חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:06

1. שוק המניות

השיאים החדשים שקבעה הבורסה המקומית בשישי האחרון פוגשים הבוקר את אי הוודאות ששוררת סביב המלחמה באיראן.

כישלון המשא ומתן בסוף השבוע באיסלאמאבאד החזיר את החששות כי המלחמה בין ארה״ב לאיראן תימשך זמן רב יותר מהצפוי. נשיא ארה״ב דונלד טראמפ שוקל, לפי דיווחים, לחדש את התקיפות האוויריות נגד איראן, ולהטיל מצור על מצר הורמוז. המצור יחל בשעה חמש אחה"צ לפי שעון ישראל.

הבורסות באסיה נפתחו בירידות, כך גם החוזים העתידיים בניו יורק, מחירי הנפט מזנקים - נפט מסוג WTI ב־8% ל-105 דולר דולר לחבית, נפט מסוג ברנט ל-102.5 דולר.

המניות הדואליות צפויות להכביד על המסחר בת"א ולחזור בפער ארביטראז' שלילי. טבע ומניות השבבים נובה , טאואר וקמטק , צפויות לרדת בשיעור של 2%־3.5%, נייס בכ־6.4%.

אפשר לברך על כך שבינתיים, פאלו אלטו לא כלולה במדד ת"א 35. זו צפויה לרדת בכ־10% בעקבות טלטלה במניות התוכנה בוול סטריט בשל פיתוחים חדשים של חברת ה־AI אנתרופיק.

בשישי האחרון, בעקבות הפסקת האש והמו"מ עם לבנון ננעלה הבורסה שבוע ירוק במיוחד, עם שיא חדש למדד ת"א 35, שביום שישי חצה לראשונה את רף 4,400 הנקודות. בסיכום שבועי, מדד ת"א 35 עלה בכ־6.1% ות"א 125 הוסיף לערכו כ־5.5%.

הבוקר באסיה, בורסת טוקיו יורדת ב-1%, הונג קונג ב-1.4%, כמו הקוספי בדרום קוריאה, בסין מדד שנגחאי יורד ב-0.3%.

החוזים בוול סטריט בירידות של 0.8%.

בשישי זכתה גם וול סטריט לרוח גבית מהפסקת האש הזמנית וסיכמה שבוע ירוק. מדד ה־S&P 500 עלה בכ־3.6%, הדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ־3% והנאסד"ק התחזק בכ־4.7%.

המשקיעים רק מתחילים להתאושש מירידה שנמשכה שבועות, שנגרמה בעקבות הסכסוך במזרח התיכון ועליית מחירי הנפט. אך המבחן הבא לשוקי המניות כבר כאן - עונת הדוחות בוול סטריט נפתחת ועשויה להציע שינוי בקצב ובטון.

"דוחות הרווח הם ההזדמנות של השוק להעביר את השיחה מהגיאופוליטיקה חזרה לפונדמנטלים," אמר ברט קנוול, אנליסט השקעות בארה״ב בחברת eToro. "הסיכון הוא שהדוחות לא יספקו באמת את תחושת הביטחון הזו."

הציפיות גבוהות: קצב הצמיחה המשוער לרווחי הרבעון הראשון של מדד S&P 500 עומד על 12.6%, לפי נתוני FactSet. אם יתממש, יהיה זה הרבעון השישי ברציפות של צמיחה דו־ספרתית. מספר החברות שמפרסמות תחזיות רווח חיוביות לרבעון הגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז 2021.

בין המדווחות השבוע, ג'יי. פי. מורגן, גולדמן זאקס ומורגן סטנלי . עוד ידווחו ענקיות השבבים ASML ו-TSMC , כמו גם ענקית הסטרימינג נטפליקס .

2. שוק אגרות החוב

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב סבור שבשוק האג"ח קיימת הערכת חסר משמעותית של הסיכון: "שוק האג"ח המקומי, בפרט האג"ח השקליות הארוכות, לא מתמחר סיכונים", הוא כתב, לדבריו, המשקיעים מתייחסים להשלכות הכלכליות של המלחמה כאירוע כחד פעמי שמעלה גירעון ומוריד צמיחה. אולם, בכל אחת מהשנים 2023-2025 הממשלה לא עמדה במסגרת התקציב שנקבעה במקור. מדי שנה נרשמו חריגות של 5%-7% מהמסגרת שנקבעה, כשמחולל החריגה המרכזי הוא תקציב הביטחון. "אנו ממליצים על מח"מ בינוני-קצר תוך החזקת מח"מ קצר באפיק הצמוד ובינוני בשקלי. קיימת עדיפות לאג"ח הצמודות".

בבנק הפועלים, רואים את אותה הבעיה מזווית אחרת, "שיפוע עקום התשואות בישראל נמוך ביחס לארה"ב ולאירופה - הפער בין התשואה לעשר שנים לזו לשנתיים עומד על כ-0.25%, חצי מזה שבארה"ב ובגרמניה. לאור זאת שישראל נפגעת באופן ישיר מהמלחמה היינו מצפים לעקום תלול יותר בישראל שמשקף סיכונים גיאופוליטיים, וצרכי גיוס גדולים של האוצר"

בשוק האג"ח בארה"ב, התמונה זהירה בהרבה - התשואה ל-10 שנים בארה"ב ירדה בשבוע החולף בכ-3 נ"ב בלבד לרמה של 4.32%, ועדיין גבוהה בכמעט 40 נ"ב בהשוואה לערב המלחמה. המסר המשתמע - גם עם הפסקת אש, השוק חושש שהלחצים האינפלציוניים לא ייעלמו מיד, וזה תואם גם את העובדה שהנפט לא חזר לרמות שלפני המלחמה.

התגובה הראשונית להפסקת האש הייתה ראלי הקלה קלאסי באג"ח האמריקאי, עם ירידת תשואות חדה על רקע הסרת פרמיית הסיכון המיידית. אבל זה נגמר מהר. התמחור הנוכחי משדר ספקנות: האופטימיות התחלפה בגישה של "המתנה להוכחות", כאשר כל סימן לחוסר התקדמות מחזיר את התשואות מעלה.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בהתאם למגמה התחזקות הדולר הבוקר, השקל נחלש בכ-0.5% ונסחר ב-3.055 שקלים לדולר. הפסקת האש הזמנית וההודעה על המו"מ הצפוי בין ישראל ולבנון הקפיצה ביום שישי את שער הדולר-שקל לרמה של 3.03 שקלים - שיא שלא נראה מעל 30 שנה. יוני פנינג, האסטרטג הראשי של מזרחי טפחות, ציין כי התחזקות השקל הביאה להתמתנות מחודשת בציפיות הריבית המקומיות הקצרות, כאשר המסחר בשוק הנגזרים משקף כעת צפי ליותר משתי הורדות ריבית בשנה הקרובה.

אחרי שצנחו בחדות בעקבות הפסקת האש, מחירי הנפט סיימו את השבוע מתחת לרף ה-100 דולר לחבית.

הזהב, שספג לחצים לאחרונה, בין היתר, על רקע מגמת ההתחזקות של הדולר, יורד הבוקר בכ-1% ל-4,743 דולר. איימי גוואר, אסטרטגית מתכות וכרייה במורגן סטנלי, אמרה ל-CNBC כי "הזהב ממש מתנהג כמו נכס סיכון ולא כמו מקלט בטוח". לדבריה, המחירים הפכו לחשופים במיוחד לעסקאות של מחזיקים גדולים של זהב כמו בנקים מרכזיים וקרנות סל.

4. מאקרו

במיטב מנסים להעריך עלות המלחמה, זבז'ינסקי ממיטב מעריך שבשלב זה, לא נראה ש"שאגת הארי" עומדת לייצר אפקט כלכלי דומה למבצע ביוני 2025 שהובילה להאצה חדה בצמיחה אחרי פעילות כלכלית חלשה לפניו.

"הפעם נקודת הפתיחה הפוכה. המשק הישראלי נכנס למערכה הנוכחית עם שיעורי צמיחה גבוהים. בתרחיש אופטימי, המשק ישוב לקצב הצמיחה המקורי לאחר תקופת התאוששות קצרה, אולם סביר יותר שנחזה בהאטה. לכך מצטרפת פגיעה בכלכלה הגלובלית, שצפויה אף היא להעיב על הכלכלה המקומית".

במיטב מציינים שתחזיות העדכניות לשנת 2026 מצביעות על פגיעה משמעותית - נסיגה של 1.4%-1.9% ביחס לתחזיות טרום המלחמה, המגלמת אובדן תוצר של 30-40 מיליארד שקל. גם בצד ההוצאות הישירות הפער ניכר. בעוד שהעלויות הישירות של המערכה ביוני אשתקד הסתכמו בכ-20 מיליארד שקל, העלות הישירה של המלחמה הנוכחית (צבאית ואזרחית) נאמדת כיום בכ-65 מיליארד שקל.

בארה"ב, מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ הצביע על עלייה של 0.9% - הקפיצה החודשית הגדולה ביותר מאז יוני 2022. כך, קצב האינפלציה השנתי עלה ל-3.3%, הרבה מעל יעד יציבות המחירים של הפדרל ריזרב (2%). במקביל, מדד הסנטימנט הצרכני של אוניברסיטת מישיגן לחודש אפריל ירד בחדות ל-47.6 נקודות - הנתון הנמוך ביותר של המדד אי פעם, מאז תחילת פרסומו לפני כ-50 שנה.

אלכסנדרה ווילסון-אליזונדו מגולדמן זאקס התייחסה למדד המחירים ואמרה ל-CNBC כי "ייתכן שזה יהיה נתון האינפלציה הטוב ביותר שנראה למשך תקופה, מכיוון שהוא עלול לשקף רק באופן חלקי את עוצמתו המלאה של הקונפליקט עם איראן". לדבריה, "לפד יש מקום להיות סבלני, וכל סיבה טובה לנהוג כך".

5. תחזית

אסטרטגים בוול סטריט מזהירים שהמלחמה כבר הותירה את חותמה בפגיעה באינפלציה, באספקת האנרגיה וביכולת של הפדרל ריזרב לפעול, נזקים שאף הפוגה לא יכולה לתקן במהירות.

לאחר שנכנסו ל-2026 עם תחזיות לשנה מצוינת נוספת בשווקים, התנודתיות החדה הזו אילצה את אסטרטגים בוול סטריט לבצע חשיבה מחודשת. בראיונות לבלומברג, כמה מהם מעדכנים את התחזיות תוך שהם בוחנים מחדש יעדי שוק, דוחים את הציפיות להורדות ריבית, ומנתחים תרחישים שלא לקחו בחשבון.

האופטימיות יחסית שהייתה בוול סטריט בתחילת השנה, אז האסטרטגים היו בטוחים שהמניות ימשיכו לעלות ושהפד ייתן דחיפה נוספת לכלכלה באמצעות הורדות ריבית, נחלשת.

בגולדמן סאקס, אלכסנדרה ווילסון-אליזונדו, מנהלת משותפת עולמית, אמרה כי הפד צפוי להישאר "בעמדת המתנה ברורה" עד שיופיעו ראיות חד-משמעיות לגבי כיוון הצמיחה והאינפלציה, אם כי היא עדיין מצפה להורדת ריבית לפני סוף השנה. עם זאת, בנקים מרכזיים שיש להם מנדט יחיד להתמקד ביציבות מחירים, כמו הבנק המרכזי האירופי, צפויים להיות מוכרחים להעלות ריבית. "ייתכן שנראה זאת מתממש באירופה," היא אמרה.

למרות זאת, עדכון הציפיות בארה"ב דחף כלפי מעלה את התשואות על אג"ח קצרות טווח, כאשר התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לשנתיים עומדת סביב 3.8%, עלייה של כמעט חצי אחוז מאז תחילת המלחמה. "אנחנו חושבים שהשוק יצר הזדמנויות להתחיל להיכנס מחדש בהדרגה לאפיק האג"ח, במיוחד בארה"ב," היא אמרה. בנוגע לאג"ח קונצרניות, ווילסון-אליזונדו מזהירה שיותר סיכון יתומחר, כאשר עסקים מתחילים להרגיש את השפעות השינויים הכלכליים. "מחזור האשראי נראה כמי שנמצא בנקודת מפנה".

בבלאקרוק מאמצים עמדה ניטרלית יותר כלפי נכסי סיכון, שינוי מהקצאת יתר (overweight) בתחילת השנה, כאשר ההתמקדות הייתה בהשפעות החיוביות של הבינה המלאכותית. "נצטרך לראות איך הדברים יתפתחו," אמר ז'אן בואבן, מנהל מכון ההשקעות של בלקרוק, "זה די בינארי - אנחנו יכולים לחזור לעמדה פרו-סיכון, או שנגיע למסקנה שהנזק מהלם ההיצע ומהסטגפלציה יהיה הסיפור המרכזי."

גם ההשפעה של הבינה המלאכותית - שלפני המלחמה גרמה למשקיעים להתרחק מחברות שעלולות להיפגע מהתחרות, כבר לא ברורה. "אנחנו מאמינים בבינה מלאכותית והבנייה שלה אמיתית, אבל היא דורשת מימון עמוק מאוד ומינוף גבוה," הוא אמר.

הצוות של בלאקרוק שמר על משקל חסר באג"ח ממשלת ארה"ב לטווח ארוך, בשל לחצי האינפלציה, ומעדיף אג"ח אירופיות. הוא מצפה לעלייה בתשואות לטווח ארוך, כאשר סיכון מרכזי הוא שינוי חד ומהיר בריביות. "סיפור האינפלציה לא היה מתון כפי שהשוק העריך בתחילת השנה," הוא אמר. "כבר ראינו שיבושים שמספיקים כדי ליצור לחץ אינפלציוני שיקשה על הפד להוריד ריבית ב-2026."

בג'יי.פי.מורגן, דייוויד קלי, האסטרטג הגלובלי הראשי של זרוע ההשקעות של הבנק, נשאר אופטימי, כשהוא מצביע על כך שהתקדמות מהירה בתחום הבינה המלאכותית צפויה להאיץ את קצב הצמיחה. ״אם כבר, יש אפילו יותר פוטנציאל ב-AI ממה שהיה לפני שלושה חודשים״, אמר.

אבל הוא מודה שלא ציפה בתחילת השנה שהסכסוך הזה במזרח התיכון יביא את מחירי הבנזין למעל 4 דולר לגלון.. הדבר דוחה את לוח הזמנים שלו להפחתת הריבית של הפד, לדבריו, האינפלציה השנתית יכולה להגיע לכ-4% בקיץ הקרוב.

גם באברקור ISI, האסטרטג הראשי למניות, ג’וליאן עמנואל, נותר אופטימי יחסית, ומצביע על רווחים יציבים, תשואות אג"ח שנשארות מרוסנות, ופד שלפי ההערכות ישאיר את הריבית ללא שינוי. לדבריו, בעשרה מתוך 11 שנים שבהן נרשמה צמיחה דו־ספרתית ברווחים, כפי שאנליסטים בוול סטריט מצפים כיום מחברות אמריקאיות, המניות עלו. "ההבדל המרכזי השנה הוא היכולת הייחודית של הנפט להשפיע על האם הכלכלה תנוע לכיוון צמיחה, קיפאון או מיתון," אמר.