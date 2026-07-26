מאות דירות ב-72 שעות בלבד: המכרז הגדול של חברת פרשקובסקי

הכתבה מטעם פרשקובסקי

שוק הנדל"ן הישראלי מוצף בשנים האחרונות במבצעי מימון, במסלולי תשלום ובהטבות שנראים לעיתים דומים זה לזה. במקביל, רוכשים רבים ממשיכים לבחון את השוק ולהמתין להזדמנות שתיתן להם סיבה ממשית לקבל החלטה .

בפרשקובסקי החליטו לפעול אחרת. החברה הוותיקה משיקה מכרז דיגיטלי שירכז מאות דירות בשישה פרויקטים בתל אביב, בהרצליה, בחיפה ובאשדוד. המכרז ייפתח ב-9 באוגוסט 2026 בשעה 19:00 ויינעל כעבור 72 שעות, ב-12 באוגוסט בשעה 19:00. לדברי החברה, מדובר באירוע מכירת נדל"ן דיגיטלי ראשון מסוגו בישראל.

"רוכשי דירות מחפשים היום יותר ודאות, שקיפות ותחושת שליטה בתהליך", אומר חיים קראדי, מנכ"ל החברה. "לכן בחרנו במודל שמאפשר לכל משתתף ללמוד על הפרויקט, לבחון את הדירה ולהחליט בעצמו מהו המחיר הנכון עבורו. השוק נמצא בתקופה שבה לא מעט רוכשים יושבים על הגדר, בזמן שרבות מההצעות נראות דומות זו לזו. חיפשנו מהלך שיהיה באמת שונה ויעניק לציבור אפשרות ברורה ושוויונית להשתתף".

המכרז יתנהל במתכונת של הצעות חסויות. לכל דירה נקבע מחיר מינימום, והמשתתפים יוכלו להגיש הצעה כספית החל ממנו. בתום המכרז, ההצעה התקפה הגבוהה ביותר לכל דירה תהיה ההצעה הזוכה. המשתתפים לא יראו את הסכומים שהציעו אחרים, אלא רק את מספר ההצעות שהוגשו לכל דירה.

מגוון שנועד להתאים לקהלים שונים

הפרויקטים המשתתפים במכרז הם חלק בלתי נפרד מה-DNA של פרשקובסקי, חברה משפחתית וציבורית הפועלת כבר ארבעה דורות ונהנית ממוניטין ארוך שנים בערים ובשכונות שבהן היא בונה. לאורך שנות פעילותה בנתה ושיווקה החברה אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ.

עבור הרוכשים, המגוון בא לידי ביטוי בשלושה ממדים מרכזיים: הפיזור הגאוגרפי, סוג הפרויקט ומועד האכלוס. המשמעות היא שהמהלך יכול להתאים לקהלים שונים מאוד, מזוגות צעירים המחפשים דירה ראשונה, דרך משפחות ומשפרי דיור ועד משקיעים המבקשים להיכנס בשלב מוקדם לאזור מתפתח.

● בתל אביב משתתף פרויקט HAGADA, הממוקם בקו ראשון לפארק הירקון וכולל דירות משפחתיות, דירות גן ומיני פנטהאוזים. מחירי המינימום מתחילים ב-6,600,000 ש"ח לדירת 4 חדרים, ב-10,750,000 ש"ח למיני פנטהאוז וב-5,500,000 ש"ח לדירת גן.

● בהרצליה מוצעות שתי חלופות שונות: פרויקט חדש בגליל ים, לאחר שהחברה כבר הקימה ואכלסה בשכונה עשרה בניינים, ולצדו שמונה הדירות האחרונות בפרויקט גן רש"ל, לקראת אכלוס באוקטובר 2026. בגליל ים מחירי המינימום מתחילים ב-3,120,000 ש"ח לדירת 3 חדרים, ב-3,719,250 ש"ח לדירת 4 חדרים וב-5,112,900 ש"ח לדירת 5 חדרים. בגן רש"ל, שכונה בעלת אופי כפרי בסמוך לאוניברסיטת רייכמן, מחירי המינימום מתחילים ב-3,564,000 ש"ח לדירת 4 חדרים, ב-5,085,000 ש"ח לדירת גן בת 5 חדרים וב-6,995,000 ש"ח לפנטהאוז בן 5 חדרים.

● בחיפה נכללים הפרויקטים רמת הנשיא ומורדות לינקולן. ברמת הנשיא נפתחים לשיווק שני בניינים חדשים, ובהם דירות מרווחות עם ממ"ד הכולל חדר רחצה ושירותים פרטיים. מחירי המינימום מתחילים ב-1,900,000 ש"ח לדירת 4 חדרים וב-2,331,000 ש"ח לדירת 5 חדרים. במורדות לינקולן, על מורדות הכרמל ובקרבה למת"ם ולצירי התחבורה המרכזיים, מחירי המינימום מתחילים ב-2,500,000 ש"ח לדירת 4 חדרים, ב-2,880,000 ש"ח לדירת 5 חדרים וב-1,980,000 ש"ח לדירת גן בת 3 חדרים.

פרשקובסקי בגליל ים / הדמיה: ליין קרי

● באשדוד משתתף פרויקט קריית פרס ברובע המיוחד, שבו כבר החלה הבנייה. מדובר בארבעה מגדלים בלב רובע חדש, בסמיכות למוקדי תעסוקה, אקדמיה, מסחר ותחבורה. מחירי המינימום מתחילים ב-2,350,000 ש"ח לדירת 4 חדרים וב-2,753,575 ש"ח לדירת 5 חדרים.

פרשקובסקי באשדוד / הדמיה: ליין קרי

להגיע מוכנים, לא להחליט ברגע האחרון

בפרשקובסקי מדגישים כי ההליך הדיגיטלי אינו אמור להחליף בדיקה מעמיקה. להפך. החברה מזמינה את המתעניינים להגיע למשרדי המכירות, להכיר את הפרויקטים, לבחון את סביבת המגורים ולהיעזר במערכות מולטימדיה ובסיורי הדמיה ממוחשבים.

באתר המכרז יוצגו עבור כל דירה התוכניות, המפרטים, המסמכים הטכניים והשיווקיים, התנאים המשפטיים ואף הסכם המכר. ניתן יהיה לעבור על החומרים באופן עצמאי או יחד עם אנשי המכירות של החברה.

המכרז יתנהל בהתאם לתקנון ובליווי משרד עורכי הדין פישר ומשרד רואי החשבון בייקר טילי. לאחר סיומו, הדירות שלא יימכרו ימשיכו להיות משווקות במסלולים הרגילים ובמחירי השיווק הנהוגים.

ההשתתפות במכרז דורשת היערכות מוקדמת: להכיר את הפרויקטים, לבחור את הדירה המתאימה ולהחליט מהו המחיר הנכון מבחינת הרוכש. כאשר חלון ההגשה ייפתח, יעמדו לרשות המשתתפים 72 שעות בלבד להגשת ההצעות.

לאתר המכרז>>

72 שעות, שלוש הצעות, דירה אחת

כך יעבוד מכרז הדירות הגדול של פרשקובסקי ● מועד המכרז: מ-9 באוגוסט 2026 בשעה 19:00 ועד 12 באוגוסט בשעה 19:00.

● אופן ההצעה: לכל דירה נקבע מחיר מינימום. המשתתפים מגישים הצעה חסויה, וההצעה התקפה הגבוהה ביותר היא הזוכה.

● עד שלוש הצעות: כל ערבות מאפשרת להגיש הצעות לעד שלוש דירות שונות ולממש זכייה בדירה אחת.

● הצעה מחייבת: לאחר שהוגשה, לא ניתן לשנות או לבטל אותה. הזוכה נדרש לחתום על הסכם המכר בתוך 14 ימי עסקים.

●כל המידע מראש: באתר המכרז ניתן לעיין בתוכניות, במפרטים, במסמכים המשפטיים ובהסכם המכר לפני הגשת ההצעה.

הכתבה מטעם פרשקובסקי