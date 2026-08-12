כך נראית העיר הלבנה מגובה 52 קומות

הכתבה מטעם קבוצת חג'ג'

לב תל אביב נשמר לאורך השנים כמרקם עירוני ושמור, המאופיין ברובו בבנייה נמוכה, שדרות ירוקות ואדריכלות המוכרת כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו. באזור מבוקש זה, בנייה לגובה היא נדירה במיוחד.

על רקע זה INFINITY TOWER מבית קבוצת חג'ג', בולט בנוף התל אביבי: מגדל יוקרה המתנשא לגובה 52 קומות מעל קו הבנייה המקומי ומעניק נוף פנורמי פתוח אל הים התיכון ואל מלוא רחבי העיר.

המיקום האסטרטגי, בפינת אבן גבירול וז'בוטינסקי, מחבר באופן מופלא בין עורקי התרבות, הבילוי והמסחר התוססים של מרכז העיר לבין השקט והאופק הפתוח שמערב ומצפון. הודות לסטטוס השימור של הסביבה הקרובה, המבט הפתוח אל הים והעיר מובטח להישאר כזה גם בעתיד.

צילום: יריב אלדד

אדריכלות שמתחילה במיקום

תכנון מגדל בלב המרקם ההיסטורי של תל אביב מציב אתגר אדריכלי יוצא דופן החורג משאלת הגובה: כיצד ליצור נוכחות עכשווית ומרשימה תוך דיאלוג עם הסביבה ההיסטורית?

ב-INFINITY TOWER התשובה מתחילה בדיוק במפגש שבין אור, חומר ונוף. התכנון האדריכלי של פרופ' משה צור, מהאדריכלים המוערכים בישראל ובעולם, מציג שפה על זמנית נקייה, המשלבת קירות מסך מתקדמים מזכוכית, חלונות מהרצפה ועד התקרה המציפים את החללים באור טבעי וחיפוי אלומיניום חדשני (אלוקובונד) למד מערכות הצללה חשמליות המותאמות בדיוק לאקלים התל אביבי.

התוצאה היא מגדל בעל שפה מובחנת, שמוסיף נוכחות לקו הרקיע מבלי להתנתק מהסביבה שבה הוא ניצב.

לצד המגדל הראשי מוקם בניין בוטיק יוקרתי בן 7 קומות, המשלב חזית מסחרית איכותית וממשיך את קנה המידה העירוני של הרחוב. השילוב בין השניים יוצר מתחם אורבני שלם, המחבר בין פסגת הבנייה לגובה לבין המרקם העירוני שמקיף אותו.

הדמיה: סטודיו מעיין גולן

כשנוף אורבני הופך יצירת אומנות

ב-INFINITY TOWER הנוף אינו רק תוספת עיצובית, אלא גורם יסוד שהגדיר את תכנון הדירות מלכתחילה. הפרויקט מציע מגוון דירות יוקרה בנות 2-6 חדרים, המתאפיינות בפתחים רחבי ידיים ומרפסות מרווחות. ככל שעולים בקומות, המבט משתנה: המרקם העירוני הופך לתמונת נוף דינמית, ובאופק נפרש הים התיכון במלוא הדרתו. היתרון הבולט של הפרויקט טמון לא רק בגובה, אלא בכך שבשל קו הבניה הנמוך של העיר הלבנה, המבט הנשקף מהחלונות אינו נחסם במגדלים סמוכים ומעניק תחושת מרחב וחופש נדירה בלב תל אביב.

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אינסוף אפשרויות. כתובת אחת.

המפגש בין שני הצירים המרכזיים של אבן גבירול וז'בוטינסקי מציב את הפרויקט במרחק פסיעה מכל מה שיש לתל אביב להציע.

החל ממוקדי תרבות ופנאי מובילים כמו כיכר המדינה, רחוב דיזנגוף, תיאטרון הבימה ושדרות רוטשילד, דרך קרבה לחוף הים, לנמל ולמרחבי פארק הירקון, ועד לנגישות תחבורתית מרבית לעורקי התנועה המרכזיים ולתוואי הרכבת הקלה המאפשרים התניידות עירונית מהירה ונוחה.

מיקום הפרויקט מאפשר לחיות בתוך העיר הפעילה, ובו בזמן לשמור על מרחב פרטי בבית.

הדמיה: סטודיו מעיין גולן

לייף סטייל ללא פשרות: מה קורה מחוץ לדירה?

חווית המגורים ב-INFINITY TOWER ממשיכה הרבה מעבר לסף הדירה הפרטית, עם מפרט עשיר של שטחים משותפים ושירותי פרימיום.

בלב המגדל נמצא לובי מפואר בגובה של כ-10 מטרים, בעיצובו של עודד לביא, הכולל פינות ישיבה ושירותי קונסיירז' הזמינים סביב השעון. לצד הלובי נמצאים טרקלין דיירים יוקרתי המיועד למפגשים ולעבודה, לאונג' בר פרטי, חדר כושר מאובזר בטכנולוגיה המתקדמת ביותר ובריכת אינפיניטי המשקיפה אל נוף העיר, כל זאת לצד שטחים ירוקים המשולבים במתחם.

קהילה איכותית בלב תל אביב

תמהיל הרוכשים ב-INFINITY TOWER משקף את אטרקטיביות הפרויקט בקרב מובילי דעת קהל, בכירים במשק, רופאים מובילים, אנשי עסקים ודמויות מוכרות מעולם התקשורת והבידור, בהן רותם סלע.

עבור קהילה זו, הבחירה במגדל מאפשרת ליהנות מכל העולמות: להיות במרכז העשייה העירונית והתרבותית, תוך שמירה על פרטיות מוחלטת, שקט ואיכות חיים בלתי מתפשרת. המגדל מאפשר חיבור לעיר מבלי להיות חשופים אליה בכל רגע.

בין העיר הלבנה לעיר שמעליה

INFINITY TOWER מייצג את המפגש המדויק בין שתי שפות תל אביביות: קסמה ההיסטורי, הנמוך והאנושי של העיר הלבנה לצד הקדמה, הגובה והיוקרה של תל אביב העכשווית. בדיוק בנקודת המפגש הזו נולדת חווית הנוף הייחודית של הפרויקט, בהיעדר בנייה גבוהה בסביבה הקרובה, הים והעיר נפרשים במלוא הדרם ומקבלים מרחב משלהם אשר צפוי להישאר פתוח גם בעתיד. בפינת אבן גבירול וז'בוטינסקי, החזון הופך למציאות: לחיות בלב הפועם של העיר, ובו בזמן לראות אותה מעל כולם.

אכלוס המגדל צפוי בעוד כשנה - הזדמנות אחרונה לקחת חלק באחד מפרויקטי הדגל הבולטים והנחשקים בישראל.

לפרטים נוספים על פרויקט INFINITY TOWER ויצירת קשר הקליקו>>

הכתבה מטעם קבוצת חג'ג'