השקעות בעת משבר: "נקודת זמן לכניסת משקיעים כשירים"

הכתבה בשיתוף פרופימקס

התקופה הנוכחית היא תזזיתית, משונה ובעיקר בלתי-צפויה. מתחים גאו-פוליטיים הפכו תכופים ורצף של אירועים מאקרו-כלכליים, בראשם נסיקת האינפלציה ועליית הריבית, מתרחשים בתוך פרקי זמן קצרים. במבט נוסף, ניתן להצביע על התקופה - על אף המהמורות והתפניות שהביאה - גם ככזו שמשקפת במידה רבה דפוסים שחוזרים על עצמם ומאפיינים מחזור שוק טבעי: יריבויות גאו-פוליטיות היו ונותרו, גם אם בעצימות משתנה; העלאות ריבית הן צעד הכרחי במאבק לריסון לחצי אינפלציה, כפי שקרה לאורך עשורים רבים, וסביבת ריבית גבוהה הייתה ונותרה פקטור שמייצר אפקט מצנן על הפעילות הכלכלית.

למעשה, שתי הזוויות שהובאו מעלה - מתבוננות בדיוק על אותה תקופה - אך מציגות ראייה שונה באשר לניתוח הסביבה והתהליכים המאקרו-כלכליים המלווים אותה. בהתאם, ההתנהגות הכלכלית נגזרת מנקודת המבט. וכך, אלו שמזהים תבניות ודפוסים שחוזרים על עצמם, עשויים לראות את המצב הנוכחי כחלון הזדמנויות להשקעות יוצאות דופן, שניצולן יאפשר לקצור את הפירות לאורך זמן, כך אומרים בפרופימקס, הפעילה כשלושה עשורים בתחום השקעות נדל"ן בשוקי מפתח מעבר לים עבור משקיעים כשירים.

"להכיר במציאות החדשה ולהגיב בתבונה"

הפער בין נקודות המבט משתקף היטב אצל השחקנים השונים שפועלים בעולם ההשקעות, ובשוק הנדל"ן בפרט. משקיעים שאינם מנוסים דיים ואין להם היכרות עם משברי עבר ונקודות שפל כלכליות, עשויים לקפוא מפחד או 'לשבת על הגדר', שכן אי-הוודאות תגרום להם לא להחליט.

מנגד, מנהלי השקעות, כמו גם משקיעים עתירי ניסיון, שהם בוגרי מחזורי גאות ושפל בכלכלה הגלובלית, רואים בסביבה הנוכחית ובתקופה הקרובה, דווקא בשל ריבוי האתגרים המימוניים וקשיי התזרים, הזדמנות להשקעות בנכסי נדל"ן איכותיים. זאת מתוך הבנה שמדובר בעיקר בקשיים מחזוריים וזמניים, שמייצרים כעת לחץ מחירים ומציפים, לזמן מוגבל, הזדמנויות השקעה מעניינות במיוחד.

בתקופות אלה, מציינים בפרופימקס, אין חכם כבעל ניסיון ולכן למנהלים המנוסים יש יתרון ניכר על פני כל יתר המנהלים. הם יודעים לזהות השקעות שהתמחור שלהן משקף פוטנציאל להוספת ערך ולנתב את התוכנית העסקית שלהם בהתאם.

מי שמכיר זאת היטב הוא אלחנן רוזנהיים, מוותיקי המנהלים בשוק הנדל"ן הגלובלי ומייסד ומנכ"ל פרופימקס, המאפשרת למשקיעים כשירים בישראל להצטרף אליה להשקעות נדל"ן ייחודיות שמתבצעות עם שותפותיה האסטרטגיות מעבר לים.

משקיעים כשירים, אנחנו מזמינים אתכם לקבל מידע מלא לגבי תנאי ההצטרפות לקרן השישית Profimex CircleOne VI, כולל היסטוריית הביצועים שהשאנו למשקיעינו במהלך 30 שנות פעילות. לפרטים נוספים, לחצו כאן>>

"לאורך כל משברי עבר ראינו שמנהלים מיומנים, שהשכילו להכיר במציאות החדשה ולהגיב בתבונה להזדמנויות שזימנה - קצרו את הפירות", אומר רוזנהיים. דבריו נשענים על העובדה כי פרופימקס, למודת הניסיון, צלחה רצף של נקודות משבר שנחרטו בכלכלה הגלובלית, בין השאר, פקיעת בועת הדוט.קום בשנת 2000, המשבר הפיננסי ב-2008 והתפרצות מגפת הקורונה.

הגרף מטה ממחיש למעשה את טענותיו של אלחנן, ומציג את התשואה השנתית הממוצעת לקרנות נדל"ן בארה"ב לפי שנה. העמודות הצהובות מייצגות את השינוי (ירידה או עלייה) בשווי הנכסים בטווח של 12 החודשים האחרונים. לצידן, העמודות הכחולות, מציגות את התשואה השנתית של הקרן שהתחילה להשקיע בשנה זו לאורך זמן. המסקנה חד-משמעית: קרנות נוטות להשיא תשואה גבוהה מהממוצע כאשר הן מתחילות את ההשקעות שלהן בתקופת אי-ודאות ונקודות משבר (2001, 2008-2009, 2023), כאשר הן רוכשות נכסים בערכים נמוכים מהשווי שהם מגלמים לאורך זמן.

מקור הנתונים: : AFIRE - The association for international real estate investors focused on commercial property in the Unites States