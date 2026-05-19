הטכנולוגיה הישראלית שמטפלת בבעיות לחץ הדם ומחלות כרוניות בכליות בדרך לקבלת FDA

הכתבה מטעם קיורספק

אחת הבעיות הבריאותיות הנפוצות ביותר כיום היא לחץ דם גבוה. כמעט כל אחד מכיר אדם במשפחה או בסביבה הקרובה שמתמודד עם הבעיה. מדובר במצב רפואי שעלול להוביל לשורה ארוכה של מחלות, שעלותן למערכות הבריאות עצומה. לחץ דם גבוה, במיוחד כאשר אינו מטופל בזמן, עלול לגרום לנזקים חמורים ללב, למוח, לכליות ולעיניים. שבץ מוחי, מחלות לב, מחלת כליות כרונית ובעיות רפואיות נוספות מקושרות באופן ישיר ללחץ דם גבוה.

לרוב, לחץ דם גבוה ובעיות בכליות, קשורים זה בזה ומזינים זה את זה. לכן חלק מהגישות הטיפוליות בתחום מתמקדות כיום גם בכליות. הבעיה היא שרוב הטיפולים הקיימים מבוססים על תרופות או על אמצעים חודרניים. שלכולם יש מגבלות, תופעות לוואי ולעיתים גם עלויות גבוהות.

חברת Curespec הישראלית פיתחה מכשיר חדשני, המוגן בארבעה פנטים, שמטפל במחלת כליות כרונית ובלחץ דם גבוה באמצעות פולסים אקוסטיים. לפי נתוני החברה, הטיפול מציג שיעור הצלחה של 95% בניסויים הקליניים ובטיפולים שכבר זמינים לקהל הרחב. הטיפול אינו פולשני, אינו כרוך בתופעות לוואי, ומרגיש כמו עיסוי באזור הבטן. בנוסף, אין צורך ברופא מומחה כדי לבצע אותו, וכל טכנאי רפואי, פרמדיק או אחות בבית חולים יכולים להפעיל את המכשיר לאחר הכשרה מתאימה.

לחברה כבר יש אישור AMAR ואישור CE, ולכן היא החלה לטפל בחולים בישראל ובאירופה, כאשר המכירות נמצאות במגמת צמיחה.

עם זאת, החברה נדרשת להשלים את הניסויים הקליניים שלה כדי לצבור את הנתונים הדרושים לקבלת אישור FDA ואישורים נוספים שיאפשרו את שילוב הטיפול במערכות הבריאות, לרבות אפשרות לסבסוד דרך חברות הביטוח, קופות החולים ומערכות בריאות נוספות.

רותם קינן, מנכ''ל קיורספק / צילום: מור רוזוליו

סביב הטכנולוגיה קיימת ציפייה משמעותית לקבלת אישור ה-FDA. הנזק הכלכלי שנגרם למערכות הבריאות כתוצאה מהצורך לטפל בבעיות לחץ דם וכליות הוא עצום, עד כדי כך שהמכונים הלאומיים לבריאות בארה"ב, ה-NIH, מימנו את המחקר הראשון של המכשיר. היקף הנזק הכלכלי בתחום מוערך בסכומים אדירים, מדובר בשוק משמעותי מאוד, שבו חברות שמצליחות להציג פתרונות יעילים עשויות להימכר כבר בשלבים מוקדמים.

בשלב זה הטיפולים במכשיר נעשים מחוץ למערכות הבריאות. במקביל, החברה נמצאת בעיצומם של ארבעה ניסויים קליניים שמטרתם לספק לה את הנתונים הנדרשים לצורך תחילת כניסה רשמית למערכות הבריאות. הניסויים מתבצעים בשוויץ, בברלין, בישראל, במרכז הרפואי שיבא בתל השומר, ובאטלנטה. את המחקרים מובילים רופאים ופרופסורים בכירים בתחומם, לרבות נפרולוגים מובילים בישראל, באירופה ובארה"ב - שם המחקר מתבצע על ידי ארגון Nephronet העוסק במחקרים מובילים בתחום הנפרולוגיה.

עד כה פורסמו שמונה מאמרים מדעיים על הטכנולוגיה המהפכנית של חברת "קיורספק". גם תוצאות הביניים בניסויים, גם ההתעניינות בקרב הקהילה המדעית וגם העניין הגובר מצד קהילת הנפרולוגים, מצביעים על התקווה שהטכנולוגיה תהיה זמינה בעתיד דרך מערכות הבריאות, ותוכל לסייע גם למטופלים שאינם יכולים לממן טיפול פרטי.

תחום נוסף שבו הטכנולוגיה עשויה לסייע הוא דחיית הצורך בדיאליזה. עד כה, המכשיר של קיורספק הראה פוטנציאל לדחות את הצורך בטיפולי דיאליזה, שעלותם למערכת הבריאות גבוהה מאוד.בישראל. לפי החברה, הטכנולוגיה של קיורספק עשויה לדחות בשנה את הצורך בטיפולי דיאליזה, ובמקרים מסוימים לייתר אותם. במקרים מסוימים מדובר בחיסכון פוטנציאלי עצום למטופל לאורך השנים.

כעת החברה יצאה לסבב גיוס משקיעים נוסף דרך מועדון האנג'לים Together השקעות. בין המשקיעים בחברה נמנים גופים ואנשי עסקים כמו חברת Medispec, יואל קרסו, עו"ד ויקטור תשובה ואחרים בנוסף, החברה קיבלה מענקים מהמדען הראשי ומה-NIH, שתמכו בפיתוח ובמחקר של הטכנולוגיה.

