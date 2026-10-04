מה יעשו מחר המניות הדואליות, והדגל האדום של בנק אוף אמריקה

1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

שבוע המסחר החדש נפתח עם שינוי דרמטי בציפיות הריבית בארה"ב, לאחר שדוח התעסוקה האחרון (יחד עם אינפלציית ה-PCE הקרה מן הצפוי) אפקטיבית הוריד מן השולחן העלאת ריבית נוספת באוקטובר. זאת, זמן קצר לפני תחילת עונת הדוחות לרבעון השלישי בשבוע הבא, שתיפתח עם דיווחי הבנקים האמריקאיים הגדולים.

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התפתחות זו חשובה גם לשוק המקומי, שכן פערי הריביות מול ארה"ב מקשים על בנק ישראל לחדש את תוואי הורדות הריבית שלו - אלו חשובות בעיקר, אך לא רק, לחברות הנדל"ן הממונפות.

דוח התעסוקה הצית ראלי בוול סטריט בסוף השבוע החולף, אך שני הגורמים שמכבידים לאחרונה על מדדי המניות - תשואות האג"ח ומחירי הנפט - עדיין נמצאים ברמות גבוהות. הנאסד"ק טיפס לשיא חדש וה-S&P 500 לא רחוק משיאו, אך אנליסטים מסכימים על כך שמתרחשת בשוק המניות שחיקה מתחת לפני השטח.

אירוע המאקרו המרכזי השבוע יהיה פרסום הפרוטוקולים של הפד מפגישת ועדת השוק הפתוח האחרונה בספטמבר, בערב יום רביעי. המשקיעים יחפשו בפרסום רמזים לגבי כיוון המדיניות המוניטרית בהמשך הדרך. ביום שני, יפורסמו מדדי מנהלי הרכש של ISM ו-S&P Global במגזר השירותים.

2 מניות השבבים בוול סטריט על הגל

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי קל של כ-0.2%. יבלטו לחיוב מניית השבבים הדואלית קמטק ומניית חברת האנרגיה הגאותרמית אורמת , עם עליות של מעל 3%. אנלייט ואלביט מערכות צפויות לטפס במעל 1%. מנגד, פאלו אלטו - שעשתה היסטוריה ביום חמישי האחרון כשהפכה לחברה הראשונה בתל אביב שחוצה רף שווי שוק של טריליון שקל - תאבד מעל 1%.

הבורסה בת"א חתמה את שבוע המסחר החולף באדום. מדד ת"א 35 נחלש בכ-0.6%, מדד ת"א 90 נסוג בכ-1.1% ומדד ת"א 125 נסוג בכ-0.7%.

למעט מדד הטכנולוגיה, שטיפס בכ-1.2%, לנוכח העליות במניות השבבים וה-AI בוול סטריט, כלל המדדים הענפיים המרכזיים סיימו את השבוע בטריטוריה שלילית. מדד ת"א־נפט וגז בלט לשלילה ונפל בכ-3%, בין היתר, לנוכח הירידה שנרשמה במחירי הנפט בעולם; מדדי הבנייה והנדל"ן איבדו מעל 2%.

את העליות במדד ת"א 125 הובילה מניית אל על , שרשמה זינוק שבועי של מעל 15%, על רקע הפיגוע בטיסה של פליי דובאי, והדיווחים על כך שתחדש את הקווים שלה לדובאי בעקבות האירוע. הזינוק עשוי לתת לה מקום במדד ת"א 35, לראשונה בתולדותיה. גם מניית ישראייר טיפסה במעל 10%.

ד"ר אילן גילדין, שותף ומנהל קרן גידור בקרני פמילי אופיס, מציין בסקירתו השבוע כי מדדי המניות המקומיים מפגרים בחודשים האחרונים מאחורי המדדים המובילים בעולם, "כתוצאה משילוב בין אילוצים מאקרו־כלכליים לבין אי־ודאות ביטחונית ופוליטית".

לדבריו, "העימות האזורי והמתיחות מול איראן ממשיכים להעיב על תיאבון הסיכון של משקיעים זרים. לצד זאת, פער הריביות הגבוה מול הדולר, יחד עם אינפלציה מקומית דביקה המושפעת ממחירי התשומות בעולם ומפיחות השקל, אינו מאפשר לבנק ישראל לחדש את תוואי הפחתות הריבית. גם עלויות המימון הכבדות והחולשה בביקושים מכבידות על חברות הנדל"ן הממונפות, תחום המהווה משקל משמעותי בשוק החוב והמניות המקומי. בנוסף, סמיכות הזמנים למערכת הבחירות הכלליות בישראל מקשה על גיבוש תקציב מרוסן ומעכבת החלטות פיסקליות קריטיות".

בניו יורק, למרות הראלי שנרשם ביום שישי האחרון, וול סטריט חתמה את השבוע במגמה מעורבת. ה-S&P 500 ירד בכ-0.3%, הנאסד"ק טיפס בכ-0.4% לשיא חדש של כל הזמנים, והדאו ג'ונס נחלש בכ-1.3%.

מניות השבבים המשיכו במומנטום החיובי שלהן. קרן הסל SOXX , עלתה בשבוע החולף בכ-2.8% וחתמה שבוע חמישי רצוף בירוק; בסך הכל, בחמשת השבועות האחרונים היא טיפסה בכ-15%. ענקיות השבבים אנבידיה ו-AMD עלו לשיאים חדשים של כל הזמנים.

כאמור, העליות שנרשמו ביום שישי באו על רקע דוח התעסוקה, שהנמיך דרמטית את ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית נוספת באוקטובר (ראו הרחבה מטה). סאירה מאליק, מנהלת השקעות ראשית ב-Nuveen, אמרה ל-CNBC כי הדוח עשוי לתת לשוק תמיכה לקראת עונת הדוחות, שהיא צופה שתהיה "חזקה מאוד".

3 הדולר בשיא של שנה וחצי, בסיטי מעלים מחיר יעד לביטקוין

בעוד שהעליות בוול סטריט חיזקו את השקל ביום שישי האחרון, בסיכום שבועי, המטבע הישראלי נחלש קלות מול הדולר בשבוע החולף, ושערו הרציף נעמד על 3.05 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו בעולם, קפץ בשבוע החולף בכ-1% לרמה של 101.9 נקודות - שיא של כשנה וחצי. זאת, על רקע הציפיות בשווקים שהריבית בארה"ב תמשיך לטפס, גם אם בקצב נמוך יותר מזה שצפו לפני כשבוע.

יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף באלטשולר שחם פיננשייל סרביסס, ציין השבוע כי "מבחינת השקל, בינתיים אנחנו רואים עמידות יחסית למרות הדולר החזק, העלייה בתשואות בעולם והמתיחות בשוקי האנרגיה. השבוע הקרוב ימשיך להיות מושפע בעיקר מהתשואות בארה"ב, ממחירי הנפט ומהנתונים שייתנו אינדיקציה נוספת לגבי קצב הפעילות והאינפלציה. כל עוד התשואות הארוכות נשארות ברמות גבוהות, הן ימשיכו להיות גורם מרכזי גם עבור שוקי המניות, המט"ח והאג"ח".

בשוק הנפט, מחיר נפט מסוג ברנט טיפס בשבוע החולף בכ-3.5% ונעמד על 102 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) ירד בכ-1.4% וננעל ברמה של 91 דולר לחבית. ביום שישי המחירים רשמו ירידות, לאחר שמדינות ה-G7 הודיעו כי ישחררו לשוק 100 מיליון חביות דיזל מהרזרבות שלהן לאורך ארבעת החודשים הקרובים.

בשוק הקריפטו, הביטקוין ממשיך להחזיק מעמד סביב רמת ה-85 אלף דולר למטבע. בבנק ההשקעות סיטי העלו בסוף השבוע באופן משמעותי את התחזית שלהם למטבע ב-12 החודשים הקרובים מ-82 אלף דולר ל-113 אלף דולר. בסיטי ציינו לחיוב פעילות קריפטו חזקה יותר, רקע מאקרו־כלכלי תומך וחזרה של זרימות כספים לקרנות הסל שעוקבות אחר המטבע.

בנק ההשקעות כתב בהודעה למשקיעים כי הוא צופה שזרימות הכספים אל מטבעות הקריפטו (ביטקוין ואת'ריום) יימשכו באופן איטי יותר אך עקבי, ויעמדו על 5 מיליארד דולר ב-12 החודשים הקרובים.

הדבר משפיע גם על מניות הקריפטו. בסיטי אשררו את המלצת הקנייה שלהם על סטרטג'י , המחזיקה התאגידית הגדולה ביותר בעולם של ביטקוין, ועדכנו כלפי מעלה את מחיר היעד שלה מ-136 דולר ל-240 דולר - מה שמשקף למניה אפסייד של כ-50% לעומת מחיר הנעילה האחרון שלה.

נזכיר כי הביטקוין רשם ירידה של מעל 30% מאז שיא כל הזמנים האחרון שלו, אליו הגיע לפני כשנה - אז מחיר המטבע הקריפטוגרפי עמד על כ-126 אלף דולר.

4 למרות דוח התעסוקה החלש - תשואות האג"ח המשיכו לטפס

כאמור, דוח התעסוקה לחודש ספטמבר הגיע קר בהרבה מן הצפוי, עם עלייה של 29 אלף משרות - ירידה משמעותית לעומת הצפי, שעמד על כ-100 אלף משרות, וכן לעומת הנתון של 133 אלף שנרשם באוגוסט. שיעור האבטלה עלה ב-0.1 נקודות האחוז ונעמד על 4.2%.

יחד עם ה-PCE לחודש אוגוסט - מדד האינפלציה המועדיף על הפד, שהגיע מתחת לציפיות בוול סטריט - הדוח הנמיך את ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית באוקטובר מכ-64% לפני שבוע לכ-22% בלבד. עם זאת, הסוחרים מהמרים על העלאת ריבית נוספת כבר בדצמבר, ועל שתי העלאות ריבית נוספות במהלך 2027.

תחילה, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב הגיבו לדוח בירידות, אך זמן קצר לאחר מכן הן שינו כיוון וחזרו לטפס, והן נותרות בשיאים של עשרות שנים. התשואה לעשר שנים עלתה במעל 4 נקודות בסיס לרמה של 5.27%, התשואה ל-30 שנה טיפסה בקרוב ל-3 נקודות בסיס לרמה של 5.63% והתשואה לשנתיים טיפסה בקרוב ל-4 נקודות בסיס לרמה של 4.82%.

ניק פוקרין, אנליסט ומייסד Coin Bureau, אמר למרקטוואץ' כי "דוח התעסוקה הקר לא מבטיח תשואות נמוכות יותר, מכיוון שהגורמים המניעים אותן מעלה - אינפלציה וחוב ממשלתי שנמצא בשמיים - לא הולכים לשום מקום. זה אומר שאמריקאים צריכים להכין את עצמם למכה כפולה של אבטלה גבוהה יותר ומחירים מטפסים בחנויות ובמשאבות הדלק, בדיוק בזמן לחגי החורף".

ראוי לציין כי בעוד שהדוח הציג תוספת קטנה בהרבה מן הצפוי בכמות המשרות, אנליסטים רבים הצביעו דווקא על כך שבעיניהם הוא "פושר", ועל כך ששוק העבודה בכללותו נותר יציב. פיל בלאנקאטו, אסטרטג שווקים ראשי ב-Osaic, אמר ל-CNBC כי "זהו הסוג המדויק של מספר שהשווקים רצו מבחינת שוק העבודה. לא חם מדי, לא קר מדי. לא נהדר במיוחד, ולא כזה שמעיד על היחלשות".

גם במרקטוואץ' הדהדו את הדברים הללו. בכתבה שפרסמו בעקבות דוח התעסוקה, ציינו כי המשק האמריקאי צריך להוסיף בערך 50 אלף משרות בחודש כדי לשמור על שיעור האבטלה באזור ה-4.2% בו הוא נמצא כעת. ואכן, בשלושת החודשים האחרונים, נוספו בממוצע 51 אלף משרות, ובשנה האחרונה נוספו בממוצע 60 אלף משרות. עוד ציינו באתר הכלכלי כי שיעור האבטלה נמצא מתחת ל-5% כבר חמש שנים ברצף, כאשר הפעם האחרונה בה נראה דבר כזה הייתה בסוף שנות ה-60.

5 בנק אוף אמריקה מרים דגל אדום

נורה אדומה נוספת קרובה להידלק בשווקים. אינדיקטור ה-sell side של בנק אוף אמריקה, שעוקב אחר ההקצאה המומלצת הממוצעת למניות בקרב אסטרטגים בוול סטריט, טיפס בספטמבר לרמה של 57.2% - הגבוהה מאז מרץ 2022 ובמרחק של 0.3 נקודות האחוז מכניסה ל"איתות מכירה" (sell signal).

מדובר באינדיקטור קונטרריאני (contrarian) - כלומר, כאשר הוא מטפס לרמות גבוהות, הוא מעיד על אופטימיות קיצונית וצפיפות בשוק, ומאותת שעדיף ללכת נגד העדר. לפי בנק אוף אמריקה, במקרים קודמים בהם איתות מכירה הופעל, ה-S&P 500 רשם עלייה ממוצעת של 3% ב-12 החודשים העוקבים - מתחת לממוצע ההיסטורי של כ-10%.

עוד הוסיפו בבנק כי לפי נתונים שהולכים אחורה עד 1985, ב-36% מהמקרים בהם המדד היה ברמתו הנוכחית או גבוה יותר, ה-S&P 500 הניב תשואה שלילית ב-12 החודשים הבאים. "ה-SSI היה אינדיקטור קונטרריאני אמין", כתבו בבנק. "בעוד שהוא לא תופס כל ראלי או ירידה בשוק המניות, מבחינה היסטורית, הייתה לאינדיקטור יכולת חיזוי טובה יותר לתשואה הכוללת של מדד ה-S&P 500 ב-12 החודשים העוקבים בהשוואה לכלים רבים אחרים לתזמון השוק".

בקרב אנליסטים בוול סטריט ישנה הסכמה רחבה על כך שלמרות שה-S&P 500 נסחר לא רחוק משיא כל הזמנים שלו, נזק משמעותי מתרחש מתחת לפני השטח: מעל 50% מהמניות ב-S&P 500 נמצאות בנסיגה של מעל 20% משיאן. המשמעות היא שמבחינה טכנית, יותר ממחצית מהמניות במדד הדגל נמצאות בשוק דובי.

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