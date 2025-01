תקציב 2025 | ההתייקרויות החדשות: הכאוס הפך לשיטת עבודה ינואר כבר כאן ואיתו גל העלאות המסים וההתייקרויות. בדקה ה–90 אושרו סופית שלל שינויים מורכבים במערכת המס, לרבות רפורמת הרווחים הכלואים. גם אם כולם מבינים שהגזירות כבר כאן, כמעט אי אפשר להבין את חלקן. למשל, מחירי החשמל עולים ב–3.5%? חצי נכון, מאחר שזה לא כולל מע"מ. עם המע"מ, כבר מדובר על יותר מ–4%. דוגמה נוספת: הארנונה למגורים מטפסת. בכמה? זו כבר שאלה מורכבת מאוד. ברמה הארצית מדובר על כ-5%, אך לרשויות המקומיות ניתנה אפשרות לקבוע תעריף גבוה יותר. בעיריית תל אביב למשל הפיצו את התלושים לחודשים הראשונים של 2025, והתושבים גילו שהעלייה משמעותית הרבה יותר - אפילו דו-ספרתית. הסיבה - מימון עבודות המטרו. התוצאה היא שהתושבים מגלים את התעריף החדש רק ברגע שמגיע התלוש. שלא לדבר על רפורמת הרווחים הכלואים שהותירה שובל של שאלות כבדות. ויש עוד דוגמאות בשפע. בתוך המציאות הכאוטית הזו, חברות רבות תוהות איך להתנהל. יש מי שמעלות מחירים מיד בהתאם לגובה המסים החדשים, כמו טסלה למשל, שב-1 בינואר עדכנה אוטומטית את המחירים. באתר החברה יש הפרדה ברורה בין מחיר הבסיס שגובה החברה לבין גובה המסים. אבל טסלה היא החריגה. ברוב החברות התהליך מסורבל יותר והלקוח פוגש רק את מחיר המוצר הסופי. האם העלאות המחירים מוצדקות, או שזה ניצול של המצב? ברוב המקרים קשה מאוד לדעת. מה שכן, לא מעט חברות קפצו על העגלה, והוכיחו שהעלאת מחיר היא כבר לא טאבו. חלק מחברות הסלולר, למשל, הודיעו בימים האחרונים על העלאות מחירים של הרבה יותר מאחוז, או חמישה. ביצועי המניות שלהן בחודשים האחרונים הוכיחו שהמסרים נקלטו היטב. בר לביא ינואר כבר כאן ואיתו גל העלאות המסים וההתייקרויות. בדקה ה–90 אושרו סופית שלל שינויים מורכבים במערכת המס, לרבות רפורמת הרווחים הכלואים. גם אם כולם מבינים שהגזירות כבר כאן, כמעט אי אפשר להבין את חלקן. למשל, מחירי החשמל עולים ב–3.5%? חצי נכון, מאחר שזה לא כולל מע"מ. עם המע"מ, כבר מדובר על יותר מ–4%. קראו עוד

פרישה מהכנסת | מה שגלנט לא אמר בנאומו עולה על מה שכן נאמר הרבה דברים אמר שר הביטחון לשעבר יואב גלנט בנאום הפרישה שלו מהכנסת. חמאס חוסל. נסראללה איננו. משטר אסד קרס. בדרכו, גלנט אפילו לקח אחריות על טבח 7 באוקטובר. אבל שר הביטחון המפוטר החסיר מילה אחת, שאיתה היה צריך לסיים את נאומו ואת הקריירה הציבורית שלו - לצד ראש הממשלה נתניהו ויתר ראשי המדינה ומערכת הביטחון שכיהנו בעת הטבח. "סליחה". סליחה מהמשפחות השכולות. סליחה מהחטופים שחייהם כלים בשבי חמאס כמעט 15 חודשים, ולא, לא הצלחנו להשיג את התנאים לחזרתם, כפי שהצהיר. סליחה מהקורבנות ומהנופלים כבר אי אפשר לבקש. ויש עוד עניין. גלנט התפטר בין היתר מחשש שיוכרז "ח"כ פורש" - ח"כ שפרש מסיעתו ונשאר "חבר כנסת יחיד". פרישה כזו מקשה על ח"כ להיבחר לכנסת הבאה. ח"כ כזה לא יוכל להתמודד ברשימה קיימת, ולא יוכל להקים מפלגה חדשה עם נציגים ממפלגה קיימת - אלא רק להתמודד תחת מפלגה חדשה. אז השיקול הפוליטי היה גם היה שם. גלנט היה צריך להודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים באותו ערב. נאום דרמטי, כפי שכינו אותו חלק מכלי התקשורת, זה לא היה. גלנט לקח פסק זמן קצוב. האדם שהיה שר הביטחון ב-7 באוקטובר הולך הביתה - ולא בגלל אחריותו לאסון - ועוד מודיע: "אשוב". המחדל נורמל לחלוטין. אפשר להמשיך בשגרה. תומר שמאי הרבה דברים אמר שר הביטחון לשעבר יואב גלנט בנאום הפרישה שלו מהכנסת. חמאס חוסל. נסראללה איננו. משטר אסד קרס. בדרכו, גלנט אפילו לקח אחריות על טבח 7 באוקטובר. קראו עוד

בית המשפט | אחרי העיתונאים, שלטי החוצות מופנים כעת נגד שופטי בג"ץ השבוע נתלו בתל אביב שלטי חוצות מטעם ארגון "אם תרצו", ועליהם התנוססו תמונות של ארבעה שופטי בית המשפט העליון רות רונן, חאלד כבוב, דפנה ברק ארז ויחיאל כשר, בליווי הכיתוב "בזמן שהחטופים בעזה, שופטי העליון דואגים למחבלים". עוד נכתב בשלטים: "בית המשפט נגד ישראל". הקמפיין הגיע בעקבות צו על תנאי שהוציא בג"ץ בחודש שעבר, ואשר דרש משירות בתי הסוהר, מהשר לביטחון לאומי ומהיועמ"שית לנמק מדוע האסירים הביטחוניים הכלואים בישראל לא יקבלו "מזון המאפשר תנאי קיום בסיסיים". זאת, לנוכח עדויות על מדיניות שמוביל בן גביר לצמצם דרמטית את כמות ואיכות המזון לאסירים הללו. דוברות הרשות השופטת כינתה את הקמפיין "שקרי, מסית ומסוכן". היא אף הבהירה, כי הצו נועד בסך הכול לוודא כי המדינה מצייתת לחוק וכי הדבר נוגע לאלפי אסירים - ולא רק למעורבים באירועי 7 באוקטובר. השלטים החמורים, שנוכח האווירה הציבורית הרעילה עלולים להתיר את דמם של השופטים, לא נולדו בחלל ריק. שר המשפטים לוין הצהיר כי "השופטים דואגים לתנאי המחבלים" ובן גביר הטעים כי העליון "הפך למגן הנוח'בות". לא פחות. השלטים גם הזכירו את קמפיין הליכוד מ-2019, שהציג תמונות של עיתונאים בכירים שמתחו ביקורת על נתניהו בליווי הכיתוב "הם לא יחליטו". האיום על הדמוקרטיה כבר מזמן איננו נחלתה של רפורמה המקודמת במסדרונות הכנסת. די לנוע במרחב הציבורי כדי לזהות אותו, ניבט אלינו משלטי חוצות. עמירם גיל השבוע נתלו בתל אביב שלטי חוצות מטעם ארגון "אם תרצו", ועליהם התנוססו תמונות של ארבעה שופטי בית המשפט העליון רות רונן, חאלד כבוב, דפנה ברק ארז ויחיאל כשר, בליווי הכיתוב "בזמן שהחטופים בעזה, שופטי העליון דואגים למחבלים". עוד נכתב בשלטים: "בית המשפט נגד ישראל". קראו עוד