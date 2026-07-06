נדל"ן או שוק ההון: לאן הולך הכסף הפנוי של הישראלים ב-2026?

הכתבה בשיתוף Colmex Pro

יש רגע שבו הכסף מפסיק להיות מספר בעו"ש והופך לשאלה. לא שאלה גדולה כמו "איך מתעשרים", אלא שאלה הרבה יותר ישראלית, הרבה יותר מעשית: מה עושים עכשיו עם מה שהצלחנו לשים בצד?

במשך שנים, התשובה כמעט כתבה את עצמה. מי שרצה לצבור הון חיפש דירה. מי שהעז קצת יותר פתח תיק השקעות. הנדל״ן היה עוגן, הבורסה הייתה תנועה. דירה נתפסה כנכס שאפשר לראות, למשש, להשכיר, להוריש. שוק ההון נתפס כמשהו דינמי יותר, גמיש יותר, אבל גם תנודתי יותר. אלא שב-2026 הבחירה הזו כבר לא פשוטה כמו פעם.

"אנחנו רואים את ההתלבטות הזאת מגיעה יותר ויותר גם לעולם ההשקעות: לא רק נדל״ן מול בורסה, אלא ישראל מול חו״ל, נכס פיזי מול נזילות, והחלום הישן של דירה מול הרצון להיחשף להשקעה בחברות וסקטורים שמובילים את שוק המניות האמריקאי", אומר רון רבינוביץ, סמנכ"ל השיווק של קבוצת קולמקס, העומדת מאחורי Colmex Pro, ברוקר בינלאומי למסחר במניות.

אחרי שנים של מחירי דיור גבוהים, משכנתאות יקרות, אי ודאות ביטחונית ושוק גלובלי שהפך נגיש מתמיד, יותר ישראלים שואלים את עצמם מחדש איפה הכסף שלהם אמור לעבוד. האם החלום הישראלי עדיין עובר בהכרח דרך דירה? או שהבורסה - ובעיקר השוק האמריקאי - הפכה לאחת האפשרויות שמשקיעים בוחנים עבור מי שמחפש פיזור, נזילות וגישה לחברות הגדולות בעולם?

הדירה עדיין חזקה - אבל כבר לא מובנת מאליה

בישראל, נדל"ן הוא הרבה יותר מאפיק השקעה. הוא שפה תרבותית. דירה היא ביטחון, סטטוס, שורשים, "משהו אמיתי". עבור דורות של ישראלים, רכישת דירה הייתה לא רק החלטה פיננסית, אלא סימן לכך שהחיים מתקדמים במסלול הנכון.

אבל בשנים האחרונות גם השפה הזאת השתנתה. מחירי הדירות הגבוהים, ההון העצמי הנדרש, עלויות המשכנתא והתחייבות של עשרות שנים הפכו את ההחלטה לפחות אוטומטית. גם מי שעדיין מאמין בנדל"ן מגלה שהכניסה לשוק דורשת יותר כסף, יותר סבלנות ויותר ודאות אישית מבעבר.

הנתונים ממחישים את המורכבות: לפי בנק ישראל, היקף המשכנתאות החדשות שנלקחו על ידי משקי בית בשנת 2025 הסתכם בכ-106 מיליארד שקל - גבוה יותר מרוב השנים הקודמות. כלומר, הישראלים לא נטשו את שוק הדיור. הם עדיין שם, עדיין לוקחים משכנתאות, עדיין רואים בדירה יעד מרכזי. אבל במקביל, בנק ישראל תיאר את שוק הדיור ב-2025 כשוק שהתמתן: רמת עסקאות נמוכה יחסית לשנים קודמות, מלאי גבוה של דירות לא מכורות אצל יזמים, וירידה במחירי הדירות במהלך החודשים שנבדקו במחצית השנייה של השנה.

כלומר, הישראלים לא ויתרו על נדל"ן - אבל הוא כבר לא מרגיש כמו מסלול חד-כיווני. הוא עדיין מרכזי, רק דורש יותר חישוב והשוואה מול חלופות. מי שיש לו הון פנוי ב-2026 לא בהכרח שואל רק "איזו דירה אפשר לקנות". הוא שואל גם מה קורה אם הכסף הזה נשאר נזיל יותר, מה קורה אם מפזרים אותו, ומה קורה אם לא קושרים אותו לנכס אחד, בשוק אחד, במדינה אחת.

''גם המספרים מצביעים על שינוי'' / צילום: שאטרסטוק

המספרים והשינוי הגדול של הבורסה

במשך שנים, שוק ההון היה עבור רבים בישראל משהו שמתרחש ברקע. דרך הפנסיה, קרן ההשתלמות, קופת הגמל או תוכניות חיסכון. אנשים היו חשופים לבורסה, גם אם לא תמיד הרגישו שהם בחרו בכך. היום זה שונה. הציבור עוקב יותר, שואל יותר, משווה יותר. מניות, מדדים, ריבית, דוחות, בינה מלאכותית, ענקיות טכנולוגיה - כל אלה כבר לא שייכים רק למדורים הכלכליים או לאנשי מקצוע. הם חלק מהשיחה הכלכלית הרחבה.

"גם המספרים מצביעים על שינוי", מסביר רבינוביץ. "לפי בנק ישראל, תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בישראל הגיע בסוף 2025 לכ-7.2 טריליון שקל, לאחר עלייה של 15.5% במהלך השנה. בתוך התיק הזה, יתרת ההשקעות של הציבור בחו"ל עמדה על כ-1.33 טריליון שקל - כ-19% מסך הנכסים הפיננסיים.

יתרת המניות המוחזקות בחו"ל הגיעה לכ-801 מיליארד שקל. זו נקודה חשובה: הכסף הישראלי לא רק נכנס לשוק ההון. חלק ממנו מושקע גם מחוץ לגבולות השוק המקומי - לא במובן של בריחה, אלא במובן של הרחבת גבולות".

יותר משקיעים מבינים שהשוק המקומי הוא רק חלק מהתמונה, ושחלק גדול מהסיפורים הכלכליים הגדולים - טכנולוגיה, שבבים, בינה מלאכותית, בריאות, אנרגיה, צריכה גלובלית - מתרחש מעבר לים. הבורסה, ובעיקר וול סטריט, כבר לא נתפסת רק כזירה רחוקה של מקצוענים. היא נמצאת בטלפון, בכותרות, בדוחות הפנסיה, בשיחות עם חברים, ובשאלה הפשוטה שכל משקיע שואל את עצמו: האם הכסף שלי חשוף מספיק לעולם שבו הוא באמת חי?

זה גם המקום שבו ברוקר כמו Colmex Pro הופך רלוונטי יותר: לא כתחליף לחשיבה פיננסית רחבה, אלא כשער מקצועי לשוק האמריקאי עבור מי שכבר מבין שהבורסה המקומית היא רק חלק מהתמונה.

לא רק דירה להשקעה - גם תיק עם אופק גלובלי

ההשוואה בין נדל"ן לבורסה תמיד הייתה קיימת, אבל ב-2026 היא נראית אחרת. בעבר, נדל"ן נתפס כדרך המרכזית "לבנות משהו". שוק ההון נתפס כמשהו שצריך להבין, לעקוב אחריו ולנהל. היום, דווקא הנדל״ן הוא זה שמרגיש לרבים כבד יותר: סכום כניסה גבוה, עסקה גדולה, מיסוי, משכנתא, שוכרים, תחזוקה, תלות בשוק מקומי.

מול זה, שוק ההון מציע יתרונות אחרים: כניסה הדרגתית, נזילות גבוהה יותר, יכולת פיזור, חשיפה לחברות וסקטורים שאינם זמינים באותו היקף בישראל, ואפשרות לשנות הרכב תיק בלי למכור נכס פיזי.

"היתרונות האלה אינם הופכים את הבורסה לפתרון פשוט", מזהיר רבינוביץ, "שוק ההון תנודתי. מניות יכולות לרדת בחדות, בדיוק כפי שהן יכולות לעלות. חשיפה לחו״ל מוסיפה גם סיכוני מטבע, רגולציה ושוק. ומי שנכנס רק בגלל כותרת חמה או מניה מדוברת עלול לגלות מהר מאוד שהנזילות אינה תחליף להבנה".

הכסף הישראלי חושב פחות מקומי

אחד השינויים המעניינים ביותר בשנים האחרונות הוא שהמשקיע הישראלי חושב פחות בגבולות גיאוגרפיים. זה לא אומר שהוא מוותר על ישראל. זה אומר שהוא מבין שהכסף שלו פועל בעולם שבו ההזדמנויות והסיכונים אינם עוצרים בגבול המקומי. כאשר החיים עצמם מרוכזים בישראל - עבודה, משפחה, דירה, הכנסה, מסים, ביטחון - יש מי שמעדיפים שחלק מהנכסים הפיננסיים שלהם יהיה חשוף גם לשווקים אחרים. זו לא רק שאלה של תשואה. זו גם שאלה של פיזור.

בנק ישראל ציין כי מתוך כלל הנכסים הפיננסיים של ישראלים בחו״ל, חלקם של משקי הבית עלה מ-7% בשנת 2020 ל-9% בשנת 2025. גם אם מדובר עדיין בחלק קטן יחסית מהתמונה הכוללת, הכיוון ברור - יותר פעילות ישירה של משקי בית ישראליים מול נכסים פיננסיים בחו"ל.

השוק האמריקאי נמצא במרכז התנועה הזאת. לא במקרה. הוא מציע עומק, נזילות, מגוון עצום של חברות, ושפה כלכלית שהפכה מוכרת גם למשקיע הישראלי.

Nvidia ,Apple ,Microsoft ,Amazon ו-Google הן כבר לא רק חברות אמריקאיות. הן חלק מהחיים של כל אחד מאיתנו - בטלפון, בענן, בפרסום, בבינה מלאכותית, בצריכה, בעבודה.

בשלב הזה, השאלה כבר אינה רק אם להיחשף לשוק האמריקאי - אלא איך ניגשים לכך בצורה מושכלת.

עבור משקיעים ישראלים, סביבת המסחר עצמה הופכת לחלק מההחלטה: שקיפות, כלים, מבנה עלויות, שליטה בפעולות וכתובת מקצועית שאינה מסתכמת בממשק דיגיטלי בלבד.

השאלה היא לא מי ינצח - אלא איך מחלקים

הדיון בין נדל"ן לבורסה נוטה להפוך מהר מאוד לוויכוח אידיאולוגי. יש מי שמאמינים רק בדירה. יש מי שטוענים שהכסף צריך לעבוד בשוק ההון. אבל בפועל, רוב ההחלטות הפיננסיות אינן חדות כל כך.

נדל"ן יכול להתאים למי שמחפש נכס מוחשי, אופק ארוך ומוכן לקחת על עצמו התחייבות גדולה. שוק ההון יכול להתאים למי שמחפש נזילות, פיזור וגישה לשווקים גלובליים, ומוכן להתמודד עם תנודתיות. אף אחת מהאפשרויות אינה טובה תמיד. אף אחת אינה בטוחה תמיד. והבחירה ביניהן תלויה בגיל, בהכנסה, בהון עצמי, באופק ההשקעה, במשפחה, ברמת הסיכון וביכולת הנפשית לראות ירידות בלי לקבל החלטות פזיזות.

במובן הזה, 2026 אינה השנה שבה הישראלים "עזבו את הנדל״ן" או "עברו לבורסה" היא השנה שבה השאלה השתנתה: פחות איפה שמים את הכסף, ויותר איך בונים תמהיל שמתאים למציאות מורכבת - דירה שממשיכה למשוך, בורסה שנגישה יותר מתמיד, ושוק אמריקאי שמציע חשיפה לעולם אבל מחייב הבנה של תנודתיות, מטבע וסיכון.

הכסף הישראלי לא בהכרח בוחר צד. הוא מתחיל לשאול שאלות טובות יותר.

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הכתבה בשיתוף Colmex Pro