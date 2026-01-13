הבורסה הגדולה במזרח מזנקת, וזו הסיבה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת, בעוד עיני המשקיעים יהיו נשואות בעיקר להתפתתחויות באיראן. אתמול, דווח בוול סטריט ג'ורנל כי הנשיא טראמפ נוטה להורות על תקיפה באיראן, וארה"ב קראה לאזרחיה במהלך הלילה לעזוב את המדינה באופן מיידי. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בירידות קלות של עד 0.2%.

אתמול, הבורסה בתל אביב ננעלה בעיקר בעליות שערים. מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.7%, בעוד מדד ת"א 90 ירד קלות בכ-0.1%. מדד ת"א־ביטחוניות הוביל את העליות וזינק בכ-3.3%, כאשר אחריו בלט לחיוב מדד הטכנולוגיה, עם עלייה של כ-1.9%. מנגד, מדדי הביטוח והפיננסים סיימו את היום בירידות של כ-0.7%. בסקטור הביטחוני, בלטו לחיוב במיוחד ארית תעשיות , אלביט מערכות , ונקסט ויז'ן .

העלייה במניית אלביט באה בעקבות הודעתה על כך שזכתה בחוזים בהיקף כולל של כ-275 מיליון דולר, לאספקת חליפות לוחמה אלקטרונית (ל"א) מתקדמות להגנה עצמית אווירית, כולל מערכת דירקם נגד טילים מבוססת אינפרה-אדום (DIRCM), למדינה באזור אסיה-פסיפיק. החוזים יבוצעו על פני תקופה של חמש שנים.

מניית טבע בלטה בעליות, שהגיעו במהלך יום המסחר גם ליותר מ־6%. זאת, לאחר פרסום תחזיות חיוביות והכרזה על שיתוף פעולה חדש עם חברת Royalty Pharma, להאצת פיתוח תרופה מקורית המיועדת לטיפול במחלת העור הכרונית ויטיליגו. והשנייה היא עיקרי הדברים שיאמר מחר (ג') המנכ"ל ריצ'רד פרנסיס בכנס הבריאות השנתי של ג'יי.פי מורגן, וכוללת תחזיות לשנים הבאות.

במקביל, כאמור, טבע פרסמה תחזיות לשנים הקרובות, עליהן צפוי לשוחח היום המנכ"ל ריצ'רד פרנסיס בכנס הבריאות השנתי של ג'יי. פי. מורגן. התחזית ל-2025 היא כפי שניתנה קודם לכן, אך טבע מציינת שבהכנסות היא תהיה קרובה לרף התחתון של התחזית (16.8-17 מיליארד דולר), ב-EBITDA היא תהיה באמצע הטווח (4.8-5 מיליארד דולר), ברווח הנקי למניה קרוב לרף העליון (2.55-2.65 דולר) וכך גם בתזרים החופשי (1.6-1.9 מיליארד דולר).

גם מניית חברת הביומד בריינסוויי סיימה את היום בעליות. החברה, שעוסקת בטיפול מתקדם ולא פולשני בהפרעות מוחיות, הודיעה היום כי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) העניק אישור טרום-שיווק (PMA) למערכת Proliv™Rx של החברה הבת שלה, נוירוליף, כטיפול משלים לחולים בוגרים הסובלים מהפרעת דיכאון מג'ורי (MDD), אשר לא הצליחו להשיג שיפור מספק מלפחות תרופה אחת נוגדת דיכאון קודמת, לשימוש ביתי או במרפאה. בריינסוויי מושקעת בנוירוליף ומחזיקה גם באופציה לרכישתה.

אתמול בלילה, נודע כי עסקת המיזוג בין אפקון לסאנפלאואר (בשליטת קרן קיסטון), שמזכר ההבנות עליה דווח בגלובס, התפוצצה בשל אי־שביעות רצון של יו"ר סאנפלאואר החדש, משה לחמני, מאיכות הנכסים של אפקון. זאת, בין היתר, בשל פרויקט "סירין גלבוע", טורבינת רוח שבעיניו תומחרה ביתר ביחס למה שהוא ראה כשוויה האמיתי.

וול סטריט ננעלה אמש בעליות שערים קלות, על אף שיום המסחר נפתח בירידות, על רקע פתיחת החקירה הפלילית נגד יו"ר הפד ג'רום פאוול, שעוררה מחדש חששות מפני פגיעה בעצמאות הבנק המרכזי. מדד הנאסד"ק עלה בכ-0.3%, ה-S&P 500 והדאו ג'ונס התקדמו שניהם בכ-0.2% וננעלו בשיאים חדשים. בעוד שמשקיעים קנו את הירידות והרימו את מדדי המניות, במקביל, מחירי המתכות היקרות, אשר נחשבות לנכסי "מקלט בטוח", זינקו בחדות (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

ג'ים לבנטל, אסטרטג שווקים ראשי ב-Cerity Partners, אמר ל-CNBC כי "ההשפעה של העובדה שהיו"ר פאוול נמצא תחת חקירה היא ככל הנראה ארוכת־טווח - כלומר, היא לא תשפיע על רמות הריבית בזמן הקרוב, ולא על האינפלציה". לדבריו, בעוד שבשוק צופים דוחות כספיים "די טובים" השבוע, ושמדד המחירים לצרכן בארה"ב יהיה "נמוך משמעותית מ-3%" - ומוסיפים לכך "כלכלה שצומחת במהירות" - ישנם "יותר מדי דברים טובים" שצפויים לדחוף את השוק כלפי מעלה בטווח הקרוב, גם אם החקירה מבשרת על חדשות רעות בטווח הארוך.

לבנטל הוסיף: "כל מי שחבר בוועדת השוק הפתוח של הפד מבין שאם הם לא יעשו את מה שהנשיא רוצה, אם הם לא יורידו את הריבית, הם עלולים להיות מפוטרים, כפי שליסה קוק פוטרה - לפחות תיאורטית - או שהם עלולים להיות מושא לחקירה, כפי שיו"ר פאוול נמצא כעת. עבור היו"ר החדש ועבור כל אחד מחברי המועצה, הם ייטו יותר להוריד את הריבית. זה יגרום בסופו של דבר לאינפלציה, וזה יגרום בסופו של דבר לריביות גבוהות יותר בטווח הארוך, אך ההשפעות הללו לא יורגשו עד סוף השנה הנוכחית לכל המוקדם".

המדדים נתמכו על־ידי עליות שנרשמו בקרב שמות מרכזיים בסקטור הטכנולוגיה וה-AI, בין היתר במניות אנבידיה , פלנטיר , AMD , ברודקום , אורקל , AMD ו-TSMC . מניית אלפאבית (גוגל) חצתה אתמול לראשונה את רף שווי השוק של 4 טריליון דולר והפכה לחברה הרביעית בהיסטוריה שעושה זאת, אחרי אנבידיה, מיקרוסופט ואפל. העלייה במניה הגיעה לאחר הודעתה של חברת אפל על כך שהיא צפויה לשתף פעולה עם גוגל, ובפרט להישען על מודל ה-AI שלה, ג'מיני, לטובת מוצרי AI, כמו העוזרת הקולית סירי.

מנגד, סקטור הבנקים נחלש, לאחר שהנשיא טראמפ קרא להגביל את הריביות של חברות האשראי ל-10%, לתקופת זמן של שנה. בין היורדות ניתן למצוא את מניות סיטיגרופ , קפיטל וואן , בנק אוף אמריקה , וולס פארגו וג'יי. פי. מורגן . ג'יי. פי. מורגן צפוי לפתוח היום את עונת הדוחות של הבנקים הגדולים ולפרסם את תוצאותיו הכספיות לפני תחילת המסחר.

במהלך הלילה, הנשיא טראמפ הודיע כי כל מדינה שעושה עסקים עם איראן תתמודד עם מכס של 25% "על כל עסק שהיא עושה עם ארצות הברית של אמריקה", כאשר מכסים אלו יוטלו באופן מיידי.

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר בעיקר בעליות שערים. בורסת טוקיו, הגדולה ביותר במזרח, מזנקת בכ-3%, על רקע ציפיות להליכה לסבב בחירות בזק במדינה בפברואר, במטרה לחזק את היכולת של הנשיאה סנא טקאיצ'י להעביר בבית הנבחרים מדיניות כלכלית הכוללת הוצאות ממשלתיות גבוהות יותר. בורסת הונג קונג עולה בכ-0.6%, בורסת שנגחאי יורדת בכ-0.5% והקוספי מוסיף לערכו כ-1.4%.

2. שוקי האג"ח

שוק האג"ח נסחר ביציבות ביום שני ומדד תל גוב כללי מגלם תשואה לפדיון של 3.05%. בחודש שחלף עלה המדד בשיעור חד (במונחי מדדי אגרות חוב) של 1.4% ובשנה האחרונה טיפס ב־6.7%. הסיבה המרכזית לעליית המדד (שמשקפת ירידה בתשואות) היא הפחתת הריבית המפתיעה שביצע הנגיד ירון לרמה של 4%. לפי תחזית בנק ישראל, הריבית צפויה לעמוד בסוף השנה על 3.5%. הורדת הריבית, צפויה להוזיל את עלויות המימון של הממשלה, ולכן התשואה על אגרות החוב יורדת (ומחירן מטפס).

התל בונד 20, מדד האג"ח הקונצרניות הגדולות בבורסה, עלה החודש בשיעור חד גם כן של 2%. התשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על 2.4% כעת. זאת, על רקע גיוסי ענק מוצלחים של הבנקים בחו"ל, שמצביעים על אמון המשקיעים הזרים בחברות בארץ.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

על אף שהדולר נחלש ברחבי העולם, על רקע החקירה הפלילית של יו"ר הפד ג'רום פאוול והחשש מפני פגיעה פוטנציאלית בעצמאות הפדרל ריזרב, הוא נסחר אתמול ביציבות מול השקל והבוקר אף מתחזק מעט, כאשר שערו עומד לפי שעה על 3.14 שקלים.

מחירי המתכות היקרות המריאו לשיאים חדשים, על רקע הדאגות סביב פגיעה פוטנציאלית בעצמאות הפדרל ריזרב. מחיר הזהב עלה בכ-2% ונעמד על כ-4,600 דולר לאונקיה, בעוד מחיר הכסף זינק במעל 7% ונעמד על כ-85 דולר לאונקיה. המשקיעים חוששים שבנק מרכזי "לחיץ" ופוליטי לא יוכל להתמודד בצורה יעילה עם עלייה מחודשת של האינפלציה, אם כזו תתרחש.

קרישנה גוהא, ראש המדיניות הגלובלית ואסטרטגיית בנקים מרכזיים ב-Evercore ISI, התייחסה למתכות היקרות ואמרה אתמול ל-CNBC כי "זה ריסק-אוף באופן חד־משמעי. אנחנו צופים שהדולר, האג"ח והמניות ייחלשו כולם במסחר ביום שני, במגמת מסחר של 'Sell-America', הדומה לזו שנראתה באפריל של שנה שעברה, בשיא טלטלת המכסים ובצל האיום דאז להסיר את יו"ר הפד פאוול מתפקידו; זאת, כאשר משקיעים גלובליים מחילים פרמיית סיכון גבוהה יותר על נכסים אמריקאיים".

4. מאקרו

היום ב-15:30 שעון ישראל צפוי להתפרסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר. הצפי בשוק הוא לעלייה חודשית של 0.3% ולעלייה של 2.7% בקצב האינפלציה השנתי.

ביום שישי האחרון, התפרסם דוח התעסוקה בארה"ב - הראשון שיצא כהלכה ולא הושפע מהשלכות השבתת הממשל האמריקאי בסוף השנה שעברה. הדוח הצביע על גידול של 50 אלף משרות חדשות, לעומת צפי האנליסטים של דאו ג'ונס, שעמד על 73 אלף משרות. רמת האבטלה ירדה ל-4.4% - מעט נמוך מהצפי, שעמד על 4.5% - ולפי CNBC, המשקיעים ראו בנתון סימן לכך שצפוי שיפור בכלכלה בזמן הקרוב. אנתוני סגלימבנה, האסטרטג הראשי של Ameriprise Financial, ציין כי "לנוכח המספרים האלה, הפדרל ריזרב כנראה לא יצטרך להפחית ריבית בינואר, ואולי הם לא יצטרכו להפחית ריבית גם במרץ".

ביום חמישי הקרוב, יתפרסם בישראל מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר ולמעשה לשנת 2025 כולה. בבית ההשקעות פסגות מעריכים כי המדד ירד ב־0.1% בדצמבר והאינפלציה השנתית תעלה ל־2.5%. בפסגות מזכירים כי "ישנה הסכמה רחבה בקרב החזאים, לאחר יציאת השפעות העלאות המסים לאורך שנת 2026 כי האינפלציה צפויה לרדת ולהתכנס סביב מרכז היעד של בנק ישראל".

עם זאת, "לאחר סיום המלחמה מרבית הסיכונים לתחזית נוטים כלפי מטה. קודם כל נרגיע את האופטימיים, אנחנו מעריכים כי תרחיש של ירידת מחירים רוחבית בישראל הוא עדיין תרחיש קיצוני שאינו תואם את מצב המשק… מכיוון שסעיפים רבים במדד עלו בקצב מהיר מאוד בשנתיים האחרונות, מצב של עליית מחירים איטית יותר מהתחזית הוא תרחיש בהחלט ריאלי". ב־12 החודשים הקרובים הם צופים אינפלציה של 2.1%. "סיכון התחזית נוטה בבירור כלפי מטה, ומספיק שנסתכל על הסעיפים בעלי המשקל הגדול ביותר במדד בשביל לזהות אותם".

במבט קדימה, מעריכים בבנק הפועלים כי צפויות עוד 2־3 הורדות ריבית עד סוף השנה: "אנו מעריכים כי הריבית תעמוד על כ- 3.25% - 3.5% , זאת בין היתר לאור הערכתנו להמשך התחזקות השקל. השוק צפה ביום שישי רמת ריבית של כ־3.12% בינואר 2027". בנוגע להחלטת הריבית הקרובה, נכתב בסקירה של מודי שפריר, אסטרטג ראשי - שווקים פיננסים חדרי עסקאות וברוקראג' בבנק הפועלים, "למרות שבנק ישראל מעריך כי הורדת הריבית תהיה 'מדורגת', אין לפסול עדיין הורדת ריבית גם בחודש פברואר, במיוחד במידה והשקל ימשיך להתחזק בחדות. השוק תמחר ביום שישי הורדת ריבית בפברואר בהסתברות של כ־34%.

5. תחזית

"עונת הדוחות לרבעון הרביעי של 2025 תצא לדרך השבוע", מציין מתיו רכטר ראש תחום מחקר אסטרטגיית מניות בבנק השוויצרי יוליוס בר. לדבריו, העונה "תספק אינדיקציה חשובה לעמידות המומנטום של רווחי החברות האמריקאיות. תחזיות הקונצנזוס צופות כי רווחי מדד S&P 500 יצמחו ב־8.3% בהשוואה לשנה קודמת, בעיקר בהובלת מגזרי טכנולוגיית המידע, שירותי התקשורת והפיננסים".

רכטר מציין כי "בניגוד לדפוס האופייני לשלבים המאוחרים של המחזור הכלכלי, עדכוני התחזיות בחודשים האחרונים היו תומכים, כאשר אומדני הרווח לרבעון הרביעי עודכנו כלפי מעלה בשלושת החודשים האחרונים, לעומת הורדת תחזיות ממוצעת של 3.2% היסטורית".

ביוליוס בר מוסיפים כי בעונת הדוחות "8 מתוך 11 מגזרים צפויים להציג צמיחה חיובית ברווחים, בעוד שכ־66% מהחברות צפויות לדווח על רווח למניה גבוה יותר לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, התרומה לצמיחת רווחי מדד S&P 500 נותרת מרוכזת מאוד: ענקיות הטכנולוגיה צפויות שוב לשאת בעיקר הנטל, כאשר תחזיות הרווחים שלהן מצביעות על עלייה של 21.5% משנה לשנה, בעוד ששאר המדד צפוי להציג עלייה מתונה של 1.4% בלבד - רף נמוך שמעלה את הסבירות להפתעות חיוביות מחוץ למניות הענק".