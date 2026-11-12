החזית המשותפת של טראמפ וטייקוני הטק להגנת ג'נסן הואנג

במשך ארבעה ימים נדמה היה שחזית פוליטית ועסקית רחבה מגינה על ג'נסן הואנג, מייסד ומנכ"ל אנבידיה, אחרי שהודה ביום ראשון בניהול רומן מחוץ לנישואים עם אליס הואנג, בכירה בחברת Megaspeed הסינגפורית, שסוכנויות המודיעין האמריקאיות חושדות בה כי פעלה כסוכנת סינית להברחת שבבי AI מתקדמים. אלא שהגיבוי הפומבי לא בלם את הטלטלה בתוך החברה: דירקטוריון אנבידיה התכנס לישיבת חירום מכרעת כדי לדון באפשרות להדיח את המנכ"ל הוותיק מתפקידו.

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החזית שהתייצבה מאחורי הואנג בימים הראשונים לפרשה הייתה משמעותית. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מיהר לגבות אותו כבר ביום ראשון והצהיר כי הואנג הוא "אדם הגון", וכי לדעתו עליו להישאר בראש החברה. למחרת, ביום שני, הוסיף טראמפ כי המנכ"ל שוחח עמו והבהיר כי לא היה לו מושג שמדובר במרגלת. "אני באמת מאמין לו", הדגיש הנשיא, ובכך ניסה לנטרל את הממד הביטחוני של הסקנדל.

גם בצמרת עמק הסיליקון ובוול סטריט מיהרו לספק להואנג רשת ביטחון. אילון מאסק הצטרף לקבוצת מגנים והגיב "אני מסכים" לפוסט של שון מגווייר, שותף בכיר בקרן ההון סיכון סקויה (Sequoia). מגווייר טען בפוסט כי הואנג אומנם "עשה משהו טיפשי להפליא", אך הדגיש כי הוא "בלתי ניתן להחלפה" עבור שימור ההובלה האמריקאית במרוץ הבינה המלאכותית (AI) מול בייג'ינג, והזהיר כי אסור לפגוע בתעשיית הטכנולוגיה של ארה"ב רק משום ש"סין הצליחה במבצע מודיעין".

במקביל, המשקיע המיליארדר ביל אקמן כתב כי "גם בני אדם מעולים עושים טעויות", אם כי בהמשך סייג מעט את דבריו והבהיר כי הוא מקווה שמדובר ב"רומן פשוט, ולא בסיכון לביטחון הלאומי".

לקו ההגנה החריג הזה מצד הבית הלבן יש בסיס עמוק הנשען על מערכת יחסים קרובה שנבנתה לאורך זמן. הואנג נחשב למקורב מובהק של טראמפ - קשר שבא לידי ביטוי בשורת מחוות פומביות, בהן שיחת טלפון שקיים עמו הנשיא בשידור חי באמצע ישיבת עובדים של אנבידיה, השתתפותו הקבועה של הואנג בארוחות ערב ממלכתיות בבית הלבן ואף הצטרפותו לפמליית הנשיא בביקורו הרשמי בסין. אלא שכעת, מול חקירות הממשל והלחץ הגובר מצד המשקיעים, ייאלץ הדירקטוריון להכריע האם החסינות הפוליטית של הואנג תספיק כדי להציל את כיסאו.