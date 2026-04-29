הישראלים שרוצים לכבוש את שוק ה-CBD בגרמניה בדרך להנפקה

הכתבה מטעם רשת HANF

בשנים האחרונות הפך שוק ה-CBD בגרמניה לאחד השווקים המעניינים באירופה, לא רק בשל גודלו אלא גם בגלל שינויי הרגולציה שמעצבים אותו מחדש. אחת החברות שביססה בו מעמד של שחקנית מרכזית היא HANF, חברה בבעלות ישראלית חלקית. מדובר ברשת קמעונאית המתמחה במכירת מוצרי CBD, עם פעילות בחנויות פיזיות, אונליין, סיטונאות ומותג פרטי, הפועלת בפריסה של 17 סניפים ברחבי גרמניה.

החברה מציגה סיפור צמיחה שאינו נשען על רעיון תיאורטי, אלא על פעילות תפעולית ממשית בשטח. בשנת 2024 החברה עברה בשנת לרווח תפעולי,נתון המעיד על שיפור ביכולתה לנהל צמיחה לא רק באמצעות הרחבת המכירות, אלא גם באמצעות ייעול פעילות הרשת.

"אחד היתרונות הבולטים של HANF הוא מבנה הפעילות שלה", אומר מנכ"ל החברה הישראלי רוני יגרמן. "בניגוד לשוק מפוצל שבו רוב השחקנים הם חנויות בודדות, HANF מפעילה רשת מאורגנת תחת מותג אחיד, עם דגש קפדני מאוד על איכות המוצרים. הלקוח יודע שכשהוא נכנס לאחת החנויות שלנו, הוא מקבל מוצר ברמה הגבוהה ביותר".

רוני יגרמן / צילום: באדיבות רוני יגרמן

הרשת הוקמה כחנות אחת במינכן ב-2017. בתוך כמה שנים היא הפכה לרשת המובילה בגרמניה, עם 17 סניפים פיזיים, מותגים פרטיים ועשרות אלפי לקוחות נאמנים.

הבידול הזה חשוב במיוחד בענף כמו CBD, שבו הצרכן מחפש לא רק מוצר, אלא גם אמון. הרשת שמה דגש על בקרת איכות המוצרים שהיא מוכרת,וכל מוצריה נבחרים בקפידה מתוך עשרות ספקים אירופיים. לצד זאת, החברה פיתחה גם גם מותגים פרטייםמשלה, המהווים כ-50% מהכנסותיה. כך היא יכולה לשלוט טוב יותר בשיעורי הרווח שלה ולהפחית את התלות בגורמים חיצוניים.

לחברה שרשרת אספקה מרכזית ותמהיל מכירות מגוון. היא משלבת מכירה קמעונאית, אתר מסחר אלקטרוני ופעילות מול גופים גדולים, וכל אלה מקנים לה מספר מנועי הכנסה וצמיחה. אחד הנתונים החשובים לגבי הרשת הוא ששיעור הלקוחות החוזרים של HANF גבוה משמעותית מהממוצע הקמעונאי, הן בחנויות הפיזיות והן באונליין. נתון זה מעיד על לקוחות שמעמיקים את הקשר עם המותג לאורך זמן.

"מדובר בשילוב מעניין עבור משקיעים המתעניינים בתחום", אומר יגרמן. "יש כאן חברה שכבר מחזיקה במותג מבוסס, בסיס הכנסות קיים ואפילו רווח תפעולי, ולצד זאת, אולי אחד הגורמים החשובים ביותר: חשיפה לשוק שנמצא בתהליך של פתיחה רגולטורית. זה בדיוק הזמן להיכנס להשקעה".

גרמניה נחשבת לשוק ה-CBD הגדולים והצומחים באירופה, עם אוכלוסייה של כ-83 מיליון איש ומגמת הסדרה שמפחיתה בהדרגה את אי-הוודאות הרגולטורית. עם השלמת תהליך ההסדרה, סביר להניח שבדומה למה שקרה במדינות אחרות, גם השוק הגרמני יציג צמיחה משמעותית.

החברה מתכננת לנצל את השינוי הרגולטורי כדי לשכפל את הצלחתה, להרחיב את מספר הסניפים ולהגיע לפריסה ארצית בגרמניה. הרשת מציגה מודל צמיחה המבוסס על זכיינות והתרחבות מדודה באזורים שבהם היא מכירה היטב את השוק המקומי, בעיקר במחוז בוואריה בשלב זה. המודל מאפשר לה להתרחב בלי להכביד על המאזן, תוך שמירה על שליטה יחסית במותג ובביצועים.

את החברה מוביל רוני יגרמן, מנכ"ל בעל ניסיון של עשרות שנים בשוק ההון ובחברות קמעונאיות. לצידו פועל גםיורן פולמר, בעל ניסיון של עשרות שנים בהובלת חברות ציבוריות והתמודדות עם רגולציה משתנה.

כעת, על רקע השינוי הרגולטורי, לרשת HANF יש יתרון ברור על פני מתחרים רבים, שעדיין אינם פועלים כרשת עם מרכז שליטה מרכזי. זו הסיבה שמנכ"ל החברה מאמין כי ניתן לנצל את יתרונות הרשת לצמיחה מהירה. לצורך כך, יוצאת החברה לסבב גיוס לקראת הנפקה בבורסה, במטרה לגייס את ההון הדרוש להתרחבות.

