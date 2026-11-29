משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ייעצר למשך שבוע לאחר שתסתיים עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר פרופ' אביחי מנדלבליט, וזאת לבקשת הפרקליטות, על-מנת לבחון את הערות השופטים בנוגע לסיכויי ההרשעה הנמוכים בשניים משלושת האישומים. עדותו של מנדלבליט נמשכת השבוע, והיא צפויה להסתיים ככל הנראה ביום חמישי.

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במקביל נענו הצדדים להצעת נשיא המדינה יצחק הרצוג לקיים שיח במטרה להגיע להסכמות ולסיים את המשפט. הנשיא הציע "לקיים הידברות עניינית ומעמיקה, בלב פתוח ובנפש חפצה, כדי להגיע להסכמות".

היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, הסכימה לפני כמה חודשים להצעת הנשיא, אך נתניהו לא הסכים.

עורכי הדין עמית חדד, ישראל וולנרמן ונועה מילשטיין מסרו היום (א') כי "נוכח דברי השופטים, אין ספק שיש לסיים את המשפט בהקדם האפשרי, ועל כן נגיע לפגישה בבית הנשיא".

בהרב-מיארה מצידה הודיעה כי היא מסכימה לפגישות עם צוות ההגנה בבית הנשיא, "לאחר שיושלם כלל הערות בית המשפט בתהליך עבודה סדור".

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