זכרונות מהנפקה בת 30 שנה מניבים תחזית אופטימית במיוחד

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת, כאשר המשקיעים ימשיכו לעקוב מקרוב אחר הדיווחים סביב העסקה הצפויה בין ארה"ב לאיראן.

על אף העליות החדות שנרשמו בוול סטריט אמש, המניות הדואליות יחזרו בפער ארביטראז' שלילי קל של כ-0.1%. טבע תרד בכ-1.8%, נייס תאבד כ-2.2% וקמטק תיחלש במעל 1%.

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. הניקיי מטפס בכ-0.2% לאחר שרשם שיא חדש מוקדם יותר, ההנג סנג יורד בכ-1.7%, בורסת שנגחאי יורדת בכ-0.4% והקוספי מתקדם בכ-1.7%. במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים ביציבות.

שבוע המסחר בת"א נפתח בירידות שערים, בצל ההסכם המתהווה בין איראן לארה"ב, עליו צפויים הצדדים לחתום ביום שישי הקרוב; זאת, בניגוד בולט ליתר הבורסות בעולם, שהגיבו בחיוב להסכם המסתמן בין ארה"ב ואיראן. מדד ת"א 35 נפל בכ-2%, מדד ת"א 125 נסוג ב-2.2%, ואילו מדד ת"א 90 נפל בכ-3.4%.

מי שהובילו את ירידות השערים היו מניות הבנקים וחברות הביטוח, לצד החברות הביטחוניות, שתרחיש של סיום הלחימה עשוי להעיב על פעילותן. מדדי הביטוח והפיננסים הובילו את המגמה השלילית וצנחו ב-5.8% וב-4.7% בהתאמה, כאשר מדד ת"א ביטוח רשם ירידה חדה של 6%, בהובלת מניות איילון ואיביאי .

מדד הבנקים השיל מעל 3%. המשקיעים מתמחרים כי ההסכם הדיפלומטי והירידה הצפויה באינפלציה יובילו להפחתת ריבית מהירה יותר בישראל, צעד שצפוי לשחוק את רווחי המגזר הפיננסי והבנקאי.

בנוסף, גם המניות הביטחוניות ספגו לחצים. מדד הביטחוניות ירד במעל 3%, בהובלת אלביט מערכות , עין שלישית ואירודרום , על רקע הערכות המשקיעים לירידה עתידית בביקושים הביטחוניים השוטפים עם סיום הלחימה.

מנגד, מי שבלטו לטובה היו המניות הדואליות, שנהנו מהאופטימיות של המשקיעים מעבר לים - שם כבר מתמחרים את סיום הלחימה. בעוד שכמעט כלל המדדים הענפיים סיימו את היום באדום, מדד הטכנולוגיה דווקא טיפס בכ-0.2%, בזכות מניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק , שנהנו מהתאוששות ענף השבבים בוול סטריט ומפערי ארביטראז' חיוביים.

מניית טאואר בלטה מעל כולן עם זינוק של כ-7%, שעזר לה לעקוף לראשונה בשוויה את שווי השוק של בנק הפועלים (כ-90.6 מיליארד שקל מול 90.3 מיליארד שקל). החברה דיווחה היום על חתימת הסכם ארוך־טווח עם חברת IQE לאספקת חומרי גלם ייעודיים עבור פלטפורמת הסיליקון פוטוניקס שלה, המיועדת ליישומי בינה מלאכותית ומרכזי נתונים.

מניית קרן התשתיות ג'נריישן קפיטל נפלה בכ-2.4%, לאחר שקרן קיסטון הגישה הצעה מתחרה לרכישת השליטה בחברת שיכון ובינוי אנרגיה. בקיסטון הציעו לרכוש את החברה לפי שווי של כ־4.35 מיליארד שקל.

מן העבר השני, מניית חברת הנדל"ן ג'י סיטי עלתה בכמעט 8%, לאחר שחיים כצמן, הודיע על כוונתו לפרוש מתפקיד המנכ"ל בתחילת 2026. מי שתחליף את כצמן, שייכנס לתפקיד היו"ר, היא קרן כליפה, המשמשת כיום בתפקיד מנהלת התפעול הראשית ומנהלת חטיבת הנדל"ן בג'י סיטי.

כאמור, הבורסות בעולם הגיבו באופטימיות רבה להסכם המסתמן בין ארה"ב ואיראן ולפתיחתו הצפויה של מצר הורמוז.

וול סטריט ננעלה אתמול בירוק בוהק, כאשר גם המומנטום החיובי של SpaceX תרם לתיאבון הסיכון של המשקיעים. הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה קפץ בכ-2.9% - ורשם כך את היום השני החזק ביותר שלו מאז תחילת השנה. במרקטוואץ' דווח כי בשבעת ימי המסחר האחרונים, רשם הנאסד"ק תנודות ממוצעות חריגות של כ-1.98% לכל כיוון מדי יום - רמת התנודתיות הגבוהה ביותר שנמדדה במדד מזה למעלה משנה. במקביל, ה-S&P 500 זינק בכ-1.7% והדאו ג'ונס טיפס בכ-1.1% לשיא חדש.

אחרי שטיפסה בקרוב ל-20% ביום הבכורה שלה בנאסד"ק בסוף השבוע שעבר, SpaceX של אילון מאסק המשיכה במומנטום החיובי שלה וזינקה בכ-20% נוספים לשווי שוק של כ-2.5 טריליון דולר. כך, היא ביצרה את מעמדה כחברה השישית בגודלה בעולם מבחינת שווי שוק, אחרי TSMC . ההנפקה, שגייסה סכום שיא של 75 מיליארד דולר, נתפסת בוול סטריט כיריית הפתיחה של "קיץ הנפקות חם", עם ההנפקות הצפויות של חברות הבינה המלאכותית המובילות OpenAI ואנתרופיק.

בריאן מאלברי, אסטרטג שווקים ראשי ב-Zacks Investment Management, התייחס ל-SpaceX וציין כי "זה [המסחר] נראה הרבה יותר מסודר ממה שציפיתי, וזה לא דבר רע. זו לא איזה סוג של מניית מם כבר על ההתחלה, אלא נראה שאנשים באמת מוסיפים אותה ומחזיקים אותה בתיק ההשקעות שלהם, ולא מנסים לגזור עליה רווח במהירות".

דן אייבס, אנליסט בכיר ב-Wedbush, כתב כי "הפיכתה של ספייס-אקס לחברה ציבורית היא רגע 'קו פרשת מים' חשוב עבור סקטור הטכנולוגיה הרחב". נוסף על כך, אייבס העריך כי הזיקה הטכנולוגית בין חברותיו של מאסק עשויה להוביל למהלכים דרמטיים בהמשך, בציינו כי "ישנו סיכוי הולך וגובר שטסלה תמוזג בסופו של דבר בצורה כלשהי לתוך SpaceX/xAI". מנגד, לצד האופטימיות, בשוק נשמעים גם קולות המזהירים מפני תמחור־יתר. רנד מילווד, יועץ השקעות ב-Guardian Wealth Advisors, צינן את ההתלהבות והזכיר את היעדר התזרים החיובי של החברה, באומרו: "יש רק כ-15 חברות ששוות טריליון דולר ומעלה כיום. אם מסתכלים על החברות האלו, רובן קיימות המון זמן, מצליחות מאוד ובעלות תזרים מזומנים חיובי, וזה לא המצב ב-SpaceX".

כאמור, גם מניות השבבים בלטו בעליות, ביניהן מיקרון , אנבידיה , AMD , מארוול , ברודקום ועוד. קרן הסל SOXX, אשר עוקבת אחר סקטור השבבים, זינקה במעל 5% לשיא כל הזמנים שלה וכעת רושמת תשואה של 100% מתחילת השנה. גם מניות יצרניות שבבי הזיכרון כמו סנדיסק וסיגייט נסחרו בעליות. העלייה במניית מיקרון באה על רקע העלאת מחיר יעד משמעותית מצד TD Cowen ל-1,500 דולר - המשקפת אפסייד של מעל 50%.

ענקית השבבים אנבידיה הודיעה כי תגייס לפחות 20 מיליארד דולר באג"ח כדי לממן את המשך השקעות העתק שלה בתחום ה-AI. נזכיר כי בתחילת החודש, הודיעה אלפאבית (גוגל) על תוכנית לבצע גיוס הון אדיר בהיקף של 80 מיליארד דולר, כדי לממן את התרחבותה בתחום ה-AI - מהלך שעורר מחדש חששות בקרב חלק מהמשקיעים באשר להוצאות ההון העצומות של החברות הפועלות בזירת הבינה המלאכותית. כמו כן, בשבוע שעבר, יצרנית שרתי ה-AI סופר מיקרו קומפיוטר צללה במעל 20% ביום אחד ומחקה כרבע משווייה, לאחר שהודיעה על גיוס הון בגובה של 7 מיליארד דולר; זאת, במטרה לממן רכישת רכיבים על מנת לספק את הזמנות ה-AI שהחברה קיבלה לאחרונה.

הירידה שנרשמה במחירי הנפט גררה ירידות שערים במניות האנרגיה הגדולות, כמו שברון ואקסון מובייל , אך מנגד הזניקה את מניות חברות התעופה והקרוזים, הנהנות מירידת מחירי הדלק, ביניהן מניות יונייטד איירליינס , דלתא איירליינס , רויאל קריביאן וקרניבל . במקביל, מחירי הזהב זינקו במעל 3% וחברת הכרייה פריפורט מקמורן טיפסה, לאחר שהרגיעה הדיפלומטית הפחיתה את החשש בשווקים מפני צורך בהעלאת ריבית של הפד בהמשך השנה.

2. שוקי האג"ח

על אף הירידות החדות בבורסה בתל אביב, בשוק החוב המקומי לא נרשמו תנודות משמעותיות. מדד תל גוב כללי נותר ללא שינוי, בעוד שמדד תל גוב־שקלי 10+ ירד קלות בכ-0.1%.

בשוק החוב האמריקאי, נרשמה יציבות עם נטייה לירידת תשואות לאורך רוב העקום, כאשר המשקיעים הגיבו להפגת המתחים הגיאופוליטיים ולצניחה במחירי הנפט. הירידות הבולטות נרשמו בחלק הקצר והבינוני של העקום, התשואה על האיגרת לשנתיים ירדה במעל 2 נקודות בסיס לרמה של 4.05%, בעוד התשואה לעשר שנים ירדה במעל נקודת בסיס אחת לרמה של 4.47%.

מגמה זו משקפת את הערכת השווקים כי פתיחתו מחדש של מצר הורמוז והסכם פסקת האש ימתנו את לחצי האינפלציה בטווח הקצר, ומפחיתה במעט את החששות לקראת החלטת הריבית הקרובה של הפד בראשות קווין וורש ביום רביעי.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

אתמול, בסיומו של יום תנודתי למדי, השקל התחזק מול הדולר בכ-0.4% ושערו הרציף נעמד על 2.9 שקלים. הבוקר, נרשמת מגמה הפוכה והשקל נחלש מול הדולר בכ-0.3%, כך ששערו עומד על 2.91 שקלים.

במנורה מבטחים התייחסו לביצועי השקל וציינו כי מדובר בתהליך נרמול של השוק ותיקון של פרמיית הסיכון, וכי בטווח הארוך, השקל ימשיך ליהנות מנתוני פתיחה בסיסיים חזקים, אם כי בנק ישראל עשוי להתערב אם הייסוף יהיה מהיר מדי.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט צנחו אתמול בשיעור חד של כ-5%, על רקע הציפיות לפתיחתו המחודשת של מצר הורמוז בטווח הזמן הקרוב. הבוקר, נרשמת מגמת יציבות, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 83 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 80 דולר לחבית.

מחיר הזהב טיפס במעל 2% ונע סביב 4,340 דולר לאונקיה. המתכת היקרה ספגה לחצים לאחרונה, על רקע השינוי החד בציפיות הריבית המגולמות בשווקים בעקבות המשבר בהורמוז. סביבת ריבית גבוהה יותר נוטה להפוך את הזהב כפחות אטרקטיבי, שכן הוא נכס שאינו נושא ריבית.

בשוק הקריפטו, הביטקוין נהנה מהסנטימנט החיובי אתמול וטיפס בשלב מסוים מעל לרף ה-67 אלף דולר, אם כי הבוקר הוא נסחר סביב 65 אלף דולר.

4. מאקרו

בגזרת המאקרו המקומית, מירב תשומת הלב הופנתה לפרסום מדד המחירים לצרכן לחודש מאי, שהפתיע כלפי מטה עם ירידה של 0.3%. הנתון היה נמוך מקונזנזוס הכלכלנים בשוק (בהם לידר, הפניקס ודיסקונט) שצפו מדד שלילי מתון יותר של 0.1%- עד 0.2%-, כאשר המדד ללא דיור וללא עונתיות רשם נסיגה חדה עוד יותר של 0.5%-. בתוך כך, קצב האינפלציה השנתי (ב-12 החודשים האחרונים) נקבע על 1.9% - בדומה לחודש הקודם ועשירית האחוז מתחת לאמצע יעד היציבות של בנק ישראל (1%-3%). המדד הושפע בעיקר מירידה עונתית חדה במחירי הטיסות לחו"ל ומהשפעת ייסוף השקל על המוצרים המיובאים. מנגד, סעיף הדיור מסרב להתקרר ועלה ב-0.6%, כשבתוכו נרשם זינוק חריג של 6.8% בחוזי שכירות לשוכרים חדשים. לעומת זאת, מחירי הדירות (שאינם נכללים במדד הכללי) הציגו מגמה הפוכה וירדו ב-0.3%, מה שמשלים ירידה שנתית של 1.3%.

הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, רונן מנחם, ציין בהתייחסו לנתונים כי המדד הנמוך צפוי לשרת את בנק ישראל ככל שישקול הורדת ריבית נוספת בהחלטתו הקרובה, במיוחד כאשר השפעת תיסוף השקל הנוכחי תמשיך להתגלגל לשווקים בפיגור. עם זאת, הדגיש מנחם כי על הבנק יהיה להמשיך ולהשגיח מקרוב על סעיף הדיור כבד המשקל, שעדיין מייצר לחצים כלפי מעלה. נקודת אור נוספת מגיעה מכיוון המדד ללא דלקים, שירד ב-1.2% ב-12 החודשים האחרונים, עובדה המצביעה על כך שאם שוק הנפט העולמי אכן ימשיך להתקרר, הלחצים מצד ההיצע בשוק המקומי יהיו נמוכים משמעותית.

בעולם, הבנק המרכזי ביפן העלה הבוקר את הריבית במדינה לרמה של 1%, בהתאם לצפי הכלכלנים. מדובר ברמת הריבית הגבוהה ביותר מאז 1995. ב-CNBC דיווחו כי ההידוק המוניטרי מגיע בתקופה בה יפן מתמודדת עם חולשה של מטבע הין היפני ואינפלציה שהחלה לטפס, חלקית בשל המלחמה נגד איראן.

מחר בערב (ד'), הפדרל ריזרב צפוי להודיע על החלטת הריבית שלו לחודש יוני, שתהיה החלטת הריבית הראשונה של יו"ר הפד הנכנס קווין וורש. הקונצנזוס בקרב האנליסטים הוא שהבנק המרכזי יותיר את הריבית ללא שינוי, כאשר גם ההסתברות שמתמחרים השווקים להורדת ריבית שואפת לאפס. המשקיעים בעיקר יחפשו רמזים באשר למדיניות המוניטרית בהמשך הדרך וינסו להבין האם תיתכן העלאת ריבית השנה, על רקע התרוממות האינפלציה בארה"ב לשיא של שלוש שנים.

5. תחזית

בית ההשקעות Evercore ISI מעריכה כי הנפקת הענק של SpaceX עשויה להצית מחדש את השוק השורי בוול סטריט. אסטרטג השווקים של הפירמה, ג'וליאן עמנואל, הציב תרחיש אופטימי לפיו מדד ה-S&P 500 יזנק במעל 20% ויעפיל לרמה של 9,000 נקודות. תרחיש הבסיס שלו עומד על 7,750 - אפסייד של מעל 2% לעומת מחירו הנוכחי.

עמנואל משווה את האופוריה סביב יצרנית הרקטות להנפקת נטסקייפ ב-1995, שפתחה את עידן הדוט-קום, ומציין כי SpaceX, לצד ההנפקות הצפויות של ענקיות ה-AI אנת'רופיק ו-OpenAI, ישנו את הפסיכולוגיה של השוק: "ההנפקה של SpaceX, בדומה לזו של נטסקייפ לפני 30 שנה, עשויה להוות קטליזטור לגל של 'Dream Big FOMO' שיוביל לשלב הבא של השוק השורי. התלהבות מוקדמת היא סימן חיובי עבור הנפקות בקנה מידה היסטורי כזה".

התחזית נשענת על נזילות שיא של 7.9 טריליון דולר המונחים כיום בקרנות כספיות. להערכת עמנואל, המזומנים הללו ישמשו כ"מסלול המראה" ארוך לשווקים ברגע שמשקיעים שנקטו עד כה בגישת "נחכה ונראה" יחליטו להיכנס פנימה. עמנואל הדגיש כי היקף ההנפקות השנתי החזוי מייצג רק 0.5% משווי השוק של ה-S&P 500, נתון נמוך משמעותית מזה שנרשם לפני פסגות משמעותיות של וול סטריט ב-1999 (0.75%), ב-2007 (0.91%) וב-2021 (0.88%). לדבריו, נתון זה "מסמן את האפשרות ששיא מחזור העליות הנוכחי נמצא רחוק יותר מאיתנו".