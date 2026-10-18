הזמן עושה להם טוב

הכתבה בשיתוף B GREEN

B GREEN הדנית בנתה את שפתה סביב פטינה טבעית, עבודת יד וחומרים שמזדקנים יפה, שפה שמצאה בישראל בית טבעי אצל 'חדווה בגן'.

שורשיה של החברה הדנית בסוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, אך מאז 2004 היא

פועלת תחת המותג B GREEN ומתמחה בכדים וכלים לגינה ולבית. הפטינה הטבעית שלה הפכה לאחד מסימני ההיכר של המותג: הכדים עוברים תהליך שמעניק להם פטינה טבעית ומבוסס על חומרים טבעיים. כשהחומר נחשף למים ולתנאי הסביבה, מראה הכד ממשיך להשתנות ולהתפתח, עם הזמן עשויים להופיע עליהם טחב ושינויים בגוון, כך שכל כלי מקבל אופי משלו.

צילום: שרה בראון

הקולקציות משלבות טרקוטה, כלים מזוגגים, ברזל, אבץ ומלט גולמי, לצד פריטי וינטג' הנאספים בכמויות קטנות. חלק גדול מהייצור נעשה בווייטנאם, בשיתוף יצרנים קטנים ומשפחתיים, תוך מתן תמיכה ואספקת סחורה לתושבים המקומיים. החברה שמה דגש על חומרים טבעיים וידידותיים לסביבה, מבקרת אצל הספקים ובוחנת גם את תנאי העבודה,

ובמקביל תומכת ביוזמות חברתיות מקומיות. מוצריה משווקים ברחבי אירופה, בחנויות עיצוב ובוטיק.

צילום: שרה בראון

החיבור ל'חדווה בגן', היבואנית הרשמית והבלעדית של המותג בישראל, כמעט מתבקש. 'חדווה בגן' פועלת בלב שדות ופרדסי השרון ומשלבת משתלה, חווה אורגנית, אוכל, עיצוב, סדנאות ופעילות קהילתית. גם קבלת הבלעדיות, מספרת חדווה, הייתה כרוכה בעמידה בקריטריונים של B GREEN בנושאי קיימות, אחריות סביבתית, מוצרים אורגניים ודאגה לעובדים. "אני אוהבת דברים שלא נראים חדשים ומושלמים מדי, אלא כאלה שיש בהם אופי וסיפור", אומרת חדווה. "כשראיתי את הכדים שלהם הרגשתי שהם מדברים בדיוק את אותה שפה". הקולקציות החדשות הוצגו לאחרונה בתערוכת Formland

בדנמרק, והן משתלבות במגמה שחדווה מזהה היטב: "בעולם שבו הכול הופך יותר מתועש ואחיד, יש חזרה לחומרים טבעיים, לעבודת יד ולפריטים שנראים כאילו כבר

חיו בגינה שנים".

הכתבה בשיתוף B GREEN