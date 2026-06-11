ענקית התוכנה שהדאיגה את המשקיעים וצנחה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

8:35

יום המסחר צפוי להיפתח בצל גל תקיפות חדש שביצעה במהלך הלילה ארה"ב נגד תשתיות צבאיות באיראן. בתגובה, איראן ביצעה תקיפות נגד מדינות המפרץ, ביניהן כוויית ובחריין. הנשיא טראמפ אמר אמש כי אם האיראנים לא יסכימו לעסקה היום, ארה"ב תתקוף אותם בעוצמה גם היום.

אחרי הירידות החדות שנרשמו בוול סטריט אמש, המניות הדואליות יחזרו בפער ארביטראז' שלילי ניכר של 0.7%. יבלטו לשלילה מניות השבבים הדואליות נובה וקמטק , שיירדו בכ-5% ובכ-4.4%, בהתאמה. טבע תיחלש במעל 1% ואנלייט אנרגיה תיפול במעל 2%.

הבוקר באסיה, הבורסות נסחרות במגמה מעורבת. בורסות טוקיו וסיאול מטפסות בכ-0.2%, בורסת הונג קונג יורדת בכ-1% והבורסה בשנגחאי נחלשת בכ-0.2%. במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים עליות של עד 0.7%.

אתמול, המתיחות מול איראן מצד אחד והירי שנמשך מצפון הביאו משכו כלפי מטה את הבורסה בתל אביב, והמדדים המובילים נצבעו אדום. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.9%, מדד ת"א 90 נפל בכ-2.2% ומדד ת"א 125 איבד מערכו כ-1.2%.

את הירידות הוביל מדד הקלינטק, שנפל במעל 4%. בפרט, נחלשו המניות המזוהות עם חוות השרתים, בהובלת מניית חברת הנדל"ן המניב מגה אור וחברות האנרגיה נופר אנרג'י , ומשק אנרגיה . זאת, על רקע דיווחים לפיהם במשרד האוצר בוחנים הטלת מס על חוות השרתים, כדי לגלם את השפעתן על קצב הצריכה של מאגרי הגז ועל מחירי החשמל. נבחנת גם האפשרות לחייב את חוות השרתים להקים תחנות כוח צמודות, כמו בארה"ב.

אחרי מדד הקלינטק, בלטו לשלילה מדדי הביטוח והתשתיות, שנפלו בכ-2.6% ובכ-2.4%, בהתאמה. מדד הבנייה נחלש בכ-2.2% ומדד הבנקים איבד מערכו כ-1.3%. מנגד, מדד ת"א מדד ת"א־נפט וגז טיפס בכ-2.5%, על רקע העלייה שנרשמה במחירי הנפט בעולם.

מניית התרופות טבע בלטה לחיוב, לאחר שדווח כי חטיבת חומרי הגלם שלה (TAPI) תפטר בשנתיים הבאות 250 עובדים בישראל. ברקע, בשנים האחרונות ניסתה טבע למכור את החטיבה, אך המהלך טרם הבשיל.

מניה נוספת שאיבדה גובה היא זו של מבטח שמיר , שאומנם טיפסה בתחילת המסחר לאחר שדווח בכלי התקשורת כי היא מקדמת הנפקה ראשונית של מניות החברה הבת שמיר אנרגיה. אך לאחר שהחברה הבהירה, כי למרות הדיווחים אין "התפתחות משמעותית" בפעילות, עברה המניה להיסחר בטריטוריה שלילית.

ירון פרידמן, מנהל מחקר במערך ההשקעות בבנק לאומי, התייחס לאקלים בשווקים בארץ ובחו"ל, וציין כי "למרות הסערה הביטחונית המתמשכת בזירות השונות, ה-CDS של ישראל ממשיך לרדת. כלומר, חרף האיומים והלחימה המתמשכת בלבנון, פרמיית הסיכון של המשק המקומי מוסיפה להתכווץ. מגמה זו מעידה יותר מכל על כך שלמרות הכל, המשקיעים הזרים עדיין רואים את הכלכלה המקומית באור חיובי יחסית - וזוהי נקודת אור חשובה, בטח ביום של ירידות שערים".

אמש בוול סטריט, נרשמו ירידות חדות, על רקע איומי טראמפ לתקוף באיראן, יחד עם גל מימושים מחודש בסקטור השבבים, שהוביל את המגמה השלילית. הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה נפל בכ-1.8%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-1.3% והדאו ג'ונס נחלש בכ-1.5%.

כאמור, מניות השבבים, שבשבועות האחרונים טיפסו לגבהים חדשים בקצב מדהים, המשיכו לספוג לחצים אתמול. קרן הסל SOXX, אשר עוקבת אחר מניות השבבים, איבדה מעל 3%, כאשר בין המניות שבולטות בירידות ניתן למצוא את אנבידיה , מיקרון , מארוול , ברודקום , AMD ועוד; גם קרן הסל XLK, אשר עוקבת אחר סקטור הטכנולוגיה בוול סטריט, נחלשה במעל 2%. שתיהן נמצאות כעת בטריטוריה של תיקון - כלומר, ירדו מעל 10% מהשיא האחרון שלהן.

נזכיר כי ביום שישי החולף, קרן הסל SOXX רשמה את הנפילה היומית החדה ביותר שלה מזה שש שנים וצנחה במעל 10%. ביום שני היא התאוששה וטיפסה ב-5%, אך בהמשך השבוע חזרה להיסחר בירידות.

מניית חברת השרתים סופר מיקרו קומפיוטר צנחה במעל 20% במסחר בוול סטריט, לאחר שהודיעה על גיוס הון בגובה של 7 מיליארד דולר, ומחקה משווייה כ-6.5 מיליארד דולר. על פי הצהרתה הרשמית של החברה, מטרתה של התוכנית היא "לממן רכישת רכיבים על מנת לספק את הזמנות ה-AI שהחברה קיבלה בשבועות האחרונים עבור שרתי ה-AI המתקדמים שלה". החברה, אשר מעצבת ומייצרת מערכות שרתים ואחסון, מסרה כי קיבלה בשבועות האחרונים הזמנות בגובה של 39 מיליארד דולר עבור שרתי ה-AI שלה.

לפי דיווח במרקטוואץ', החברה מתכננת להנפיק מניות חדשות בשווי 1.25 מיליארד דולר, ותעודות פיקדון (Depositary Shares) בשווי 3.75 מיליארד דולר, המייצגות חלק יחסי במניות הבכורה הניתנות להמרה שהחברה הנפיקה לאחרונה. בנוסף, החברה מתכננת להשתמש בתוכנית מכירה בשוק החופשי (תוכנית ATM) כדי למכור מניות רגילות בשווי של עד 2 מיליארד דולר, החל מהרבעון השלישי של שנת 2026.

רק בשבוע שעבר, הודיעה אלפאבית (גוגל) על תוכנית לבצע גיוס הון אדיר בהיקף של 80 מיליארד דולר, כדי לממן את התרחבותה בתחום ה-AI - מהלך שעורר מחדש חששות בקרב חלק מהמשקיעים באשר להוצאות ההון העצומות של החברות הפועלות בזירת הבינה המלאכותית.

ואם כבר מזכירים את נושא הוצאות ההון בתחום ה-AI, מניית ענקית התוכנה אורקל צנחה ב-10% במסחר המאוחר בוול סטריט אחרי פרסום תוצאותיה הכספיות אתמול, זאת על אף שעקפה את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה, וכן העלתה את תחזית הרווח שלה לשנה הפיסקלית 2027. הסיבה המרכזית לירידה: הוצאות ההון בשנה הפיסקלית 2026 הגיעו ל-55.66 מיליארד דולר - מעל ציפיות השוק שעמדו על 50.85 מיליארד דולר.

בנוסף, החברה מסרה כי צפויה לגייס 40 מיליארד דולר באמצעות מימון חוב והון עצמי, כולל מכירת מניות בשווי 20 מיליארד דולר עליה הודיעה מוקדם יותר השנה. זאת, לאחר שגייסה 43 מיליארד דולר בחוב ו-5 מיליארד דולר בהון עצמי בשנת הכספים 2026 - מהלך שהדאיג את המשקיעים בשל אי־ודאות שהביקוש לבינה מלאכותית יכול להצדיק היקף כזה של הון חדש.

לצד המתחים הגאופוליטיים, בשוק ייחסו את הירידות אתמול לכמה גורמים. חלק מהאנליסטים מעריכים כי המשקיעים מפנים מקום בתיקי האחזקות שלהם להנפקת SpaceX מחר (ו'), שתהיה ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) הגדולה בהיסטוריה. אחרים מאמינים כי מדובר במימושים לאחר הראלי החסר־תקדים שהציגו מניות השבבים בתקופה האחרונה, שכן גם אחרי הלחצים האחרונים שחוו מניות אלו, קרן הסל SOXX עדיין רושמת עלייה של מעל 80% מתחילת השנה.

מרת'ה נורטון, אסטרטגית ההשקעות הראשית של Empower Investments, אמרה ל-CNBC כי "אם אנחנו מדברים על המהות של מה שראינו בשבועות האחרונים, זה באמת התרכז באותו תחום של זיכרונות ושבבים שהקפיץ את השוק. זה היה הכוח האמיתי מאחורי הכל, ובאמת זה זינק כל כך חזק, שזה מרגיש מאוד קרוב לשיא (במקור: toppy) כרגע. אז, האם זה אומר שיש סוג של התדרדרות בנתוני היסוד של שוק? אני לא כל כך בטוחה לגבי זה, אך בהחלט נראה שיש סנטימנט מתוח ושאנחנו מקבלים סוג של תיקון".

2. שוקי האג"ח

בארה"ב, שוק האג"ח כבר מתמחר העלאת ריבית. התשואות הממשלתיות ל־10 שנים טיפסו ליותר מ־4.5%, והתשואה על האג"ח לשנתיים, שנחשבת רגישה יותר לשינויים בריבית בטווח הקצר, עלתה ליותר מ־4.13% - שיא של יותר משנה, למרות שריבית הפד עומדת על 3.5%־3.75%.

בכך, שוק האג"ח האמריקאי מעביר מסר חד ליו"ר החדש של הפד, קווין ווארש, שצריך להחליט על הריבית ביום רביעי הבא (ה-17 ביוני). לפני כניסתו לתפקיד, הוא רמז לא פעם שהמדיניות המוניטרית כבר מגבילה את הפעילות הכלכלית ושיש מקום להקלות בעתיד. כעת, הוא ניצב מול שוק אג"ח שמאותת את ההיפך: שהפד עלול להיות "מאחורי העקומה" במאבק באינפלציה.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

אחרי תקופה ארוכה של התחזקות השקל מול הדולר, בימים האחרונים נראה ששוק המט"ח שינה כיוון, כאשר הדולר נחלש מתחילת השבוע בכ-2.5% ונסחר הבוקר ברמה של 2.96 שקלים. הקאמבק של הדולר מושפע משתי סיבות מרכזיות: הרמיזה של נגיד בנק ישראל על הורדת ריבית והמתיחות הביטחונית מול איראן, לבנון, וכעת גם טורקיה. מעבר לכל אלה, הדולר מתחזק בעולם כשמדד ה־DXY האומד את כוחו מול המטבעות המרכזיים, עלה ב־0.5% בשבוע החולף.

ג'ד אלרברוק, מנהל תיקי השקעות ב-Argent Capital Management, אמר ל-CNBC כי "סיפור המלחמה עם איראן הוא בעל חשיבות משמעותית מאוד. ייתכן שהמשקיעים יתבררו כצודקים, שאין שום דבר לחשוש מפניו, שטראמפ יטפל בזה, שנקבל עסקה עם איראן ושמצר הורמוז ייפתח; אך אם לא, זה מרגיש שמחירי הנפט יצטרכו לעלות והרבה. בסביבת ההשקעות הזו, זה בלתי־אפשרי להרגיש נינוח".

מחירי הנפט מטפסים הבוקר בכ-1%, לנוכח החלפת המהלומות הלילית בין ארה"ב לאיראן. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 94 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 91 דולר לחבית.

עוד בשוק הסחורות, מחיר הזהב ממשיך ליפול, בעוד ממשיכים להתפשט בשווקים החששות מפני אינפלציה גבוהה יותר לזמן רב יותר, שתקשה על הפדרל ריזרב להוריד ריבית בטווח הזמן הקרוב. אחרי שאתמול ירד בכ-5%, גם היום המתכת היקרה נחלשת קלות ונסחרת סביב 4,120 דולר לאונקיה.

4. מאקרו

מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה בחודש שעבר (מאי) ב־0.5%, והעמיד את שיעור האינפלציה השנתי על 4.2%, בהתאם לצפי המוקדם. מדובר בפעם הראשונה בשלוש שנים שבה האינפלציה מטפסת מעל 4%, בעיקר בשל העלייה במחירי האנרגיה. עם זאת, מדד הליבה, בניכוי מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, עלה במאי ב־0.2% - פחות מצפי האנליסטים, שעמד על 0.3% - והעמיד את האינפלציה השנתית על 2.9%.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, התייחס למדד המחירים לצרכן בארה"ב, וציין כי "נתוני האינפלציה כיום הם הגבוהים ביותר זה שלוש שנים. עם זאת, סעיף האנרגיה, שזינק כמעט 4% בחודש מאי לבדו, תרם 60% לשיעור העלייה של המדד הכללי. בכלל, ב-12 החודשים האחרונים זינק סעיף הדלקים לסוגיו לא פחות מ-40%. לכן, הגם שהאינפלציה עלתה בשורה התחתונה, לא מדובר כאן בעלייה רוחבית, כי אם השפעה יוצאת דופן של סעיף אחד. הדבר גם מסביר את הפער בין עליית המדד הכללי לעליית מדד הליבה, שאינו כולל את סעיפי האנרגיה והמזון. אגב, סעיף המזון עלה 0.2% בלבד, פחות מעליית המדד הכללי, ונותר לראות אם להתייקרות הדלקים והתשומות לייצורו תהיינה השפעות מאוחרות יותר במדדים הבאים".

מנחם הוסיף כי "הבשורות המעודדות יותר מגיעות מכיוון סעיף הדיור, שאמנם עלה 3.4% ב-12 החודשים האחרונים, אך קצב זה היה נמוך מעליית המדד הכללי (גם במדידה חודשית) ובכלל ניכרת התמתנות של סעיף זה - שהוא הגדול והחשוב במדד כולו. כך גם לגבי סעיף השירותים, להוציא אנרגיה. מדובר בשני סעיפי שירותים והתמתנותם הופכת את האינפלציה 'דביקה' פחות, מה שעשוי ללמד על השפעה מצטברת של הריבית הגבוהה במשק האמריקאי. ממצא נוסף עם "ניחוח" מקומי המוכר לנו - מחירי הטיסות זינקו 2.7% בחודש מאי, וכמו במקומות רבים בעולם מושכים את המדד הכללי מעלה".

"בשורה התחתונה, אמנם המדד התיישב עם הציפיות, אך ככלל העיד על סביבת מחירים גבוהה ומתרחבת, ויחד עם דוח התעסוקה החזק מיום שישי האחרון - שכן הפתיע כלפי מעלה והצביע על איתנות בבשורת השכר והתעסוקה - לא יותיר לבנק הפדרלי ברירה אלא להחזיק את הריבית ללא שינוי, ואולי גם לשקול העלאה בהמשך השנה. השוק מייחס כעת הסתברות של 40% לכך שהריבית תעלה ברבע אחוז בחודש אוקטובר", סיכם מנחם.

נזכיר כי היום יפורסם בארה"ב נתון אינפלציה מרכזי נוסף - מדד המחירים ליצרן לחודש מאי, אשר אומד את קצב עליית המחירים ברמה הסיטונאית. לאחר שבאפריל המדד קפץ בחדות והציג עלייה חודשית של 1.4%, הצפי למדד של מאי עומד על 0.7%. כמו במקרה של מדד המחירים לצרכן, עלייה גדולה מן המצופה עלולה ללבות את החששות מפני סביבת אינפלציה גבוהה יותר לזמן רב יותר, ולהחליש עוד יותר את הציפיות הקלושות ממילא להורדות ריבית בארה"ב בטווח הזמן הנראה לעין.

באירופה גוברות ההערכות שהבנק המרכזי האירופי (ECB) יעלה את הריבית לרמה של 2.25% היום. בבנק פיקטה השוויצרי העריכו כי המועצה המוניטרית (GC) צפויה למסגר את הצעד לא כתחילתו של מחזור העלאות ריבית, "אלא ככיול מחדש שנועד לאשרר מחדש את מחויבותה ליציבות מחירים".

במבט קדימה, בבנק השוויצרי מציינים, כי הנשיאה כריסטין לגארד צפויה להשאיר את כל האפשרויות פתוחות לקראת הפגישות הבאות. "העלאת ריבית כסוג של 'ביטוח' הפכה קרובה לקונצנזוס, אך הידוק מוניטרי נוסף יציב סיכונים גדולים יותר לצמיחה החלשה בלאו הכי, ועלול להיתקל בהתנגדות מצד כמה מחברי המועצה היוניים, במיוחד בהיעדר ראיות ברורות להשפעות של סיבוב שני (second-round effects)", כותבים בבנק.

5. תחזית

מניית סנדיסק נחלשה מעט מהשיא שאליו הגיעה לאחרונה, אך מאז שחזרה להיסחר בנאסד"ק בפברואר 2025 הכפילה את שווייה פי 47. השבוע, שני אנליסטים העלו שוב את מחירי היעד למניה. סנדיסק, שהוקמה על־ידי אלי הררי, היא יצרנית רכיבי זיכרון, וכמו אחרות בתחום נהנית ממומנטום חזק בשל הביקושים הגבוהים לתשתיות AI, בעוד שההיצע מוגבל.

בבנק אוף אמריקה מחיר היעד עלה מ־1,550 ל־2,100 דולר, פרמיה של 27.5%, בהמלצת "קנייה". האנליסטים ציינו שהביקוש נותר חזק והם צופים עלייה במחיר המכירה הממוצע לפחות עד המחצית הראשונה של 2027.

בקנטור מחיר היעד עלה מ־1,800 ל־2,900 דולר, פרמיה של 76%, בהמלצת "תשואת־יתר" (לצד העלאה גם לחברה אחרת בתעשייה, מיקרון). בקנטור סבורים כי המחסור בהיצע בתעשייה יימשך גם ב־2027 וב־2028.