"ביקוש קשיח למגורים והיצע מצומצם" - הכירו את סקטור ה-SFR

הכתבה מטעם קבוצת פאגאיה

סביבת האינפלציה הגבוהה בעולם, שהרימה את ראשה בשנתיים האחרונות, מאתגרת את תחום ניהול ההשקעות. לכן, משקיעים לא מעטים פונים בשל כך להשקעות בנכסי נדל"ן ריאליים, בעלי 'גידור טבעי מאינפלציה', המציעים תשואות חיוביות ויציבות, שמשולבים עם תזרימי מזומנים חזקים ובפועל "חסינים ממיתון", כך מסבירים בחברת הפינטק פאגאיה השקעות (פאגאיה), המציעה גישה חדשנית להשקעה בנדל"ן.

בחברה מבקשים להפנות זרקור אל שוק הדיור האמריקאי בכלל ואל שוק הבתים הפרטיים להשכרה (Single-Family Rentals, ובקיצור "SFR") בפרט, ואף לחדד את הסיבות המרכזיות לכדאיות ההשקעה בו; ובנוסף, להציג את טכנולוגיית ההשקעה שפיתחה פאגאיה טכנולוגיות בשוק ה-SFR, המשלבת בין טכנולוגיית AI ייחודית ונוכחות עמוקה פיזית בשטח (boots on the ground):

תיק נכסים בפיזור גדול

שוק הדיור למגורים בארה"ב הוא עצום, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה האמריקאית, נכון לסוף שנת 2021, היקפו עמד על כ-125 מיליון משקי בית והוא הוערך בכ-36 טריליון דולר.

שוק הנדל"ן האמריקאי מחולק ל-2 סגמנטים, הראשון בתים פרטיים והשני הוא מגורים במתחמים (Multifamily), הכוללים לרוב מאות דירות החולקות מגוון שירותים משותפים. מבחינה כמותית היקף שוק הבתים הפרטיים בארה"ב הוא מעל ל-2/3 משוק הנדל"ן למגורים ומוערך בשווי מצרפי של כ-28 טריליון דולר.

מתוך כל הבתים הפרטיים כ-17%, כלומר מעל 15 מיליון בתים, בשווי מצרפי של כ-5 טריליון דולר מושכרים ומהווים את שוק ה-SFR בארה"ב.

אולם, למרות ששוק הבתים הפרטיים גדול פי 2 משוק המולטי-פמילי, כיום רובן המוחלט של השקעות הגופים המוסדיים מרוכזות בשוק המולטי, מדוע? נראה כי הדבר נובע בעיקר משיקולי נוחות של הגופים המוסדיים ועקב היכולת שלהם להשקיע סכומים גדולים בהשקעה בודדת, כלומר לרכוש מאות דירות בעסקה אחת.

כתוצאה מכך, נכון לסוף 2021, שיעור האחזקה המוסדית (העולמי) בשוק ה-Multifamily מוערך בכ-55%. מנגד, שיעור האחזקה המוסדית בשוק ה-SFR מזערי ועומד על כ-3% בלבד.

בפאגאיה מציינים כי בעולם בו גופים מוסדיים מתחרים על כספי המשקיעים מחד, ומתקשים למצוא יעדי השקעה ראויים במונחי סיכון-תשואה מאידך, נדיר למצוא שוק כה עמוק ויחד עם זאת בעל שיעור כה נמוך של השתתפות גופים מוסדיים, כמו שוק ה-SFR. נתון זה הופך את שוק ה-SFR ל"אוקיינוס כחול ורווי הזדמנויות למשקיעים" ולאור גודלו העצום, גם הגדלת היקף ההשקעות המוסדיות בו, המתרחש ממש בימים אלה, לא צפויה להשפיע מהותית על התשואות בו.

עוד יתרון בולט שמדגישים בפאגאיה, נעוץ ביכולת להשיג בהשקעות SFR פיזור השקעה גיאוגרפי רחב משמעותית ביחס לחלופות של השקעה בנדל"ן מניב כגון מתחמי מולטיפמילי, אשר מטבע הדברים מרוכזות בנכס בודד או במתחם של יחידות באזור גיאוגרפי ספציפי.

רמות מלאי נמוכות תומכות בהמשך עליית המחירים

שוק הדיור האמריקאי בכלל, ושוק הבתים הפרטיים בפרט, חווה בשנה וחצי האחרונות עליות מחירים חדות, כפי שמשתקף מנתוני מדד מחירי הבתים Case-Shiller.

ברם, על אף הידוק החגורה המוניטרית בארה"ב, בפאגאיה אומרים כי שילוב התנאים המתקיימים כיום בשוק הבתים הפרטיים להשכרה מלמד ששוק זה עדיין מגלם הזדמנויות משמעותיות בייחוד בסביבה הכלכלית הנוכחית:

ראשית, שוק ה-SFR מצוי בגירעון היצע משמעותי, התומך בהמשך עליות מחירים בטווח הארוך ומגן על השוק מירידות בטווח הקצר, גם בעת הרעה כלכלית. רמות המלאי הנוכחיות עדיין נמוכות משמעותית מאלו בעת פרוץ המגפה וביחס לביקושים הנוכחיים, אשר לפי הערכות סוכנויות המשכנתאות הלאומיות בארה"ב, מגיע לכ-6 מיליון יחידות כיום.

שנית, הגירעון במלאי הבתים אף עשוי להעמיק בעתיד, לאור האטה מתמשכת בהתחלות הבנייה של בתים פרטיים.

הפער בין עלות הבעלות על בתים לעלות השכירות בארה''ב נמצאת בשיא היסטורי ודוחפת ביקושים גבוהים ועליות מחירים לשוק השכירות / אינפוגרפיקה: מקור: John Burns Real Estate Consulting Analysis; Data as of April 2022

מנגד, למול הגירעון המתמשך, מתקיימת סביבת ביקוש חזקה וצומחת מבני דור המילניום, קבוצת הגיל הגדולה בארה"ב, המונה כיום מעל 70 מיליון איש, אשר מבקשת להקים משקי בית ויוצרת ביקושים גבוהים לבתים חדשים.

מעבר לתנאי הבסיס, גם שוק המשכנתאות בארה"ב תומך בביצועי שוק הדיור. לאחר עליות הערך שהתרחשו בשנים האחרונות, לווים רבים מחזיקים בהון עצמי משמעותי בבתים. לפי נתוני הבנק המרכזי, כמחצית מהמשכנתאות בארה"ב הן "עשירות בהון עצמי", דהיינו ערך הבתים גבוה בלפחות 50% מגובה המשכנתא. בנוסף, בעלי בתים רבים נטלו משכנתאות בריביות נמוכות בשנים עברו, טרם העלאות הריבית. השילוב הזה מתמרץ אותם להחזיר את המשכנתאות ומקטין מאוד את הכדאיות למכור את הבתים הקיימים, שכן רכישת בית חליפי תחייב נטילת משכנתא חדשה, יקרה בהרבה. התנאים החריגים הללו שומרים על יציבות שוק הדיור בארה"ב גם בתנאי משבר כלכלי.

יתרה מכך, בניגוד למצב ב-2008 (משבר הסאב-פריים), הסטנדרטים לחיתום משכנתאות בארה"ב כיום מחמירים במיוחד. ציון האשראי (Credit score) של הלווה הממוצע עומד על שיא של 751, לעומת ציון אשראי של 699 בשנתיים שלאחר המשבר הפיננסי. כשטווח הניקוד של הקרדיט סקור בארה"ב נע בין 300 ל-850.

אם לא די בכך, הנפקת משכנתאות עבור לווים עם ציון אשראי מעל 720 מהווה 81% מהשוק, נכון לסוף המחצית הראשונה של 2022, לעומת 52% טרום המשבר, לפי נתוני הבנק המרכזי האמריקאי. משכנתאות סאב-פריים ללווים עם דירוג אשראי נמוך כבר אינן קיימות והבנקים דורשים הון עצמי גבוה יחסית מכל לווה.

בשורה התחתונה השילוב של הדברים משמר את יציבות השוק וצפוי להגן מפני ירידות מחירי הבתים, מציינים בפאגאיה.

פער היסטורי בין עלות רכישת בית לעלות השכירות עליו

בשנים האחרונות התשואות למשקיעים בשוק הדיור נבעו בעיקר מעליית מחירי הבתים (ראו גרף מס' 1). כעת, מנוע התשואות העתידי העיקרי צפוי להיות עליית דמי השכירות השוטפים. הסיבה לכך היא שלאור עליות מחירי הבתים והריביות על המשכנתאות, נוצר פער היסטורי בין עלות רכישת בית (תשלום חודשי למשכנתא ממוצעת ועלויות אחזקה נוספות) לעלות השכירות שלו. כתוצאה מכך, ביקוש רב מופנה לשוק השכירות והמחירים בו עולים בחדות.

על פי תחזית גוף המחקר ג'ון בארנס (John Burns) מיוני השנה, תשואות השכירות צריכות לעלות ב-34% על פני ארבע השנים הקרובות ברחבי ארה"ב על מנת ליישר קו עם העלייה במחירי הנכסים.

התחלות הבנייה בארה''ב בגירעון עמוק ומתמשך ביחס לצרכי הדיור ויוצרות תנאים להמשך עליות מחירים בעתיד / אינפוגרפיקה: מקור: Annual housing starts from US Census Bureau of July 2022 John Burns Real Estate Consulting Analysis; Data as of April 2022.