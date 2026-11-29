הכתבה מטעם מכון אבשלום לידיעת הארץ מבית ההסתדרות

שפלת יהודה: לגלות מחדש את הסיפורים שמסתתרים בין הגבעות

בלב הנוף הירוק של שפלת יהודה מסתתר מסע מרתק אל אחת התקופות המכוננות בתולדות הארץ. בין שרידים ארכיאולוגיים, מערכות מסתור ומנזרים ציוריים, נחשף סיפורם של האנשים והאירועים שעיצבו את האזור לפני אלפי שנים.

מסלול הטיול של מכון אבשלום עובר בחרבת מדרס, אתר מרשים מימי הבית השני ומרד בר כוכבא, שבו ניתן לבקר במערכות מסתור עתיקות וליהנות מתצפיות מרהיבות על השפלה. משם ממשיכים אל נופי הכרמים של גבעת ישעיהו ואל המנזרים הייחודיים באמאוס ובבית ג'מאל, המשלבים היסטוריה, תרבות ואווירה פסטורלית יוצאת דופן.

צילום: באדיבות מכון אבשלום

באמצעות הדרכה מקצועית וסיפורי מקום מרתקים, הופך הטיול ממפגש עם נוף יפה למסע בזמן. זו הזדמנות לגלות מחדש את שפלת יהודה, ולחבר בין הטבע, ההיסטוריה והמורשת שהותירו את חותמן על הארץ עד היום.

שביל ישראל בצעדים קטנים: לצעוד בקצב שמתאים לכם

מעטים המסלולים שמספרים את סיפורה של ישראל כמו שביל ישראל. לאורך יותר מאלף קילומטרים, מהחרמון ועד אילת, חולף השביל דרך נופים, תרבויות ואתרים שמשרטטים את פניה של המדינה. אבל לא חייבים לצאת למסע רצוף של חודשים כדי ליהנות ממנו.

במכון אבשלום מציעים דרך נגישה יותר לחוות את השביל: צעידה במקטעים, בקצב שמתאים לחיי היומיום. אחת לכמה שבועות נפגשת הקבוצה למקטע נוסף, ויחד מתקדמים בהדרגה לאורכו של השביל. כל יום הליכה משלב נופים מתחלפים, סיפורי מקום והדרכה המעמיקה את ההיכרות עם הגאוגרפיה, ההיסטוריה והמורשת של האזור.

צילום: באדיבות מכון אבשלום

מעבר לחוויית הטיול, נוצרת לאורך הדרך גם קהילה של מטיילים החולקים אהבה משותפת לארץ. כך הופך שביל ישראל ממסלול הליכה לאחד הפרויקטים המרגשים ביותר של גילוי מחדש, צעד אחר צעד, מהצפון ועד הדרום.

מסע מים אל ים - מסע מים אל ים: הדרך הכי יפה לגלות מחדש את הגליל

יש מסלולים שהפכו לחלק מהסיפור הישראלי, ו"מים אל ים" הוא ללא ספק אחד מהם. כבר עשרות שנים מטיילים צועדים בשביל החוצה את הגליל העליון מהים התיכון ועד לכינרת, במסלול המשלב טבע, היסטוריה ונופי בראשית.

המסע מתחיל בחופי אכזיב, ממשיך לאורך נחל כזיב הירוק, חולף לצד מבצר המונפור ומטפס אל אזור הר מירון. משם יורדים אל נחל עמוד המרהיב ומסיימים מול מי הכינרת. לאורך הדרך נחשפים למעיינות, חורש טבעי, תצפיות מרהיבות ואתרים המספרים את סיפורה של הארץ.

צילום: באדיבות מכון אבשלום

במכון אבשלום הופך הטרק לא רק לחוויה של הליכה, אלא למסע של היכרות מעמיקה עם הגליל. באמצעות הדרכה מקצועית וסיפורי מקום, כל שביל, מעיין ואתר מקבלים משמעות נוספת. המסלול הקלאסי נפרש על פני ארבעה ימי הליכה וכ-70 ק"מ, ומציע הזדמנות נדירה לגלות מחדש את ישראל דרך הרגליים, הנוף והסיפור שמאחוריהם.

ממשית: לגלות מחדש את הקסם שמסתתר בלב המדבר

בלב הנגב, בין מרחבים אינסופיים ונופי בראשית, מחכה אחד האתרים המרתקים בישראל. הטיול בממשית מחבר בין טבע מדברי עוצמתי לבין סיפורה של העיר הנבטית השמורה ביותר בארץ, שהייתה תחנת מפתח על דרך הבשמים העתיקה.

המסלול עובר בין רחובות האבן, המבנים המרשימים ושרידי הכנסיות של ממשית, ומאפשר הצצה נדירה לחייהם של הסוחרים שחצו את המדבר לפני מאות שנים. משם ממשיכים אל נחל ממשית, שם מתגלה צד אחר של הנגב: ערוץ שקט שבו ניתן לפגוש בעונת הפריחה את הנרקיסים הלבנים המבצבצים בין הסלעים והחול.

צילום: באדיבות מכון אבשלום

באמצעות ההדרכה של מכון אבשלום, הנוף המדברי מקבל עומק חדש. מאחורי כל שביל, מבנה ופרח מסתתר סיפור של מסחר, התיישבות והישרדות. זהו מסע שמוכיח כי גם באחד האזורים הצחיחים בישראל מסתתר עולם עשיר של היסטוריה, טבע ויופי בלתי צפוי.

בעקבות המים והגבולות: מסע אל אחת הזירות שעיצבו את ישראל

לא כל טיול נמדד במספר הקילומטרים שעוברים בדרך. יש מסלולים שמאפשרים להסתכל מחדש על הארץ עצמה. טיול "גבולות ומים" של מכון אבשלום מוביל את המטיילים אל המפגש שבין טבע, היסטוריה וגיאופוליטיקה, דרך כמה מהאתרים המרתקים בצפון הארץ.

המסלול עובר בין עמק יזרעאל, אזור הכנרת ועמק הירדן, ומחבר בין נופי מים מרהיבים לסיפורים שהשפיעו על עיצוב גבולות המדינה ועל המאבק על משאבי המים. בין התחנות נמצאים מתחם נהריים ההיסטורי, אזור צמח, תל קציר ונקודות תצפית המשקיפות על אזורי הגבול שסביב הכנרת.

באמצעות הדרכה מעמיקה של מכון אבשלום, הנוף מקבל משמעות חדשה. מאחורי כל מאגר, תעלה או תצפית מסתתר סיפור של חזון, התיישבות ומאבקים שעיצבו את ישראל. זהו מסע שמאפשר לגלות מחדש את הארץ דרך אחד המשאבים החשובים ביותר שלה: המים.

זה הזמן לקום מהכורסא ולצאת למרחבים, מכון אבשלום לידיעת הארץ מזמין אתכם לגלות את הארץ מחדש - טיולים מודרכים, הרצאות ולימודים בכל רחבי הארץ, עם סיפורים שאתם עוד לא מכירים.

לומדים ומטיילים, מתאהבים בארץ ישראל.

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הכתבה מטעם מכון אבשלום לידיעת הארץ מבית ההסתדרות