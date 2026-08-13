לגור בתוך גלויה: פרויקט Forever מגדיר מחדש את המגורים בקו ראשון לים

הכתבה בשיתוף קבוצת דוידסון

החיפוש אחר "איכות חיים" במדינת ישראל הצפופה מוביל רבים אל קו החוף. אך עבור מי שמחפש יותר מסתם דירה ליד הים, ורוצה לקבל חוויית מגורים של ריזורט מפנק בשילוב עם נגישות עירונית מקסימלית - האפשרויות הופכות לנדירות במיוחד. בעוד מחירי הנדל"ן בשכונות חוף חדשות כמו שדה דב מרקיעים שחקים, מתפתח במערב ראשון לציון רובע מגורים חדש - שנותן יותר ועולה פחות: שכונת פארק הים.

לא מצאנו שילוב כזה במרכז הארץ - שכונה שגם נמצאת על קו החוף, גם צמודה לשמורת טבע ענקית של 7000 דונם, גם כוללת בתוכה את כל מוסדות התרבות, החינוך והפנאי, כך שלא צריך לצאת ממנה, וגם מתחברת בנגישות אופטימלית עם קו רכבת קלה, מטרונית, ויציאות לכבישים בין-עירוניים.

בלב השכונה הזו, על "מגרש 205" - הנקודה הקרובה ביותר לקו המים ולשטחי הטבע הפתוחים - יוקם פרויקט Forever של קבוצת דוידסון. הפרויקט, הכולל מגדל יוקרה בן 20 קומות לצד בניין בוטיק בן 9 קומות, מציע 118 יחידות דיור (עם מגוון דירות של 2, 3, 4 ו-5 חדרים לצד פנטהאוזים מפוארים עם מרפסות ענק הצופות לים) בסטנדרט שטרם נראה באזור.

מורשת של בנייה: החזון של קבוצת דוידסון

קבוצת דוידסון אינה עוד חברת נדל"ן. מדובר בחברה משפחתית המייצגת דור שלישי של בונים בישראל, עם ניסיון עשיר בהקמת אלפי יחידות דיור ומאות אלפי מטרים של שטחי מסחר ומשרדים.

"כחברה משפחתית עם שורשים עמוקים בענף, אנחנו תמיד מחפשים את המגרשים שיש להם 'סיפור' וערך מוסף מעבר לבטון ולפלדה" אומרת קרן בן דוד, בעלים משותף ויו"ר הקבוצה. "בפרויקט Forever, הסיפור הוא הנצחיות. בחרנו את המגרש הקרוב ביותר לים בשכונה כדי להבטיח שהדיירים ייהנו מנוף פתוח שלא ייחסם לעולם. זו לא רק דירה, זו הזכות להתעורר מול הכחול של הים ומול הירוק של השמורה בכל בוקר מחדש, לתמיד".

הדמיה: קבוצת דוידסון

מתחם ה-1000 ופארק הים: הסינרגיה המושלמת

כדי להבין את עוצמת המיקום של Forever, יש להבין את האקו-סיסטם החדש שנבנה במערב ראשון לציון, כמה דקות נסיעה משכונת פארק הים. מצד אחד, "מתחם ה-1000" הסמוך, שממוקם מזרחה לשכונה, הופך למנוע התעסוקה הגדול בישראל, עם כ-1.7 מיליון מ"ר של משרדים ומסחר הצפויים לאכלס כ-100 אלף עובדים.

מצד שני, פארק הים היא הריזורט השלו של המתחם הזה. מדובר ברובע מגורים עצמאי המתוכנן כ"עיר ב-15 דקות", שבו כל הצרכים היומיומיים, מחינוך ועד פנאי, בילוי ותרבות נמצאים במרחק הליכה. השכונה כוללת שדרה מסחרית רציפה המובילה ישירות אל החוף, טיילת רחבה, שמורה ענקית ומרחבים ירוקים.

"השילוב בין מתחם ה-1000 לפארק הים הוא בשורה אמיתית", מסבירה בן דוד. "הדיירים שלנו יוכלו לעבוד במרכזי העסקים המתקדמים ביותר בארץ, ובמרחק נסיעה של דקות בודדות, או אפילו בהליכה, לחזור הביתה לשלווה המוחלטת של הים ושמורת הטבע. זהו המודל האופטימלי של איזון בין קריירה לאיכות חיים".

אדריכלות בינלאומית מול נוף פנורמי

על התכנון המוקפד של Forever אמון האדריכל הבינלאומי רפאל דה לה פונטיין. דה לה פונטיין, החתום על מגדלים אייקוניים בניו יורק, לונדון, דובאי ומיאמי, מביא לפרויקט האייקוני סטנדרט של "חלונות מסך" מזכוכית מהרצפה עד התקרה בכל הדירות. התכנון האדריכלי החכם מנצל את המיקום הייחודי ומפנה את הדירות מערבה, כך שהירוק של הטבע והים והשקיעה הופכים לחלק בלתי נפרד מעיצוב הפנים של הבית. הבניינים הם ממש כמו "פרח הצומח מתוך השכונה", מדגיש האדריכל דה לה פונטיין.

"רצינו להביא לראשון לציון את הסטנדרט של המגדלים היוקרתיים ביותר בעולם," מציינת בן דוד. "העבודה עם דה לה פונטיין איפשרה לנו לממש את החזון הזה. כשאתה עומד בסלון או במרפסת, הגבול בין הבית לטבע מיטשטש. העליונות התכנונית של הפרויקט מבטיחה ששום דבר לא יפריד בינך לבין הים והטבע".

אילוסטרציה: קבוצת דוידסון

7,000 דונם של טבע ירוק

אחד היתרונות הייחודיים ביותר של Forever הוא הגבול הישיר שלו עם שמורת טבע עצומה המשתרעת על כ-7,000 דונם. בניגוד לשכונות עירוניות צפופות, כאן ה"ריאה הירוקה" אינה גינה שכונתית אלא מרחב טבע פתוח הכולל יער מוכרז, פארק חופי ואפילו אתרי הטלה של צבי ים. כ-70% מהשטח הזה מיועדים להישמר כשמורת בר שלא יבנו בה לעולם.

"מגורים בצמוד לשמורה בסדר גודל כזה הם נכס שבלתי ניתן לשחזר במרכז הארץ", אומרת בן דוד. "עבור משפחות, זה אומר שהילדים גדלים עם מרחבים אינסופיים לריצה, טיולים וגילוי הטבע, ממש מתחת לבית. זהו ערך שרק הולך ועולה עם השנים ככל שהשטחים הפתוחים בישראל נעלמים".

מהפכה תחבורתית: הכל במרחק נגיעה

למרות תחושת הריזורט, הנגישות של Forever היא מהטובות בישראל. הפרויקט ממוקם ב"Sweet Spot" תחבורתי: 4 דקות הליכה מחוף הים ו-3 דקות הליכה מהקו האדום של הרכבת הקלה. כל זאת בצמידות לתחנת הקו החום של הרכבת הקלה שיחבר בעתיד את השכונה למתחם ה-1000 ולמרכז העיר ועם חיבור מהיר לנתיבי איילון, כביש 4 ותחנת רכבת ישראל (משה דיין).

הזדמנות של פעם בחיים

כעת, עם פתיחת שלב ההרשמה המוקדמת, מציעה קבוצת דוידסון תנאי רכישה ייחודיים המאפשרים כניסה לפרויקט במחירי השקה החל מ-1,950,000 ₪. עבור משקיעים ומשפרי דיור, זוהי נקודת זמן קריטית לפני שערך השכונה מזנק עם השלמת הפיתוח הסביבתי. "אנחנו נמצאים בנקודה ייחודית בזמן," מסכמת קרן בן דוד. "מי שיצטרף אלינו עכשיו יוכל להבטיח לעצמו נכס במיקום שאין לו תחליף, בנקודת זמן בה המחיר הוא הנמוך ביותר, לפי שהשווי ישקף את מלוא הפוטנציאל העצום של האזור. פרויקט Forever הוא לא רק השקעה בנדל"ן, הוא השקעה בעתיד של המשפחה ובחוויית מגורים בסטנדרט הגבוה ביותר".

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הכתבה בשיתוף קבוצת דוידסון