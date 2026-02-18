נתון שיא בנתניה: קרוב ל-80% מהרוכשים יגורו בפרויקט הזה

הכתבה בשיתוף חברת "עמרם אברהם"

בעשור האחרון הפכה העיר נתניה מ"עוד עיר חוף" לבירת השרון עם שכונות חדשות ומתקדמות ואחוזי הגירה חיובית הולכים וגדלים. השכונה שהתפרסמה יותר מכל בזכות הביקוש הרב אליה הייתה עיר ימים אך בשנתיים האחרונות ישנה טוענת חדשה לכתר: שכונת פארק הים המכונה כבר "הדבר הבא" של נתניה.

בין הגלים למע"ר החדש: המהפכה השקטה של שכונת פארק הים בנתניה

מה הופך את פארק הים לשכונה כה מבוקשת? נתחיל במיקום האטרקטיבי שלה: השכונה בעלת מיקום אסטרטגי בין שכונת עיר ימים לבין מרכז העיר הוותיק, דבר המאפשר לתושביה ליהנות משקט של שכונה חדשה לצד גישה מהירה למוקדי הבילוי והמסחר המרכזיים (בשכונה אף ייבנה מרכז העסקים החדש של העיר). כמו כן, השכונה נבנית במרחק נגיעה מהים והתכנון האדריכלי של המגדלים נועד להבטיח נוף פתוח לים לרוב הדירות, כאשר חלק מהמלונות הסמוכים נבנים במפלס נמוך כדי לא לחסום את המבט. גם בגזרת החינוך יש לשכונה מה להציע עם קרית חינוך מתקדמת שתכלול 14 בתי ספר וגנים בקרבה מיידית לבית. ועוד פלוס ענק: בלב השכונה יוקם פארק ירוק ענק שישתרע על פני כ-50 דונם וכולל שבילי אופניים, מתקני כושר, גינות שעשועים ושטחים ירוקים שיוצרים "ריאה ירוקה" ממש מתחת לבית.

הדמיה: VIEWPOINT

AQUA SENSE: קו אדריכלי שונה מהמקובל

אחד הפרויקטים המבטיחים הנבנים כעת בשכונה הוא AQUA SENSE מבית קבוצת עמרם אברהם. "הפרויקט החדש הוא למעשה מגדל יוקרה שיתנשא לגובה 30 קומות", מציין שאולי עגיב, מנהל המכירות הארצי של הקבוצה. "בפרויקט הזה נקטנו בקו אדריכלי שונה מהמקובל והמגדל נבנה בשיטת "תלייה יבשה" - שיטת חיפוי יוקרתית המעניקה לבניין מראה מעוצב ועמידות גבוהה בהרבה מהשיטות הקונבנציונליות".

"התכנון הפנימי של המגדל הותאם גם הוא לקהל היעד. בכל קומה ישנן דירות חזיתיות ודירות כנף, מה שמבטיח כמעט לכל דייר את ה-VIEW המיוחל לכיוון הים", מציין עגיב. "כמו כן אנחנו מציעים את קולקציית דירות ה-5 חדרים הגדולות ביותר בשכונה, והדירות החזיתיות בפרויקט משתרעות על פני כ-140 מ"ר עם מרפסות רחבות של 26 מ"ר הצופות לכיוון צפון-מערב ודרום-מערב".

המפרט הטכני בדירות נחשב אף הוא לעשיר במיוחד: ריצוף יוקרתי במידות מטר על מטר, מערכת מיזוג מיני מרכזית, מטבחים משודרגים ומערכת "בית חכם" וחשמל חכם. לרווחת הקהילה הנבנית במגדל, תוכננו והוקמו פסיליטיס בסטנדרט וברמה של מלון חמישה כוכבים: לובי כפול ומפואר, חדר כושר מאובזר, אולם קולנוע פרטי להקרנת סרטים , אירועי ספורט ועוד וכן לאונג' דיירים מהודר.

אחד האתגרים הגדולים ביותר במגדלי יוקרה על קו החוף הוא יצירת תחושת שייכות. משקיעים, מטבעם, מחפשים את הדירה הזולה ביותר שתניב את השכירות הגבוהה ביותר. לעומת זאת, לקוחות הקצה - המשפחות - מחפשים איכות חיים. ב-AQUA SENSE, הנתונים מראים ניצחון ברור למגורים על פני ההשקעה. "76% מהרוכשים אצלנו רכשו דירה למגורים ויצרו קהילה חדשה ואיכותית," אומר עגיב. הנתון הזה מעיד על שינוי בטעמי השוק. עבור משפחות משפרות דיור, בעיקר בגילאי 40 ומעלה מאזור השרון, הידיעה שהשכן בדלת ממול הוא בעל הדירה ולא שוכר מתחלף, מהווה שיקול מרכזי ברכישה. כשבן אדם בא לקנות דירה למגורים, השיקולים שלו שונים. הוא מחפש חווית מגורים אמיתית, כיווני אוויר ונוף - וזה מה שהוא מוצא כאן".

תכנון עירוני: הכל במרחק הליכה

שכונת פארק הים אינה רק אוסף של מגדלים. מדובר בשכונה מתוכננת בקפידה על ציר רחוב בן גוריון, המיקום האסטרטגי ביותר בנתניה. השכונה ממוקמת כ-250 מטרים בלבד מקו המים, בסמוך למלונות כרמל ורמדה וחוף סירונית. אולם, הבשורה האמיתית עבור התושבים היא המע"ר (מרכז עסקים ראשי) החדש שמוקם בצמוד לשכונה. מדובר במרכז עסקים מודרני שבו ירוכזו כל מוסדות העירייה, לצד שטחי מסחר, קניונים ומשרדים בהיקף עצום של אלפי דונמים. עבור משפחות, היתרון המשמעותי ביותר הוא קריית החינוך שתכלול 14 בתי ספר וגנים בקרבה מיידית לבית. הרעיון הכללי הוא שהכל מתחת לבית - גם ים, גם בילוי, גם מסחר וגם חינוך. בנוסף, פארק אקולוגי בשטח של 50 דונם עם שבילי אופניים ומתקני ספורט ילווה את השכונה לאורכה, ויבטיח ריאה ירוקה לדיירים.

ביטחון כלכלי בשוק משתנה

AQUA SENSE נמצא כיום בשלבי בנייה מתקדמים, כאשר האכלוס צפוי בעוד כשנה. כדי להקל על משפחות משפרות דיור שצריכות למכור את נכסן הישן, הקבוצה מציעה מסלול מימון של 10/90. "הלקוח משלם 10% במעמד החתימה והיתרה במסירה, וכל זה ללא הצמדה למדד," מסביר עגיב את המהלך שנועד להעניק שקט נפשי לרוכשים.

חוזרים לחוויה האנושית

בסופו של דבר, פרויקטים כמו AQUA SENSE מסמנים את החזרה לערכים של קהילה ושכנות טובה בתוך המעטפת המפוארת של מגדלי המגורים. השילוב בין המיקום הייחודי - מרחק הליכה מהים עם המגבת על הכתף - לבין השירותים המודרניים של המע"ר החדש, יוצר הזדמנות נדירה ואת התמורה הגדולה ביותר לדיירים. "בנתניה של היום, נראה שפארק הים היא המקום שבו הים פוגש את הקהילה האיכותית של המחר", מסכם עגיב.

