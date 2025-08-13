מחשבה לטווח רחוק: כך ניסאן יוצרת ביטחון גם ביום שאחרי

הכתבה מטעם ניסאן

כשקונים רכב חדש, מצפים ליותר מאשר נסיעה נוחה ובטוחה. הנהג החכם מחפש איכות ברמה הגבוהה ביותר וחוויית קנייה שמעניקה ביטחון גם ליום שאחרי. עם ניסאן מקבלים את שניהם. מותג הרכב היפני שמזוהה עם דיוק, איכות וירידה לפרטים הקטנים ביותר מציע עכשיו ללקוחותיו הטבת טרייד-אין ייחודית: התחייבות לקנייה חוזרת של הרכב במחיר המחירון העתידי.

בענף שבו מושקים מותגים חדשים ודגמים שונים בכל עת, ניסאן מבינה את הצורך של הלקוח בתחושה שהעסקה תהיה נוחה לו לא רק בשלב הקנייה, אלא גם ביום המכירה.

פתרון זה מעניק ודאות, שקט נפשי ותנאים הוגנים ללקוח והוכחה משמעותית נוספת שהמותג מאמין במוצרים שלו.

קונים היום - ומוכרים מחר, בראש שקט

הטבת הטרייד-אין של ניסאן מציעה יותר מקנית רכב חדש. היא מציעה אופק ברור לעסקה עתידית מוצלחת. עסקה זו מתאימה למי שחושב קדימה ומעריך יציבות לא רק על הכביש, אלא גם בעסקה עצמה. כבר בעת הרכישה תקבלו התחייבות כתובה שניסאן תקנה מכם את הרכב במחיר מחירון עתידי, כפי שיהיה בבהתאם למצבו של הרכב.

בזמן שבשוק הפרטי תצטרכו להתמודד עם ירידת ערך, מו"מ מתיש ואי-ודאות - בעסקת הטרייד-אין החדשנית של ניסאן התנאים ברורים, ההתחייבות שקופה והביטחון הכלכלי נשמר.

ביטחון שמבוסס על הצלחה מוכחת

כשהמותג עומד מאחורי הרכב, לקוחות מרגישים את זה היטב. ניסאן רושמת השנה עלייה חדה בנתוני המסירות בישראל, עם צמיחה דו-ספרתית שממקמת אותה בצמרת שוק הרכב המקומי. לא מדובר במקרה, אלא באמון שלקוחות מעניקים למותג עם שפה עיצובית מדויקת, טכנולוגיה מתקדמת ואיכות שמורגשת בכל פרט.

הטבת הטרייד-אין היא ביטוי נוסף לביטחון של ניסאן במוצריה, בהנדסה שלה ובביקוש הגבוה שנרשם לרכביה, גם כיד שנייה.

צילום: אתר יצרן

איכות שנוסעת רחוק: למה דווקא ניסאן?

ניסאן כבר מזמן לא רק "רכב יפני", אלא מותג בינלאומי שמלווה משפחות, נהגים ונהגות ברחבי העולם. לאורך השנים ניסאן הצליחה לבנות קהל לקוחות נאמן וחוזר, בזכות רמה גבוהה של גימור, ביצועים עקביים ושקט נפשי בכל נסיעה.

בכל דגם חדש מורגשת החתימה המוכרת: איכות חומרים גבוהה, דיוק בביצוע, וירידה לפרטים הקטנים - מהעיצוב ועד הנדסת המערכות. הטכנולוגיה האינטואיטיבית והנדסת האנוש החכמה מאפשרות חוויית נהיגה חלקה, נוחה וברורה. כזו שמבינה את הצרכים של הנהג והמשפחה, ומסתגלת אליהם מבלי שצריך ללמוד אותה מחדש.

דגמים נבחרים מבית ניסאן: חדשנות, נוחות ויציבות בכל קטגוריה:

Nissan X-Trail - עוצמה, יוקרה ומשפחתיות בחלל אחד

ה-X-Trail הוא קרוסאובר משפחתי עם נוכחות פרימיום. הוא מתאים להרפתקאות בסוף השבוע לא פחות משהוא משרת את השגרה. הוא מציע מרחב נדיב במיוחד עם אפשרות לשבעה מושבים , חלל פנימי מודולרי, שדה ראייה רחב ותחושת שליטה נוחה.

צילום: אתר יצרן

בכל נסיעה מרגישים את הדיוק בהנדסה, השקט במערכות, והיציבות על הכבישהאבזור עשיר, הנסיעה עוצמתית והתכנון הפנימי מחושב לפרטים. בדיוק מה שצריך כשרוצים רכב שעובד בשביל כל המשפחה - וגם באמת מרגיש איכותי.

Nissan Qashqai - קרוסאובר משפחתי עם תחושת פרימיום

הקשקאי הוא קרוסאובר משפחתי שמציע חוויית פרימיום נגישה ונעימה, עם עיצוב מוקפד, תא נוסעים איכותי ואבזור עשיר שמותאם לצרכים של משפחות מודרניות.

צילום: אתר יצרן

הוא מצטיין ביציבות מרשימה על הכביש, בידוד רעשים חכם ונוחות נהיגה שמתבססת על הנדסת אנוש מדויקת וטכנולוגיה אינטואיטיבית. כל ממשק, כפתור ותצוגה נבנו מתוך מחשבה על מה שגורם לנהיגה להרגיש טבעית.

זהו רכב שמרגיש מתקדם ומזמין - לא רק בנסיעות ארוכות, אלא גם בכל יום מחדש.

Nissan Juke - קרוסאובר היברידי למשפחות צעירות

ניסאן ג'וק הוא קרוסאובר עירוני היברידי שמציע את השילוב הנכון בין קלילות, טכנולוגיה ונוחות. עם עיצוב עדכני, סביבת נהג דיגיטלית ומנוע חסכוני וזריז, הוא מתאים בדיוק לאורח חיים עירוני. כזה שדורש תמרון נוח, שדה ראייה רחב ותחושת שליטה גם בתנועה צפופה.

הג'וק מציע נסיעה שקטה, תגובתיות מצוינת ומבנה קומפקטי שלא מתפשר על מרחב פנימי. הנדסת האנוש שלו נבנתה מתוך חשיבה עירונית: שליטה אינטואיטיבית, ממשק מתקדם וחוויית נהיגה שנשארת רגועה גם במרכז העיר.

זהו רכב שמוכיח שחוכמה עירונית יכולה להגיע עם איכות, בטיחות ויעילות, מבלי לוותר על שום פרט.

Nissan Sentra - משפחתית פרימיום עם עתיד בטוח

הסנטרה היא משפחתית מרווחת ומדויקת עם עיצוב אלגנטי, חבילת בטיחות עשירה, ותפעול חלק במיוחד. זהו רכב שמתאים למי שמחפש שותפה אמינה ליומיום, אבל לא מתפשר על נראות, טכנולוגיה או שקט פנימי.

המנועים יעילים, מערכות ההנעה מתקדמות, ותחושת היציבות מורגשת גם בנסיעות ארוכות.

כך נראית עסקה הוגנת באמת

ניסאן לא רק מייצרת רכבים איכותיים. היא עומדת מאחוריהם גם שנים קדימה. הטבת הטרייד-אין מבטיחה לכם התחייבות לקנייה חוזרת של הרכב בתנאים ידועים מראש ובמחיר מחירון עתידי, כך שתוכלו לתכנן כבר עכשיו את היום שבו תבחרו להתקדם הלאה.

זו עסקה שמעניקה ללקוח הרבה יותר מאשר רכב חדש. זו בחירה שמביאה איתה ודאות, ביטחון, ותכנון חכם לעתיד.

הכתבה מטעם ניסאן