, על רקע ההתפתחויות הגיאו־פוליטיות האחרונות, ובפרט ההשתלטות האמריקאית על ונצואלה, הנשיא טראמפ יצא אתמול בהצהרה שהפילה את מניות הדיפנס האמריקאיות, ביניהן לוקהיד מרטין , ג'נרל דיינמיקס ונורת'רופ גרומן , שנחלשו בשיעור של מעל 2%. טראמפ ציין בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, כי הוא "לא יאפשר" לחברות ביטחוניות לחלק דיבידינדים או לבצע תוכניות רכישה מחדש של מניות, עד שחברות אלו ינקטו צעדים לטיפול בטענות שלו לגבי התעשייה.

"כל קבלני הביטחון של ארצות הברית, ותעשיית הביטחון כולה, היזהרו: בעוד שאנחנו מייצרים את הציוד הצבאי הטוב ביותר בעולם (אף מדינה אחרת אפילו לא קרובה!), קבלני הביטחון מחלקים כעת דיבידנדים עצומים לבעלי המניות שלהם ומבצעים רכישות חוזרות (Buybacks) ענקיות של מניות, וכל זאת על חשבון ובמחיר של השקעה במפעלים ובציוד. מצב זה לא יורשה ולא ייסבל עוד!", כתב טראמפ. "לכן, לא אאפשר חלוקת דיבידנדים או רכישה חוזרת של מניות עבור חברות ביטחוניות עד אשר בעיות אלו יתוקנו - והדבר תקף באותה מידה גם לגבי משכורות ותגמולים לבכירים. ציוד צבאי לא מיוצר בקצב מהיר מספיק! עליו להיבנות כעת באמצעות הדיבידנדים, הרכישות החוזרות של המניות והתגמולים המופרזים לבכירים, במקום ללוות ממוסדות פיננסיים או לקבל את הכסף מהממשלה שלכם. בטווח הארוך, זה טוב הן לבכירים והן לבעלי המניות, כי זה יהיה נהדר עבור המדינה שלנו!".

בהצהרה נפרדת שפרסם מוקדם יותר אתמול, הנשיא טראמפ הכביד על מניות הקשורות בתחום הנדל"ן, כאשר כתב שהוא מתכנן לקדם צעדים שימנעו ממשקיעים מוסדיים לרכוש בתים פרטיים המיועדים למשפחות (Single-family homes).

"במשך זמן רב מאוד, רכישה ובעלות על בית נחשבו לפסגת החלום האמריקאי. זה היה הפרס על עבודה קשה ועל עשיית הדבר הנכון, אבל עכשיו, בגלל האינפלציה ברמות שיא, שנגרמה על־ידי ג'ו ביידן והדמוקרטים בקונגרס, החלום האמריקאי הזה הופך בהדרגה לקשה יותר להשגה עבור יותר מדי אנשים, במיוחד עבור אמריקאים צעירים", כתב טראמפ. "מסיבה זו, ומסיבות רבות נוספות, אני נוקט בצעדים מיידיים כדי לאסור על משקיעים מוסדיים גדולים לקנות בתי מגורים נוספים למשפחות בודדות, ואני אקרא לקונגרס לעגן זאת בחקיקה. אנשים גרים בבתים, לא תאגידים ". טראמפ לא סיפק פרטים לגבי האופן בו חקיקה כזו עשויה להיות מיושמת.

מניית אינוויטיישן הומס , המשכירה הגדולה ביותר של בתים למשפחות בודדות בארה"ב, נפלה בכ-4%. מניית בלאקסטון , חברת השקעות שמחזיקה ומשכירה בתים, נפלה בקרוב ל-5%. מניות של גופים מוסדיים נוספים שמעורבים בנדל"ן בארה"ב רשמו ירידות גם הן, ביניהן אפולו גלובל מנג'מנט ובלאקרוק .

באסיה, נרשמות הבוקר ירידות שערים. מדדי הניקיי וההנג סנג יורדים בכ-1.7%, בורסת שנגחאי נחלשת בכ-0.3% והקוספי נסחר ביציבות.

2. שוקי האג"ח

הפחתת הריבית יצרה מיני-בוננזה במונחי שוק החוב הממשלתי, בעלייה של כ-0.8% מתחילת השבוע במדד תל גוב-כללי. התשואה לפדיון הגלומה במדד אג"ח זה, שכולל את כלל איגרות החוב של ממשלת ישראל, עומדת על 3.04%, רמת שפל של שנה כמעט (מאז פברואר 2024). בשוק האג"ח הקונצרניות עלה מדד תל בונד 20 בכ-1% מתחילת השבוע, והתשואה לפדיון הגלומה בו ירדה לאזור 2.34%.

בשוק החוב האמריקאי, תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים ירדה אתמול בכ-4 נקודות בסיס (כלומר, עלייה במחירים) לרמה של כ-4.14%; זאת, בעקבות מספר נתוני מאקרו שהצביעו על תמונה מעורבת בשוק העבודה האמריקאי (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר, שנסחר בתנודתיות רבה מאז הפחתת הריבית ביום שני, התאושש מעט מול השקל ביום רביעי, ועלה בכ-0.3% לרמה של 3.17 שקלים. זאת, לאחר שמוקדם יותר השבוע, ירד לזמן קצר מתחת לרף ה-3.15 שקלים. בעוד ששחיקת פער הריביות בין השקל לדולר אמורה להחליש את השקל, בפועל, האטרקטיביות של הבורסה המקומית גדלה, וניכר שיש גם זרם של משקיעים שממשיך "לחזור הביתה", ואלו ממירים דולרים לשקלים בבואם לקנות מניות מקומיות.

מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות קלות, לאחר יומיים רצופים של ירידות. אתמול, המחירים ירדו בשיעור של עד 2%, לאחר שהודעת טראמפ על יבוא חביות נפט מונצואלה בהיקף של כ-2 מיליארד דולר הגבירה את הציפיות לעודף היצע. לפי שעה, מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-56.2 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-60.2 דולר. הנפט שמפיקה ארה"ב משדותיה שלה נחשב ל"מתוק", כלומר כזה שמייצרים ממנו תזקיקי דלקים לרכב ולמטוסים בעיקר, בעוד שהנפט של ונצואלה נחשב ל"כבד", ולכן טוב יותר להפקת חומרי גלם נוספים לתעשייה, כמו מזוט וסולר. לכן, הפקת נפט כזו תורמת, בין היתר, לתעשייה הכבדה בארה"ב.

עוד בשוק הסחורות, מחירי הזהב והכסף ירדו אתמול בכ-0.6% ובכ-3%, בהתאמה; זאת, לאחר שהכסף חצה ביום שלישי את רף ה-80 דולר לאונקיה. הבוקר, המחירים ממשיכים לרדת. הזהב יורד בכ-0.7% ונסחר סביב 4,430 דולר לאונקיה, בעוד הכסף נופל בכ-3% ונסחר סביב 75 דולר לאונקיה.

4. מאקרו

בגזרת שוק העבודה האמריקאי, כמות המשרות הפנויות רשמה ירידה מפתיעה בנובמבר, לרמה הנמוכה ביותר שלה מזה יותר משנה, כך דיווחה הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה. סקר המשרות (JOLTS) העלה כי נרשמה בנובמבר ירידה של 303 אלף משרות לרמה של כ-7.15 מיליון משרות - הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2024. נוסף על כך, פורסם מדד התעסוקה של ADP לחודש דצמבר, שהצביע על עלייה של 41 אלף במספר המועסקים - שינוי מגמה לעומת הירידה של 29 אלף בנובמבר, אך מתחת לצפי האנליסטים שעמד על עלייה של 48 אלף.

במקביל, מדד מנהלי הרכש בארה"ב במגזר הלא־יצרני לחודש דצמבר הפתיע לחיוב עם קריאה של 54.4 נקודות, שהצביעה על ההתרחבות החודשית הגדולה ביותר בפעילות השירותים במהלך 2025. לפי ה-ISM, ההתרחבות באה על רקע עלייה בהזמנות ובגיוסי עובדים. צפי האנליסטים עמד על 52.2 נקודות, כאשר קריאה מעל 50 נקודות מצביעה על התרחבות בפעילות ולהפך.

5. תחזית

בעקבות הורדת הריבית המפתיעה של בנק ישראל מוקדם יותר השבוע, רונן מזרחי, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, יחד עם כלכלני מחלקת ההשקעות והאסטרטגיה של הבנק, העריכו כיצד המהלך ישפיע על הסקטורים השונים בבורסה בתל אביב:

סקטור הבנייה

"ענף הבנייה והנדל"ן עשוי לצאת נשכר מהורדת ריבית, שהיא הגורם המשפיע ביותר על הסקטור, כל שכן כזו שלא בהכרח נצפתה על ידו. הורדת הריבית משפיעה מאוד לטובה על הענף עתיר המינוף, מקלה על נוטלי משכנתאות, מוזילה את עלות המימון, מורידה את שיעורי ההיוון על נכסים ותורמת לצמיחה בהשקעות. כמו כן, העלייה החדה שראינו באה לאחר תקופה ארוכה שסקטור הנדל"ן הניב ביצועי־חסר משמעותיים. הוא הושפע לרעה מגורמים כמו מחסור חריף שהיה בידיים עובדות, וכן בהתאוששות איטית ומהוססת של הפעילות והתחלות הבנייה ועוד.

"בסקר הערכת המגמות בעסקים האחרון שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, צפו חברות הבינוי התאוששות מתונה בלבד של היקף הפעילות השוטפת. אנו סבורים ששנת 2026 תראה שינוי כיוון חיובי שיתבטא בשוק ההון עוד לפני השינוי בשטח, אך על מנת שהדבר ישפיע לאורך זמן, יהיה צורך בהמשכיות של הורדות הריבית".

סקטור הבנקים

"באשר לבנקים, ההשפעה כאן אינה חד כיוונית. מחד, מדובר, בטווח הקצר, בירידה של המרווח הפיננסי, פרמטר חשוב לפעילותם. מאידך, ריבית נמוכה יותר תעודד את הביקוש לאשראי והפעילות העסקית. בנק ישראל אכן צופה שהתוצר יצמח 5.2% השנה, חצי אחוז יותר מהתחזית הקודמת שלו. כמו כן, ישפיע הדבר דרך ירידת סיכון האשראי והקלה על נטל הלווים. כמו כן, מצטרפות להורדת הריבית גם השפעות חיוביות מצטברות של תהליכי ההתייעלות והדיגיטציה שהבנקים ביצעו בשנים האחרונות".

סקטור התעשייה

"ענפי התעשייה, בדגש על רמת טכנולוגיה מסורתית ומעורבת מסורתית אמורים לצאת נשכרים מהורדת הריבית, אך גם כאן מדובר בגורם אחד בלבד מתוך מערכת שיקולים המשפיעה עליהם, כולל היקפי ההזמנות לייצוא ומהשוק המקומי. הן גם נאלצות להתמודד עם תיסוף השקל, המכביד מאוד, בין השאר, על היצואניות ביניהן".

סקטור האנרגיה

"חברות הנפט והגז הטבעי עשויות לצאת נשכרות מהורדת הריבית. אלו צריכות לגייס כסף רב עבור שלב ב' של לווייתן, כך שהורדת ריבית, בטח כשהיא מוקדמת יותר ובהנחה שתתורגם גם לירידה של עלות האשראי, תסייע להן. יחד עם זאת, רמת המינוף שלהן נמוכה, יחסית, והגיוס רובו דולרי, מה שעשוי לצמצם את השפעת ההורדה.

מולן, חברות האנרגיה המתחדשות ממונפות הרבה יותר, ועבורן בהחלט זו בשורה חיובית שהן תצאנה נשכרות ממנה, אך גם במקרה שלהן, יש גורם שימתן חלקית את השפעת הורדת הריבית, והוא הנטייה שלהן לגייס לא מעט בחו"ל".

סקטור רשתות השיווק

"חברות המסחר והשירותים תושפענה לטובה מהורדת הריבית המוקדמת. ריבית נמוכה יותר תגדיל את ההכנסה הפנויה בידי משקי הבית, ותיתכן גם תחלופה בין חיסכון לבין הוצאות על צריכה. זה יסייע מאוד לשורת ההכנסות של רשתות השיווק והמזון. מצד שני, לרוב החברות בסקטור המזון מאזנים עתירי־מזומנים (לדוגמה, שופרסל ורמי לוי), והן תקבלנה מוקדם יותר ריבית נמוכה יותר על הפיקדונות שלהן. עדיין, ההשפעה החיובית על שורת ההכנסות דומיננטית יותר".