מניות חברות המחשוב בבורסה בת"א (IT) צונחות היום בשיעורים חדים, בעקבות חששות המשקיעים מכך שהתפתחות הבינה המלאכותית תוביל לכך שהיא תוכל להחליף פתרונות שמציעות חברות תוכנה ארגוניות שונות. מניותיהן של מלם תים , מטריקס , חילן ו-וואן טכנולוגיות צללו בשיעורים של 9% עד 16% והובילו את הירידות במדד ת"א 90.

חברת ה-IT מלם תים הוסיפה לחששות הרובצים על הסקטור דיווח שלילי על הפסד צפוי מפעילותה בשוק החיסכון ארוך־הטווח. החברה, בניהולם של המנכ"לים המשותפים אילן טוקר ושי בסון, ובראשות היו"ר שלמה איזנברג, מספקת פתרונות שונים בתחום טכנולוגיות המידע, בהם גם תפעול קופות גמל וקרנות פנסיה.

בפעילות זו, דיווחה מלם, ניהלה החברה הבת מלם גמל ופנסיה במשך כשנתיים מו"מ עם בנק בישראל ביחס לשיתוף פעולה בתחום תפעול קופות גמל וקרנות השתלמות, אשר לא הבשיל להסכם. כתוצאה מכך, מלם תים מדווחת כי יש לה אינדיקציות לפיהן היא צפויה לרשום במסגרת הדוחות הכספיים לשנת 2025 הפרשה להפסד בסך כ-30 מיליון שקל. מדובר בשלב זה באומדן, והיקף ההפרשה ייקבע על ידי מעריך שווי חיצוני.

תחום תפעול קופות הגמל וקרנות הפנסיה נמצא בחברה במסגרת מגזר שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך־טווח של מלם תים. החברה דיווחה על הכנסות של 222 מיליון שקל למגזר זה בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה החולפת, מתוכן כ-205 מיליון שקל בנטרול פעילות החיסכון ארוך הטווח. בסך הכול הסתכמו הכנסות מלם תים בשלושת הרבעונים הראשונים ביותר מ-3 מיליארד שקל.

בד בבד עם הדיווח אודות ההפסד הצפוי, הודיעה מלם תים על מזכר הבנות לא מחייב למכירת רישיון שימוש בלתי מוגבל בתוכנה של החברה הבת קומטק. ההסכם נחתם עם חברת ביטוח בישראל, ונוגע למערכת המיועדת לביטוחים אלמנטריים ובריאות, בסכום כולל של כ-45 מיליון שקל בתוספת מע"מ. מלם תים מעריכה שהשלמת העסקה צפויה להניב לה רווח לפני מס בסך הקרוב לתמורה, ובמקביל יופסקו דמי התחזוקה השנתיים שאותם שילמה חברת הביטוח לקומטק, בסכום שאינו מהותי לחברה.

מלם תים נסחרת בבורסה לפי שווי של כ-2.7 מיליארד שקל, אחרי הירידה החדה ביום ד'. החברה נשלטת ע"י מלם תים אחזקות, חברה ציבורית המחזיקה ב-65.5% ממניותיה. היו"ר איזנברג מחזיק ב-14.5% ממניות מלם תים וב-45% ממלם תים אחזקות.

לפני מספר חודשים, הודיעה החברה על כוונה לבצע "קיפול שכבה", באמצעות הצעת רכש חליפין שתגיש מלם תים אחזקות למניות מלם תים, ובכך להפוך אותה לחברה פרטית בבעלות מלאה של מלם תים אחזקות (שתישאר חברה ציבורית).

המפולת החלה בוול סטריט

כאמור, מניות ה-IT בבורסה בת"א נסחרות בירידות חדות במהלך יום המסחר, על רקע המפולת בוול סטריט בתחום מניות התוכנה. כבר תקופה ארוכה שמשקיעים חוששים מכך שהתפתחות ה-AI תוביל לכך שהיא תוכל להחליף פתרונות שמציעות חברות תוכנה ארגוניות שונות, והמניות שלהן נחלשו גם בזמן שהמגמה הכללית בשוק הייתה חיובית.

השבוע, בעקבות כתבה בבלומברג על התחום, מניות רבות בסקטור צנחו בחדות, בהן גם ישראליות (מאנדיי, וויקס ונאבן למשל). הכתבה תיארה כיצד הסנטימנט הפך לדובי וסוחרים "זרקו" מניות מחשש לפגיעת ה-AI. ג'פרי פאבוזה מדסק המניות בג'פריס, הגדיר זאת כ-"SaaSpocalypse" - אפוקליפסה של מניות ה-SaaS (תוכנה כשירות).

עם זאת, קולגה שלו בבנק, האנליסט ברנט ת'יל מצוות התוכנה, ערך פגישת משקיעים עם מומחה ה-AI אלן ראוש בנושא והגיע למסקנה אחרת. "השיחה נגעה לחשש ש-OpenAI ואנתרופיק גורמות לשיבוש בתעשיית התוכנה, ואלן מעריך שהחששות מופרזים", אמר ת'יל. להערכתו לא תהיה "אפוקליפסת תוכנה" ומודלי שפה גדולים (LLM) ישמשו כשותף לחברות תוכנה קיימות.

"חברות ה-IT מרפדות את הכיס לרכישות"

עוד קודם לירידות, דיווחה השבוע מטריקס על גיוס אג"ח להמרה בסך כ-300 מיליון שקל, ואברא שגם היא מהתחום דיווחה על בחינת גיוס אג"ח להמרה. ליאור שילה, אנליסט טכנולוגיות ב-אי.בי.אי, כתב השבוע כי "חברות ה-IT המקומיות מרפדות את הכיס לרכישות עם תחילת 2026. חלק משמעותי מהאסטרטגיה בתחום הוא צמיחה באמצעות רכישות משמעותיות, לצד הרחבת פורטפוליו השירותים עם רכישות קטנות יותר", ציין שילה. "השאלה להערכתנו היא מי תהיה הבאה בתור להציף ערך באמצעות רכישה".