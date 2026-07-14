רוכשי היוקרה כבר לא מחפשים רק עוד מטרים רבועים

הכתבה מטעם ענב נדל"ן

שוק דירות היוקרה בישראל עובר בשנים האחרונות שינוי מעניין. אם בעבר די היה במיקום טוב, בקומה גבוהה ובמפרט עשיר כדי להגדיר דירה כ"יוקרתית", הרי שכיום רוכשי היוקרה מחפשים הרבה יותר. הם אינם מסתפקים בעוד דירה גדולה עם נוף, אלא מבקשים נכס בעל אופי ייחודי, כזה שלא ניתן למצוא בעוד עשרות פרויקטים דומים.

המגמה הזו בולטת במיוחד על רקע תהליכי ההתחדשות העירונית והתכנון הרווי, שהובילו לכך שבמקרים רבים הפרויקטים החדשים נראים דומים מאוד זה לזה. אותן תוכניות דירה, אותם מפרטים, ולעיתים גם אותה שפה אדריכלית. הסטנדרט אמנם עלה, אך במקרים רבים דווקא תחושת הייחודיות הלכה ונשחקה. לכן, אחד המאפיינים הבולטים כיום בשוק היוקרה הוא המעבר מתחרות על גודל לתחרות על ייחודיות. לא עוד רק מספר החדרים או שטח הדירה, אלא השאלה האם מדובר בנכס חד פעמי.

קולקציית דירות היוקרה הנדירות של חברת ענב עונה בדיוק על הצורך הזה ומציעה נכסים שקשה למצוא במקום אחר: תכנון יוצא דופן, חללים נדיבים, פרטיות, מרפסות ענק שצופות אל נוף פתוח, בריכות פרטיות וכד'. במקום לייצר דירות יוקרה על פי תבנית קבועה, ענב מתכננת בכל אחד מהפרויקטים שלה מספר מצומצם של דירות ייחודיות, שכל אחת מהן מותאמת לאופי הפרויקט ולסביבתו.

כך למשל, בפרויקט 360 של החברה בכפר סבא מציעה ענב פנטהאוז יוצא דופן המשתרע על כ-220 מ"ר בנוי, לצד כ-250 מ"ר של מרפסות וגג, וכולל בריכה פרטית - שילוב שמעניק תחושה הקרובה יותר לבית פרטי מאשר לדירה בבניין מגורים.

הדמיה: 3DVISION

גם בפרויקט VILLAGEבקריית אונו בחרה החברה להעניק לפנטהאוזים מאפיינים יוצאי דופן, ובהם בריכות פרטיות, המאפשרות ליהנות מחוויית מגורים של בית פרטי מבלי לוותר על היתרונות של מגורים בעיר.

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בפרויקט NEW ברמת גן מציעה ענב פנטהאוז בעל תקרות בגובה של כשישה מטרים, קירות מסך רחבי היקף המכניסים את הנוף פנימה, ונוף פתוח לקו הרקיע של תל אבי ולים - שילוב היוצר תחושת מרחב ואור שקשה למצוא בפרויקטים עירוניים.

מחירי דירות היוקרה של ענב נעים בין 7.5 מיליון ל-14 מיליון שקל, בהתאם לפרויקט ולסוג הדירה, ורוכשי הדירות הללו ייהנו משיתוף הפעולה של ענב עם רשת היוקרה לעיצוב הבית טולמנ'ס ויקבלו הטבה לרכישת פריטי עיצוב, ריהוט ואמנות שישלימו את חוויית המגורים האיכותית.

הדמיה: VIEWPOINT

ככל שההתחדשות העירונית הופכת לחלק משמעותי בשוק הנדל"ן בישראל וככל שהיצע הפרויקטים החדשים בישראל גדל, כך גדלה גם החשיבות של בידול אמיתי, וזו היכולת הייחודית של ענב: לייצר דירות שהן נדירות וייחודיות. דירות היוקרה של ענב הן לא גרסה מעט גדולה יותר של הדירות הסטנדרטיות בפרויקט, כפי שקורה בפרויקטים רבים, אלא בעלות אופי מובחן מכל היבט: רמת הגימור, חומרי הגלם, איכות החלל והחוויה שהוא מייצר.

לפרטים נוספים על דירות יוקרה בפרויקטים של ענב נדל"ן ויצירת קשר הקליקו>>

הכתבה מטעם ענב נדל"ן