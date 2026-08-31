לא רק איזה רכב קונים - אלא איך קונים אותו: השינוי בשוק רכבי היוקרה

הכתבה מטעם שייאל מוטורס

רכישת רכב יוקרה היא הרבה מעבר לבחירת מותג, דגם או רמת אבזור. לצד הרכב עצמו, הלקוחות מצפים לראות בדיוק מה הם קונים, לקבל פתרון לרכב הקיים ולמימון העסקה, ובעיקר לדעת שיש מי שמלווה אותם לאורך הדרך.

מאחורי שייאל מוטורס עומדים חני וטל ציקורל, שמנהלים יחד את פעילות החברה ומביאים אליה תחומים משלימים. טל מוביל את הצד העסקי והתפעולי ואת תהליך הרכישה, וחני מובילה את הנוכחות הדיגיטלית ואת הקשר עם הקהל ברשתות החברתיות. יחד הם בנו את הסוכנות סביב תפיסה שלפיה רכישת רכב, ובמיוחד רכב יוקרה, צריכה לשלב בין מגוון וזמינות לבין יחס אישי וליווי לכל אורך הדרך.

הכול מתחיל בשיחת הטלפון הראשונה

בשייאל מוטורס מבקשים שחוויית הרכישה תתחיל עוד לפני שהלקוח נכנס לסוכנות. כבר בשיחה הראשונה הצוות מנסה להבין איזה רכב הוא מחפש, מה חשוב לו, מה התקציב, האם יש רכב לטרייד-אין והאם נדרש מימון.

צילום: שייאל ציקורל

"מבחינתנו, הלקוח לא אמור להרגיש שהוא הגיע רק לקנות רכב", אומרת חני ציקורל. "מהרגע שהוא פונה אלינו, חשוב לנו להבין מה הוא באמת מחפש וללוות אותו עד שהוא יוצא מכאן עם הרכב שמתאים לו".

משם ממשיך התהליך לבחינת הרכבים המתאימים, התאמת הדגם והמפרט, הצגת חלופות, טרייד-אין, מימון והשלמת העסקה.

לראות את הרכב לפני שמחליטים

"מההתחלה היה לי ברור שרכב הוא עולם ומלואו", מספר טל ציקורל. "כשמדובר ברכב בסכומים משמעותיים, תמונות באתר אינן מספיקות. חשוב לי לראות את הרכב, לשבת בתוכו, לשמוע את המנוע ולהרגיש את החומרים. סביב הרעיון הזה בנינו את הפעילות שלנו".

צילום: שייאל ציקורל

לאורך פעילותה מכרה שייאל מוטורס אלפי כלי רכב, ובכל רגע נתון היא מחזיקה למעלה מחמישים רכבים במלאי זמין. המלאי משתנה וכולל מגוון מותגים ודגמים, בהם BMW, מרצדס, פורשה, טויוטה וקאדילק, ולצדם גם רכבי אקזוטיקה דוגמת פרארי ולמבורגיני.

עבור הלקוח, המשמעות היא האפשרות להגיע, לראות את הרכב הספציפי, לבחון את האבזור והמפרט ולהשוות בין כמה אפשרויות במקום אחד. אם הרכב המבוקש אינו במלאי, החברה מציעה גם שירות לאיתור והבאה של דגמים ותצורות באמצעות קשרים עם גורמים בענף הרכב בחו"ל.

להגיע עם רכב אחד - ולצאת עם אחר

אחד הביטויים הבולטים למודל הוא שירות "שלם וסע". כאשר הרכב המבוקש נמצא במלאי ובכפוף להשלמת העסקה, ניתן להשלים את התהליך ולצאת עם הרכב באותו יום.

כדי לאפשר זאת, החברה מרכזת במקום אחד גם טרייד-אין ומגוון מסלולי מימון. הטרייד-אין אינו מוגבל לרכבי יוקרה בלבד, ובמקרים המתאימים ניתן לבנות את העסקה בהתאם לצורכי הלקוח וליכולת הפיננסית שלו.

המטרה אינה רק לקצר את זמן העסקה, אלא לצמצם את ההתעסקות ולאפשר ללקוח להשלים את הרכישה בצורה נוחה.

מהשיחה הראשונה ועד למסירת המפתחות - כך זה נראה בפועל

לדוגמה, לקוח פונה בעקבות רכב שראה ברשת. כשהוא מגיע לסוכנות, הוא פוגש את הרכב, ובמקביל נבדק הרכב הקיים, מוצגת הצעת טרייד-אין ונבחנות אפשרויות המימון.

אם הרכב מתאים וכל פרטי העסקה מושלמים, הוא יכול להשאיר את רכבו הקודם ולצאת עם הרכב החדש.

זהו תרחיש להמחשה, אך הוא מבטא את העיקרון שעליו מבוססת חוויית השירות בשייאל מוטורס: תהליך שמרכז את שלבי הרכישה השונים ומאפשר ללקוח לקבל מענה במקום אחד.

כשזמן ושירות נפגשים

המודל מקבל משמעות נוספת אצל בעלי עסקים ומנהלים, המהווים חלק מקהל הלקוחות של החברה. עבורם, האפשרות לרכז את מכירת הרכב הקיים, בחירת הרכב הבא, המימון והשלמת העסקה במקום אחד עשויה לחסוך זמן והתעסקות.

לחברות ולבעלי עסקים המעוניינים ביותר מרכב אחד מציעה שייאל מוטורס גם אפשרות לרכישה של כמה כלי רכב במסגרת עסקה אחת.

צילום: שייאל ציקורל

מהדיגיטל אל הסוכנות

הפעילות הדיגיטלית שמובילה חני מאפשרת ללקוחות להיחשף לדגמים ולמלאי עוד לפני הביקור. לא פעם מסע הלקוח מתחיל בטלפון: הוא רואה רכב ברשת, יוצר קשר, משוחח עם איש מכירות ומגיע לפגוש את הרכב עצמו.

מבחינת חני וטל, הדיגיטל יוצר את החיבור הראשוני, אבל החוויה האנושית היא שמלווה את הלקוח עד לקבלת ההחלטה.

לא רק עסקה - מערכת יחסים

בשייאל מוטורס רוצים שהקשר עם הלקוח לא יסתיים במסירת המפתחות. מבחינת חני וטל, חוויית רכישה מוצלחת נמדדת גם בשאלה אם הלקוח יבחר לחזור אליהם כשיגיע הזמן להחליף שוב את הרכב.

לכן הדגש הוא לא רק על המכונית או על מחיר העסקה, אלא גם על הדרך: זמינות, שקיפות, ליווי אישי ומענה לאורך התהליך.

כי ברכב יוקרה, המכונית היא מרכז העסקה - אבל הדרך משיחת הטלפון הראשונה ועד למסירת המפתחות היא חלק בלתי נפרד מהחוויה.

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הכתבה מטעם שייאל מוטורס