סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:05

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח הבוקר בעליות בהתאם למגמה העולמית - השווקים באסיה והחוזים הבוקר בוול סטריט ירוקים, ביפן, בעקבות נצחונה של ממשלת השלטון בבחירות, הבורסה מזנקת במעל 4% לשיא חדש. הסיכון הגאו-פוליטי באזורנו נדחה כנראה לפחות עד פגישת טראמפ ונתניהו ביום רביעי.

המניות הדואליות חוזרות להיסחר בת"א עם פער ארביטרז' חיובי שיסגר בפתיחה - מניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק , יובילו את העליות ויטפסו בין 4.5% ל־6%, כאשר גם נייס, אנלייט ו־ICL ירשמו עליות של עד 2.5%.

את שבוע המסחר הקודם סיימה הבורסה במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עלה ב־1.2%, מדד ת"א 90 ירד ב־0.3%. בין המדדים הענפיים בלטו לטובה מדדי הביטוח (6.8%), הפיננסים (5.1%) והבנקים (2.6%), לעומתם, מדד הטכנולוגיה, איבד מערכו כ־4%, על רקע הטלטלה העזה שנרשמה במניות התוכנה. גם מדד המניות הביטחוניות המשיך במומנטום השלילי שלו ונפל בכ־3.6%.

דברים שקרו אתמול:

חברת לוזון אנרגיה מבקשת מרו"ח יצחק סוארי לפסוק איזה מנגנון ישמש להיפרדות בין לוזון אנרגיה לבין אלומיי שבשליטת עופר ינאי, בשותפות המחזיקה ב-34% ממניות תחנת הכוח דוראד. מדובר במהלך שנועד להתניע היפרדות מוסכמת בין בעלי המניות של אלומיי-לוזון, המחזיקה 33.75% ממניות תחנת הכח דוראד.

רשות התחרות הודיעה אתמול (א') כי בכוונת הממונה לקבוע שאל על גבתה רמת מחירים מופרזת ובלתי הוגנת על טיסותיה במהלך תקופת המלחמה, ולהטיל על החברה עיצום כספי בגובה של עד 121 מיליון שקל - הסכום המרבי שמאפשר החוק, זאת לאחר שהחברה גרפה רווחי שיא במהלך המלחמה.

במהלך השבוע שעבר השלימה קרן ההשקעות מנור אוורגרין מהלך לרכישת מניות השליטה בחברת שניב תעשיות נייר. בסוף השבוע התברר שגם קרן ברוש הפכה לבעלת עניין בשניב. הקרן רכשה נתח של כ־2% משניב תמורת 8 מיליון שקל. בכך עלתה הקרן, להחזקה של כ־6.5% במניות שניב, מה שהפך אותה לבעלת עניין בחברה. זאת, לצד בעלת השליטה החדשה קרן מנור (41%), קיבוץ סאסא (24%) והמנכ"ל פסח ברנט (7%), בנם של בעלי השליטה הקודמים.

טבע הודיעה בשבוע שעבר שהתגלה רעלן בשם צרוליד במזון הפופולרי לתינוקות נוטרילון, וזאת במקביל להודעות דומות שהתקבלו לגבי תרכובות מזון לתינוקות במותגים שונים ברחבי העולם. אתמול, עורכי הדין יעקב דוידוביץ' וליאור להב מעדכנים כי כ-3,000 הורים כבר נרשמו לתביעה הייצוגית נגד חברת טבע, בעקבות הריקול שנערך בשני שלבים לתרכובת המזון לתינוקות נוטרילון.

● "הסבא" של וול סטריט מנצח את ילדי הטכנולוגיה: מה מקפיץ את הדאו ג'ונס

באסיה הבוקר עליות חדות ובעיקר ביפן, שם הבורסה מזנקת לשיא לאחר שראש הממשלה סאנאה טאקאיצ’י רשמה ניצחון בחירות היסטורי. מפלגת השלטון, המפלגה הליברל-דמוקרטית, השיגה רוב מיוחס של שני שלישים בפרלמנט (בבית התחתון המונה 465 מושבים.

מדד ניקיי 225 של יפן זינק ב־5.6% והגיע לרמה של 57,337 נקודות וטרם נסוג ונסחר כעת בעלייה של כ-4.5%. גם בורסת דרום קוריאה מזנקת במעל 4%, בשנגחאי ובהודו נרשמות עליות של עד כ-1%, ובהונג קונג עליות של 1.5%.

גם החוזים בוול סטריט ירוקים הבוקר עם עליות של עד 0.2% בחוזים העתידיים.

וול סטריט תנסה היום להמשיך את המהפך הדרמטי של יום שישי, שבו מדד הדאו ג’ונס חצה לראשונה את רף 50 אלף הנקודות, בעוד ראלי יומי של כ־ 2% במדדי S&P 500 ונאסד״ק מחק חלק מהלחץ שנצבר מוקדם יותר בשבוע.

עם זאת, למרות העליות החדות ביום שישי, הנאסד״ק סיים שבוע רביעי רצוף של ירידות עם נפילה של כמעט 3%, על רקע חששות גוברים מפני השפעת הבינה המלאכותית על חברות תוכנה. ה־S&P 500 רשם ירידה בשלושה מתוך ארבעת השבועות האחרונים, כאשר מתחילת השנה הדאו וה־S&P 500 עדיין בטריטוריה חיובית, אך הנאסד״ק איבד השבוע את כל העליות מתחילת 2026.

למרות הראלי החזק ביום שישי, הסנטימנט בשוק הטכנולוגיה נותר מתוח: קרן הסל למניות תוכנה (IGV) סיימה את השבוע בירידה מצטברת של 8.7% והשלימה נפילה של 23% מתחילת השנה. אנבידיה סיימה את השבוע בעלייה של כ־8%, אך ענקיות הענן אמזון, גוגל ומטא ירדו ביום המסחר האחרון, על רקע התחייבויות להשקעות של כ־ 650 מיליארד דולר ב־AI מצד החברות הגדולות - מה שמחדד את תחושת המשקיעים כי השפעת ה־AI על השווקים, מלווה בחוסר ודאות גבוה.

● הישראלית שזינקה בעקבות שת"פ עם אנבידיה, וזו שמתקרבת לשיא כל הזמנים

בעוד כמה חודשים יכנס יו"ר הפד החדש, קווין וורש לתפקידו ובבנק ברקליס מציינים כי היסטורית, כניסת יו"ר פד חדש היא תקופה "אדומה" למניות. וורש נתפס כמי שעשוי לצמצם את המאזן (פחות מזומנים בשוק), מה שיוצר לחץ בטווח הקצר, למרות שהוא תומך בריבית נמוכה יותר.

מאז 1930, מדד ה-S&P 500 רשם ירידות ממוצעות של 5%, 12% ו-16% בתקופות של חודש, שלושה חודשים ושישה חודשים לאחר כניסת יו"ר חדש לתפקיד. כך עולה מנתונים שריכז אלכסנדר אלטמן מברקליס. נפילות אלו היו חדות יותר מהירידה הממוצעת של המדד בכל שנה אקראית אחרת.

"בעוד שהשוק עשוי להיות מודאג בשאלה האם מר וורש נתפס כ'נץ' (תומך בריבית גבוהה) או לא, המבחן האמיתי צפוי להגיע אחרי מאי", כתב אלטמן. "שוקי המניות נוהגים 'לבחון' יושבי ראש חדשים במידה מסוימת במהלך ששת החודשים הראשונים לכהונתם".

למרות שלמוורש היה מוניטין "נצי" בתקופתו הקודמת בבנק המרכזי, מאז הוא התקרב לעמדות הנשיא וטען בפומבי בעד ריבית נמוכה יותר. הוא גם הצהיר כי על הפד לצמצם את תיק האג"ח שלו ולחשב מסלול מחדש בנוגע למודלים הכלכליים שלו.

חילופי ההנהגה מוסיפים לחוסר הוודאות הניכר ממילא בנוגע למסלול הריבית, שנע בין אינפלציה גבוהה לבין סימנים תקופתיים להתקררות בשוק העבודה. ב-CNBC מציינים כי דחיפה לצמצום המאזן של הפד - מהלך שישאב נזילות מהמערכת הפיננסית - עלולה להשפיע לרעה על נכסי סיכון.

מנגד, במורגן סטנלי מעריכים כי המוניטין של וורש כמי שמעוניין בצמצום המאזן עשוי דווקא לעזור בצינון מחירי הזהב ולתמוך בדולר, מה שיעניק לממשל "זמן להתארגן" על יעדי המדיניות הרחבים יותר שלו.

וורש נחשב למי שמאמין שהמאזן של הפד הפך למפלצתי מדי ושהוא מעוות את השוק. אם הוא יחליט לצמצם אותו מהר יותר מהמתוכנן, זה עלול ליצור לחץ מכירות על מניות, כי המשקיעים ירגישו ש"החמצן" הפיננסי במערכת הולך ומתמעט.

בגזרת החברות, צפויות לפרסם דוחות בין היתר קוקה־קולה, מקדונלד’ס, סיסקו ו־ON סמיקונדקטור .

2. שוק האג"ח

בשוק האג"ח הממשלתי, התשואות ירדו בשבוע החולף לכל אורך העקום, כאשר התשואה ל-10 שנים ירדה בכ-3 נ"ב לרמה של 3.82%. בכל הנוגע לתמחור הריבית, המשקיעים מעריכים בהסתברות של כ-50% שהריבית תרד שוב בהחלטה הקרובה, כשבמבט שנה קדימה מתמחרים קצת מעל 3 הפחתות (ריבית גלומה 3.18%).

בארה"ב המשקיעים מודאגים מהעלייה בתלילות עקום התשואה. המדד הנמצא תחת מעקב צמוד בשוק האג"ח האמריקאי מתקרב לרמתו הגבוהה ביותר מזה למעלה מארבע שנים.

עקום תשואות "תלול" (Steepening) אומר שהפער בין הריבית לטווח קצר לריבית לטווח ארוך גדל. זה קורה עכשיו משתי סיבות הפוכות: מצד אחד, נתוני תעסוקה חלשים גורמים למשקיעים להמר על הורדת ריבית בקרוב (מה שמוריד את התשואות הקצרות). מצד שני, הגירעון הענק של ממשלת ארה"ב והוצאות העתק שלה גורמים למשקיעים לחשוש ולהצמיד "קנס" של ריבית גבוהה יותר לטווח הארוך. למשקיע, זה איתות קלאסי על מעבר מכלכלה "לוהטת" לחששות ממיתון, וזה בדרך כלל מבשר טובות למניות הבנקים (שמרוויחים מהפער) אך מהווה תמרור אזהרה לגבי יציבות החוב הממשלתי.

התשואה העודפת שדורשים המשקיעים כדי להחזיק באיגרות חוב ל-10 שנים, בהשוואה למקבילותיהן לטווח של שנתיים, הגיעה השבוע ל-73.7 נקודות בסיס - מרחק נגיעה מהשיא של 2022 שנרשם באפריל. אסטרטגים ומשקיעים מעריכים כי הכיוון הכללי הוא הרחבה נוספת של הפער.

"עקום התשואות צריך להיות תלול יותר", אמר אנשול פראדהן, ראש אסטרטגיית ריביות ארה"ב בברקליס, וציין כי הוא צופה שהפער בין התשואות ל-3 שנים ל-30 שנה יתרחב. "השווקים צריכים לתמחר יותר הורדות ריבית ממה שהם מתמחרים כרגע".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח, השקל מתחזק הבוקר ב-0.5% ונסחר ב-3.10 שקלים לדולר. השקל נחלש בשבוע החולף בכ-0.3% מול הדולר לרמה של 3.11 שקלים לדולר, בין היתר על רקע החולשה של וול סטריט והתחזקות הדולר בעולם.

במיטב מציינים שהרבעון הרביעי היה חריג מאוד מבחינת פעילות השחקנים העיקריים בשוק המט"ח. על פי הדיווח של בנק ישראל, הגופים המוסדיים מכרו מט"ח בסכום של 13.3 מיליארד דולר, הגבוה אי פעם.

תושבי חוץ, שבדרך כלל מוכרים מט"ח, דווקא קנו מט"ח בסכום של 1.7 מיליארד דולר. גם המגזר העסקי קנה מט"ח בסכום של 5.7 מיליארד דולר ובסה"כ רכש בשלושה הרבעונים האחרונים 18.5 מיליארד דולר, הסכום הגבוה אי פעם.

"פעילות המוסדיים, שמנהלים חשיפת מט"ח ומגיבים להתפתחויות בשווקים בחו"ל, היא טרנדית וככל הנראה המשפיעה ביותר על שוק המט"ח. המגזר העסקי פועל לרוב נגד המגמה וקונה מט"ח כשהוא זול. בתקופה האחרונה היבוא לישראל צומח במהירות ומגדיל ביקוש למט"ח", כתב אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב.

"השחקן המשפיע הנוסף הם תושבי חוץ שבתוכם יש משקיעים ראליים ופיננסיים. הפיננסיים פועלים ממניעים ספקולטיביים, אך הריאליים, שמהווים כ-70% מפעילות תושבי חוץ, אלה חברות זרות בעיקר מתחום הטכנולוגיה שמשלמות בישראל שכר והוצאות אחרות. הם מוכרים מט"ח בעקביות ובחמש השנים האחרונות במצטבר מכרו כ-90 מיליארד דולר".

הביטקוין נסחר הבוקר ביציבות, 71,000 דולר למטבע. הביטקוין זינק ביום שישי בשיעור של עד 13% והגיע למחיר של 71,469 דולר. מוקדם יותר בשישי, המטבע כמעט ירד מתחת לרף ה-60,000 דולר לראשונה מאז אוקטובר 2024. למרות הזינוק, המטבע עדיין רשם ירידה שבועית של יותר מ-15%, לאחר שביום שישי שעבר נסחר במחיר של מעל 84,000 דולר.

שוק הקריפטו חווה חוסר יציבות מאז סדרה אכזרית של מימושים באוקטובר האחרון, שפגעה באמון השוק. גל המכירות צבר תאוצה השבוע, במקביל לחיסול של הימורים ממונפים (Leveraged bets) וטלטלה רחבה יותר בשווקים.

"העובדה שהביטקוין זינק חזרה מרמת ה-60,000 דולר מעידה על כך שיש שם תמיכה חזקה", אמר דמיאן לו, מנהל השקעות ראשי ב-Ericsenz Capital. עם זאת, הוא הוסיף כי על הסוחרים "לא לצפות לראלי חד כלפי מעלה", שכן הסנטימנט בשוק נותר זהיר.

בין אלו שחשים את הלחץ נמצאים גם "אוגרי" הביטקוין הגדולים. בדיווח הרווחים שלה מיום חמישי, חברת סטרטג'י של מייקל סיילור אישרה הפסד נקי של 12.4 מיליארד דולר לרבעון הרביעי, שנבע מירידת הערך (Mark-to-market) של אחזקות הביטקוין העצומות שלה. למרות זאת, מניית החברה זינקה ב-26% ביום שישי בעקבות התאוששות הביטקוין.

"תמיד קשה לביטקוין לתפקד כמאגר ערך בתנאי שוק כאלו", אמר פביאן דורי, מנהל השקעות ראשי בבנק סיגנום. "אך חשוב לזכור שביטקוין אינו מאגר ערך לטווח קצר או גידור נגד תנודתיות רגעית בשוק".

ביוליוס בר משוכנעים כי יידרש זמן עד שהאבק מהמהלך הנוכחי ישקע. "התנודתיות צפויה להישאר גבוהה לפחות בטווח הקצר, וחידוש מיידי של העלייה החדה הקודמת לשיא נראה לנו פחות ופחות סביר. לכן אנו ממשיכים לדבוק בהערכתנו הניטרלית לגבי כסף, וממשיכים גם להחזיק בפוזיציית לונג ביחס זהב/כסף, למרות העלייה החדה שנרשמה בו לאחרונה".

4. מאקרו

במיטב מציינים גם שמהפכת AI מעלה סיכון לתעסוקה בענף הטכנולוגיה בישראל ובענפים האחרים ובכך לצמיחה בכלל המשק.

"הירידות במניות הטכנולוגיה בארה"ב, במיוחד של חברות תוכנה, הקרינו על מניות הטכנולוגיה בישראל שחלקן ירדו בחדות. בישראל הכלכלה תלויה יותר בהתפתחויות בתחום הטכנולוגיה מאשר הכלכלה האמריקאית. בישראל כ-11.5% מהעובדים מועסקים בהייטק, בארה"ב רק כ-6%. לכן, שינויים מבניים בענף הטכנולוגיה נוגעים לכלכלה הישראלית יותר מאשר במרבית הכלכלות בעולם, בפרט האמריקאית".

"ההתפתחות הטכנולוגית בתחום, במיוחד בהקשר של AI שגורמת לירידה בביקוש לעובדים צפויה להשפיע גם על ישראל. לכן, היינו מגדירים את ההתפתחויות האחרונות בתחום הטכנולוגיה והשפעתן על העובדים כסיכון לכלכלה הישראלית".

מלבד תחום הטכנולוגיה, במיטב מציינים ששהפיתוחים האחרונים משפיעים על שוק העבודה בישראל גם בענפים נוספים. כמות משרות שכיר במשק עלתה בשנה האחרונה ב-2.4% (ממוצע חודשי ספטמבר-נובמבר). אולם, בחלק מהענפים נרשמה דווקא ירידה, בעיקר באלה שחשופים יותר להתייעלות באמצעות פיתוחי AI למיניהם - מחקר מדעי ופיתוח, שירותי מידע, שירותי תקשורת, שירותי חשבונאות, שירותים משפטיים, שירותי משרד.

"בענפים אלה שצמצמו משרות, השכר הממוצע עלה בשנה האחרונה הרבה יותר מאשר בכלל המשק (3.4%). המשמעות של עלייה חזקה בשכר תוך ירידה במשרות היא שהירידה במשרות הייתה על חשבון פיטורים ו/או אי גיוס של העובדים בעלי שכר נמוך, בדרך כלל הצעירים. "נראה ששוק העבודה בישראל כבר מושפע ממהפכת AI שצפויה ככל נראה להתרחב ולהעמיד בשנה הקרובה אתגר לעובדים ולקובעי המדיניות".

בעולם, השבוע יתמקדו המשקיעים בנתוני המאקרו המרכזיים של ארה״ב: ביום רביעי יתפרסם באיחור דו״ח התעסוקה לחודש ינואר, כאשר הכלכלנים מעריכים תוספת של כ־ 70 אלף משרות ושיעור אבטלה יציב של 4.4%. ביום שישי יפורסם מדד המחירים לצרכן (CPI), שצפוי להצביע על עלייה חודשית של 0.3% ואינפלציה שנתית של 2.5% .

5. תחזית

לאחר שהתאוששו ביום שישי וכמעט מחקו את הירידות החדות של אמצע השבוע, המניות בארה"ב עומדות בפני גל מכירות נוסף השבוע. כך לפי דסק המסחר של גולדמן זאקס, כפי שמפרסמים בבלומברג.

המכירות יגיעו לפי גולדמן סאקס מצד בלתי צפוי - קרנות אלגוריתמיות העוקבות אחר מגמות, (CTAs - Commodity Trading Advisors). אלו הן סוג של "רובוטי השקעות" שלא מתעניינים בכלל אם החברה מרוויחה, מי המנכ"ל שלה או מה המצב הפוליטי.

הקרנות האלו מתנהגות כמו "עדר דיגיטלי". כשהן מחליטות לצאת, הן יוצרות לחץ כבד על השוק שקשה מאוד לעצור רק בעזרת משקיעים אנושיים שקונים את השפל. האלגוריתמים שלהן מחפשים מומנטום. הם משתמשים במדדים טכניים (כמו ממוצעים נעים) כדי לזהות לאן נושבת הרוח, אם השוק עולה: הן קונות עוד כדי לרכוב על הגל. אם השוק יורד, הן מוכרות.

בגולדמן זאקס אומרים שה-S&P 500 חצה את הטריגר הזה. וכשקרנות אלגוריתמיות מתחילות למכור כי ה"טריגר" נלחץ, הן מורידות את מחיר המניה עוד יותר. הירידה הזו לוחצת על הטריגר של קרנות אחרות, ונוצר גל מכירות שמעצים את עצמו - גם אם אין שום סיבה כלכלית אמיתית לירידה. לכן גם אם השוק ינסה לעלות קצת ביום שני, הן ינצלו את העלייה הזו כדי להמשיך ולמכור את הסחורה שהן מחזיקות, כדי להקטין חשיפה.

בגולדמן מצפים כי האסטרטגיות הסיסטמטיות הללו יישארו "מוכרות נטו" במהלך השבוע הקרוב, ללא קשר לכיוון שאליו יפנה השוק - חידוש של מגמת הירידה עלול להפעיל השבוע מכירות בהיקף של כ-33 מיליארד דולר. אם הלחץ יימשך ומדד ה-S&P 500 ירד מתחת לרמת ה-6,707, הדבר עלול לשחרר גל נוסף של מכירות סיסטמטיות (אוטומטיות) בהיקף של עד 80 מיליארד דולר במהלך החודש הקרוב. "גם בתרחיש של שוק ללא שינוי, קרנות ה-CTA צפויות להיפטר ממניות אמריקאיות בשווי של כ-15.4 מיליארד דולר השבוע, ואפילו אם המניות יעלו - הקרנות צפויות למכור כ-8.7 מיליארד דולר".

נוסף על מכירות ה-CTA, נזילות דלה והצורך בניהול סיכונים מצד עושי השוק ("מיצוב של שורט גמא, Short Gamma") ישמרו על השוק תנודתי, ועלולים להעצים תנודות לכל כיוון, כאשר עושי שוק קונים בתוך עליות ומוכרים בתוך ירידות כדי לאזן את הפוזיציות שלהם. בנוסף, אם המכירות המאסיביות של עושי השוק יפגשו שוק "ריק" מקונים, התוצאה עלולה להיות נפילות מהירות ואלימות או לתנודות פראיות תוך דקות, כי אז לא יהיה מי שיעמוד בפרץ ויספוג את המכירות.

בגולדמן סאקס מציינים שהנזילות ב-S&P 500 ("הנפח הזמין בשכבה העליונה של ספר הפקודות") הידרדרה בחדות. "חוסר היכולת להעביר סיכונים במהירות תורם למסחר יומי תנודתי יותר ומעכב התייצבות בפעולת המחיר הכללית", כתבו צוות דסק המסחר של גולדמן, במזכר ללקוחות ביום שישי.

הצורך של עושי השוק באופציות לנהל את הסיכונים שלהם עלול להחריף תנועות מחיר. לאחר ששהו באזור בטוח (של "לונג גמא", Long Gamma) שעזר למנוע פריצה מעל רמת ה-7,000 נקודות, מוערך כעת כי עושי השוק נמצאים בפוזיציה נייטרלית עד "שורט גמא" - דינמיקה שהופכת בולטת יותר כאשר הנזילות דלה.

"תחגרו חגורות", הוסיפו בגולדמן סאקס. ("שורט גמא" הוא מצב שמתאר את עושי השוק, הבנקים שמוכרים אופציות ללקוחות, נאלצים לגדר את עצמם כנגד הסיכון ובכך אף להעצים את הירידות בשוק).

גם התנהגות המשקיעים הקמעונאיים מראה סימני עייפות.

לאחר שנה של רכישות בלתי פוסקות בכל ירידה, נתונים ביומיים האחרונים הראו מכירות של כ-690 מיליון דולר בשבוע שעבר, מה שמדגים נכונות פחותה 'לקנות כל שפל'. "עסקאות קמעונאיות פופולריות הקשורות לקריפטו ולמניות המקושרות לקריפטו נפגעו קשה במיוחד, מה שמעלה את הסיכון שכל רוטציה רחבה יותר החוצה ממניות ארה"ב תסמן שינוי בולט מדפוסי המסחר של השנה שעברה".