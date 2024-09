אירוע ה'איקום' של טיקטוק: אחד מתוך שלושה גם רוכש בפלטפורמה

הכתבה מטעם טיקטוק ישראל

מאז שפרצה לחיינו בשנת 2017, טיקטוק הפכה לכוח השפעה חזק עבור מפרסמים. עם יותר מ-1.3 מיליארד משתמשים פעילים ברחבי העולם, ביניהם כ-2.5 מיליון משתמשים בישראל, פלטפורמת הווידאו נחשבת לאחת מהרשתות החברתיות הפופולריות ביותר בעולם. לאור ההצלחה שלה, חברות שונות בארץ ובעולם מזהות את הפוטנציאל של טיקטוק ומשתמשות בפלטפורמה לקידום המוצרים והשירותים שלהן. לפי נתוני טיקטוק 92% מהמשתמשים מבצעים פעולה לאחר צפייה במודעה בפלטפורמה. בנוסף, 1 מתוך 3 משתמשים רכש מוצר דרך טיקטוק.

לקראת הרבעון הרביעי בשנה הקלנדרית ועונת הקניות שבדרך, התקיים ב-11 בספטמבר בפארק התחנה בתל אביב אירוע האיקומרס של טיקטוק ישראל. את האירוע פתחה אנה פלקין, מנהלת הפעילות העסקית של טיקטוק בישראל, שסיפרה על הדרך שעשתה החברה עם לקוחות האיקומרס בארבע השנים האחרונות: "צפי מכירות האונליין הוא 700 מיליארד דולר עד סוף 2024, שמהווים צמיחה של מעל 30% מהשנה שעברה. אין בית טבעי יותר לסושיאל קומרס מטיקטוק - המקום בו הצרכנים שלנו מגיעים כדי לקבל השראה מיוצרי התוכן שמבדרים ומעשירים אותם, ומקבלים תוכן רלוונטי עבורם. השילוב הזה הופך את טיקטוק להרבה יותר ממקום בו מותגים מוכרים ואנשים קונים - זה הופך את טיקטוק למרקטפלייס שלם של חלומות".

צילום: אורי כרמי

פלקין הציגה את הפתרונות הטכנולוגיים המתקדמים של טיקטוק, שאחד מהם הוא "טיקטוק שופ" (TikTok Shop). לדברי פלקין, טיקטוק שופ הוא מוצר ייעודי לעולמות ה'איקום' שמוטמע בתוך טיקטוק, ומטרתו להוביל צרכנים מגילוי והשראה לרכישה בנקודת מגע אחת. בנוסף, היא הציגה את TikTok Symphony: "עם הדרישה הגוברת לתוכן מבדר ויצירתי, מותגים נדרשים לייצר קריאייטיבים במאסות גבוהות יותר מאי פעם. אחד הכלים שנועדו לאפשר לחברות לייצר קריאייטיבים מאפס או להרחיב משמעותית את הכמות, הוא כלי ה-AI של טיקטוק הנקרא TikTok Symphony. הכלי המשמעותי הזה מסייע למותגים לא רק להגביר את היעילות של יצירת קריאייטיבים, אלא גם מאפשר פתיחת גאוגרפיות חדשות ובניית קהילות קריאייטיב גדולות יותר, בצורה פשוטה ונגישה. זאת באמצעות יצירת אינטראקציות בעזרת אווטרים", אומרת פלקין.

מגוון היבטים בעולם האיקומרס

במהלך האירוע נערכו שלוש הרצאות שונות שעסקו בהיבטים מרכזיים לעולם האיקומרס בטיקטוק. בהרצאה שהוקדשה כולה לכלי ה-TikTok Shop, התקיים פאנל בהשתתפות דנה ישראלי, סמנכ"לית השיווק של מותג האופנה Edikted וטליה שביט, מובילת תעשיית האיקומרס בטיקטוק ישראל. ישראלי שיתפה בהתנסות החברה בשימוש בפלטפורמה: "בתחילת הפעילות בטיקטוק שופ התמודדנו עם אתגרים טבעיים שקשורים להשקת פלטפורמה חדשה. חשוב להבין שזה לא רק הברנד שמתמודד עם קשיים בהתחלה, אלא גם הצרכן, שצריך להתרגל לפלטפורמה החדשה וללמוד איך להשתמש בה בצורה מיטבית. אחרי חודש של עבודה מאומצת, התחלנו לראות תוצאות משמעותיות, בעיקר בזכות שילוב קריאייטוריות שהחלו לפרסם את המותג ויצרו תוכן ויראלי. כעת, הקהל שלנו כבר נושם וחי את הפלטפורמה. ידענו שנוכל להגיע לקהל רחב ואותנטי, שמחפש לסיים את כל חוויית הקנייה באותה פלטפורמה, מבלי לצאת ממנה".

דנה ישראלי וטליה שביט / צילום: אורי כרמי

ההרצאה השנייה "Beyond the Last Click" עסקה בחשיבות המעבר משיטת מדידה של "קליק אחרון" למדידה הוליסטית, הלוקחת בחשבון את כל המסלול שהצרכן עובר עד להשלמת הרכישה - עם דוגמאות ממגוון קמפיינים של לקוחות טיקטוק; ובהרצאה השלישית שעסקה ב-"Creative Scaling" הוצגו כלים שמאפשרים למותגים לייצר כמות גדולה של תוכן קריאייטיבי בהתאמה לטיקטוק.

מטיקטוק נמסר: "האירוע מהווה דוגמה מצוינת לכך שטיקטוק היא פלטפורמה שממשיכה להוביל את עולם האיקומרס, עם שילוב בין תוכן אותנטי, כלים טכנולוגיים חדשניים ומתקדמים וקהלים רחבים ומעורבים. מותגים שכבר מנצלים את הכלים הללו חווים הצלחה מסחררת. הנתונים שלנו מראים שיותר ממחצית מהמשתמשים מתכננים מה יקנו בחגי הקניות יותר מחודש מראש, ולכן היום הוא היום להתחיל לחשוב איך אתם מצליחים לגעת בהם, להניע אותם לפעולה ולתת להם השראה".