סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:40

1. שוק המניות

יום המסחר ייפתח כשברקע המשקיעים ממתינים לשני נתוני מאקרו מרכזיים: מדד המחירים לצרכן שיפורסם בצהרי היום בארה"ב, ומדד המחירים לצרכן בישראל שיפורסם מחר (ה') בערב.

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי כולל קל של כ-0.2%. מניית טאואר צפויה לקפוץ במעל 4%, בעוד מניות נייס ופאלו אלטו צפויות לסגת בכ-2.3% ובכ-1.8%, בהתאמה.

אתמול, הבורסה בתל אביב חתמה את יום המסחר בעליות שערים חדות. מדד ת"א 35 קפץ בכ-1.7%, בעוד מדד ת"א 90 זינק בכ-2.1% - אך עדיין נותר סביב שפל של כ-11 חודשים. במקביל למגמה החיובית, נרשמה לאורך יום המסחר ירידה במחירי הנפט ובתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, כמו גם בישראל.

למעט מדד הביומד שירד קלות, כלל המדדים הענפיים המרכזיים חתמו את יום המסחר בירוק. מדד ת"א־נפט וגז זינק בכ-3.4%, בהובלת נאוויטס , שקפצה בחדות. ברקע, שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, אישר סופית פיתוח של שדה הנפט הגדול "סי ליון" בסמוך לאיי פוקלנד הבריטיים הנמצאים בדרום האוקיינוס האטלנטי קרוב לארגנטינה, כך דיווח הטלגרף הבריטי.

מדובר על גב משמעותי על רקע שלל איומים של נשיא ארגנטינה מיליי סביב פיתוח הנפט באזור, זאת לאור התביעה ארוכת השנים של ארגנטינה על האיים שהגיעה לשיאה במלחמה בשנות השמונים בה בריטניה ניצחה. המרוויחה הגדולה היא חברת הנפט הישראלית נאוויטס, בראשות גדעון תדמור, כמו גם השותפה הבריטית שלהם רוקהופר. האישור פותח את האפשרות להפקת נפט מסחרית כבר בשנת 2027.

גם מדדי הבנייה, הנדל"ן והביטוח בלטו לחיוב, עם עליות של 3% ויותר. מדדי הבנקים והביטחוניות רשמו של כ-2.3% וכ-1.5%, בהתאמה.

מניית אלקטרה נדל"ן זינקה, לאחר שבעלת השליטה אלקו הודיעה על הנפקת זכויות, כלומר איתות חיובי מצד הבעלים של החברה לתמוך בפעילותה. זאת אחרי שאיבדה שני שלישים משווייה בחצי השנה האחרונה.

מנגד, מניות השבבים הדואליות קמטק , נובה וטאואר איבדו גובה, על רקע הסנטימנט השלילי שנרשם ביומיים האחרונים בעולם כלפי סקטור השבבים.

טאואר, כאמור, צפויה לטפס בפתח המסחר הבוקר בעקבות פער ארביטראז' חיובי של מעל 4%. במהלך יום המסחר החולף בתל אביב, המניה קפצה אחרי שדיווחה על הסכם ארוך־טווח מול חברת השבבים סמטק (Semtech), בהקשר של פעילות האחרונה ברכיבי קישוריות לדאטה סנטרים, אך בהמשך היום חזרה לירידות וסגרה את היום באדום.

"ההסכם מרחיב שיתוף פעולה אסטרטגי בן כ־20 שנה, ונועד לתמוך בהמשך התרחבות פעילותה של Semtech ובמענה לביקוש הגובר לרכיבי קישוריות אופטית להעברת נתונים במהירויות גבוהות במרכזי נתונים ליישומי בינה מלאכותית", מסרה החברה.

ליאור וידר, האנליסט ומנהל שירות המידע "מכפיל רווח", ציין כי בעיניו, "מדובר באחת ההודעות החשובות והאיכותיות ביותר שטאואר פרסמה בתקופה האחרונה, והיא ממחישה מדוע החברה היא מוטבת מרכזית וישירה של מהפכת ה-AI. בעוד שרוב תשומת הלב של השוק מופנית למעבדים הגרפיים, האתגר האמיתי כיום בדאטה סנטרים הוא מהירות העברת הנתונים וחיסכון בצריכת החשמל, תחום שבו טאואר שולטת ביד רמה עם נתח שוק עולמי מוביל ברכיבי מקמ"שים אופטיים. העובדה שסמטק בוחרת להשקיע בעצמה בהבטחת כושר ייצור רב-שנתי ולפתח במשותף את מפת הדרכים הטכנולוגית מהווה הבעת אמון מוחלטת בעליונות של טאואר, מעניקה לה נראות הכנסות ארוכת־טווח ומבטיחה ניצולת גבוהה ורווחית במפעליה בארה"ב, ביפן ובישראל. ההסכם מעניק רוח גבית משמעותית לצמיחת החברה ומבסס את מעמדה כספקית קריטית שאי אפשר בלעדיה בארכיטקטורת ה-AI הגלובלית".

וול סטריט ננעלה אמש בירידות קלות, בעוד תשואות האג"ח נסוגו מעט לאחור. הנאסד"ק ירד בכ-0.2%, ה-S&P 500 רשם ירידה מזערית והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.4%. הבוקר, החוזים העתידיים רושמים עליות קלות של עד 0.3%.

החששות סביב המסחר בתחום ה-AI הובילו המשיכו להפעיל אתמול לחץ על כמה ממניות השבבים הגדולות בארה"ב אמש, ובמיוחד על יצרניות שבבי הזיכרון. הוק טאן, מנכ"ל ברודקום, אמר מוקדם יותר השבוע בסינגפור כי משקיעי AI רבים "אין להם מושג במה הם משקיעים". תעודת הסל DRAM נסוגה ב-3.5%.

גם מדד השבבים, SOXX , ירד ב-0.24% והעמיק את צניחתו מהשיא של יוני לכ-17%. טריגר המכירות האחרון הגיע מענקית השבבים הסינית CXMT, שהכריזה כי השיגה פריצת דרך בטכנולוגיית שבבים שהמתחרות שלה ניסו להשיג במשך שנים. ההכרזה ערערה את התזה האופטימית לגבי יצרניות הזיכרון האחרות בעולם.

ענקית השבבים ASML פרסמה את תוצאותיה הכספיות הבוקר, שפספסו מעט את תחזיות האנליסטים בשורת ההכנסות אך עקפו בפער את הציפיות בשורת הרווח. החברה דיווחה על מכירות נטו בגובה 11.66 מיליארד אירו, לעומת צפי ל-11.72 מיליארד אירו, בעוד הרווחים עמדו על 4.96 מיליארד אירו, לעומת צפי ל-4.1 מיליארד אירו.

החברה גם צמצמה את טווח תחזית ההכנסות שלה לשנה המלאה וכעת צופה הכנסות של בין 44 ל-45 מיליארד אירו, כאשר בתחזיתה הקודמת הקצה הנמוך עמד על 43 מיליארד אירו. ב-CNBC דיווחו כי החברה מסרה שחלק מלקוחותיה כבר מביעים עניין בסגירת הזמנות למוצריה לשנים 2029 ו-2030.

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר בעליות שערים. הבורסה בטוקיו עולה בכ-0.7, הבורסה בהונג קונג מתקדמת בכ-0.3% ובורסת שנגחאי נסחרת ביציבות. הבורסה בדרום קוריאה מתקדמת בכ-0.6%.

2. שוקי האג"ח

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסוגו אתמול, וגם הבוקר רושמות ירידות קלות. התשואה לעשר שנים יורדת הבוקר בנקודת בסיס אחת ועומדת על כ-5.2%; התשואה ל-30 שנה יורדת גם היא בנקודת בסיס אחת ועומדת על כ-5.55%; והתשואה לשנתיים יורדת בשיעור דומה ועומדת על 4.78%.

הכלכלן הראשי של מיטב, אלכס זבז'ינסקי, כותב בסקירתו השבועית כי ברמה הנוכחית בה נמצאות תשואות האג"ח בארה"ב, השקעה באיגרות חוב קונצרנציות עדיפה על השקעה בשוק המניות.

"אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה נראות אטרקטיביות כחלופה למניות", כתב זבז'ינסקי. "ראשית, בשוק המניות קיים חשש משמעותי להתפתחות בועה, בעיקר במניות הטכנולוגיה. התפוצצות בועת הדוט-קום והמשבר הפיננסי ב-2008 פגעו רק במעט בביצועי האג"ח הקונצרניות בדירוג השקעה. אלה סבלו מהתרחבות המרווחים, אך מנגד נהנו מירידת תשואות האג"ח הממשלתיות. כתוצאה מכך, השקעה במניות ובאג"ח קונצרניות חמש שנים לפני הנפילות בשוק המניות הניבה כעבור 7-8 שנים תשואה דומה, אך בתנודתיות נמוכה בהרבה".

"גם ללא השיקולים הקשורים לסיכון להתפוצצות בועה במניות, השקעה באג"ח קונצרניות בתשואות לפדיון הנוכחיות נראית אטרקטיבית", הוסיף זבז'ינסקי. "השווינו את התשואה שהשיג מדד S&P 500 לתשואת מדד אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה בתקופות של חמש שנים לאורך 50 השנים האחרונות, בהתאם לתשואה לפדיון של אג"ח בדירוג BBB בתחילת כל תקופה. הבדיקה התמקדה בתקופות שבהן התשואה לפדיון [הממוצעת] של אג"ח BBB נעה בין 3% ל-8%. כיום, היא עומדת על כ-6.5%".

"ככל שתשואה לפדיון באג"ח קונצרני הייתה גבוהה יותר, עודף תשואה שהשיג מדד מניות על פני אג"ח קונצרניות הפך לנמוך יותר ואף לשלילי... כאשר תשואת האג"ח עלתה על כ-5%, המניות כבר לא השיגו בממוצע תשואה גבוהה יותר מהאג"ח הקונצרניות, אך התאפיינו בתנודתיות גבוהה בהרבה", כתב זבז'ינסקי.

בנקי השקעות רבים הצביעו לאחרונה על היתרונות שבהשקעה באג"ח קונצרניות בדירוג גבוה, כאשר אחד הבולטים הוא ג'יי. פי. מורגן, שם אף ציינו כי מדובר בהזדמנות של "פעם בדור".

בזירה המקומית, פרמיית הסיכון של ישראל (ה־CDS לעשר שנים) טיפסה ב־7% בחודש האחרון והגיעה ל־92 נקודות. העלייה משויכת למשבר אגרות החוב האמריקאיות שגורר עליית תשואות בכל רחבי העולם, אך נובעת גם מהחשש מהתלקחות ביטחונית מחודשת במזרח התיכון. זאת, לנוכח האיומים מהזירה האיראנית ומזירות נוספות.

בנוסף, תקופת הבחירות בארץ מייצרת כעת חוסר ודאות עד להכרעת הבוחר. יצוין כי בתחילת ספטמבר עמדה הפרמיה על 80 נקודות, רמה נמוכה שאותה לא פגשה מאז אוקטובר 23 לפני 'חרבות ברזל'.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל מתחזק הבוקר קלות מול הדולר ושערו הרציף עומד על מעט מתחת לרף ה-3.07 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY) ממשיך בנסיגה שלו מאתמול ויורד הבוקר בכ-0.1% לרמה של 102.09 נקודות - עדיין סביב שיא של כשנה וחצי.

בשוק האנרגיה, נרשמה אתמול ירידה במחירי הנפט על רקע התבטאויותיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנוגע למלחמה בין רוסיה לאוקראינה. בתחילת השבוע, טראמפ הגן על החלטת ממשלו להקל זמנית בהגבלות על אספקת סולר רוסי. זאת למרות ביקורת דו־מפלגתית מצד מחוקקים אמריקאים, שהזהירו כי המהלך עלול לערער את הסנקציות שהוטלו עקב מלחמת רוסיה־באוקראינה. מנגד, העלייה במפלס העימות בין החות'ים לערב הסעודית במהלך השבוע החולף מיתנה את הירידות.

הבוקר, המחירים רושמים עליות קלות, כשברקע חששות מפני הפרעות בהיצע לנוכח המתיחות המתמשכת בין ערב הסעודית לחות'ים בתימן. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 106 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 94 דולר לחבית.

4. מאקרו

מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר בארה"ב יתפרסם היום, ובוול סטריט דרוכים לקראת הנתון שעשוי להכריע אם הפד יותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטה בסוף אוקטובר. על פי התחזיות, האינפלציה הכללית בספטמבר צפויה להאיץ ל־3.6% בקצב שנתי ולרשום עלייה חודשית של 0.5%, במידה רבה כתוצאה מהזינוק במחירי האנרגיה.

עם זאת, מדד הליבה (ללא מזון ואנרגיה) צפוי להצביע על התמתנות עם עלייה חודשית של 0.2% בלבד וקצב שנתי יציב של 2.4%. בשוק מעריכים כי הפד יבחר להמתין הפעם, כל עוד ההתייקרויות ממוקדות באנרגיה ואינן גולשות לשאר סל הצריכה.

עם זאת, כלכלני בנק אוף אמריקה מזהירים כי נתון ליבה חם מהצפוי "עלול להחיות את הספקולציות לגבי המשך מחזור העלאות הריבית", מהלך שעלול לדחוף את תשואות האג"ח מעלה ולהכביד על המניות.

הפתעה כלפי מעלה או מטה עשויה להשפיע משמעותית על ציפיות הריבית בשווקים, שלפי בורסת CME מתמחרים כעת סיכוי של סביב 20% להעלאת ריבית באוקטובר, לצד סיכוי של כ-80% להעלאה בהחלטה העוקבת בדצמבר.

כלכלני בלומברג אנה וונג, אליזה ווינגר ואנדרו סאצ'ר כתבו מוקדם יותר השבוע כי "המסקנה שלנו היא שהאצת האינפלציה היא בעיקר סיפור של נקודות חמות מקומיות, לא לחצי מחירים רחבים. זו הבחנה חשובה לעומת מחזור העלאות הריבית של 2022, והדבר משאיר לפד מקום להישאר סבלני".

מחר בערב, יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר בישראל. המדד צפוי להציג ירידה של 0.3%-0.4%, מה שיציב את האינפלציה השנתית ברמה של 1.7%-1.8%, לעומת 1.5% באוגוסט. מודי שפריר, אסטרטג השווקים הראשי של בנק הפועלים, העריך מוקדם יותר השבוע כי צפויה ירידה חדה במחירי הטיסות, וכן ירידה בולטת במחירי הדלקים, כתוצאה מההורדה החדה של מס הבלו.

5. תחזית

מניית הבורסה לניירות ערך בת"א זינקה מתחילת השנה בכ־43%. בבנק ההשקעות ג'פריס נפגשו לאחרונה עם מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב, והביעו קורת רוח: האנליסט דניאל פאנון העלה את מחיר היעד למניה מ־151 ל־172 שקל, פרמייה של כ־25% על המחיר הנוכחי, בהמלצת "קנייה".

לדברי האנליסט, הצמיחה נמשכת בקצב גבוה ברוב הסגמנטים, והדבר בא לידי ביטוי בתוכנית האסטרטגית שפרסמה הבורסה ל־2027־2031 שקובעת יעד צמיחה שנתי ממוצע של 15%־18%, גבוה מהיעד הקודם.

להערכתו, מנועי צמיחה בולטים הם הבינלאומיות - גידול בתרומת שחקנים זרים בעקבות המעבר למסחר בימים ב'־ו', ובחינת האפשרות לצעדים נוספים כמו מסחר מאוחר שיחפוף לשעות מסחר בחו"ל; וכן דאטה, אנליטיקה ומוצרים מבוססי־AI שיתמכו בשיעורי רווח גבוהים יותר.

"בנוסף, הפוטנציאל להשקעות אסטרטגיות ושותפויות משקף אפשרות לצמיחה נוספת", ציין פאנון. לאחרונה פורסם כי הבורסה בוחנת אפשרות לרכוש את הבורסה של קפריסין.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.