גסטי עוזבת את אבן גבירול: שכרה שתי קומות במגדל ביונד

חברת ההייטק גסטי, המפתחת תוכנה לניהול נכסים להשכרה קצרת-טווח, שכרה שתי קומות במגדל ביונד בגבעתיים - כך נודע לגלובס. החברה צפויה לעבור למשרדים החדשים בתוך חודשיים עד שלושה, בתחילת 2027, ולפנות את משרדיה באזור אבן גבירול בתל אביב, שבהם היא פועלת זה שנים.

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הסכם השכירות נחתם לחמש שנים, עם אופציה להארכה בחמש שנים נוספות. דמי השכירות בתקופה הראשונה יסתכמו ביותר מ-60 מיליון שקל.

המשרדים כבר הושלמו ברמת גמר והותאמו לצורכי גסטי. לקראת הכניסה צפויה החברה להיעזר במעצב מטעמה לצורך השלמת עבודות עיצוב וגימור אחרונות.

גסטי הוקמה ב-2013 על-ידי האחים עמיעד וקובי סוטו. החברה מפתחת מערכת המאפשרת לבעלי נכסים ולחברות ניהול לרכז את פעילות ההשכרה שלהם בפלטפורמות דוגמת Airbnb ובוקינג. המערכת כוללת בין היתר ניהול הזמנות, תקשורת עם אורחים, גביית תשלומים וניהול משימות תפעוליות, ובהן ניקיון ותחזוקה. השירות מיועד הן למארחים בודדים והן לחברות המנהלות מספר רב של נכסים.

לפי אתר החברה, שירותיה משמשים לקוחות ביותר מ-90 מדינות. באפריל 2024 הודיעה גסטי על גיוס של 130 מיליון דולר בהובלת חברת ההשקעות KKR ובהשתתפות משקיעים נוספים, בהם אינוביה ואייפקס.

78 קומות בגובה 320 מטר

מגדל ביונד, שבבעלות קבוצת תדהר, קבוצת יוניון והימנותא, ממוקם בכניסה לגבעתיים, בסמוך לנתיבי איילון ולמתחם הבורסה ברמת גן ובמרחק הליכה מתחנת הרכבת תל אביב סבידור מרכז. המגדל מתנשא לגובה של כ-320 מטר וכולל 78 קומות. הוא נפתח לאחרונה לאכלוס, ומסירת שטחים נוספים לשוכרים צפויה להימשך ברבעון הראשון של 2027.

המגדל הוא חלק ממתחם בהיקף של כ-300 אלף מ"ר, המשלב משרדים, מגורים, מסחר ושירותים נוספים. בפרויקט מתוכננים בין היתר מסעדות, מרכז ספורט, מרכז כנסים ופארק עילי. לפי הודעת היזמיות שפורסמה עם פתיחת המגדל לאכלוס, רוב שטחי המשרדים בו כבר הושכרו.

שוכר העוגן הראשון במגדל הוא משרד עורכי הדין מיתר, ששכר כ-30 אלף מ"ר על פני 17 קומות ועבר מבית עורק ברמת גן. שוכרת משמעותית נוספת היא חברת הגיימינג מון אקטיב, ששכרה כ-22 אלף מ"ר ב-11 קומות. כפי שפורסם בגלובס, המעבר שלה ממגדל ויתניה בתל אביב צפוי בסוף 2027.

המעבר של גסטי מצטרף למעברים של חברות ומשרדים מבניינים קיימים למגדלים החדשים באזור תל אביב, רמת גן וגבעתיים. לצד אכלוס המגדלים החדשים, המעברים מפנים שטחים בנכסים הוותיקים ומעמידים בפני בעליהם את הצורך למצוא שוכרים חלופיים.