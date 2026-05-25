מהקפה בבוקר ועד התדלוק השבועי: למה הכול מתייקר דווקא עכשיו?

הכתבה בשיתוף קולמקס ישראל

זה מתחיל בביקור הקבוע בסופר או בעצירה השבועית לתדלוק. הקפסולות של הקפה שוב התייקרו, השוקולד המריר שפעם היה פינוק זול הפך למוצר יוקרה ובתחנת הדלק המספרים על הצג רצים מהר יותר מהמכונית שלכם. לא תמיד מדובר בהתייקרות דרמטית אחת. לפעמים זה טפטוף איטי, שמצטבר עד שאנשים מתחילים לשאול שאלה פשוטה: למה הכול נהיה יקר יותר, גם כשלא קרה לכאורה שום דבר מול העיניים?

התשובה, במקרים רבים, מתחילה רחוק מאוד מהמדף הישראלי. לפני שהמחיר מגיע לצרכן, הוא עובר דרך שרשרת ארוכה של חומרי גלם, אנרגיה, הובלה, מטבעות, מזג אוויר, ביקושים עולמיים, מלחמות והחלטות של יצרנים וממשלות. במילים אחרות: מאחורי המחיר של קפה, שוקולד, לחם או דלק מסתתר עולם שלם של סחורות. עולם שרוב האנשים לא עוקבים אחריו ביום-יום, אבל הוא עוקב אחריהם בכל קנייה.

כשהעולם זז, סל הקניות מגיב

"בשנים האחרונות, ובעיקר בתקופות של חוסר יציבות גלובלית, השווקים האלה חזרו לקדמת הבמה", מסביר אביחי אבני, סמנכ"ל לקוחות בקולמקס ישראל, שמפעילה פלטפורמת מסחר מתקדמת. "נפט, חיטה, קקאו, קפה, מתכות ודשנים - כולם הפכו שוב למילים שמופיעות לא רק בדוחות של אנליסטים, אלא גם בחשבון החודשי של משפחות.

לדברי אבני, בפועל הצרכן הישראלי לא צריך לסחור בנפט או בקקאו כדי להיות חשוף אליהם. הוא כבר חשוף לתחומים האלה, דרך תעודות סל, מדדים וחברות שעוסקות בשינוע, מסחר והשבחה של אותן הסחורות. מסיבה זו מזהים בשנים האחרונות בקולמקס ישראל שינוי בשאלות שמגיעות מהמשקיעים. לא רק "איך סוחרים", אלא קודם כול "מה מזיז את המחיר", "למה זה משפיע עליי" ו"איך אירוע גלובלי הופך בסוף למחיר מקומי". זו נקודה חשובה: לפני שמדברים על פעולה בשוק, צריך להבין את הקשר בין הסחורה, המחיר והחיים עצמם.

כשמחיר הנפט עולה, זה לא נגמר רק בתחנת הדלק. אנרגיה היא רכיב יסוד כמעט בכל דבר: ייצור, קירור, הובלה, אריזה, הפצה. גם אם מחיר המוצר עצמו לא השתנה מיד, העלות שמאחוריו יכולה להתחיל לזוז. כשהדלק מתייקר, יקר יותר לשנע ירקות. יקר יותר להפעיל מפעל. יקר יותר להוביל סחורה לנמל ומשם למחסן ולסופר. בסוף, גם אם זה קורה באיחור, חלק מהתנועה הזאת מגיע לצרכן.

אותו דבר קורה במזון. מחיר החיטה משפיע על עולם שלם של מוצרים - מלחם ועד מאפים, מפסטה ועד מזון לבעלי חיים. מחיר הקקאו לא נשאר בבורסות הסחורות; הוא מגיע לשוקולד, לממתקים, מוצרי ביוטי ועוד. מחיר הקפה מושפע ממזג אוויר, יבולים, ביקושים והובלה, ואז מגיע לבית הקפה השכונתי או למדף בסופר. גם הדשנים, שנשמעים רחוקים מאוד מהצרכן, משפיעים על עלויות הגידול החקלאי - ולכן על מחירי המזון בהמשך הדרך.

מדד מחירי המזון של ארגון המזון והחקלאות של האו"ם עלה במרץ 2026 זה החודש השני ברציפות, עם עליות בכל קבוצות הסחורות המרכזיות: דגנים, בשר, מוצרי חלב, שמנים צמחיים וסוכר. לפי הארגון, העלייה משקפת גם את תגובת השווקים למחירי אנרגיה גבוהים יותר על רקע ההסלמה במזרח הקרוב.

מהבורסה לסופר: הדרך הארוכה של המחיר

כאן בדיוק מתחיל הפער בין הדרך שבה רובנו חושבים על יוקר מחיה לבין הדרך שבה הוא נוצר בפועל. "מבחינת הצרכן, מחיר הוא מספר על מדבקה", אומר אבני. "אבל מבחינת הכלכלה, מחיר הוא תוצאה של מערכת לחצים. לפעמים זו הריבית. לפעמים שער החליפין. לפעמים מלחמה. לפעמים בצורת. לפעמים החלטה של מדינה אחת להגביל יצוא, או של קרטל נפט לשנות תפוקה. ולפעמים הכול יחד".

לכן התחושה ש"הכול זז" אינה רק תחושה. סל הקניות של השנים האחרונות הפך רגיש יותר לעולם. מה שקורה באוקראינה, בים האדום, במזרח התיכון, בברזיל או בחוף השנהב, יכול לחלחל בסופו של דבר גם למחיר שמופיע על החשבונית בישראל. לא תמיד באופן מיידי, לא תמיד בצורה שקופה, ולא תמיד באותו שיעור - אבל הקשר קיים.

בישראל, החיבור הזה מורגש אפילו יותר. "הכלכלה שלנו קטנה ופתוחה יחסית, תלויה ביבוא בתחומים רבים, רגישה לשערי מטבע, לעלויות הובלה ולריכוזיות בחלק מהשווקים", אומר אבני. "גם כשמחיר סחורה מסוימת יורד בעולם, הדרך חזרה למדף לא תמיד מהירה. עליות מחירים נוטות לעבור מהר יותר לצרכן מאשר ירידות. זו אחת הסיבות לכך שאנשים מרגישים שהמחירים 'נתקעים' ברמתם הגבוהה, גם אחרי שהכותרות על משבר מסוים נרגעות".

כדי להמחיש זאת, אבני משתמש בשוקולד כדוגמה. "עבור רוב האנשים, שוקולד הוא מוצר פשוט. אבל עבור יצרנים וקמעונאים הוא תלוי במחירי קקאו, סוכר, אנרגיה, אריזה, שינוע, עבודה ומטבע. אם אחד הרכיבים האלה מתייקר באופן חריג, מישהו לאורך השרשרת צריך לספוג את העלות - היצרן, היבואן, הרשת או הצרכן. ברוב המקרים, זה מתחלק. אבל הצרכן פוגש את התוצאה הסופית, ולא את שרשרת הסיבות".

גם קפה הפך בשנים האחרונות לסמל של המגמה הזאת. לא משום שהוא המוצר החשוב ביותר בסל הקניות, אלא מפני שהוא יומיומי כל כך. כשהקפה מתייקר, אנשים שמים לב. הם אולי לא יודעים מה קרה ליבול בברזיל, מה קרה למחירי ההובלה או איך השתנה הביקוש באסיה - אבל הם מרגישים שמשהו השתנה. וכשאותו דבר קורה גם בדלק, גם בלחם, גם בשוקולד וגם במוצרים בסיסיים אחרים, התחושה כבר אינה נקודתית. היא הופכת לתפיסת מציאות.

בין יוקר מחיה לניהול סיכונים

משקיעים רבים מתעניינים בשוק הסחורות ובהזדמנויות שהוא מציע - בעיקר לאור התמורות הגלובליות, שינויים חדים בערכי מטבע ושחיקת הרווחים בשוק ההון. אבל השוק הזה אינו עניין של משקיעים בלבד, אלא לכלי להבנת החיים הכלכליים. לא משום שכל אדם צריך להפוך לסוחר בנפט, בזהב או בחיטה, אלא מפני שהמחירים האלה כבר ממילא משפיעים עליו - בתחנת הדלק, בסופר, בחשבון החשמל ובסל הקניות, אז למה לא להשקיע בהם כבר?

זה גם מסביר שינוי רחב יותר שמתרחש אצל חלק מהמשקיעים הפרטיים בישראל. "אנחנו רואים מעבר מצפייה פסיבית במציאות הכלכלית לניסיון להבין אותה, לעקוב אחריה, ובמקרים מסוימים גם לפעול ביחס אליה", מסביר אבני. "אם בעבר מסחר בסחורות נתפס כעולם רחוק, ששייך בעיקר לגופים מוסדיים, קרנות גידור או שחקנים מקצועיים, היום הוא נגיש יותר גם למשקיעים פרטיים - אבל הנגישות הזו לא מבטלת את הצורך בידע, משמעת והבנת סיכונים".

בצומת הזה פועלת קולמקס ישראל, זירת מסחר מובילה שמאפשרת מסחר בחוזי הפרשים במגוון מכשירים פיננסיים. חוזי הפרשים (CFD) מאפשרים לסחור בסחורות כמו נפט, זהב או חיטה בלי להחזיק בהן בפועל.

היתרון שמציעה קולמקס מבחינת הסוחר הישראלי אינו רק עצם הגישה לשווקים האלה, אלא גם העובדה שהפעילות מתבצעת בזירה ישראלית, תחת פיקוח, עם שירות בעברית ובשפות נוספות, סביבת מסחר מקומית ותהליך דיווח מס מסודר יותר ביחס לפעילות מול גופים זרים.

"שוק הסחורות הפך בשנים האחרונות ממשהו שכאילו מתנהל רחוק מאיתנו, למשהו שאנשים מרגישים בכיס", אומר אבני. "לכן אנחנו רואים יותר עניין מצד משקיעים פרטיים שמבקשים להבין את הקשר בין האירועים הגלובליים לבין המחירים שהם פוגשים ביומיום. לצד זה, חשוב לזכור שמדובר בשווקים תנודתיים ומורכבים, ולכן הגישה אליהם חייבת להיות אחראית, מפוקחת ומבוססת הבנה - לא תחושת בטן".

גם עסקים ישראליים שפועלים מול ספקים בחו״ל, מוכרים ללקוחות מעבר לים או מתנהלים במט״ח, מרגישים לעתים את אותה שרשרת עולמית דרך עלויות חומרי גלם, שערי מטבע, הובלה ואנרגיה. עבורם, תנודה במחיר הנפט, בזהב, בדולר או בסחורות חקלאיות אינה רק כותרת כלכלית - היא יכולה להשפיע על תמחור, רווחיות ותכנון קדימה. לכן גם אצל עסקים, השאלה אינה רק מה המחיר היום, אלא אילו כוחות יכולים להזיז אותו מחר.

"חשוב לציין", אומר אבני, "שמסחר בסחורות ובמכשירים פיננסיים נגזרים אינו קיצור דרך. אלה שווקים תנודתיים, רגישים לאירועים גיאופוליטיים, למזג אוויר, לריבית, למטבעות ולהחלטות של מדינות וארגונים עולמיים ומקומיים. מי שנכנס אליהם צריך להבין לא רק מה הוא קונה או מוכר, אלא גם מה יכול להזיז את המחיר נגדו".

יוקר המחיה בישראל לא נולד רק בשוק הסחורות. הוא מושפע גם ממסים, רגולציה, ריכוזיות, תחרות, שכר, דיור, יבוא, שערי מטבע והחלטות ממשלה. אבל מי שרוצה להבין למה המחירים זזים, למה הם עולים בגלים, ולמה לפעמים מוצר יומיומי מושפע מאירוע שמתרחש אלפי קילומטרים מכאן - חייב להסתכל גם על חומרי הגלם שמאחורי החיים עצמם.

בסוף, זו אולי הדרך המדויקת ביותר להבין את התקופה הנוכחית: סל הקניות הפך גלובלי. הקפה של הבוקר, הדלק בדרך לעבודה, השוקולד לילדים והלחם שעל השולחן - כולם מחוברים, בדרכם, לאותם כוחות גדולים שמניעים את השווקים בעולם.

"קולמקס מציעה דרך להיחשף למסחר בחוזי הפרשים על סחורות ובמכשירים פיננסיים נוספים דרך זירת מסחר ישראלית מפוקחת, עם שירות בעברית וסביבת מסחר המיועדת לסוחרים שמבקשים להבין את השוק לפני שהם פועלים בו" מסכם אבני. "כן, מסחר בסחורות ובמכשירים נגזרים כרוך בסיכון ואינו מתאים לכל אחד, אבל עבור מי שרוצה לעקוב מקרוב אחרי הכוחות שמזיזים את המחירים בעולם יכול למצוא את ההזדמנויות בשוק הזה".

