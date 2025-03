העברת כספים לחו"ל: הארנק הדיגיטלי שיכול לייעל את התהליך

הכתבה בשיתוף Moneynet

הסחר העולמי צפוי להגיע במהלך 2025 לשיא חסר תקדים של 33 טריליון דולר, עלייה של טריליון דולר לעומת השנה הקודמת. הצמיחה השנתית של 3.3% מונעת בעיקר מעלייה בתחום הסחר בשירותים, שתרם 500 מיליארד דולר להתרחבות הכוללת - כך לפי UNCTAD, סוכנות הסחר של האו"ם. בעולם שבו עסקאות בהיקפים כה משמעותיים הפכו לחלק בלתי נפרד מהפעילות העסקית היומיומית, מערכת ההעברות הבינלאומית המסורתית מתקשה לא אחת לעמוד בקצב, במיוחד בתחומים של חדשנות, קיצור תהליכים והטבת השירות.

העברות כספים בין מדינות - מלקוחות קצה לעסקים, ובין עסקים לעסקים אחרים - עדיין סובלות לעיתים מאיטיות, חוסר שקיפות ועלויות גבוהות, בעיות שמכבידות במיוחד על עסקים קטנים ובינוניים. אל תוך החלל שמותירות מערכות הבנקאות המסורתיות, נכנסו בשנים האחרונות שחקני פינטק. אלה משנים את הצורה שבה העברות כספים חוצות-גבולות נעשות בכלכלה שהופכת מתוחכמת, דיגיטלית וגלובלית יותר.

וכך, בעוד בנקים וגופים פיננסיים קיימים אחרים ממשיכים להתבסס על מערכות העברות הכספים המסורתיות, חברות הפינטק החדשניות מובילות מהפכה בתחום. "הדרך שבה מעבירים כספים בעולם משתנה - וזהו נתיב חד-סיטרי - הטכנולוגיה של המחר מחליפה, או לפחות משנה לחלוטין, את התשתיות הקיימות", אומר ישי טריף, מנכ"ל קבוצת Moneynet העולמית, שעוסקת בהעברות כספים בינלאומיות. "אנחנו מציעים חדשנות בתחום, זה נכון, אבל אנחנו לא ממציאים פה את הגלגל מחדש, פשוט משתמשים בו בצורה חכמה".

ישי טריף, מנכ''ל קבוצת Moneynet העולמית / צילום: שלומי יוסף

הפתרון הטכנולוגי של Moneynet מתמודד עם האתגרים המרכזיים בשוק העברות המט"ח באמצעות שילוב של טכנולוגיה מתקדמת יחד עם חיבור למספר רשתות תשלומים גלובליות. "הצורך המרכזי שאנחנו עונים עליו הוא ריבוי מערכות ההעברה והסליקה", מסביר טריף. "אנחנו משתמשים ביכולת הטכנולוגית כגשר לחיבור פשוט בין מטבעות שונים, שפות שונות ומערכות רגולטוריות שונות".

יעילות ומהירות בהעברות בינלאומיות

החברה מבססת את פעילות העברות הכספים המהירות, בין היתר, על מערכות התשלומים הבינלאומיות המרכזיות: מערכת SWIFT המסורתית, המחברת מעל 11,000 מוסדות פיננסיים ב-200 מדינות; ומערכת SEPA האירופאית, המאפשרת העברות מהירות וזולות ב-36 מדינות באירופה. השירות של Moneynet מאפשר ללקוחותיה לבצע העברות בינלאומיות במהירות ובעלות של העברה מקומית בפורמט של Local Currency Transfer.

בלב היכולת הזאת עומד חשבון בנק מקומי (עם IBAN ייעודי) ש-Moneynet פותחת על שם הלקוח במדינות מהם הוא מקבל כספים. חן גמליאל, מנכ"ל החברה הישראלית בקבוצת Moneynet, מסביר כיצד היא פועלת: "ככל שקיים הצורך, אנחנו פותחים ללקוח חשבון במדינה אירופית. החשבון הוא על שם הלקוח, ולכן ההעברה למעשה לא עוברת דרך צד שלישי, מה שמייעל ומפשט את התהליך באופן משמעותי. כשהוא מקבל תשלום מחו"ל זו נחשבת להעברה פנימית בתוך אירופה והכסף עובר באופן מיידי. ספציפית באיחוד האירופי החיבור שלנו למערכת התשלומים של SEPA מאפשר לנו לספק ללקוחות שלנו העברות מהירות וזולות".

חן גמליאל, מנכ''ל החברה הישראלית בקבוצת Moneynet / צילום: שלומי יוסף

הכלי שבאמצעותו מבצעים לקוחות הקצה את ההעברות הוא הארנק הדיגיטלי של Moneynet. "שירות של ארנק תשלומים דיגיטלי עובד עבור הארגון בצורה מאוד פשוטה", מסביר טריף. "כל ההתנהלות מבחינתו היא מקומית לחלוטין, כלומר נעשית לוקליזציה של כל שרשרת ההעברה. הארנק מחובר לאותם חשבונות בנק ייעודיים שקיימים על שם הלקוח במדינות הרלוונטיות, עם מספר IBAN משלהם. כך, כל העברת הכספים של הלקוח שקופה לחלוטין ומאובטחת ברמה גבוהה במיוחד".

כך, ממשיך טריף, בעוד העברה בנקאית מסורתית עשויה לקחת עד חמישה ימי עסקים ולשאת עלויות גבוהות, המערכת של Moneynet מאפשרת העברות מהירות בעלויות נמוכות משמעותית. "יתרון נוסף של הארנק שלנו הוא שניתן לעבוד בו בכמה מטבעות במקביל, מבלי להשתמש בחשבון נפרד לכל מטבע", הוא אומר. "הארנק עצמו מציג את היתרות ואת התנועות במטבע שבוחר המשתמש, לפי שערי המרה עדכניים. בעצם מרגע החיבור אלינו, הארגון יכול לנהל את כלל פעילות המט"ח דרך הפלטפורמה שלנו".

מהפכת הפינטק בהעברות בינלאומיות

Moneynet, חברה בינלאומית עם 25 שנות ניסיון בתחום המט"ח וההעברות, קיבלה לאחרונה רישיון להפעלת ארנק תשלומים אלקטרוני גם בישראל - צעד משמעותי שפותח את השוק המקומי לשלב הבא של חדשנות פיננסית. החברה, שנוסדה ב-1995, התפתחה מחברת המרות מט"ח מסורתית לחברת פינטק מתקדמת, המחזיקה ברישיונות פיננסיים בארה"ב, אנגליה וכעת גם בישראל.

עם קבלת הרישיון הישראלי, Moneynet מביאה בשורה חדשה לשוק המקומי. "ישראל מצטרפת לשווקים המקומיים שבהם אנחנו פעילים עם 'רגליים על הקרקע', המקומות שבהם אנחנו מתפקדים כחולייה חשובה בשרשרת העברת הכספים הפיננסית", אומר גמליאל.

טריף מדגיש את חשיבות השירות המקומי: "בכל הנוגע לתשלומים, מדובר באנשי מקצוע שרואים חשיבות במענה בצד השני שמבין על מה הוא מדבר. במיוחד בענף הזה, תמיכה גלובלית של נציג שירות מהודו או פקיסטן פחות מתאימה. זו אחת מנקודות החוזקה שלנו - השירות שלנו הוא בסטנדרט גבוה בהרבה ממה שהישראלים רגילים לקבל במקומות אחרים".

"אנחנו שמים את היכולת שלנו לתת שירות פרימיום לכל לקוח בלב הקשר העסקי", מדגיש גמליאל, שאחראי על כלל הפעילות הישראלית של Moneynet. "מי שמקבל היום שירותי מט"ח מסורתיים בישראל או דרך חברות בינלאומיות, יודע כמה חסר הקשר הצמוד עם אנשי המקצוע ועם מי שמנהל עבורך את הכסף. אנחנו שם כדי להציב סטנדרט אחר, גבוה הרבה יותר".

"החיובים ידועים מראש, קבועים ושקופים"

לדברי גמליאל, אמון הוא אחד הפקטורים המכריעים בקרב עסקים שעושים שימוש תכוף בהעברות מט"ח בינלאומיות. "אחד היתרונות המשמעותיים של Moneynet הוא השקיפות המלאה בעלויות", הוא אומר. "בעוד במערכת הבנקאית המסורתית העמלות מורכבות וכוללות עמלות ביצוע, המרה, מרווחי שער חליפין ועוד, Moneynet מציעה מודל עמלות שקוף ושונה לחלוטין".

"בשונה ממסלולים אחרים להעברת מט"ח, שיש בהם סיכון שהלקוח יופתע מחיובים נוספים בלתי צפויים - זה לא קורה עם ארנק תשלומים דיגיטלי כמו שלנו", מוסיף טריף. "במקרה שלנו החיובים ידועים מראש, קבועים ושקופים".

אנשי Moneynet מתגאים גם במחויבות לאבטחת מידע ברמה גבוהה. "באופן טבעי, עיסוק בסכומי כסף גדולים דורש משנה זהירות ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות", אומר טריף. "לכן אנחנו משקיעים משאבים רבים באבטחת המידע והכספים של הלקוחות. יש פה הבנה מלאה שקבלת המפתח לכספי ארגון, חברה או אדם פרטי מגיעה עם אחריות גדולה - ואנחנו מקפידים להישאר בחזית היכולות הטכנולוגיות בכל הנוגע לאבטחת סייבר ושמירה על פרטיות. בנוסף אנחנו עומדים בסטנדרטים הישראליים והבינלאומיים של תקני אבטחת המידע המחמירים ויש לנו גם רישיון של ה-FCA, הרגולטור הבריטי".

"הארנקים יהפכו בקרוב לסטנדרט גלובלי לניהול כספים"

"במבט קדימה, אנחנו רואים עתיד שבו ארנקי תשלומים אלקטרוניים לא רק יוזילו עלויות ויפשטו תהליכים, אלא גם יהפכו לסטנדרט גלובלי לניהול כספים", מסכם טריף. "ישנן תחזיות שמדברות על כך שב-2025 נגיע למצב שבו 60% מהצרכנים והעסקים בעולם יעשו שימוש בארנק דיגיטלי. אנחנו ממשיכים לשאוף להיות ציר מרכזי בטרנספורמציה הזאת בשוק הישראלי, בחיבור עם השווקים הגלובליים".

הכתבה בשיתוף Moneynet

*פרסום זה נועד למטרות שיווקיות בלבד, ואין בו משום יעוץ ו/או הצעה ו/או הזמנה לבצע השקעה או רכישה כלשהי ו/או משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

**Moneynet Y.M LTD is registered in Israel, authorized by the Capital Market Authority to provide services in financial assets (extended) (license number 64012) and to provide credit (basic) (license number 64005).

***Moneynetint Ltd. is authorized by the Financial Conduct Authority (FCA) for the issuing of electronic money with FCA e-money register number 900190.

****M-Net International Inc. is a Florida Office of Financial Regulation (FLOFR) regulated company (License Number FT230000097 Money Transmitters Part II)