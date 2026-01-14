לאחר בנייה בכל הארץ, אסיה סיירוס בונה במקום בו הכל התחיל

הכתבה מטעם אסיה סיירוס

חברת הפיתוח הייזום והבנייה אסיה סיירוס, בבעלות אבי תם ושחר כחלון, זכתה השבוע במכרז של רשות מקרקעי ישראל להקמת 110 יחידות דיור במסלול "דיור במחיר מטרה" במזכרת בתיה. יחידות הדיור יוקמו במגרשים 143 ו-145 בשטח של 2,540 מ"ר, בהקמת שני אגפים בני 8 קומות, 58 יח"ד, ובשטח של 2,273 מ"ר, בהקמת אגף הכולל 2 כניסות בני 8 קומות, 52 יח"ד וחזיות למסחר, סה"כ המתחם כולל 110 יח"ד ושטח למסחר. הפרוייקט יכלול 80% יחידות דיור במסגרת דיור במחיר מטרה ו-20% בשוק החופשי.

מדובר בפרויקט בעל משמעות מיוחדת עבור אסיה סיירוס, שבשנת 2005 הוקמה החברה והחלה את דרכה דווקא במזכרת בתיה, בפרויקטים של בתים צמודי קרקע בקנה מידה קטן. כעת, שני עשורים לאחר מכן, חוזרת החברה ליישוב שבו התחילה, הפעם כיזמית נדל"ן ארצית מהגדולות והפעילות ביותר בישראל.

במהלך 20 שנות פעילותה צמחה אסיה סיירוס לחברה בהיקף הכנסות מפרוייקטים של כ-5 מיליארד שקל, בשלבים שונים של תכנון, ביצוע ושיווק. החברה פעילה בפריסה רחבה בכל רחבי הארץ, עם אלפי יחידות דיור ופרויקטים בכפר סבא, פתח תקווה, נווה מונוסון, באר יעקב, רחובות, יבנה, גן יבנה, בני עייש, נתיבות, דימונה ומזכרת בתיה.

הזכייה הנוכחית במכרז מצטרפת לשורת זכיות ופרויקטים של החברה בתחום הדיור למגורים ובפרט בפרויקטים המשלבים דיור בר-השגה לצד שוק חופשי, כחלק ממדיניות הממשלה להגדלת היצע הדיור ומתן מענה לזוגות צעירים ומשפחות.

לדברי החברה, החזרה למזכרת בתיה אינה רק מהלך עסקי, אלא גם סגירת מעגל מקצועית וחזרה לנקודת ההתחלה, הפעם עם ניסיון, היקפי פעילות ויכולות ביצוע של חברה מובילה בענף הנדל"ן הישראלי.

