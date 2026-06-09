הפרויקט הצפוני החדש שעל כוונת משקיעי הנדל"ן

הכתבה בשיתוף קבוצת עמרם אברהם

בעוד ששוק הנדל"ן במרכז הארץ הופך רווי ומאתגר עבור קהל המשקיעים, הזרקור עובר כעת לצפון, ובמיוחד לעכו. לא מדובר בשיפוץ של שכונה ישנה, אלא בהקמתה של "עיר בתוך עיר". בלב העשייה הזו ניצב פרויקט AQUA park של קבוצת "עמרם אברהם" בשכונת רמות ים. אהוד מויאל, מנהל המכירות של הפרויקט, מסביר מדוע מדובר באחת ההזדמנויות הכלכליות המבטיחות ביותר כיום, ומפרט את התנאים חסרי התקדים שהופכים את ההשקעה לפורצת דרך.

"כשמסתכלים על התוכניות של שכונת רמות ים, מבינים שזה לא עוד פרויקט מגורים סטנדרטי", מציין מויאל. "זוהי למעשה עיר חדשה לחלוטין שנבנית מחוץ לעכו, אך נהנית מכל היתרונות וההטבות של העיר. עם סיום הבנייה, יתגוררו בשכונה כ-30,000 תושבים והם ייהנו מתשתיות חדשות מהיסוד: בתי ספר מודרניים, גני ילדים, פארקים ירוקים רחבי ידיים ודרכי גישה שתכננו אותן לפי הסטנדרטים הכי גבוהים שיש היום בארץ".

המפתח להצלחה של כל שכונה חדשה הוא הנגישות, ובמקרה של רמות ים, מדובר ביתרון דרמטי: השכונה ממוקמת על ציר אסטרטגי שמחבר את הקריות עם הגליל המערבי והעליון. זהו למעשה חיבור ישיר באמצעות מחלף חדש לכביש 4, ומשם לכביש 6 (חוצה ישראל צפון) העתידי. אבל הבשורה הגדולה באמת היא תחנת הרכבת העצמאית שתוקם ממש בצמוד לשכונה. "עבור משקיע, תחנת רכבת במרחק הליכה מהבית היא 'גיים צ'יינג'ר' שמעלה את ערך הנכס באופן אוטומטי", מוסיף מויאל.

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מנועי הצמיחה: הייטק, אקדמיה והטבות מס

משקיעי נדל"ן מחפשים יציבות בשכירות, ומויאל מצביע על קהל איכותי של שוכרים איכותיים. "בפאתי השכונה מוקם בימים אלו פארק הייטק ועסקים מהגדולים בצפון", הוא מספר. "מדובר על כחצי מיליון מ"ר של שטחי הייטק, משרדים, לוגיסטיקה ובילוי. "הרבה מאוד הייטקיסטים ואנשי מקצוע ברמה סוציואקונומית גבוהה יעבדו שם, והם יחפשו לגור קרוב לעבודה. הכי כיף זה לגור ליד המשרד בשכונה ירוקה וחדשה".

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מעבר לתעסוקה, רמות ים יושבת בלב "הציר האקדמי" של הצפון: השכונה סמוכה למספר מוסדות להשכלה גבוהה - המכללה האקדמית גליל מערבי מצד אחד, אורט בראודה מצד שני, ואפילו המכללות בצפת ותל חי נמצאות בטווח נסיעה סביר. הדבר מבטיח ביקוש קבוע לדירות מצד סטודנטים וסגל אקדמי שמחפשים איכות חיים ונגישות. לכל אלו מצטרף נתון כלכלי משמעותי: הטבות המס של עכו.

"תושבי העיר נהנים מהטבת מס של כ-11% עד 12%", מספר מויאל. "עבור זוגות צעירים ובעלי עסקים, זה אומר עוד אלפי שקלים נטו בכיס מדי חודש. זהו מגנט אדיר שמושך לשכונה אוכלוסייה חזקה שרוצה למקסם את ההכנסה שלה".

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הלוקיישן הכי טוב בשכונה

כשצוללים לפרטי הפרויקט מבינים עד כמה AQUA park נמצא בלב ליבה של רמות ים. הפרויקט שלנו כולל 845 יחידות דיור על שלושה מתחמים, עם תמהיל של 3 עד 6 חדרים, פנטהאוזים ודירות גן, והערך המוסף המשמעותי שלו הוא הוא מיקומו בתוך השכונה", מעיד מויאל. "בזמן שיזמים אחרים בונים על הצירים הראשיים כמו כביש 4, אנחנו נמצאים בלב השכונה, בנקודה השקטה והירוקה ביותר. הבניינים שלנו ממוקמים מול הפארק המרכזי והאגם האקולוגי כך שמדובר במאות דונמים של ירוק וכחול מול העיניים. כל הדירות פונות למערב והדיירים ייהנו ממרפסות עם נוף פתוח, פרטיות ומרחב".

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המהפכה המימונית: מחיר אטרקטיבי וללא הצמדה

הבשורה המשמעותית ביותר למשקיעים היא המודל הכלכלי של קבוצת "עמרם אברהם" המעניק את ההזדמנות לגדר סיכונים בשוק של אי-ודאות. כך, הקבוצה מאפשרת למשקיעים להיכנס לעסקה עם הון עצמי נמוך - החל מ-160,000 ש"ח בלבד, שהם 10% ממחיר הדירה כשאת היתרה, 90% הם ישלמו רק בסמוך לכניסה. יתירה מכך, המחיר אינו צמוד למדד תשומות הבנייה, כך שהמחיר שניתן במעמד המכירה לא ישתנה בהמשך, גם אם הנכס יעלה את ערכו בינתיים.

"בדרך כלל, כשקונים דירה על הנייר, המחיר קופץ בגלל המדדים. אצלנו, המחיר שנסגר היום הוא המחיר שתשלם בעוד כמה שנים כשתקבל את המפתח", מסביר מויאל. "המודל הזה מאפשר למשקיע להשביח את הנכס בראש שקט: הוא שם מקדמה קטנה בתחילת התהליך ולמרות שערך הדירה עולה ככל שהשכונה מתפתחת, הוא לא משלם שקל נוסף על עליית המדד בדרך. זו הדרך הכי נכונה ובטוחה להשקיע היום בנדל"ן".

כדי להמתיק את העסקה עוד יותר רוכשים במסגרת ימי המכירות יקבלו חבילת מוצרי חשמל קומפלט לכל הבית במתנה. "בסופו של יום משקיע חכם מחפש את השילוב של תעסוקה, נגישות, חינוך ומודל מימון בטוח", מסכם מויאל. "רמות ים נותנת את המעטפת העירונית, ו-AQUA park נותן את הלוקיישן והשקט הכלכלי. זו נוסחה אידיאלית למשקיעים".

לפרטים נוספים על פרויקט AQUA park ויצירת קשר הקליקו>>

הכתבה בשיתוף קבוצת עמרם אברהם