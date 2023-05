"אסטרטגיית פיזור רב-ממדי ייחודית לקרנות של פרופימקס ויעילה"

הכתבה בשיתוף פרופימקס

אי-ודאות היא חלק גדול בפאזל המרכיב את עולם ההשקעות, והכלכלה בכלל. היעדר היכולת לצפות את התנהגות השוק יצרה את אחד מעקרונות הבסיס בניהול השקעות - פיזור סיכונים - לפיו שילוב של אפיקי השקעה שונים, בעלי מתאם נמוך ביניהם, מסייע לכווץ את פרופיל הסיכון בתיק.

בפרופימקס, הפעילה למעלה מחצי יובל בהשקעות נדל"ן גלובליות עבור משקיעים כשירים, סבורים כי אלמנט זה כבר הפך לעיקרון בסיסי שאומנם אינו שנוי במחלוקת, אבל לא תמיד מיושם נכון. משקיעים שנוטים לרכז את מרבית השקעותיהם במדינת המקור שלהם פועלים בסתירה לעקרון הפיזור. למעשה, לתופעה הזו גם יש שם: הטיית הבית (Home Bias).

בסקר שערכה קרן המטבע הבינלאומית עלה כי מדובר בתופעה נרחבת שקיימת אצל משקיעים מכל העולם. בישראל הטיית הבית בולטת במיוחד לאור העובדה שהשוק המקומי מהווה רק שבריר אחוז משווי השוק הגלובלי. התופעה של ריכוז עודף הון בשוק המקומי נבחנה והסיבות שעלו ממחקרים בנושא היו די צפויות: פערי מרחק ומידע, נאמנות לשוק המקומי, שערי חליפין ומגבלות רגולטוריות ובירוקרטיות. כל אלו הם חסמים עיקריים שמונעים ממשקיעים ליישם את עקרון הפיזור, שעליו נשען ניהול השקעות נכון ומקצועי.

אלא שניתן להסיר רבות מהמגבלות בעזרת גופים בעלי ידע מקצועי והיכרות עם השוק שיכולים לגשר על פערי המרחק והידע, ולקחת על עצמם את תפעול תהליך ההשקעה מקצה לקצה, מתהליך איתור מנהלי ההשקעה ועד לבחינת כדאיות ההשקעה והתשואה הצפויה, כך מסבירים בפרופימקס ומוסיפים כי היא הייתה מהראשונות לסלול את הדרך למשקיעים כשירים בישראל להשקעות נדל"ן בשווקים דומיננטיים מעבר לים. מאז צברה פרופימקס, כאמור, ותק של למעלה מרבע מאה בהשקעות נדל"ן גלובליות, כשבמהלך הדרך צלחה גם נקודות שבר בכלכלה העולמית ומשוכות רבות, בין היתר, התפוצצות בועת הדוט.קום בשנת 2000 והמשבר הפיננסי העולמי ב-2008 (GFC).

המשקיע הישראלי מבין היום, יותר מתמיד, את חשיבות הפיזור הגלובלי"

התקופה האחרונה חידדה את חשיבות עקרון הפיזור, בעיקר עבור המשקיע הישראלי. מלבד אינפלציה וריבית שהתפשטו לרוחבה של הכלכלה הגלובלית, וכשלעצמן מחייבות פיזור סיכונים רחב, בשוק המקומי צצו גם מוקדי סיכון מקומיים בדמות מתחים פוליטיים-חברתיים חסרי תקדים סביב מהלכי הממשלה לשינוי פני מערכת המשפט. אלו הזניקו את מפלס אי-הוודאות ופרמיית הסיכון בשוק, ותורגמו במהרה לביצועי חסר בבורסה המקומית, שמשמשת במידה רבה כברומטר למצב הכלכלי, פוליטי, חברתי וביטחוני.

בעניין זה אומר אלחנן רוזנהיים, מייסד ומנכ"ל פרופימקס, כי "פיזור סיכונים הוא אלמנט קריטי שנדרש מתוך נקודת מבט פיננסית, וודאי לא פוליטית, אבל כל משקיע צריך להיות ער לעובדה שצעדי הממשלה מהווים טריגר המערער את יציבות השוק המקומי. אלו, בנוסף לסיכון הביטחוני שמרחף כאן מאז ומתמיד, מחדדים את הצורך ביצירת תמהיל עשיר, שמורכב מחשיפה לשוק הסחיר, שבו מושקעים מרבית כספי החסכונות הפנסיוניים, שמגודרת באמצעות נכסי השקעה ריאליים בשוקי מפתח בעולם".

דבריו של רוזנהיים נקשרים למסקנה שעלתה ממחקר שנערך על ידי שורת כלכלנים מארה"ב וגרמניה ("The Rate Of Return On Everything"), שבחנו את המאפיינים של השקעה בבורסה ובנדל"ן במשך עשרות שנים וקבעו: השקיעו בנדל"ן. בחו"ל.

למעשה, מסבירים בפרופימקס, החוקרים מצאו כי השקעה בשווקים סחירים זרים לבדה אינה מספקת פתרון לפיזור, כיוון שבין הבורסות בעולם קיימת קורלציה חזקה, משמע שתזוזות בוול-סטריט מייצרות לרוב תנועות דומות בשווקים מקבילים, לרבות בישראל. מנגד, אפיקים אלטרנטיביים (בלתי-סחירים), בראשם נכסי נדל"ן, מתנהגים במנותק והמתאם בינם לבין שוק ההון שואף לאפס, לעיתים אפילו שלילי. בנוסף, בין שווקי הנדל"ן השונים ואפילו בין מגזרים בתוך ענף הנדל"ן ישנה קורלציה נמוכה, כך שאינם בהכרח מושפעים האחד מהשני.

"בסופו של דבר, להשקעה איכותית בנכס נדל"ן לא קיים תחליף. זו מספקת (גם למשקיעי קרן נדל"ן) החזקה בנכס בר-קיימא בעל ערך ריאלי, כזה שגם בעתות משבר קשה לערער את מעמדו", מציין רוזנהיים ומוסיף כי "אם הנכס מנוהל בידי גוף אמין, בעל יושרה מוכחת עם כישורים מקצועיים, ידע, ניסיון ושותפים חזקים בשוק היעד, השקעה בנדל"ן בהחלט מסוגלת לתפקד כעוגן מול כל מצב שוק - ולייצר עבור המשקיעים רכיב תזרימי שוטף המתקבל מדמי השכירות בנכס בנוסף לצפי של רווחי ההון במימוש".

"הזדמנויות עסקיות על אף אי-הוודאות"

רוזנהיים מציין כי מאז החלה את פעילותה לפני למעלה מרבע מאה, פרופימקס רכשה ידע מקצועי, ניסיון ומוניטין שהם נחלתם של מעטים בשוק. אלו סייעו לה לרקום קשרים עסקיים, לייצר רשת שותפים אסטרטגיים מהשורה הראשונה בתחומם ולפתח אסטרטגיית ״פיזור רב-ממדי״ - "שתרומתה ויעילותה כבר הוכחו בכל סדרת קרנות הבית של פרופימקס, שהשיאו תשואות עודפות למשקיעים".

למעשה, הוא מוסיף, בפרופימקס אימצו את תיאוריית "החזית היעילה" שהגה זוכה פרס נובל לכלכלה, פרופ' הארי מרקוביץ', כאבטיפוס למודל הייחודי של קרנות פרופימקס, שנהנות מ"פיזור רב-מימדי" כאמצעי להפחתת סיכון. עקרון המפתח באסטרטגיה זו נעוץ בפיזור וגיוון סקטוריאלי, גיאוגרפי, אסטרטגי, מנהלי ועוד - השילוב ביניהם מעצים את ההשפעה של הפחתת הסיכון בתיק ההשקעות באמצעות פיזור. אלו מבטיחים, בין השאר, כי המשקיעים ייהנו מפורטפוליו נכסים עשיר, המפוזר בין מגזרי פעילות דומיננטיים, תוך הקפדה על אזורים המאופיינים במנועי צמיחה חזקים ופוטנציאל הוספת ערך (Value add). ההשקעות מתבצעות לצד שותפים אסטרטגיים מקומיים, בהתאם לתחום מומחיותם.

דו''ח המציג פורטפוליו השקעות הטרוגני ומפוזר מבחינה סקטוריאלית וגיאוגרפית ככלי לשיפור הביצועים / אינפוגרפיקה: מקור: LAZARD Asset Management

רוזנהיים מציין כי "בכוונת פרופימקס ליישם מדיניות מוצלחת זו גם במסגרת הקרן השישית ממשפחת קרנות CircleOne, שנמצאת בימים אלו בעיצומו של סבב גיוס הון ממשקיעים כשירים. הקרן שואפת לבצע את מרבית השקעותיה במהלך השנתיים הקרובות, תקופה שעל-פי הערכות בשוק צפויה להביא עימה היצע של הזדמנויות השקעה.

"תקופה זו, על אף אי-הוודאות והאתגרים הטמונים בה, צפויה לייצר הזדמנויות עסקיות יוצאות דופן ולאפשר לפרופימקס, יחד עם שותפיה האסטרטגיים המקומיים, כמנהלים עתירי ניסיון, להגיב במהירות לשינויים בשוק ולהשקיע בנכסים איכותיים, המגלמים פוטנציאל הוספת ערך משמעותי", מסביר רוזנהיים ומסכם: "לאורך רבע מאה השכלנו לנצל תקופות משבר ושפל לטובת מקסום הערך עבור משקיעי פרופימקס. יחד עם שותפינו לדרך, שהוכיחו את מחויבותם לאינטרסים של המשקיעים במהלך עשרות שנים, ניצבת בפנינו גם עתה ההזדמנות לעשות זאת".

*פרסום זה נועד למטרות שיווקיות בלבד, ואין בו משום יעוץ ו/או הצעה ו/או הזמנה לבצע השקעה או רכישה כלשהי ו/או משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

