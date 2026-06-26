סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

1. שוק המניות

המסחר בבורסת תל אביב ייפתח הבוקר על רקע מגמה שלילית חריפה בשווקים אסיה ובחוזים העתידיים על וול סטריט. במקביל, בגזרה הגיאופוליטית, הסיכון באזור המפרץ חזר לקדמת הבמה בעקבות תקיפת ספינת המכולות של חברת 'אוורגרין', אמש, על ידי משמרות המהפכה במצר הורמוז.

בעולם, הבוקר, סנטימנט שלילי חריף מכה בבורסות המובילות באסיה, שמגיבות בירידות שערים חדות ורוחביות. את המגמה האדומה מוביל מדד הקוספי של דרום קוריאה שצולל ב-8% - כאשר ענקית הטכנולוגיה סמסונג צונחת ב-9% ויצרנית השבבים SK hynix מאבדת 10% מערכה. במקביל, מדד הניקיי 225 ביפן מציג חולשה חדה ומשיל 4.25% (צניחה של למעלה מ-3,000 נקודות), כשברקע מניית ענקית ההשקעות סופטבנק נחתכת במעל 13%. מגמת המכירות הכבדה לא פסחה גם על סין, שם מדד ההאנג סנג בהונג קונג נסוג ב-2.3% ומדד שנחאי מאבד 2.14%.

הלחץ הכבד משווקי אסיה, נראה גם בחוזים העתידיים בניו יורק, שמסמנים פתיחה אדומה וממשיכים את קו המגמה השלילי. מדדי הטכנולוגיה סופגים את עיקר הלחץ, כאשר החוזים על מדד הנאסד"ק צונחים ב-1.3% והחוזים על ה-S&P 500 מאבדים 0.6%. מנגד, החוזים על הדאו ג'ונס מפגינים חסינות יחסית ומסמנים ירידה מתונה בלבד של 0.1%.

מחירי הנפט רושמים הבוקר ירידות של כ-2%, מחיר חבית נפט מסוג ברנט נסוג ל-73.78 דולרים, בעוד שהנפט הגולמי האמריקאי (WTI) מאבד 2.1% מערכו ויורד לרמה של 70.45 דולרים לחבית. התיקון הנוכחי מגיע לאחר שרק אמש זינקו המחירים בכ-2%, בעקבות תקיפת כטב"ם איראני של משמרות המהפכה נגד ספינת מכולות נושאת דגל סינגפור סמוך לחופי עומאן שליד מצר הורמוז (בתקרית נגרם נזק אך לא היו נפגעים).

המניות הדואליות חוזרות לת"א בפערי ארביטרז' חיובים - טאואר, קמטק ונובה יפתחו בעלייה של כ-1%, אלביט וטבע ירדו בפתיחה ויאזנו.

אתמול ננעלה הבורסה בירידות, על רקע המגמה השלילית שנרשמה בקרב מניות הטכנולוגיה בוול סטריט. מדד ת"א 35 ומדד ת"א 90 נפלו שניהם בכ-1.2%. את הירידות הובילו מדדי הביטחוניות והטכנולוגיה, שאיבדו מערכם כ-2.1% וכ-1.8%, בהתאמה. גם מדד ת"א־נפט וגז בלט לשלילה ונחלש בכ-1.6%, על רקע הירידה במחירי הנפט בעולם. כלל המדדים הענפיים סיימו את היום באדום.

בעוד שבפתח יום המסחר, הדוחות החזקים של מיקרון הזניקו את החוזים על הנאסד"ק במעל 2%, בהמשך המגמה התהפכה ומניות השבבים חזרו לספוג לחצים. בהתאם לכך, מניות השבבים הדואליות, קמטק , נובה וטאואר , שרשמו עליות חדות בפתח יום המסחר, סגרו את היום בטריטוריה שלילית.

ברמה החודשית, הבורסה המקומית רושמת ירידות חדות. מדד ת"א 125 איבד עד כה מתחילת החודש כ־9.2% מערכו, מדד ת"א 35 נפל בכ-8% ומדד ת"א 90 צנח בכ-12.2%. נכון לעכשיו, החודש הנוכחי בדרך להיות החלש ביותר מאז אוקטובר 2023.

אמש בוול סטריט נרשמה נעילה מאכזבת לאחר שאפילו הדוח הרבעוני המדהים של מיקרון טכנולוג'י התקשה לייצר מומנטום חיובי יציב עבור הנאסד"ק, למרות פתיחה חיובית של המסחר. המדד עבר מהר לירידות וננעל בירידה קטנה של 0.2%, בעוד הדאו ג’ונס דווקא התחזק בכ־0.3%, בהובלת סקטורים מחזוריים יותר.

כאמור, מניית מיקרון זינקה לאחר שהחברה פרסמה תוצאות רבעוניות שעלו על תחזיות האנליסטים, בעוד קוואליקום עולה ב־10% בעקבות העלאת תחזיות ההכנסות שלה מתחומים שאינם סמארטפונים לשנת 2029. העליות התפשטו לכלל ענף השבבים, כאשר מניות כמו ווסטרן דיגיטל , סנדיסק , לאם ריסרצ' ' , קיי.אל.איי ואפלייד מטיריאלס רושמות עליות נאות.

ענקית הטכנולוגיה אפל נפלה בכ-5% והשילה כ-200 מיליארד דולר בשווי שוק לאחר הודיעה על העלאת מחירים במחשבי המק ובטאבלטי האייפד. מנכ"ל החברה, טים קוק , אמר בראיון כי אפל כבר אינה מסוגלת לספוג לבדה את ההתייקרות החדה בעלויות הרכיבים הקשורות למהפכת הבינה המלאכותית. "זו הצפה של פעם במאה שנה", אמר קוק. "ביותר מ־40 שנותיי בתעשייה לא ראיתי דבר כזה באף תחום".

עוד אתמול - מניית וונדי'ס המשיכה לזנק לאחר שקפצה ב־26% ביום המסחר הקודם, במהלך שנראה יותר ויותר כמו "שורט סקוויז" קלאסי המזכיר את ימי הטירוף של 2021 במניות המם.

העלייה במחירי האנרגיה בחודשים האחרונים כבר באה לידי ביטוי במדד ה־PCE שפורסם הבוקר, שהאיץ ל־4.1% בשנה, הרבה מעל יעד הפד של 2%.

התמונה הכוללת משקפת שוק שנקרע בין שני כוחות: מצד אחד אופטימיות סביב מחזור ה־AI שמרים את מניות השבבים, ומצד שני לחץ אינפלציוני ועלויות גבוהות שמכבידות על חברות צרכניות ועל המדדים הרחבים יותר כמו הנאסד"ק.

2. שוק האג"ח

בשוק החוב המקומי, נמשכה מגמת הירידה בתשואות לפדיון, המשקפת עליות מחירים באיגרות החוב הממשלתיות. תשואת אג"ח ממשלת ישראל ל-3 שנים ירדה ל-3.24%, ותשואת אג"ח ממשלת ישראל ל-10 שנים ירדה ל-3.636%. מדדי האג"ח הממשלתיים סיימו בעליות: תל גוב-כללי עלה ב-0.18%, תל גוב-שקלי עלה ב-0.20% ותל גוב-צמודות עלה ב-0.17%.

שוק האג"ח האמריקאי רשם עליות קלות, כאשר תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים ירדה בנקודת בסיס אחת לרמה של 4.38%.

ירידה בתשואות משקפת בדרך כלל ביקוש גבוה יותר לאג"ח, ולעיתים מעידה על מעבר של משקיעים לנכסים בטוחים יותר או על הערכה שהריבית העתידית תהיה נמוכה מההערכות הקודמות. במקרה הנוכחי, התנועה מתונה יחסית ומגיעה לאחר פרסום נתוני האינפלציה, כאשר המשקיעים ממשיכים לבחון האם הפדרל ריזרב יסתפק בהותרת הריבית ללא שינוי או שיידרש להעלאת ריבית נוספת בהמשך השנה.

3. שוק הסחורות והמטבעות

שער הדולר, שרק לפני כחודש נגע ב־2.8 שקלים, ניצב על סף רף ה־3 שקלים. אמנם מדובר ברמה נמוכה היסטורית, אך המגמה בשבועות האחרונים היא כלפי מעלה. בבנק אוף אמריקה מעריכים כי מהלך העליות לא הסתיים. במזכר למשקיעים שהגיע לידי גלובס הם ממליצים לפתוח פוזיציית לונג על הדולר, וצופים מהלך התחזקות בשלושת החודשים הקרובים - עד לרמה של 3.14 שקלים.

בין הסיבות, הם מציינים את המדיניות המוניטרית הקשוחה הצפויה של הפד ואת העובדה שהשקל כבר מצוי בתמחור יתר. בבנק מתייחסים גם לגורמים המבניים המזיזים את השקל, ולתלות הכמעט מוחלטת שלו בביצועי ה־S&P 500, שלגביו מציג הבנק תחזית קודרת להמשך. הקשר בין המטבע המקומי למדד האמריקאי נובע מפעילות הגידור של הגופים המוסדיים בישראל. כאשר הבורסה האמריקאית יורדת, הם נאלצים לרכוש דולרים בהיקפים גדולים - פעולה שדוחפת את שער הדולר כלפי מעלה ומחלישה את השקל. מצב של עליות במדד הדגל האמריקאי משפיע לכיוון ההפוך ומחזק את השקל.

עם זאת, שוק המט״ח מושפע מגורמים רבים וקשה עד לא ניתן לחיזוי. כך למשל, רגע לפני פתיחת המערכה באיראן במרץ, שאחריה הגיעה גם הריצה המהירה של השקל, המליצו בבנק ההשקעות גולדמן זאקס למכור שקלים ולקנות דולרים.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט המשיכו אתמול לנוע סביב רמות שנראו לאחרונה לפני פרוץ המלחמה נגד איראן. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 74 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 71 דולר לחבית. הבוקר, מחירי הנפט רושמים הבוקר ירידות של כ-2%, כחלק מהסנטימנט השלילי הכללי והחששות מהאטה גלובלית המקרינים על השווקים. מחיר חבית נפט מסוג ברנט נסוג ל-73.78 דולרים, בעוד שהנפט הגולמי האמריקאי (WTI) מאבד 2.1% מערכו ויורד לרמה של 70.45 דולרים לחבית.

4. מאקרו

מדד ה־PCE, מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב, עלה ב־0.4% במאי לעומת החודש הקודם, מעט מתחת לצפי לעלייה של 0.5%. העלייה שיקפה קצב שנתי של 4.1% - בהתאם לתחזיות. מדד הליבה, בניכוי מזון ואנרגיה, עלה ב־0.3% בחודש וב־3.4% בשנה, גם כן בהתאם לציפיות.

למרות שמדד הליבה הגיע לרמתו הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2023, המשקיעים קיבלו את הנתונים בהקלה, שכן הם חששו מהפתעה אינפלציונית חריפה יותר, בעקבות העלייה במחירי האנרגיה במהלך העימות במזרח התיכון.

עוד בגזרת המאקרו בארה"ב, הצמיחה ברבעון הראשון בארה"ב נעמדה על 2.1%, כך הראתה הקריאה השלישית והאחרונה של הנתון; זאת, בעוד הצפי היה שהצמיחה תעמוד על 1.6%.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, התייחס לפרסומי המאקרו וציין כי "הנתונים מושכים את השטיח מרגלי הטוענים כי כלכלת ארה"ב מקרטעת וכי נחוצה הורדה נוספת של הריבית. הצרכנים ניצלו גידול חד מהמשוער של ההכנסות לטובת הגדלה משמעותית של הצריכה, כך שהריבית כפי שהיא לא הייתה גבוהה מספיק על מנת להגדיל את החיסכון. בתקופה שהאינפלציה משנה כיוון ועולה - זו לא תוצאה נוחה מבחינת הפד".

מנחם הוסיף כי "הן נתוני ההכנסה וההוצאה של משקי הבית לחודש מאי, שגדלו שתיהן 0.7% והיכו את ציפיות השוק, והן הנתון האחרון על צמיחת התוצר לרביע הראשון, שצמח 2.1%, 0.5% יותר מהערכות השוק ופי 2 בהשוואה לרביע הקודם, משרטטים תמונה כלכלית איתנה וחסונה מספיק - הן מבחינת שוק העבודה והן מבחינת משקי הבית - כדי שהפד יקבל מרחב תמרון וישמור על הריבית גבוהה, יחסית, כל עוד האינפלציה רחוקה ומתרחקת מרמת היעד של 2%. נתוני מאי אכן הצביעו על כך שמדד המחירים של הוצאות משקי הבית - ללא מזון ואנרגיה, המדד החביב על ה-Fed לצורך בחינת רמת האינפלציה, עלה 3.4% ב-12 החודשים האחרונים, עשירית מעל הקצב של החודש הקודם. גם המדד עצמו רשם התגברות נוספת ל-4.1% בתקופה זו, פי 2 ויותר מרמת היעד.

"הוצאות משקי הבית על מוצרים בני קיימא - ללא כלי תחבורה - גדלו 1.3% בחודש מאי, פי 2 מהציפיות, נתון נוסף המצביע על איתנות הצרכנים ואיתות חיובי לגבי הוצאותיהם השוטפות בחודשים הבאים. בחינת הרכב מדד המחירים מצביע על עליית יתר של סעיפי השירותים, 0.5%, יותר מאשר בחודשיים הקודמים (0.3%+ כל אחד), מה שמצביע על המשך דביקותה של האינפלציה.

"בשורה התחתונה, נתונים חזקים, יחסית, שאינם משדרים דחף להורדת ריבית. למרות האמור לעיל, בשוק איגרות החוב נרשמו עליות בעקבות הנתון. זאת, ככל הנראה, בהשראת האופטימיות בשוק המניות, או משום שמדדי המחירים לא היו גבוהים מספיק כדי להחריף את החששות מפני עליית ריבית. מכל מקום, החוזים מצביעים על הסתברות של 30% שהריבית תעלה ב-1/4 אחוז כבר בחודש הבא, ו-50% לכך שהדבר יקרה בחודש ספטמבר".

5. תחזית

באתר הכלכלי מרקטוואץ' מסמנים 20 מניות מתוך ה-S&P 500 שספגו לחצים משמעותיים השנה, אך אנליסטים צופים להן תשואות דו־ספרתיות ב-12 החודשים הקרובים - ביניהן נמצאות גם מספר ענקיות טכנולוגיה מובילות.

הסינון בוצע כך: תחילה, במרקטוואץ' קיצצו את הרשימה ל-492 חברות אשר מסוקרות על־ידי לפחות תשעה אנליסטים שעובדים עבור חברות מחקר וברוקראז' שנסקרות על־ידי LSEG. לאחר מכן, רשימה זו נחתכה ל-202 חברות להן נקבעו המלצות "קנייה" (או המלצות שוות ערך ל"קנייה") על־ידי לפחות שני שליש מהאנליסטים. לבסוף, הרשימה צומצמה ל-20 המניות בעלות מחירי היעד הממוצעים אשר משקפים את פוטנציאל האפסייד הגדול ביותר.

הרשימה מובאת כאן:

כאמור, ברשימה כלולות שלוש מבין ענקיות הטכנולוגיה החברות ב"שבע המופלאות" - מיקרוסופט , מטא ואנבידיה . לנוכח הטלטלה במגזרי הטכנולוגיה והשבבים, קרן הסל MAGS , אשר עוקבת אחר הביצועים של ענקיות הטכנולוגיה, בדרך לסגור את החודש החלש ביותר שלה מאז השקתה באפריל 2023, עם ירידה של כ-13% עד כה.

ניתן למצוא ברשימה גם מספר שחקניות מרכזיות בסקטור התוכנה, שספג לחצים גדולים בחודשים האחרונים, על רקע חששות שפיתוחים חדשים בתחום ה-AI יפגעו במודלים העסקיים שלהן; ביניהן אינטואיט , סיילספורס , אוטודסק וסרוויס נאו . קרן הסל IGV השילה מערכה מעל 17% מתחילת השנה.

מניה נוספת שבולטת ברשימה שייכת לניומונט , חברת כריית הזהב הגדולה בעולם, אשר נסחרת בשווי שוק של כ-102 מיליארד דולר. הזהב שבר לאחרונה מתחת לרף ה-4,000 דולר לאונקיה - רמה שהוא לא ביקר בה מאז נובמבר האחרון. זאת, על רקע דולר חזק, שמייקר את עלות הזהב עבור קונים זרים, וכן בשל הציפיות לסביבת ריבית גבוהה יותר לזמן רב יותר. ריבית גבוהה יותר נוטה להפוך את הזהב לפחות אטקרטיבי, שכן הוא נכס שאינו נושא ריבית.

עם זאת, למרות הקשיים שחווה לאחרונה המתכת היקרה, רבים מבנקי ההשקעות עדיין צופים שהיא תרשום עלייה משמעותית עד סוף השנה הנוכחית. בגולדמן זאקס, לדוגמה מעריכים שהזהב יגיע ל-4,900 דולר עד סוף השנה (אפסייד של מעל 20%), בעוד שבג'יי. פי. מורגן מעריכים שהוא יכול להגיע ל-6,000 דולר (אפסייד של כ-50%). עליות כאלו, אם יתממשו צפויות להשפיע לחיוב על מניות כריית הזהב.