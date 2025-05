הודו מציבה יעד חדש: להפוך למוקד עולמי באנרגיה מתחדשת

הכתבה בשיתוף שגרירות הודו בישראל

הודו מהווה כיום אחת הדוגמאות הבולטות בעולם למעבר מהיר ומקיף לאנרגיה מתחדשת. בשנים האחרונות היא משקיעה משאבים עצומים בפיתוח תשתיות ירוקות, תוך קידום מדיניות אקלימית שאפתנית והסתמכות גוברת על טכנולוגיות סולאריות, רוח, מימן ירוק ואגירה. עם אוכלוסייה של למעלה מ-1.4 מיליארד בני אדם ותעשייה מתפתחת בקצב מואץ, המעבר הזה איננו רק סביבתי - אלא חלק אינטגרלי מהחזון הכלכלי של הודו, שמבקשת לבסס את עצמה כמעצמה בתחום האנרגיה הנקייה.

המעבר של הודו לאנרגיה מתחדשת מגובה בנתונים שמצביעים על שינוי מהותי במדיניות האנרגיה של המדינה. נכון ל-2025, כושר הייצור ממקורות שאינם פוסיליים עומד על יותר מ-220 ג'יגה-וואט - בדרך ליעד של 500 ג'יגה-וואט עד שנת 2030. בשנת 2024 נוספו 24.5 ג'יגה-וואט של אנרגיה סולארית ו-3.4 ג'יגה-וואט של רוח, כאשר רמת ההתקנות הסולאריות הוכפלה בהשוואה לשנה הקודמת. לצד זאת, נרשמה גם עלייה של 53% בתחום הסולארי הביתי, והמדינה משקיעה בפיתוח מקורות נוספים כמו ביו-אנרגיה, הידרו ומערכות אגירה. מדובר במהלך רחב היקף, שמובילה אותו הממשלה תוך תמרוץ השקעות, קידום יוזמות רגולטוריות והשקעה בתשתיות הולכה וייצור.

צילום: באדיבות Invest India

תעשייה צומחת, טכנולוגיות מתקדמות ומערך רגולטורי תומך

המעבר לאנרגיה מתחדשת בהודו נשען על שילוב בין תמריצים ממשלתיים, הרחבת ייצור מקומי ואימוץ טכנולוגיות מתקדמות. המדינה משקיעה בפיתוח קווי ייצור לפאנלים סולאריים, טורבינות רוח ואלקטרולייזרים כחלק מהמאמץ להקים תעשייה עצמאית. במקביל, מקודמות טכנולוגיות חדשניות כמו תאי שמש מתקדמים (TOPCon, HJT), פתרונות אגירה מבוססי בינה מלאכותית, מערכות סולאריות צפות ואגריוולטאיקה. גם בתחום המימן הירוק נרשמה התקדמות, עם השקעות בייצור ובהקמת תשתיות לשימוש עתידי בתחבורה ותעשייה. כל אלה יוצרים שוק דינמי שמבוסס לא רק על צריכה מקומית, אלא גם על שאיפה להפוך למרכז יצוא אזורי של טכנולוגיות ירוקות.

כדי לאפשר לשוק האנרגיה המתחדשת להמשיך ולהתרחב, הודו מקדמת גם מנגנונים שמטרתם להקל על כניסת שחקנים בינלאומיים. אחד המרכזיים שבהם הוא Invest in India, הסוכנות הלאומית לקידום השקעות של ממשלת הודו. הארגון, שפועל ללא מטרות רווח, מציע ליווי מקיף לחברות זרות שמעוניינות לפעול במדינה: מייעוץ רגולטורי וניווט בהליכי רישוי, דרך חיבור לשותפים מקומיים ועד סיוע באיתור הזדמנויות בפרויקטים אזוריים. השקיפות, הנגישות והידע של Invest in India הופכים אותו לגוף שמרכז סביבו את הממשק בין הממשלה, התעשייה המקומית והקהילה העסקית הבינלאומית - במיוחד בתחומים כמו תשתיות, טכנולוגיה ואנרגיה מתחדשת. בתוך כך, פועל במסגרת הארגון גם אגף ייעודי הממוקד בקידום השקעות ושיתופי פעולה עם ישראל .

לצד התמיכה של Invest in India , פועל בהודו משרד ייעודי לנושאי אנרגיה מתחדשת (Ministry of New and Renewable Energy - MNRE), המוביל יוזמות רגולטוריות ומעודד חדשנות בתחום. במסגרת זו מתקיימים בהודו מדי שנה אירועים בינלאומיים כמו GH2 Summit (6-8 באוגוסט בניו דלהי) בנושא מימן ירוק, Energy Storage Week (בין 8-10 ביולי, גם כן בניו דלהי) בנושאי אגירת אנרגיה ו-Renewable Energy India Expo (30 באוקטובר עד 1 בנובמבר, ב-Greater Noida) - אחד מהכנסים המרכזיים בדרום אסיה לתחום האנרגיות המתחדשות.

צילום: באדיבות Invest India

המעבר של הודו לאנרגיה מתחדשת יוצר הזדמנויות לשיתופי פעולה עם מדינות בעלות יתרון טכנולוגי, כמו ישראל, במיוחד בתחומים שבהם יש לה מומחיות מוכחת. טכנולוגיות לניהול מים, מערכות סולאריות מותאמות לאקלים מדברי, פתרונות אגריוולטאיים ושיטות להפקת אנרגיה מפסולת (Waste to Energy) - כל אלה משתלבים בצרכים ההולכים וגדלים של השוק ההודי. גם תוכנית המימן הירוק הלאומית (National Green Hydrogen Mission) פותחת פתח לשיתופי פעולה במגוון תחומים - מפיתוח אלקטרולייזרים מתקדמים ועד פתרונות לאחסון והובלה של מימן. תוכנית זו כוללת השקעות של כ-2.3 מיליארד דולר בשלב הראשון, ומכוונת לייצור של חמישה מיליון טון מימן ירוק בשנה עד 2030.

שיתוף ידע, הקמה של פיילוטים ונוכחות משותפת במיזמים אזוריים - כל אלה מהווים כיום בסיס ממשי להעמקת הקשרים הכלכליים בין הודו לישראל. דוגמאות לשיתופי פעולה שכבר קורמים עור וגידים כוללות את השקעתה של חברת Indian Oil ב-Phinergy הישראלית, המפתחת טכנולוגיות אגירת אנרגיה מתקדמות, ואת מזכר ההבנות שנחתם בין Bharat Petroleum ל-Eco Wave Power בתחום פיתוח תחנות להפקת חשמל מגלי ים.

צילום: באדיבות Invest India

שוק ענק, השקעות במיליארדים ופוטנציאל יצוא גלובלי

אחת המגמות הבולטות במדיניות האנרגיה של הודו היא פתיחות לשיתופי פעולה בטכנולוגיות שיכולות להאיץ את המעבר לאנרגיה נקייה - לא רק בקנה מידה תשתיתי, אלא גם בפרויקטים מבוזרים ופתרונות מתקדמים. בתחום המימן הירוק, יש עניין מיוחד באלקטרולייזרים יעילים וזולים, בטכנולוגיות אחסון כמו מיכלי מתכת הידרידית ונשאים אורגניים (LOHC), במערכות חכמות לניהול וייעול תהליכי ייצור. בתחום הסולארי, הודו בוחנת שילוב של תאים מתקדמים מהדור הבא - כגון HJT ו-TOPCon - לצד פתרונות כמו לוחות דו־צדדיים, פאנלים סולאריים צפים ומערכות השקיה מונעות שמש. גם בתחומי הבקרה והבינה המלאכותית יש עניין בטכנולוגיות לניהול עומסים, תחזוקה חזויה והתאמה בזמן אמת בין ייצור לביקוש.

מאחורי הקפיצה הטכנולוגית והרגולטורית עומד גם שוק עצום, שהולך ונפתח בפני השקעות חדשות. לפי נתוני משרד האנרגיה ההודי, פרויקטים בהיקף של מעל ל-169 ג'יגה־וואט כבר נמצאים בשלבי תכנון וביצוע, לצד 65 ג'יגה-וואט שכבר הוצעו במכרזים. מדובר בשוק שמתאפיין לא רק בגודלו, אלא גם ברמת הביקוש הגבוהה לפתרונות משולבים: ייצור, אגירה, הולכה חכמה ושימושים תעשייתיים. המדינה מציעה תמריצים ישירים ופטורים ממסים לפרויקטים בתחומים כמו אנרגיה סולארית, מימן ירוק ורוח - כולל הקלות בייבוא ציוד, ויתור על דמי שימוש ברשת החשמל ותמריצים לייצור מקומי. עבור חברות טכנולוגיה, מדובר בהזדמנות לפעול בתוך מסגרת כלכלית-מדינית שמעודדת השקעות ומתמרצת חדשנות.

על רקע המגמות העולמיות והצורך בצמצום פליטות, הודו לא מסתפקת בשינוי פנימי אלא מציבה את עצמה כמרכז אזורי לייצור ויצוא של טכנולוגיות אנרגיה. לצד פיתוח תשתיות מקומיות, המדינה משקיעה בהרחבת כושר הייצור של ציוד ואביזרים לתעשייה - ביניהם פאנלים סולאריים, סוללות, רכיבי אגירה ואלקטרולייזרים. ההשקעה הזו צפויה להוזיל את העלויות לאורך זמן ולהפוך את הודו לספקית עבור שווקים במדינות מתפתחות באסיה, אפריקה והמזרח התיכון. כבר כיום, הודו מדורגת בין חמש המדינות המובילות בעולם בכושר ייצור סולארי, עם קצב צמיחה שנתי מהגבוהים בענף. זהו תהליך שמחזק את הפוטנציאל הכלכלי של פעילות עסקית במדינה - לא רק פנימה, אלא גם החוצה.

המהלך שמובילה הודו בתחום האנרגיה המתחדשת משלב בין חזון סביבתי, ראייה טכנולוגית ותכנון כלכלי ארוך טווח. מדובר לא רק בשוק מתפתח, אלא באסטרטגיה כוללת שבמרכזה שאיפה להפוך את האנרגיה הנקייה למנוע צמיחה לאומי. בתוך התמונה הזו, נוצר חלון הזדמנויות אמיתי לשיתופי פעולה בינלאומיים - כולל כאלה שיכולים לשלב בין חדשנות טכנולוגית ישראלית לבין הצרכים והתשתיות של הודו. עבור יזמים, חברות ומקבלי החלטות, זהו רגע שכדאי לשים אליו לב.

לפרטים נוספים צרו קשר עם שגרירות הודו בישראל>>

לפרטים נוספים באתר של Invest India>>