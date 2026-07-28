כשמניות השבבים נופלות, יש מי שמרוויח

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:25

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה שלילית, בעקבות הירידות שנרשמו אתמול בקרב מניות הטכנולוגיה בוול סטריט והסנטימנט השלילי שנרשם הבוקר ברחבי העולם.

על אף הלחצים שספגו אתמול מניות השבבים בארה"ב, המניות הדואליות צפויות לחזור בפער ארביטראז' חיובי קל של כ-0.3%. טאואר וקמטק צפויות לטפס בכ-1% ובכ-2.4%, בהתאמה. בנוסף, מניות התוכנה נייס ופורמולה מערכות צפויות לטפס בכ-6% ובכ-2% בפתיחה, בשל עלייה שנרשמה בקרב סקטור התוכנה בוול סטריט אמש.

באסיה, נרשמות הבוקר ירידות חדות. בורסת טוקיו נופלת בכ-4% ובורסת סיאול נופלת בקרוב ל-10%, כאשר הוא נגרר מטה על־ידי ענקיות השבבים סמסונג ו-SK Hynix. בורסת הונג קונג נסחרת ביציבות והבורסה בשנגחאי משילה מערכה כ-1%.

במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים באדום. החוזים על הנאסד"ק יורדים כעת בכ-0.8%, החוזים על ה-S&P 500 נחלשים בכ-0.3% והחוזים על הדאו ג'ונס נסחרים ביציבות. לנוכח הירידות בבורסות בעולם, השקל נחלש בכ-0.6% וחוצה שוב מלמטה את רף ה-3.06 שקלים.

אתמול בתל אביב, נדמה כי האירועים הגיאו־פוליטיים בעולם לא השפיעו לחיוב על הבורסה; לא ההתקדמות האפשרית בהסכמי אברהם עם סעודיה, ומנגד גם לא ההפוגה בתקיפות ההדדיות בין ארה"ב לאיראן.

הבורסה ננעלה בירידות שהפכו חדות לקראת סיום יום המסחר: ת"א 35 ירד בכ-2.1%, בהובלת מניות השבבים, שחזרו בפערים שליליים מוול סטריט ואף נחלשו עוד יותר עם פתיחת המסחר בניו יורק - בלטה לשלילה במיוחד מניית טאואר שסבלה ממימושים של מעל 14%, בעוד קמטק ונובה ירדו בכ-7%.

אחת הסיבות המרכזיות לירידה במניות השבבים: דיווח של אתר The Information, לפיו חברה סינית בגיבוי המדינה החלה לראשונה בייצור המוני של מכונות ליתוגרפיית DUV מתוצרת מקומית. מכונות ליתוגרפיית DUV הן למעשה ה"מכונות שמדפיסות" את המעגלים הזעירים על גבי פרוסות הסיליקון שמהן מיוצרים שבבים - טכנולוגיה הנחשבת לחיונית לייצור שבבים מתקדמים. אם הדיווח יתברר כנכון, מדובר בהתקדמות משמעותית במאמצי בייג'ינג להקים שרשרת אספקת שבבים עצמאית ולהפחית את התלות בטכנולוגיה מערבית.

בנוסף לדיווח הזה, מוקדם יותר באותו יום, מניית יצרנית השבבים הסינית ChangXin Memory Technologies (סימול: CXMT) זינקה ב-470% ביום הבכורה שלה בבורסה בשנגחאי, מה שהפך אותה בתוך כמה שעות לחברת השבבים בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה הסינית.

על אף הירידות החדות בקרב מניות השבבים, הסקטור שהוביל את המגמה השלילית בתל אביב אמש היה הסקטור הביטחוני. מדד הביטחוניות נפל בכ-3.7%, לאחר שבשבוע החולף זינק במעל 9%. את הירידות הובילו אירודרום ועין שלישית, אך נרשמו ירידות גם בקרב מניות גדולות יותר כמו נקסט ויז'ן , אלביט מערכות , מנועי בית שמש וארית תעשיות .

הבורסה מתקרבת לסיום חודש יולי כשהתמונה במדדים המובילים ירוקה. אלו רושמים עד כה עליות של כ־1%־2% מתחילת יולי. זאת, לאחר שביוני נרשמו ירידות חדות של כ־10%. מי שמובילים את העליות בת"א מתחילת יולי הם הבנקים ומניות הגז והנפט עם זינוק של כ-9% וכ-10%, בהתאמה; גם מניות הביטוח בולטות לחיוב עם עלייה של כ-6.5%. מנגד, מניות הנדל"ן בולטות בירידות וכך גם מדד מניות SME60.

אמש בניו יורק, בסיומו של יום תנודתי, הבורסה ננעלה במגמה מעורבת. בעוד שבמסחר המוקדם, החוזים העתידיים רשמו עליות נאות, לנוכח הצניחה במחירי הנפט, הסנטימנט בסקטור השבבים החריף לנוכח הסיבות שהוזכרו לעיל, מה שהכביד על המדדים המובילים. לבסוף, הנאסד"ק סיים את היום בירידה של כ-0.2%, ה-S&P 500 ננעל ללא שינוי והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.5%.

קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, השילה מערכה כ-2%, כאשר ירידות בולטות נרשמו במניות ASML , אנבידיה , AMD ומיקרון . מדובר בשפל של מעל חודשיים לקרן הסל.

הירידה במניית אנבידיה יוחסה, בין היתר, לדיווח של בלומברג על כך שעלות הביטוח נגד חדלות פירעון של החוב של אנבידיה זינקה אתמול בשיעור החד ביותר מאז שהחלו להיסחר חוזי ה־CDS על החברה. הסיבה לחששות היא דיווחים שלפיהם אנבידיה עשויה לספק ערבויות בהיקף של עד 250 מיליארד דולר לפרויקט של OpenAI, שיאפשר לה לשכור כוח מחשוב ממרכזי נתונים בארה"ב. בנוסף, החברה הודיעה על יוזמה עם חברת האם של יצרנית השבבים הקוריאנית SK Hynix בהיקף של יותר מ־ 500 מיליארד דולר.

החשש של המשקיעים הוא שאנבידיה, מעבר להיותה ספקית השבבים המרכזית של מהפכת ה־AI, מתחילה לקחת על עצמה גם חשיפה פיננסית ישירה יותר לפרויקטים של לקוחותיה. כלומר, במקום רק למכור שבבים ולגבות תשלום, החברה עשויה לסייע במימון הקמת התשתיות שייצרו את הביקוש העתידי לשבבים שלה.

בעקבות הנסיגה שלה אמש, אנבידיה שוב ירדה למקום השני בעולם במונחי שווי השוק, מתחת לענקית הטכנולוגיה אפל , שטיפסה אתמול לשיא חדש של כל הזמנים. שווי השוק של אפל טיפס לכ-4.95 טריליון דולר, בעוד שווי השוק של אנבידיה ירד לכ-4.76 טריליון דולר.

מניית אפל טיפסה בכ-23% מתחילת השנה ורשמה ביצועים חזקים יותר מיתר "שבע המופלאות". בסוף השנה שעברה, החברה עמדה מול ביקורת על כך שהיא מפגרת מאחור במירוץ ה-AI; אך כעת, על רקע החששות סביב הוצאות העתק של החברות בתחום, נדמה כי ההוצאות המרוסנות יחסית של החברה משחקות לטובתה.

קן מהוני, מנכ"ל Mahoney Asset Management, אמר ל-CNBC כי "הסיכון הגדול ביותר הוא המשך ההוצאות על ה-AI. ואז, הבעיה היא, אם הן [החברות] אכן יקשיבו לבעלי המניות וירגיעו קצת עם חלק מההוצאות הללו, או יפחיתו את קצב הצמיחה של ההוצאות, יתר השוק לא הולך לאהוב את זה. אז יש סוג של גורם שמייצר תנודת נדנדה".

תומאס מרטין, מנהל תיקי השקעות בכיר ושותף ב-Globalt Investments, אמר ל-CNBC כי המשקיעים עורכים סדר מחודש בהשקעות שלהם לנוכח סימנים של "יציאת אוויר" מבועת הבינה המלאכותית. "יש פשוט אי־ודאות אדירה בעולם הטכנולוגיה", אמר מרטין. "יש המון אי־ודאות של משקיעים באשר לאיזה כיוון הדבר הזה ילך והאם הם רוצים למקם מחדש חלק מההקצאות שלהם".

אתמול ניכרה מגמה של רוטציה ממניות השבבים לעבר מניות התוכנה. קרן הסל IGV , אשר עוקבת אחר הסקטור, קפצה במעל 3%, עם עליות בולטות במניות כמו מיקרוסופט , פלנטיר , סרוויס נאו , סיילספורס ועוד.

סקטור נוסף שבלט אתמול לחיוב הוא סקטור הפיננסים. קרן הסל XLF , אשר עוקבת אחר מניות הפיננסים, טיפסה בכ-1% לשיא כל הזמנים שלה. ב-CNBC ציינו כי מדובר בתפנית עבור קרן הסל, שספגה לחצים מוקדם יותר השנה כשנפלה ביותר מ-15% מהשיא שרשמה בינואר האחרון. בין המניות שתמכו בעליות של קרן הסל, ניתן למצוא את ויזה , ג'יי. פי. מורגן וגולדמן סאקס גרופ .

2. שוקי האג"ח

בשוק המקומי, בנק ירושלים יוצא במהלך להגדלת מקורות המימון שלו. הבנק יזם עסקת איגוח פרטית שבה הנפיק אג"ח מגובות משכנתאות בנקאיות בהיקף של כ־530 מיליון שקל בדירוג בינלאומי AA - שניתן ע"י סטנדרד אנד פורס. בבנק מציינים כי המהלך "משקף את איכותו הגבוהה של תיק המשכנתאות של בנק ירושלים", כאשר העסקה בוצעה מול גופים פיננסיים ומוסדיים מובילים במשק הישראלי.

בשוק החוב בארה"ב נושאים עיניים לוועדת השווקים הפתוחים (FOMC) של הבנק הפדרלי, שתפרסם את החלטת הריבית ביום רביעי הקרוב (ראו הרחבה תחת סעיף 4). בינתיים, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו ירידות אתמול, לנוכח ההפוגה בתקיפות ההדדיות בין ארה"ב ואיראן. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 4.64%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בכנקודת בסיס אחת לרמה של 5.12% - אם כי עדיין מדובר ברמות גבוהות שנחשבות ככאלה שמפעילות לחץ שלילי על שוק המניות.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בדומה לשוקי המניות, יום המסחר החולף של השקל היה תנודתי. בעוד שבצהרי היום הוא התחזק בשיעור של קרוב ל-1%, בהמשך המגמה התהפכה והוא נחלש בכ-0.2%, לנוכח הירידות בוול סטריט. הבוקר, לנוכח הירידות בבורסות בעולם, השקל נחלש בכ-0.6% וחוצה שוב מלמטה את רף ה-3.06 שקלים.

רן סיני, הכלכלן הראשי של אולטרה פיננסים, מסביר כי "בסביבה הנוכחית קשה לזהות מגמה ברורה בשוק המט"ח. לדבריו, המסחר מושפע פחות מנתוני היסוד של הכלכלה ויותר מהתפתחויות גיאו־פוליטיות ומהחלטות מדיניות בארה"ב. "כל כותרת חדשה… עשויה לשנות את כיוון המסחר בתוך זמן קצר". לכן, הוא מעריך כי בטווח הקרוב צפוי הדולר להמשיך ולהיסחר בטווח של 3.03-3.08 שקלים, כל עוד לא יתרחש שינוי מהותי בזירות שהוזכרו.

מחירי הנפט צנחו אתמול בחדות, על רקע ההפוגה בעימות בין ארה"ב ואיראן. נפט מסוג ברנט ירד בכ-9% ונסחר סביב 88 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) ירד במעל 7% ונסחר סביב 82.4 דולר לחבית. הסוחרים שאבו עידוד מהודעתה של איראן על כך שהיא מוכנה לחדול את האש כל עוד ארה"ב תעשה את אותו הדבר. הבוקר, המגמה נמשכת ומחירי הנפט יורדים במעל 1%.

4. מאקרו

מחר (ד') בערב יודיע הפדרל ריזרב על החלטת הריבית שלו, כאשר הוא מצופה להשאיר אותה ללא שינוי על רמה של 3.75%. עם זאת, בשווקים מתמחרים כעת סיכוי של כ־38% להעלאת הריבית השבוע.

שיאו צ'וי, כלכלנית בכירה בבנק ניהול העושר השוויצרי פיקטה, כתבה אמש כי "גרעין הוועדה מעדיף להותיר את הריבית ללא שינוי, כשהסיכונים נוטים לטובת העלאה בהמשך. אנו מצפים מה-FOMC (ועדת השוק הפתוח של הפד) להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 3.5%-3.75%. אנו מצפים שהודעת המדיניות תישאר ברובה ללא שינוי, אך כל התאמה בה עשויה לנטות לכיוון ניצי. לא יפורסם תרשים נקודות (דוט פלוט) חדש או תחזיות כלכליות, והיו"ר וורש ימשיך להימנע ממתן הכוונת מדיניות עתידית".

צ'וי הוסיפה כי "השווקים מתמחרים הסתברות גבוהה באופן יוצא דופן להעלאת ריבית, עלייה חדה מרמות נמוכות מאוד שנרשמו לאחר דוח מדד המחירים לצרכן הרך האחרון. הדבר משקף מתיחויות גיאופוליטיות מחודשות, היעדר הכוונה מפורשת, ואולי את העובדה שמתקיימת מסיבת עיתונאים. הסתברויות גבוהות כאלה, יומיים בלבד לפני פגישת ה-FOMC, הן יוצאות דופן למדי, שכן הפד בתקופת פאוול בדרך כלל אותת על צעדיו באופן ברור".

לדבריה, "אף שאיננו יכולים לשלול לחלוטין את הסיכון להעלאת ריבית פתאומית, התמחור הנוכחי בשוק נראה גבוה מדי. חברי מועצת המושלים של ה-FOMC - בעלי זכות ההצבעה שאנו רואים בהם את גרעין הוועדה - נראים מרוצים מגישה של להמתין לנתוני אינפלציה נוספים ואינם צפויים ללחוץ על העלאת ריבית. אך אם היו"ר וורש תומך בהעלאה, סביר להניח שהוא יוכל להטות את הכף בוועדה חצויה".

ביום שישי הקרוב, גם הבנק המרכזי של יפן יכריע בנוגע לגובה הריבית במדינה השבוע. ברקע, האינפלציה המקומית המאיצה והין המדשדש בשפל היסטורי סביב שווי של 164 ין לדולר - אלמנטים המגדילים את עלויות היבוא ולוחצים את המחירים למעלה. מאידך, הירידה שנרשמה במחיר הנפט מאז הודעת איראן כי לא תבצע תקיפות כל עוד ארה"ב תימנע מכך - מפחיתה את החשש משוק אינפלציוני מיידי. ההערכות הן כי הבנק יותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 1%, אך יעדכן כלפי מעלה את תחזיות הצמיחה והאינפלציה בדוח הרבעוני.

למדיניות המוניטרית בטוקיו יש השפעה דרמטית על הנזילות הגלובלית, בייחוד דרך מסחר ה"קארי טרייד", שבו משקיעים לווים ין בזול כדי להשקיע בנכסים בסיכון גבוה ברחבי העולם. כפי שציין טארו סאיטו, ראש מחקר כלכלי במכון NLI: "הנתונים מראים כי הבנק המרכזי אינו ממהר להעלות ריבית באופן מיידי, אך חולשת הין האחרונה מצביעה על כך שייתכן וייאלץ לפעול מוקדם מכפי שתוכנן". העלאת ריבית מפתיעה, או איתות נצי מדי, עלולים לחזק את הין בחדות ולחולל גלי הדף בבורסות במערב.

5. תחזית

חברת הסייבר האמריקאית SailPoint הונפקה בנאסד"ק לפני כשנה וחצי ואיבדה מאז 35% מערכה, לשווי נוכחי של כ־8.5 מיליארד דולר. בבנק ההשקעות קנטור מזהים בה הזדמנות וממליצים עליה ב"תשואת יתר" במחיר יעד של 23 דולר, פרמיה של 53.8%. בקנטור מציינים שהמניה ירדה מתחילת השנה בשיעור דו-ספרתי בניגוד למגמה בשוק, וזאת למרות שלהערכתם יש לה "רוח גבית" בתחום סוכני ה־AI. לפי יעדי החברה, ה־ARR (הכנסות שנתיות חוזרות) שלה יצמחו ביותר מ־30% עד 2029, ויגיעו ליותר מ־2.1 מיליארד דולר עם תזרים חופשי של 400 מיליון דולר באותה שנה.

בקנטור מציינים שזהויות לא אנושיות (NHI - למשל סוכני AI) צמחו בחברה ב־40% אך התחזית השנתית עוד לא משקפת זאת, כך שיש בה אפסייד פוטנציאלי. להערכתם, לסיילפוינט יש "חפיר" טכנולוגי משמעותי והיא בנתה דאטה ומומחיות שמהווים יתרון שיקשה על מתחרות.