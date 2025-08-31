פתח תקווה על המפה: זו חברת היזמות הבולטת שנכנסה לעיר

הכתבה בשיתוף קבוצת אלמוג

בשנים האחרונות נרשמת עלייה דרמטית בביקוש לדירות בפתח תקווה. על כך תעיד גם העובדה שקבלנים רבים לוטשים את עיניהם אל העיר והיא נחשבת כיום לאחת משיאניות ההתחדשות העירונית של ישראל, שלישית רק לתל אביב וירושלים. מה הופך את פתח תקווה לכה מבוקשת? בעיקר העובדה כי מדובר על עיר בעלת מיקום מרכזי מאוד בין אזור השרון לתל אביב, סמיכותה למרכזי העסקים הגדולים של תל אביב ורמת גן (ובעלת מרכזים מתפתחים משלה), הרכבת הקלה שכבר עוברת בעיר ומאפשרת הגעה קלה ומהירה לערי הסביבה, ולבסוף המחירים השפויים ביחס למרכז הארץ. כך, בעוד שברמת גן המחיר הממוצע של דירות 4-4.5 חדרים עומד על למעלה מ-4 מיליון ₪ ובתל אביב הוא מזנק כבר לסביבות ה-5 מיליון ₪, הרי שבפתח תקווה ניתן עדיין למצוא דירות בסדר גודל דומה בהיקפי מחירים של בין 2.3 מיליון ₪ לעד 3 מיליון ₪.

פרויקט MALA בשכונת כפר גנים ב' עתיד להביא יוקרה תל אביבית לפתח תקווה עם מגדלים מרהיבים באחת השכונות המבוקשות של העיר

אחד הפרויקטים האטרקטיביים שעומדים להיבנות בקרוב בעיר פתח תקווה הוא פרויקט MALA של קבוצת אלמוג הוותיקה, השוכן בשכונת כפר גנים ב', מהשכונות האהובות והמבוקשות בעיר, המאופיינת באוכלוסייה צעירה, קהילתית וערכית. "פרויקט MALA הוא פנינה ייחודית בנוף, ובמסגרתו יבנו שני מגדלים בני 24 קומות בעיצוב מרהיב ורמת גימור שלא רואים כל יום", אומרים בחברת אלמוג. "הוא יכלול 227 יח"ד בתמהיל מגוון של דירות 3-5 חדרים לצד פנטהאוזים מרהיבים עם בריכות פרטיות. חללי המגורים תוכננו בקפידה מתוך מחשבה על נוחות יומיומית, מרווחים וחדרים פונקציונליים שיאפשרו התאמה מושלמת לצרכים המשתנים של כל משפחה. בנוסף, שדרת מסחר יוקרתית תוקם במתחם הפרויקט ותשרת את דיירי המתחם והסביבה לנוחות מרבית".

פרויקט MALA של קבוצת אלמוג. ההדמייה להמחשה בלבד / הדמיה: pitom הדמיות

לדברי החברה, "הפרויקט נהנה ממיקום נדיר המציע גם סביבה שקטה וגם נגישות מושלמת. עם מרחק נסיעה קצר אל היציאה לכביש 471, ייהנו הדיירים מקשר תחבורתי ישיר לתל אביב, רמת גן, קריית אונו, כביש 6 וראש העין מבלי לוותר על אווירה ירוקה וביתית. באזור הפרויקט יחכו להם מרכז ספורט מתקדם כולל בריכת שחיה, מוסדות חינוך מהטובים בעיר, גינות קהילתיות, מרכזי קניות, קניון אהוב ושירותים קהילתיים מקיפים - כל מה שמאפשר לחיות בנוחות אמיתית, כי מיקום טוב, עושה את ההבדל".

איתנות פיננסית גבוהה במיוחד

בשנת 2021 נרכשו 20 אחוז ממניות החברה על ידי הראל חברה לביטוח והחברה אף הצטרפה לבורסה בשנת 2025 במעמד של חברה מדווחת - בעקבות גיוס אג"ח מוצלח מהציבור. כל אלו מהווים עדות לאיתנות הפיננסית, לניהול האיכותי ולחזון ארוך הטווח של החברה. השילוב בין הניסיון בשטח, החוסן הכלכלי וההקפדה על הפרטים הקטנים - מציב את אלמוג כחברה שנמצאת תמיד צעד אחד לפני כולם.

יזמית, מתכננת ומבצעת - הכל תחת קורת גג אחת

קבוצת אלמוג היא אחת מחברות הנדל"ן המובילות בישראל, הפועלת בסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות וחדשנות. החברה מתמחה בתכנון, בנייה והקמת פרויקטים מודרניים למגורים ומתמקדת ביצירת חוויית מגורים כוללת ומתקדמת, עם דגש על תכנון אדריכלי מתקדם, מפרטים טכניים יוקרתיים ושימוש בטכנולוגיות חדישות. ייחודה של קבוצת אלמוג טמון בשליטה המלאה שלה בכל שלבי הפרויקט: היא היזמית, המתכננת והמבצעת. עבור דיירים, השילוב הזה מעניק ביטחון ושקט נפשי - מהפגישה הראשונה, דרך שלבי הבנייה ועד הרבה אחרי קבלת המפתח. קבוצת אלמוג שמה במרכז את האדם - עם דירות שתוכננו מתוך הבנה של אורח החיים הישראלי, מפרט טכני עשיר, תכנון חכם והתעקשות על כל פרט.

בקבוצת אלמוג מדגישים כי העובדה שהחברה היא גם יזמית וגם קבלן הביצוע בפרויקטים שלה מהווה יתרון עצום לרוכשים של הדירות שלה - בזכות מוניטין של איכות ומצוינות, עמידה בלוחות זמנים ויכולת תכנון מקורית, המשתקפת בכל הפרויקטים שלה. "רק מי שהתחיל בביצוע ומבין את המשמעות של הוצאת התהליך הזה לפועל על הצד הטוב ביותר ידע לתת ללקוחותיו את המוצר הטוב ביותר והמתאים ביותר, עם השירות הטוב ביותר, כשהוא עצמו גם היזם. אצלנו הכול מתנהל ומבוצע תחת קורת גג אחת, בבית אחד - בית אלמוג", מדגישים בחברה.

דירת הפנטהאוז בפרויקט MALA. ההדמייה להמחשה בלבד / הדמיה: אול אין הדמיות

עמידה בתקנים והסמכות בינלאומיות

גם בתחום הבטיחות והעמידה בסטנדרטים בינלאומיים חברת אלמוג מובילה עם הסמכה לתקני ISO 9001 (ניהול איכות) ו-ISO 45001 (ניהול בטיחות וגהות), והיא מחזיקה גם בחותם האמינות היוקרתי של D&B. בנוסף, החל משנת 2023 מחזיקה החברה בכוכב הבטיחות החמישי מטעם התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

לצד אלה, בתחום ההתחדשות העירונית החברה נמנית בנבחרת ה-Dun'stars של D&B כאחת מיזמיות ההתחדשות העירונית המובילות בישראל בקטגוריית פינוי בינוי.

ניסיון ביצועי אדיר בכל תחומי הנדל"ן

מעבר לבנייה למגורים, אלמוג פעילה בתחומים נוספים של נדל"ן מניב - כגון מרכזים מסחריים, מקבצי דיור, פרויקטים להשכרה ודיור לגיל השלישי. לצד הפעילות המגוונת שלה, הקבוצה מקדמת גם למעלה מ-30 פרויקטים במסגרת התחדשות עירונית - תמ"א 38 ופינוי-בינוי - בערים מובילות בישראל. במהלך השנים ביססה החברה את מעמדה בערים מרכזיות כמו חיפה, אשקלון, יבנה ושוהם והיא ידועה כחברה השמה דגש על חדשנות טכנולוגית שמשתקפת בכל שלבי הבנייה.

