הרבה זמן לא ראינו יום כזה בת"א. הנה 5 סיפורים שהדהימו את השוק

מהנפילה במניות עזריאלי ופריון עד לזינוק במניית אל על וקבוצת דלק ביום רביעי, רגע לפני שהבורסה יוצאת לחג השבועות, דווחו עד שעות אחר הצהריים כארבעים דוחות כספיים, בהם של מספר חברות מרכזיות. נדמה כי בעוד שמדד ת"א-35 נסחר בעליה חדה יחסית, חלק מהמניות התנהגו בקיצוניות לא אופיינית, כאשר לעתים נראה שתגובת המשקיעים חריגה גם ביחס לציפיות של פעילי השוק.

מי המניות שאחראיות למגמה החיובית במדד הדגל המקומי? פחות מהמדווחות (כמו עזריאלי או מגדל) ויותר מסקטור הבנקאות שחטף לאחרונה ודווקא התאושש ברביעי. מניות לאומי ודיסקונט עולות במעל ל-1%, ומניית יצרנית השבבים ממגדל העמק - טאואר שזינקה בוול סטריט מזנקת בשיעור חריג של מעל ל-8% על רקע מגמה חיובית בקרב מניות השבבים בוול סטריט (לקראת דוחות אנבידיה הלילה).



השקל החזק וסגירת הקניונים הפילו את מניית עזריאלי

בין המניות שריכזו חלק ניכר מהדרמה היו מניות קבוצת עזריאלי. החברה בשליטת ובניהול דנה עזריאלי פרסמה תוצאות כספיות שהעידו על שחיקה בדמי הניהול (נטו) בעקבות המלחמה, וכן פגיעה בהכנסות מחוות השרתים שלה באירופה בשל השפעת שערי המטבע (חוזקו של השקל). עד שעות הצהריים נפלו במעל ל-7%, ואם היו חותמות את המסחר כך הרי שהיה מדובר ביום הרביעי הגרוע ביותר בתולדות המניות (שהונפקו לראשונה ביוני 2010). בשעת המסחר האחרונה עברו המניות לירידות של כ-5% "בלבד", מה שמותיר את המנייה עדיין באחד הימים הלא מוצלחים שלה.

קבוצת עזריאלי בניהולה של דנה עזריאלי הציגה את התוצאות שלה לרבעון הראשון, מהם עלה שהרווח הנקי דווקא זינק ב-18% ל-540 מיליון שקל. אך זינוק זה הושפע לחיוב משערוך שביצעה בעסקיה. אבל חלק נכבד מהקיטון שרשמה ב- NOI (שירד 1% ל-638 מיליון שקל), הגיע מתחום מרכזי המסחר והקניונים בישראל שהושפע לשלילה מפרוץ מבצע "שאגת הארי". ה- NOI בגין אותה פעילות נשחק ל-247 מיליון שקל, ירידה של 2% ברבעון. האם השוק הגזים? חלק מהאנליסטים עימם שוחחנו חשבו שכן, וטענו כי יש בקנה של עזריאלי עוד חוזים בשלבי מו"מ בתחום חוות השרתים שצפוים להיטיב עם פעילותה בעתיד.

לעבור להפסד זה טוב? בעלי המניות באל על חשבו שכן

בעוד שבעלי המניות של עזריאלי לא ריחמו על המניה, דווקא מניית חברת התעופה אל על נסחרה בעליה חדה יחסית במהלך המסחר. החברה פרסמה את תוצאות הרבעון הראשון מהן עלה כי נפגעה במיוחד ממבצע "שאגת הארי", לצד השפעת עליית מחירי הדלק שהיתה שלילית גם כן. אל על בניהולו של לוי הלוי סיכמה את הרבעון שחלף עם הפסד לבעלי המניות של 68.9 מיליון דולר - הפסד ראשון מאז הרבעון הראשון של 2023; זאת לעומת רווח של 92.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

אז מדוע המניה עלתה? ייתכן שהמשקיעים סברו שהענישו אותה יותר מדי בחודשים האחרונים, כלומר מחיר השוק כבר גילם את המלחמה באיראן ואת הזינוק הלא פוסק במחיר הנפט. מתחילת 2026 ירדה מניית אל על בכ-20%. שווי השוק שהיא נסחרת לפיו עומד על 7.6 מיליארד שקל ובשנה האחרונה המניה בסה"כ מאוזנת.

ייתכן עוד בצד החיובי, כי המשקיעים התעודדו מדיווח של אל על לפיו נכון לסוף אפריל צבר ההזמנות (הזמנת כרטיסים עתידית) עומד על 1.2 מיליארד דולר, וכי לקראת חודשי הקיץ היא תגדיל את היצע המושבים ב-6% עד 10%, ואף מציינת כי היא "שברה את שיא כל הזמנים" במכירות לחודש אחד. בחודש אפריל היא מכרה כרטיסים בסכום של 560 מיליון דולר.

פריון - ההכנסות היו פחותות מהצפי בשוק והמניה צוללת

מניה נוספת ש"חוטפת" בעוצמה היא מניית חברת הפרסום הדיגיטלית פריון. החברה פרסמה דוחות מעורבים לרבעון הראשון של השנה: ההכנסות היו נמוכות מתחזיות האנליסטים אך בשורת הרווח היא עקפה את התחזית. פריון מספקת פתרונות לתחום הפרסום הדיגיטלי (ad-tech), והיא הציגה צמיחה של 1.2% בהכנסות ל-90 מיליון דולר. דווקא תחום הפעילות המרכזי שלה, פתרונות פרסום, ירד ביחס לרבעון המקביל ב-4.3% ל-66.7 מיליון דולר, בעוד שתחום החיפוש צמח בשיעור דו-ספרתי של 20.5% ל-23.7 מיליון דולר.

בפריון הסבירו את הירידה בתחום פתרונות הפרסום בעיקר בשל ירידה בפרסום באינטרנט , שקוזזה חלקית על ידי עלייה ב- CTV (טלוויזיות חכמות) וב- DOOH (פרסום דיגיטלי מחוץ לבית). ה- Contribution ex-TAC , נתון שמשקף את ההכנסות נטו, נותר ללא שינוי ביחס לרבעון המקביל והסתכם ב-39.7 מיליון דולר. המשקיעים פחות התרשמו מההסברים ושלחו את המניה כאמור לירידה חדה.

הרווח הכולל של מגדל זינק - אבל המשקיעים התאכזבו ממשהו אחר

מנייה נוספת שיורדת בחדות היא זו של חברת הביטוח מגדל. המנייה נופלת, למרות שחברת הביטוח הציגה על פניו דוח מוצלח למדי לסיכום הרבעון הראשון. מגדל ביטוח רשמה רווח כולל של 322 מיליון שקל, קפיצה של 27% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה, כשהיקף הפרמיות שגובה החברה הסתכם ב-9.8 מיליארד שקל - זינוק של 20% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה. היקף הנכסים המנוהלים של חברת הביטוח חצה את רף ה-600 מיליארד שקל והיא מנהלת נכון לעכשיו כ-618 מיליארד שקל (בסוף הרבעון 591 מיליארד שקל).

במקביל גבתה מגדל "דמי ניהול משתנים" של 118 מיליון שקל, אשר צפויים להשפיע על הרווח העתידי של החברה. מתחילת השנה מסתכמים דמי הניהול המשתנים בחצי מיליארד שקל. מה אכזב את המשקיעים? גלובס שוחח עם גורם בשוק, שציין כי למרות שהדוח של מגדל היה "בסדר גמור", מניית מגדל יורדת משום שהתשואה להון של החברה צללה ל-12.9% בלבד. אמנם ברבעון המקביל התשואה להון הייתה דומה אך בשאר הרבעונים בשנה שעברה היא הייתה גבוהה משמעותית ובסיכום השנה שעברה היא עמדה על 21.9%.

" בהיבט הזה השוק רואה בכך ירידת מדרגה חזקה מדי בתשואה להון ומבין עד כמה חברת הביטוח תלויה בתוצאות של שוק ההון - ברגע שיש חולשה בו זה מתבטא היטב גם בדוחות. כלומר, השוק רואה עד כמה הרווחים מהשקעות היו דומיננטים להצלחת חברות הביטוח ברבעונים הקודמים". אמר אותו גורם.

קבוצת דלק - הרווח הנקי זינק פי ארבע ברבעון הפכפך

גם מניית קבוצת דלק של יצחק תשובה, בניהולו של עידן וולס, פרסמה היום את התוצאות הכספיות שלה. על פניו הרווח הנקי זינק פי יותר מ-4 ל-45 מיליון שקל ברבעון, אך היה זה רבעון מלא בתהפוכות. החברה ביצעה מחיקה על קידוח לחיפושי אנרגיה שכשל בבולגריה, ובנוסף הושבתה פעילות לוויתן בשליש מהרבעון שחלף (בשל מבצע "שאגת הארי"). המשקיעים זוכרים היטב שהמאגר חזר לפעול מאפריל, והם מעודדים ככל הנראה ממחירי הנפט המטפסים בעולם. לדלק יש פעילות הפקת נפט מסיבית בים הצפוני באמצעות חברת איתקה. כך שכל אלה כנראה הכריעו את הכף לחיוב.

הכנסות קבוצת דלק מכלל מגזרי הפעילות שלה הסתכמו ב-4.7 מיליארד שקל ברבעון הראשון, עלייה של 22% בתוך שנה. אך לפי הדוחות הכספיים של הקבוצה (לפי חלקה היחסי בפעילויות השונות), היא סיכמה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 1.1 מיליארד שקל. מדובר בירידה של 18% בתוך שנה.

שיעור הרווחיות הגולמית נפל ל-30%, למול 54% ברבעון המקביל אשתקד, והרווח מפעילויות כלליות (ברובן - עסקי האנרגיה) נפל בשיעור חד של 90% ל-39 מיליון שקל. אבל קבוצת דלק השתלטה בשנה האחרונה על ישראכרט גם הציגה הכנסות מפעילות פיננסית בסך של 839 מיליון שקל, ורווח נקי מפעילות זאת של 60 מיליון שקל.