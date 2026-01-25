1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

בעוד שמוקד מרכזי של מתיחות גאופוליטית שכך בסוף השבוע שעבר, בעקבות ההסכמות בין ארה"ב לנאט"ו באשר לעתידה של גרינלנד, החזית מול איראן צפויה להמשיך להעסיק את המשקיעים; זאת, לנוכח הדיווחים על צבירת כוחות אמריקאיים במזרח התיכון והערכות הולכות וגוברות שתקיפה תצא לפועל בעתיד הקרוב.

בוול סטריט, ייפתח שבוע מרכזי במיוחד בעונת הדוחות, עם דיווחים של לא פחות מארבע ענקיות טכנולוגיה - מיקרוסופט , מטא וטסלה יפרסמו את תוצאותיהן ביום רביעי, כאשר אפל תדווח ביום חמישי שלמחרת. גם חברת השבבים ASML וענקית ביטוח הבריאות יונייטד הלת' גרופ צפויות לדווח.

ביום רביעי, תפורסם בארה"ב גם החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, שצפוי להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 3.75%. זו תהיה החלטת הריבית הראשונה מאז שנודע על פתיחת החקירה הפלילית נגד יו"ר הפד ג'רום פאוול, במסגרת מסע הלחצים המתמשך שמפעיל הנשיא טראמפ על הבנק המרכזי, בדרישה לריביות נמוכות יותר - כך שיותר מההחלטה עצמה, אלו הדברים שצפויים לרכז את תשומת לבם של המשקיעים.

2 ה-S&P 500 סוגר שבועיים רצופים של הפסדים

החששות מפני התפתחות של מלחמת סחר סביב המחלוקות על גרינלנד הכבידו על המסחר בארץ ובחו"ל, על אף ההתאוששות שנרשמה בעקבות ההסכמות בין ארה"ב לנאט"ו. בסיכום שבועי, מדד ת"א 35 רשם עלייה של כ-0.4% וננעל במרחק נגיעה מרף ה-4,000 נקודות; מנגד, מדד ת"א 90 ירד בכ-0.7%. מדדי המניות הביטחוניות והקלינטק בלטו לחיוב עם עליות של מעל 6% ו-5%, בהתאמה, בעוד שמדד הבנייה הוביל את הירידות ונחלש בקרוב ל-5%.

מניית רמי לוי נדל"ן זכתה לקבלת פנים חמה ביום שישי האחרון - יום המסחר הראשון שלה בתל אביב - וקפצה ב-15% לשווי של כ-3.71 מיליארד שקל.

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט ביום שני עם פער ארביטראז' שלילי קל של כ-0.15%. מניות השבבים טאואר , נובה וקמטק צפויות לפתוח את היום בירידות של בין 1% ל-1.5%, לצד אלביט מערכות ואורמת . מנגד, אנלייט ו-ICL יעלו ביותר מ-1%, כאשר נייס תטפס בכ-2.7%.

וול סטריט סיימה את השבוע החולף באדום: מדד הדאו ג'ונס איבד מערכו כ-0.5%, ה-S&P 500 נחלש בכ-0.4% והנאסד"ק ירד בפחות מ-0.1% - כאשר שני האחרונים סגרו שבוע שני רצוף של הפסדים. מניית אינטל בלטה במיוחד לשלילה וצנחה בכ-17%, בעקבות תחזית מאכזבת שפרסמה החברה לרבעון הראשון של 2026.

3 השקל ממשיך להתחזק, המתכות היקרות מנפצות שיאים חדשים

לנוכח ההתאוששות שנרשמה בשוק המניות האמריקאי בסוף השבוע החולף, השקל המשיך במגמת ההתחזקות שלו מול הדולר ביום שישי, ושערו ירד מעט מתחת לרף ה-3.13 שקלים.

על אף שארה"ב ונאט"ו הגיעו להסכמות לגבי סוגיית גרינלנד, מחירי המתכות היקרות המשיכו להמריא במהלך סוף השבוע. מחיר הכסף חצה לראשונה את רף ה-100 דולר לאונקיה, בעוד מחיר הזהב ננעל במרחק נגיעה מרף ה-5,000 דולר לאונקיה.

לדברי סילביה יבלונסקי, מנהלת השקעות ראשית ב-Defiance, "ההתפתחויות סביב גרינלנד שימשו קריאת השכמה למשקיעים. לא האירוע עצמו עמד במרכז, אלא המשמעות הרחבה שלו: חזרת הגאופוליטיקה לקדמת הבמה והבנה שאי־הוודאות הגלובלית אינה אירוע חד־פעמי. התגובה בשווקים הייתה מהירה וברורה: ירידה בחשיפה לנכסי סיכון ותזוזה חדה לעבר נכסי מקלט כמו אג"ח ממשלת ארה"ב, זהב ופוזיציות דפנסיביות. מטבעות מקלט התחזקו, מרווחי אשראי התרחבו והתנודתיות חזרה לשוק הריביות... בזירת נכסי המקלט נרשמת התפצלות חדה: הזהב בשיאים היסטוריים, בעוד הביטקוין מדשדש. יבלונסקי מסבירה כי הזהב נהנה מביקוש מוסדי ובנקאי עמוק ומסביבה של חשש ולא של תיאבון לסיכון. הביטקוין, לעומת זאת, עדיין מתנהג כנכס רגיש לנזילות ולסנטימנט, ולא כמקלט אמיתי".

4 מיטב: האג"ח הצמודות חזרו להיות מעניינות

בבית ההשקעות מיטב ממליצים להגדיל חשיפה לאג"ח הממשלתיות הישראליות הצמודות. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, מציין בסקירתו השבועית כי בעוד שתחזית האינפלציה שלו עומדת על 1.8% ל-12 החודשים הקרובים, הסיכון לאינפלציה מוטה להערכתו כלפי מעלה, מהטעמים הבאים:

א. "לצד התחזקות השקל, שמורידה את האינפלציה של המוצרים המיובאים, הטיסות לחו"ל ובעקיפין מוזילה את מחירי הנופש בישראל, אינפלציה של חלק גדול מהשירותים נותרה יציבה ברמה יחסית גבוהה".

ב. "מחירי הפירות והירקות במגמת עלייה. אינפלציה של הסעיפים הלא סחירים (מוצרים ושירותים שלא ניתן לייבא) עלתה מספטמבר עד דצמבר מ-3.1% ל-3.4%".

ג. "הביקוש לדירות להשכרה צפוי להיות גבוה, אך ההיצע קטן בגלל מכירות נטו של משקיעים בשוק הדיור".

ד. "הצמיחה במשק גבוהה על רקע שוק עבודה הדוק, אפקט העושר, גידול מהיר באשראי והתאוששות בהיי־טק ומגבירה את הביקושים".

5 מניות הטכנולוגיה שצפויות להרוויח בגדול

באתר הכלכלי מרקטוואץ' מסמנים חמש מניות טכנולוגיה שאנליסטים בוול סטריט מאמינים שיהיו מנצחות גדולות בעונת הדוחות הנוכחית:

אפל ואלפאבית - האנליסטים ציינו לחיוב את השותפות בין שתי ענקיות הטכנולוגיה, במסגרתה אפל תישען על מודל ה- AI של גוגל, ג'מיני, בתהליך פיתוח מוצרי הבינה המלאכותית שלה. בטווח המיידי יותר, עמית דריינני, אנליסט ב-Evercore ISI, צופה שהכנסות אפל מאייפונים יציגו צמיחה שנתית של 17% - משמעותית מעל הקונצנזוס בשוק, שעומד על 11%. ניק ג'ונס, אנליסט ב-BNP Paribas, צופה שאלפאבית תכה את התחזיות לצמיחה בעסקי הענן והחיפוש.

KLA - החברה, אשר מספקת פתרונות לבדיקת שבבים, "שולטת בנישה שלה בשוק", שהיא קריטית לתחום - כך לדברי אלן בונד, מנהל תיקי השקעות ב-Jensen Investment Management . בונד הוסיף כי הציוד של החברה רלוונטי לכל סוגי החוּמרה - כך שהחברה צפויה להרוויח, לא משנה איזו ארכיטקטורת שבבים או יצרניות יובילו את השוק.

IBM - ברנט ת'יל, אנליסט בבנק ההשקעות ג'פריס, מציין לטובה את העובדה שהחברה העבירה את המיקוד שלה באופן משמעותי לתוכנות ולשירותים בעלי שולי רווח גבוהים. דריינני מ-Evercore מאמין שיוזמות ההתייעלות של החברה, שצפויות להיתרגם לחיסכון גולמי של 4.5 מיליארד דולר ב-Run Rate עד סוף 2025, ידחפו כלפי מעלה את שולי הרווח, וגם את מחיר המניה לאחר פרסום הדוחות.

ServiceNow - דיוויד וגנר, ראש תחום מניות ומנהל תיקים ב- Aptus Capital Advisors, הדגיש את ההתרחבות המהירה של החברה לתחום ניהול שירותי הלקוחות, בעוד היא צומחת מעבר לשירותי הליבה שהיא מספקת בתחום התוכנה. סמאד סמאנה, אנליסט בג'פריס, צופה כי השירותים שאינם בתחום ה-IT יצמחו ל-50% או יותר מכלל ערך החוזים השנתי החדש של החברה (ACV) במהלך השנה הקרובה.