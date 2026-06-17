בתום ארבע שנים של מאבקים ודחיות, מפעל טכנולוגיית להבים בנהריה הודיע על סגירתו, כאשר מאות מעובדיו יפוטרו. הקרקע שעליה הוקם המפעל נמכרה בין קרנות נדל"ן, ובמתחם צפויים להיות מוקמת שכונה חדשה.

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על פניו, קל לקשור את נפילת המפעל לטלטלה המאקרו־כלכלית שחווה המשק בחודשים האחרונים. התעשייה הישראלית המכוונת ליצוא סופגת חבטה אנושה בשל השינוי הדרמטי בשער החליפין: משער של כ־3.5 שקלים לדולר רק לפני כשנה, המטבע האמריקאי צנח לרמה של כ־2.9 שקלים.

הייסוף החד הזה הופך את היצוא הישראלי להרבה פחות משתלם במונחים שקליים, ומכביד באופן רוחבי על כלל מגזרי היצוא במשק - החל מחברות ההייטק, דרך התעשייה הכבדה, ועד לחוזי יצוא הגז הטבעי למצרים ולירדן.

טכנולוגיית להבים תחום: ייצור להבים למנועי סילון שנת הקמה: 1968 היסטוריה: הוקמה על ידי סטף ורטהיימר כדי לתת מענה לאמברגו הנשק הצרפתי לאחר מלחמת ששת הימים. כיום בבעלות תאגיד פראט אנד וויטני האמריקאי נתונים: מעסיקה כ־900 עובדים בסך הכול, אשר 600 מהם יפוטרו או יצאו לפרישה מוקדמת

עם זאת, במקרה של טכנולוגיית להבים, משבר הדולר הנוכחי היה לכל היותר "המכה האחרונה", ולא הסיבה המרכזית לסגירה. המפעל התמודד עם קשיים כלכליים ומבניים עמוקים במשך שנים ארוכות.

למעשה, כבר בסוף שנת 2022 התקבלה ההחלטה הרשמית של חברת האם האמריקאית, פראט אנד וויטני, לסגור את הפעילות בנהריה. הדחיות והארכות הזמן שהושגו מאז מול ההנהלה רק עיכבו את הקץ.

על הפרק: הקמת שטחי מסחר ותעסוקה

מפעל ייצור הלהבים למנועי סילון, בבעלות החברה האמריקאית פראט אנד וויטני, הוקם על ידי סטף ורטהיימר ב־1968, לאחר שנשיא צרפת דאז שארל דה־גול הטיל אמברגו נשק על ישראל בעקבות מלחמת ששת הימים, מה שהוביל גם למעבר לחסות אמריקאית בתחום אספקת הנשק.

סטף ורטהיימר ז''ל / צילום: Reuters, Nir Elias

בשנת 2014 חברת פראט אנד וויטני, מיצרניות מנועי הסילון האמריקאיות הגדולות בעולם, רכשה את המפעל מידי משפחת ורטהיימר.

קרן מרתון רכשה את המתחם בשנת 2024 מידי המחזיקה הנוכחית בו, קרן מניבים, זאת בתמורה ל-155 מיליון שקל. העברת הבעלות עצמה צפויה להתבצע רק בעוד שנתיים או שלוש.

בינתיים, אומר מנכ"ל מניבים עופר אברן, פראט אנד וויטני ימשיכו לשלם את השכירות על המתחם עד שנת 2029.

מתחם המפעל, שלפני עשרות שנים כשהוקם היה בשולי העיר הצפונית נהריה, נמצא כיום במיקום מרכזי יותר בעיר, עם שכונות צמודות אליו מדרום וממזרח.

על פי קרן מרתון, התוכנית כעת היא לקדם "מהלך לשינוי ייעוד מתחם מפעל להבים בנהריה משטח תעשייה לשכונת מגורים חדשה, שיכלול כ־800 יחידות דיור לצד שטחי מסחר, תעסוקה ומלונאות". לדבריהם, ראש העיר רונן מרלי ומהנדס העיר טל חימי תומכים בתוכנית שלהם, וכך גם הוועדה המחוזית צפון.

נוסף על כך, הוות"ל (הוועדה לתשתיות לאומיות) פועלת להקמת מרינה בסמוך למתחם, מה שעשוי להפוך את המתחם לאטרקטיבי יחסית למרות מיקומו הגאוגרפי הרחוק מהמרכז, בשל היותו קו ראשון לים.

מה יעלה בגורל העובדים?

כאמור, 300 מעובדי המפעל צפויים לעבור למפעל מקביל באזור תפן, גם הוא של פראט אנד וויטני, שמייצר מוצרים דומים עבור ענקית הסילון, ועוד 600 יפוטרו.

ככלל, יש ביקוש לעובדים בענפי התעשיה, אך אלו נחלשים בשל שער הדולר הנמוך. מבין העובדים שיפוטרו, חלק ייצאו לפנסיה או לפרישה מוקדמת, והשאר אמורים לזכות בפיצויים מוגדלים.