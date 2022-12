תנודתיות בשווקים? מה מציע שוק האשראי הצרכני בארה"ב

הכתבה מטעם פאגאיה

אקלים ההשקעות הנוכחי מושפע מאוד מהסביבה האינפלציונית, הגורמת לתנודתיות משמעותית בשווקים ובציפיות המשקיעים לאחר כל קריאת אינפלציה.

סביבת אינפלציה גבוהה יוצרת חוסר יציבות וקושי בניהול הסיכונים באפיקים המסורתיים. כאשר האינפלציה נמצאת הרחק מטווח היעד של הבנקים המרכזיים, כל סטייה ביחס לתחזיות משפיעה בחדות על הציפיות להעלאת או הורדת הריבית ועל ביצועי השווקים הנובעים מכך. אנו, בקבוצת פאגאיה, מעריכים שתנודתיות זו תימשך תקופה ממושכת, עד שהאינפלציה תחזור אל יעד הפד של 2%, דבר אשר אינו צפוי עד 2024 לפחות גם בתרחישים האופטימיים, ועשוי לפי הערכות כלכלנים רבים להימשך אף שלוש שנים ויותר.

שוק האשראי הצרכני בארה״ב

בימים אלה המשקיעים עוסקים בהקצאת הנכסים לשנת 2023. משימה זו הופכת למורכבת במיוחד לאחר שנה קשה של ירידות חדות בשווקי המניות, הפסדי הון בשוק האג"ח, ואי וודאות משמעותית לגבי תוואי האינפלציה והריביות ב-2023. יתרה מכך, מסקרים שנערכו בקרב מנהלי השקעות עולה כי שנת 2023 צפויה להיות שנה נוספת של ירידות, ובפרט, לפי תחזית האסטרטגיים של גולדמן זאקס שפורסמה בסוף נובמבר האחרון, הירידות ימשכו כל עוד הריבית ושיעורי האבטלה יעלו.

לכן, צו השעה קורא למשקיעים בתקופה כזו להשקעה בעוגנים יציבים, המניבים תשואה שהינה גבוהה מריבית חסרת סיכון, אך שאינה בעלת סיכון גבוה להפסדים ותנודתיות גבוהה.

קל להגיד, אך קשה לעשות, שכן נכסים כאלה הינם נדירים ומציעים בד"כ פרמיות סיכון זעירות, כגון אג"ח קונצרניות בדירוג גבוה ומח"מ קצר.

אולם, לדעתנו, ישנו שוק, המספק פרמיית סיכון גבוהה, תוך תנודתיות נמוכה וסיכון נמוך יותר להפסדים מעליית הריביות מאשר נכסים אחרים בשוק. זהו שוק האשראי הצרכני בארה"ב, אשר בשל מאפייניו מקיים את כל אלה:

- משך חיים ממוצע (מח״מ) קצר

מח״מ משקף את הזמן שנותר לפירעון מכשיר חוב בהתחשב בשקלול תזרימי המזומנים שהוא מניב. המח"מ הינו אינדיקטור מוביל לחשיפת ההשקעה לסביבת הריבית בשוק, אשר משקף את השינוי הפוטנציאלי בערך מכשיר חוב כתוצאה משינוי בריבית. ככל שהמח"מ ארוך יותר, כך החשיפה להפסדי הון גדולה יותר. כלל האצבע הינו שעלייה של 1% בריבית תגרום לירידה בערך המכשיר בהיקף שנות המח"מ שלו. לדוגמה, אג"ח עם מח"מ של 10 שנים, יירד ב-10% בערכו על כל עליה של 1% בריבית. לא בכדי, אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה מתחילת 2022 בכ-30%. בתחום האשראי הצרכני, המצב שונה בתכלית. מרבית ההלוואות המוצעות לצרכנים הן לתקופה של 36 עד 60 חודשים ומוחזרות בתשלומים חודשיים. בהתאם, המח״מ הממוצע בשוק נע בין שנה וחצי לשנה בלבד. המשמעות היא שרגישות שוק האשראי הצרכני לעליות ריבית היא נמוכה מאוד, דבר שהופך אותו לכלי השקעה חסין באופן יחסי לכלים אחרים.

- תזרים מזומנים גבוה

מכיוון שהלוואות אשראי צרכני נפרעות מדי חודש, הן מניבות תזרים מזומנים משמעותי. הדבר מאפשר יצירת תשואות יציבות לאורך זמן שמתבססות על שטף של רכישות וזרימה כוללת של נכסים רבים. הדבר מאפשר קבלה של מזומנים המשולמים מהנכסים המושקעים והשקעתם באופן מיידי בנכסים חדשים. בכך יוצר אפקט של השקעה מחדש (reinvestment) וריבית דריבית.

שוק האשראי הצרכני בארה״ב - תשואות חיוביות בתנודתיות מינימאלית / צילום: Shutterstock

- תגובה מהירה לשינויים בשוק והתאמות תמחור

יתרון נוסף הנובע מהמח"מ הקצר ומתזרימי המזומנים המתקבלים הניתנים להשקעה מחדש, הינו יכולת תגובה מהירה לשינויים בשוק. זאת, באמצעות עדכון תמחור ההלוואות בהתאם לתנאים העדכניים. כך, בתקופות משבר בשווקים, כפי שמתרחש כיום, מתאפשר למלווים בתחום האשראי הצרכני לנהל חיתום סלקטיבי יותר של לווים למול הסיכון ולהעלות את מרווחי הריבית הנדרשים בהתאם ובכך להשיא תשואות.

- תשואות חיוביות בתנודתיות מינימאלית, קורלציה אפסית לשוק הסחיר

לאורך ההיסטוריה, שוק האשראי הצרכני הינו שוק יציב במיוחד, המניב תשואות חיוביות באופן עקבי. לדוגמה, משנת 2000 מדד ה-s&p 500 האמריקאי יצר תשואה שנתית ממוצעת של 5.7% עם תנודתיות של 18.2%, זאת בעוד ששוק האשראי הצרכני ייצר תשואה שנתית ממוצעת של 9.5% עם תנודתיות של 2.5% בלבד (מקור: Board of Governors of the Federal Reserve System, מרץ 2022).

עדיפות ההשקעה בארה"ב

כיום קיים קונצנזוס בקרב מנהלי ההשקעות בעולם שארה"ב הינה אי של יציבות ויעד השקעות מועדף ביחס לאירופה המתמודדת עם משבר אנרגיה וחשש ממיתון עמוק וביחס לאסיה, שסובלת מחוסר יציבות על רקע סגרים חוזרים בסין והאטה חדה בצמיחה הכלכלית.

ארה"ב מציגה כיום כלכלה איתנה, עם שיעור אבטלה של 3.7% בלבד, קרוב לשפל היסטורי, ו-1.7 מקומות עבודה פנויים ביחס לכל מובטל. בנוסף, הצרכנים בארה"ב מתמודדים בהצלחה עם האינפלציה הגואה, בין היתר לאור הביטחון שמקנה להם שוק העבודה החזק, עליות שכר של 5% בשנה האחרונה ושיעורי חיסכון גבוהים שנצברו בתקופת הקורונה, וצפויים להספיק ליותר משנה נוספת.

גם נתוני הבנקים האמריקאים מציגים את עוצמת הצרכן באור חיובי, לאור שיעורי הפרשות נמוכים ושיעורי פיקדונות גבוהים. כך לדוגמה מנכ״ל בנק אוף אמריקה התבטא לאחרונה תוך פרסום דוחות הבנק כאשר ציין ששיעור האינפלציה הגבוהה, וכן עליית הריביות לא החלישו את הצרכן האמריקאי.

בנוסף, ארה"ב מתקדמת משמעותית ביחס למדינות אחרות בתהליך העלאות הריבית. הפד כבר העלה את הריבית ל-4%, לא רחוק מהיעד הסופי, ועשוי להיות גם הראשון שיעבור לתוואי ירידות ריבית עם שוך האינפלציה ולכן סביר שגם יוציא את הכלכלה האמריקאית מהמשבר הנוכחי לפני שווקים אחרים.

קרן אשראי צרכני טכנולוגית

חברת הפינטק פאגאיה טכנולוגיות ("החברה"), הנסחרת בארה"ב בבורסת הנאסד"ק, מספקת טכנולוגית להערכת הלוואות לקרן האשראי הצרכני בארה"ב שמנוהלת על ידי פאגאיה השקעות - קרן אופורטוניטי. הטכנולוגיה המתקדמת של פאגאיה טכנולוגיות, מבוססת בינה מלאכותית ולמידת מכונה, ומשמשת לבחירה ובחינת סיכון אשראי ביחס להלוואות הנרכשות על ידי הגופים שבניהולה.

פאגאיה טכנולוגיות פועלת כיום עם 26 שותפים בהם גופי מימון ואשראי מובילים בארה״ב, ביניהם בנקים גדולים וענקיות כרטיסי האשראי, לצורך העמדת הלוואות ללקוחותיהם תוך שימוש ביכולות בחינת סיכון האשראי המתקדמות של החברה.

במבט לעתיד, בניגוד לאינטואיציה הרווחת, אנו בקבוצת פאגאיה רואים בסביבה כלכלית של צמצום נזילות וריבית עולה, הזדמנות השקעה בתחום האשראי הצרכני. בעוד בנקים מצמצמים את מתן האשראי שלהם, הנזילות בשוק ההלוואות מצטמצמת ומנגד צריכת האשראי של הצרכנים עולה בסביבת האינפלציה הגואה. כל זאת, בעוד נתונים מאקרו כלכליים מצביעים על איתנות הצרכן האמריקאי לפי כל הפרמטרים המקובלים, כגון אבטלה וחסכונות הצרכן. בפועל הדבר יוצר פחות תחרות בין מלווים פוטנציאלים בשוק. עובדה זו עשויה לייצר הזדמנות להרכבת תיק לווים איכותיים יותר תוך גביית ריביות גבוהות יותר, ובכך אפשרות להשיא תשואה גבוהה יותר.

