בעוד ששוק האמנות העולמי צמח ב־2025 ב־4% בלבד, שווי המכירות הפומביות של יצירות שמחירן עולה על 10 מיליון דולר זינק ב־30% ● הבנקים כבר מציעים הלוואות כנגד יצירות אמנות, ומתקני אחסון מיוחדים מאפשרים לסחור בהן תוך דחיית תשלומי מס ● מה גורם לעשירי העולם להעדיף יצירות אמנות על פני אפיקי השקעה מסורתיים, והאם זה בכלל משתלם?

18:36

1 קצת יותר מ-9 מיליון דולר שילם בשבוע שעבר מישהו עבור פחית מרק בטעם הודו ואטריות של חברת קמפבל, או ליתר דיוק עבור ההדפס מ-1962 שיצר אנדי וורהול. באותו שבוע נמכר בסותבי'ס ציור של וינסנט ואן גוך, "עצי ערמון בפריחה", ב-190 מיליון דולר, שיא חדש לאומן. אירוני שמוצר צריכה מהזולים והנגישים ביותר באמריקה, שעלה כ-35 סנט, התגלגל למוצר כה אקסקלוסיבי כל כך, בתיווך האומנות.

● "אני לא מתבייש לספר, אני מרוויח יפה": האומן הישראלי שמוכר ציורים בעשרות אלפי דולרים

● 13 שנה של ציפייה למשחק מחשב: האם הדאגה ממנו מוצדקת?

2 גם הוליווד גילתה שהמיליונר שיש לו הכול לא מפנטז בהכרח על עוד כסף. ב"השוד המושלם" (נורמן ג'ואיסון, 1968) המיליונר המשועמם שגילם סטיב מקווין משתעשע בשוד בנק, וברימייק של ג'ון מקטירנן מ־1999 חשק קראון (פירס ברוסנן) בציור של קלוד מונה. גרסה שלישית לסרט, בבימויו ובכיכובו של מייקל בי. ג'ורדן, תצא במרץ הקרוב, ובטריילר אומרת חוקרת הביטוח ש"אוסף האומנות של אדם מספר עליו סיפור". בעולם של אי-ודאות כלכלית, האם אוספי האמנות של עשירי העולם מספרים על טעמם התרבותי, או על רצון להגן על עושרם?

3 מי שתשוקתו האומנותית התבררה כעסק לא רע היה ג'ים אירסיי, הבעלים המנוח של קבוצת הפוטבול אינדיאנפוליס קולטס. ב-2019 שילם אירסיי כמעט 4 מיליון דולר עבור גיטרת הפנדר סטרטוקסטר השחורה של דיוויד גילמור, גיטריסט פינק פלויד. השנה, במכירה הפומבית של עיזבונו, כבר היה מי ששילם עבורה 14.55 מיליון דולר.

הנסיקה במחירים של נכסי תרבות כאלה לא בהכרח מעידה על פריחה בשוק האמנות. על פי הדו"ח השנתי של ארט באזל והבנק השווייצרי UBS, אחרי שנתיים של התכווצות, צמח שוק האמנות העולמי ב-2025 בשיעור מתון של 4%. אבל בעוד ששווי המכירות הפומביות של יצירות שמחירן נמוך מ-50 אלף דולר ירד ב-2%, שווי המכירות של יצירות שיקרות מעשרה מיליון זינק ב-30%. כלומר, ההתאוששות מתרכזת בשוק הפרימיום, ומציפה תיאבון לסוג מסוים מאוד של נכסים.

4 כשבאד פוקס, הברוקר הצעיר שגילם צ'רלי שין בסרט "וול סטריט" (אוליבר סטון, 1987), שואל את גורדון גקו (מייקל דאגלס) כמה כסף הוא עוד צריך, מצביע גקו על ציור שרכש עשור קודם ב-60 אלף דולר ושכעת יוכל למכור ב-600 אלף דולר. "האשליה הפכה למציאות, וככל שהיא ממשית יותר, כך גובר הלהט שבו אנשים רוצים אותה", מסביר גקו. הדיווחים בתקשורת על עסקאות מהסוג שמלהיב את גקו מטפחים גם הם אשליה בנוגע לכדאיות ההשקעה באמנות.

ציור, אחרי הכול, לא מניב הכנסה שוטפת, ומאתגר לממש אותו בהתראה קצרה. מחקר שהתפרסם ב-2016 ב-Review of Financial Studies הביא בחשבון את נטיית האספנים למכור דווקא את היצירות שערכן עלה; תיקון ההטיה הזו הוריד את התשואה השנתית הממוצעת במדד מחירי האומנות שבחנו החוקרים מ-8.7% ל-6.3%, לפני עלויות מסחר, אחסון וביטוח. מחקר מ-2024 שבחן את שוק האמנות הבריטי לאורך יותר מ-100 שנה מצא שאומנות לא בהכרח סיפקה הגנה טובה מפני משברים כלכליים. ובכל זאת, לאפיק הזה פונים דווקא האנשים שלרשותם עומדות כמעט כל אפשרויות ההשקעה שבעולם.

5 המנגנונים שמאפשרים לבעלי ההון להתייחס לאומנות כאל נכס פיננסי משתכללים. בסרט "טנט" (כריסטופר נולאן, 2020) אנחנו מתוודעים למתקנים בשם Freeports, "טרקליני מעבר ליצירות אמנות". המתקנים קיימים במציאות ומאפשרים לאחסן ואף לסחור ביצירות תוך דחיית תשלומי מס מסוימים. בתחקיר הניו יורק טיימס מ-2016 הוערך כי במתחם כזה בז'נבה מאוחסנות כ-1.2 מיליון יצירות אמנות, ובהן כאלף עבודות של פיקאסו. זו אולי צורתה הטהורה ביותר של האומנות כנכס פיננסי: יצירה שיכולה להחליף ידיים ושערכה ישביח מבלי שיתבוננו בה בכלל.

גם הבנקים גילו את הפוטנציאל באוספי האומנות של לקוחותיהם, ולהערכת דלויט, היקף האשראי המגובה בנכסי אומנות עשוי להגיע לכ-50 מיליארד דולר ב-2027. אז הערך ברור לכולם, אבל אם ציור של פיקאסו נרכש כדי למלא פונקציה כלכלית דומה לזו של מטיל זהב, למה לרכוש דווקא פיקאסו ולא מטיל זהב?

6 בסקר מחודש שעבר שערכו ארט באזל ו־UBS בקרב 3,100 אספנים, רק 23% הגדירו השקעה פיננסית כמניע עיקרי לרכישת אומנות. במאמר מ־2009 בכתב העת American Economic Review הציע הכלכלן בנג'מין מנדל לשקלל בחישוב התשואה על השקעה באומנות גם דיבידנד לא כספי שמקבל האספן מהבעלות על היצירה ומהמעמד החברתי שהיא מקנה לו. אילו השקיע אותו ג'ון אירסיי את 4 מיליון הדולרים במניות במקום בגיטרה של גילמור, ייתכן שהיה משיג תשואה דומה, אבל לא היה זוכה להנאה הכרוכה בהיותו הבעלים של הגיטרה של אגדת רוק. גם להנאה הזו, לפי מנדל, יש ערך כלכלי.

באחד מפרקי "מד מן" מתגנבים עובדי משרד הפרסום למשרד של הבוס, ברט קופר, כדי להתרשם מציור של מארק רותקו שרכש ב-10 אלף דולר. קופר מסביר שאנשים רוכשים כדי לממש את שאיפותיהם, ומעריך ששווי הציור יוכפל עד חג המולד הבא. רכישה של יאכטה או מטוס פרטי מעידה על עושרו של אדם, אבל רכישה של יצירת אמנות מאפשרת לו להשתמש בעושר כדי לספר על עצמו דברים אחרים, או במונחיו של הסוציולוג פייר בורדייה, להמיר הון כלכלי בהון תרבותי.

היום אפשר לבצע את ההמרה הזו גם בכיוון ההפוך, בלי להיפרד מהיצירה. כחמישית מהאספנים שהשתתפו בסקר של ארט באזל ו־UBS כבר השתמשו ביצירות אומנות כבטוחה לקבלת הלוואה. הבנק הפרטי של ג'יי.פי מורגן מאפשר ללקוחותיו, בעסקה די אטרקטיבית, להשאיר את האומנות על הקיר ובמקביל לתת להון הגלום בה לעבוד. עושר מופלג מאפשר לטשטש את ההבחנה בין צריכה להשקעה, פחית מרק בתשעה מיליון דולר שאפשר ליהנות ממנה במשך שנים, בלי שהיא תתכלה.