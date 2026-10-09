סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים



9:00

יהונתן קפלן, יו"ר חברת הנדל"ן המניב וילאר של משפחת טיסר (75.7%), מסיים את תפקידו לאחר תשע שנים. הוא החל בתפקידו באוקטובר 2017. במהלך השנים הללו, מניית החברה עלתה ב-82% והיא נסחרת כעת לפי שווי של 2.9 מיליארד שקל. בדרך, נפטר הבעלים שלמה טיסר והחברה עברה לבעלות המשפחה שלו, בהובלת אלמנתו מיכל.

בנושא אחר, משפחת ורטהיים מגדילה את החזקותיה בבנק מזרחי טפחות. ביומיים האחרונים רכשה המשפחה מניות בסכום מצטבר של 15.8 מיליון שקל. בכך היא הגדילה את החזקתה בבנק בקצת פחות מ-0.15% ומחזיקה כעת ב-20.47% ממניות הבנק בשווי של יותר מ-11.8 מיליארד שקל.

8:30

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר

1. שוקי המניות

יום המסחר החדש ייפתח על רקע הירידה החדה שנרשמה אתמול בקרב מניות הטכנולוגיה בוול סטריט. בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת, בעוד החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים על עליות קלות (ראו הרחבה מטה).

המניות הדואליות צפויות להכביד על הבורסה המקומית בפתח יום המסחר וחוזרות עם פער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.4%. מניות השבבים טאואר ונובה , שאיבדו גובה אתמול בתל אביב, צפויות להמשיך במומנטום השלילי שלהן ולהיחלש בכ-4.7% ובכ-3%, בהתאמה. גם פאלו אלטו צפויה לרדת במעל 2%. מנגד, טבע תטפס במעל 2% ופורמולה מערכות תקפוץ במעל 7%.

הבורסה בתל אביב חתמה את יום המסחר החולף במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.2%, בעוד מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-0.6%, אך עדיין נמצא ברמת שפל של מעל שנה. המסחר התנהל ברקע קפיצה שנרשמה במחירי הנפט ותנודתיות בתשואות האג"ח בארה"ב, שהכבידו על הסנטימנט מעבר לים.

בצד החיובי, בלט מדד הביטוח, שטיפס בכ-1.8%. מדד ת"א־נפט וגז התקדם בכ-0.8%, על רקע העלייה במחירי הנפט בעולם, כאשר בלטה לחיוב במיוחד מניית בזן . מנגד, מדדי הבנייה והביומד בלטו לשלילה, עם ירידות של כ-1.8%.

במבט על מניות אינדיבידואליות, מניות השבבים הדואליות טאואר ונובה איבדו גובה, על רקע הירידות שנרשמו בסקטור השבבים בפתח יום המסחר בוול סטריט.

יצרנית המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן התאוששה מעט וטיפסה בכ-2%, לאחר שהשילה כמעט רבע מערכה בתוך יומיים ומחקה משווייה מעל 5 מיליארד שקל. זאת, בעקבות המימוש הענק של קרן ההשקעות פידליטי, שמכרה כ-65% מהחזקותיה בחברה.

מניית חברת הנדל"ן דוניץ צללה בחדות במחזור מסחר ענק של מעל 100 מיליון שקל. ליאור וידר, בעל שירות המידע "מכפיל רווח", שגם כותב טור קבוע בגלובס, ציין כי להערכתו, "מדובר במהלך מכירה שבוצע מצד מספר קרנות גידור אל מול גוף גמל מוסדי אחד, אשר קלט את חבילת המניות בדיסקאונט על מחיר השוק". דוניץ משכה לאחרונה עניין בעקבות מזכר הבנות למיזוג עם פעילות הנדל"ן של חברת דן.

כאמור, מניות הטכנולוגיה גררו אמש את וול סטריט לירידות, כאשר את המגמה השלילית הובילו שחקניות בולטות בתחום ה-AI כמו אנבידיה , AMD ואורקל . הנאסד"ק נפל בכ-1.3%, ה-S&P 500 נחלש בכ-0.5% והדאו ג'ונס החזיק את ראשו מעל למים עם עלייה של כ-0.1%.

הטריגר לירידות היה דיווח של הפייננשל טיימס שחשף כי קצב ההכנסות השנתי המוערך של ענקית הבינה המלאכותית OpenAI נמוך בכ-20 מיליארד דולר מההערכות בשווקים. ב-CNBC אימתו את הפרסום ודיווחו כי החברה אמרה למשקיעים כי בספמבר הקצב עמד על 50 מיליארד דולר, לעומת נתון של 68 מיליארד דולר שדווח בכלי התקשורת בחו"ל בחודש שעבר.

בעקבות הדיווח, קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, נפלה בכ-3.3%; וקרן הסל DRAM , אשר עוקבת ספציפית אחר מניות שבבי הזיכרון, איבדה מערכה כ-5%.

למרות זאת, יש מי ששומר על אופטימיות: גיל לוריא, מנהל מחקר טכנולוגיה ב-D.A. Davidson, ציין בראיון למרקטוואץ' כי אינו מודאג, וכי ההכנסות של OpenAI ואנתרופיק יחד, העומדות על קצב של 120 מיליארד דולר מול כמעט אפס לפני שנתיים, מוכיחות שחברות וצרכנים מוכנים לשלם על AI.

כאמור, החוזים העתידיים ירוקים הבוקר. החוזים על הנאסד"ק מטפסים בכ-0.7%, החוזים על ה-S&P 500 מתקדמים בכ-0.3% והחוזים על הדאו ג'ונס עולים בכ-0.2%.

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. הניקיי היפני נסחר ביציבות, הבורסה בהונג קונג מטפסת בכ-1.4% ובורסת שנגחאי נחלשת בכ-0.5%. הבורסה בדרום קוריאה סגורה בשל יום חג.

2. שוקי האג"ח

בעוד שבחלקו המוקדם של יום המסחר החולף תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב קפצו, הן חתמו אותו בירידות, אם כי הן נותרות בשיאים של עשרות שנים. התשואה לעשר שנים ירדה ביותר מ-4 נקודות בסיס לרמה של 5.22%, בעוד התשואה ל-30 שנה ירדה ביותר מ-5 נקודות בסיס לרמה של 5.6%. הבוקר התשואות נסחרות בשינויים קלים בלבד.

כמה אירועים בולטים השפיעו על המסחר באג"ח אתמול:

מושל הפדרל ריזרב כריסטופר וולר, אמר אתמול כי נדרשות העלאות ריבית נוספות כדי למתן את האינפלציה, לאחר יותר מחמש שנים שבהן היא נמצאת מעל יעד ה-2% של הבנק המרכזי, אך רמז כי הריבית אינה חייבת לעלות באופן מיידי. "ההעלאות אינן חייבות להתרחש בפגישות רצופות", אמר וולר בפורום של הבנק המרכזי של טורקיה באיסטנבול. "אבל הן צריכות להתבצע בפרק זמן סביר".

התגובה הראשונית לדבריו של וולר הייתה עלייה של התשואות, אך אלו ירדו בהמשך, לאחר שהנשיא טראמפ אמר כי ארה"ב לא תתקוף את איראן עד לאחר בחירות האמצע של חודש נובמבר.

התשואות נסוגו גם בעקבות מכרז חזק ויציב של אגרות חוב ל-30 שנה. מכרז ממשלתי להנפקת אג"ח ל-30 שנה בהיקף של 22 מיליארד דולר זכה לביקושים חזקים, מה שהרגיע את החששות מהיעדר קונים. בעקבות זאת, תשואת האג"ח ל-10 שנים נסוגה לרמה של 5.23%, ותשואת האג"ח ל-30 שנה ירדה ל-5.60%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

אחרי שטיפסו אתמול בהמשך לפרסומים על היערכות ארה"ב לחידוש הלחימה מול איראן, מחירי הנפט יורדים הבוקר ביותר מ-1%; זאת, כאמור, לאחר שהנשיא טראמפ הצהיר ארה"ב לא תתקוף את איראן לפני בחירות האמצע בנובמבר. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 103 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 90 דולר לחבית.

בגזרת המט"ח, השקל מתחזק הבוקר בכ-0.2% מול הדולר, ושערו הרציף עומד על 3.05 שקלים. מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו בעולם, נסוג בכ-0.1% ועומד הבוקר על רמה של 102 נקודות.

4. מאקרו

בעוד שהשבוע הבא צפוי להיות עמוס למדי באירועי מאקרו ראויים לציון, תשומת לבם של המשקיעים תתרכז בנתוני האינפלציה בארה"ב - במדד המחירים לצרכן שיפורסם ביום רביעי ובמדד המחירים ליצרן שיפורסם ביום חמישי למחרת. הנתונים צפויים לקבל חשיבות גדולה מבדרך כלל, לנוכח העליות המתמשכות בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, שבאות בין היתר על רקע חששות מאינפלציה דביקה.

בינתיים, בכירי הפד ממשיכים לשדר מסרים ניציים. נשיא הפד של סנט לואיס, אלברטו מוסלם, הזהיר אתמול מפני לחצים אינפלציוניים הנובעים מעליית מחירי האנרגיה, והעריך כי יידרש הידוק מוניטרי נוסף במהלך 18 החודשים הקרובים כדי להחזיר את האינפלציה ליעד ה-2%.

ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית באוקטובר עומדת כעת על כ-17% בלבד. עם זאת, הסוחרים מהמרים על העלאת ריבית בהחלטה העוקבת, בדצמבר.

5. תחזית

מניית יצרנית שבבי הזיכרון מיקרון יותר משילשה את ערכה מתחילת השנה (270%+), אך אנליסט הטכנולוגיה הוותיק גיל לוריא מבנק ההשקעות D.A Davidson מאמין שיש לה עוד הרבה לאן לעלות.

ב-CNBC דיווחו כי בנק ההשקעות אשרר את המלצת הקנייה שלו על המניה והקפיץ את מחיר היעד שלו בחדות מ-2,100 דולר ל-3,000 דולר - מה שמשקף למניה אפסייד חריג של מעל 180%. אחרי פגישה עם ההנהלה, "הגענו למסקנה שהמשקיעים הם רק בתחילת המסע שלהם בכל הנוגע להבנת ערכה של מיקרון, ואנו מאמינים שהמסע הזה יוביל אותם להעניק לה מכפיל הרבה יותר גבוה. אם אתם לא תקנו אותה, הם כן", כתב לוריא בהודעה ללקוחות מוקדם יותר השבוע.

לוריא ציין כי "מודלים של AI מייצרים תוצאות טובות יותר עם יותר זיכרון, רצים מהר יותר עם יותר זיכרון, ויש להם חלונות הקשר ארוכים יותר עם יותר זיכרון. העובדה הזו מניעה את העליות בביקוש שצפוי לגבור על ההיצע ב-2027 וב-2028".

לדברי לוריא, מיקרון שואפת להגיע למצב בו 50% מהכנסותיה מיוחסות להסכמי לקוחות אסטרטגיים ארוכי־טווח; ומכיוון שהחוזים הללו לא ניתנים לביטול בקלות, בפועל מדובר במכירות מובטחות למספר השנים הבאות, מה שמאשש את ביטחונם של מגוון רחב של משקיעים בהמשך הפעילות של מיקרון.

בעוד שמחיר היעד שהציבו ב-D.A Davidson גבוה בפער מיתר האנליסטים בשוק, רובם המוחלט חיוביים לגבי המניה. לפי TipRanks, מתוך 27 אנליסטים שפרסמו המלצות על המניה בשלושת החודשים האחרונים, 26 מהם העניקו למניה המלצת 'קנה' ואנליסט אחד העניק לה המלצת 'החזק', כאשר מחיר היעד הממוצע עומד על 1,630 דולר למניה - ומשקף אפסייד של מעל 50%.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.